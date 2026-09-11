California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — September 11
The 2026 California high school football season continues on September 11 with more than 450 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - September 11
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Full California High School Football Scoreboard - September 11
There are 457 high school football games in California on Friday, September 11, 2026.
The first game, Cypress vs Torrance, starts at 11:25 a.m.
There are 17 games featuring ranked teams, highlighted by Kahuku (HI) vs. St. John Bosco and Orange Lutheran vs. Serra. Both games begin at 7 p.m.
Cypress vs. Torrance — 11:25 a.m.
Santa Ynez vs. Ferndale — 2 p.m.
River Springs Charter/Hemet vs. USC Hybrid — 3 p.m.
Francis Parker vs. Julian — 4 p.m.
Dymally vs. West Adams — 4 p.m.
Immanuel Christian vs. Mojave — 4 p.m.
Concord vs. San Lorenzo — 4 p.m.
Flintridge Prep vs. Faith Baptist — 4 p.m.
Santana vs. Chula Vista — 4:30 p.m.
Angelou vs. Peninsula — 4:30 p.m.
Clear Lake vs. Lower Lake — 5 p.m.
Grant Union vs. Lincoln — 5 p.m.
Vista Meridian Global Academy vs. Malibu — 5 p.m.
San Clemente vs. La Costa Canyon — 5 p.m.
Round Valley vs. Potter Valley — 6 p.m.
Mission vs. Prospect — 6 p.m.
San Luis Obispo Classical Academy vs. Valley Christian Academy (SM) — 6 p.m.
Del Norte vs. West Valley — 6 p.m.
South Fork vs. Hayfork — 6 p.m.
Cornerstone Christian vs. Sherman Oaks CES — 6 p.m.
Valley Christian Academy vs. Florin — 6 p.m.
Montgomery vs. Castle Park — 6:30 p.m.
Madison vs. Sweetwater — 6:30 p.m.
El Capitan vs. Bonita Vista — 6:30 p.m.
San Ysidro vs. Hoover — 6:30 p.m.
Christian vs. Olympian — 6:30 p.m.
Morse vs. Southwest SD — 6:30 p.m.
Edison vs. Marin Catholic — 6:30 p.m.
Kahuku vs. St. John Bosco — 7 p.m.
Discovery vs. East Valley — 7 p.m.
Oakland vs. Dominguez — 7 p.m.
El Segundo vs. Leuzinger — 7 p.m.
Santa Rita vs. San Pasqual Valley — 7 p.m.
Duarte vs. Riverside Prep — 7 p.m.
Alhambra vs. DeAnza High School — 7 p.m.
St. Monica Prep vs. Lawndale — 7 p.m.
New Designs University Park vs. Sotomayor — 7 p.m.
Dorsey vs. Harvard-Westlake — 7 p.m.
Cupertino vs. Los Altos — 7 p.m.
St. Genevieve vs. La Salle — 7 p.m.
Colfax vs. Dixon — 7 p.m.
Mariposa County vs. Bret Harte — 7 p.m.
Bolsa Grande vs. Santa Ana Valley — 7 p.m.
Dos Pueblos vs. Village Christian — 7 p.m.
Lutheran/Orange vs. Serra — 7 p.m.
King vs. Poly — 7 p.m.
Oxnard vs. Del Sol — 7 p.m.
Bonita vs. San Dimas — 7 p.m.
St. Francis vs. Bishop Diego — 7 p.m.
St. Pius X-St. Matthias Academy vs. San Juan Hills — 7 p.m.
Eisenhower vs. Carter — 7 p.m.
Linfield Christian vs. Ocean View — 7 p.m.
Capistrano Valley vs. Millikan — 7 p.m.
Paraclete vs. Valencia/Valencia — 7 p.m.
Webb vs. Carpinteria — 7 p.m.
Los Alamitos vs. Downey — 7 p.m.
Temescal Canyon vs. Chino — 7 p.m.
Southwest vs. Central Union — 7 p.m.
Adventure Christian vs. Delta — 7 p.m.
Ponderosa vs. Casa Roble — 7 p.m.
Stagg vs. Davis — 7 p.m.
Enochs vs. Buhach Colony — 7 p.m.
Mira Loma vs. Vacaville Christian — 7 p.m.
Foresthill vs. Millennium — 7 p.m.
Winters vs. Woodland — 7 p.m.
Del Oro vs. Foothill — 7 p.m.
University Prep vs. Mt. Shasta — 7 p.m.
Riverbank vs. Albany — 7 p.m.
Skyline vs. Healdsburg — 7 p.m.
Napa vs. Vallejo — 7 p.m.
Alhambra vs. De Anza — 7 p.m.
Garfield vs. Schurr — 7 p.m.
Taft vs. Channel Islands — 7 p.m.
Diego Rivera Learning Complex vs. Manual Arts — 7 p.m.
Jordan vs. Fremont — 7 p.m.
Santee vs. Contreras — 7 p.m.
Los Angeles vs. Hawkins — 7 p.m.
Roybal vs. Monroe — 7 p.m.
Verdugo Hills vs. George Washington Prep — 7 p.m.
Hollywood vs. Santa Clara — 7 p.m.
Hamilton vs. Loyola — 7 p.m.
Cabrillo/Long Beach vs. Maywood CES — 7 p.m.
Sierra vs. Parlier — 7 p.m.
Fresno Christian vs. Cornerstone Christian — 7 p.m.
Del Oro vs. Santa Maria — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Lone Pine — 7 p.m.
Frazier Mountain vs. Desert — 7 p.m.
Northgate vs. North — 7 p.m.
Orcutt Academy vs. Coast Union — 7 p.m.
Alpaugh vs. Maricopa — 7 p.m.
McClymonds vs. Jefferson — 7 p.m.
Mills vs. Mt. Pleasant — 7 p.m.
Avalon vs. Mammoth — 7 p.m.
Westchester vs. South East — 7 p.m.
Center vs. El Camino — 7 p.m.
Norwalk vs. Venice — 7 p.m.
Hill vs. Harbor — 7 p.m.
Jefferson vs. Huntington Park — 7 p.m.
Clayton Valley Charter vs. San Ramon Valley — 7 p.m.
Leigh vs. Milpitas — 7 p.m.
Glenn vs. Compton Early College — 7 p.m.
Mountain House vs. Deer Valley — 7 p.m.
El Cerrito vs. Liberty — 7 p.m.
Foothill vs. Las Lomas — 7 p.m.
Bear Creek vs. Antioch — 7 p.m.
St. Ignatius vs. Acalanes — 7 p.m.
Oak Grove vs. Fremont — 7 p.m.
Hawthorne vs. Narbonne — 7 p.m.
Gardena vs. Compton — 7 p.m.
Sacramento vs. Bakersfield Christian — 7 p.m.
Cajon vs. Aquinas — 7 p.m.
Shasta vs. Yreka — 7 p.m.
Tennyson vs. Mt. Eden — 7 p.m.
Lynbrook vs. Hill — 7 p.m.
Indio vs. Western Christian — 7 p.m.
Granada vs. San Leandro — 7 p.m.
St. Bonaventure vs. Central Catholic — 7 p.m.
Palma vs. Hilmar — 7 p.m.
Chico vs. Jesuit — 7 p.m.
Foothills Christian vs. Hamilton — 7 p.m.
Moreau Catholic vs. Castro Valley — 7 p.m.
Stone Ridge Christian vs. Summerville — 7 p.m.
Burroughs/Burbank vs. Arroyo — 7 p.m.
Elk Grove vs. Dublin — 7 p.m.
Valley vs. West Campus — 7 p.m.
Johansen vs. East Union — 7 p.m.
Central East vs. Turlock — 7 p.m.
Chaffey vs. Patriot — 7 p.m.
Sylmar vs. Polytechnic — 7 p.m.
Reseda vs. Mendez — 7 p.m.
Canoga Park vs. Rancho Dominguez — 7 p.m.
Van Nuys vs. Lynwood — 7 p.m.
Grossmont vs. Point Loma — 7 p.m.
Foothill vs. Rio Linda — 7 p.m.
Berean Christian vs. Hercules — 7 p.m.
Hart vs. Heritage Christian — 7 p.m.
Villanova Prep vs. East Valley — 7 p.m.
Firebaugh vs. Temecula Prep — 7 p.m.
Vista vs. Army-Navy — 7 p.m.
Alameda vs. Encinal — 7 p.m.
Rancho Cotate vs. Bishop O'Dowd — 7 p.m.
Charter Oak vs. Tesoro — 7 p.m.
Biggs vs. Los Banos — 7 p.m.
Palo Verde Valley vs. Coachella Valley — 7 p.m.
Vincent Memorial vs. Clairemont — 7 p.m.
Tranquillity vs. Farmersville — 7 p.m.
Nevada Union vs. Christian Brothers — 7 p.m.
San Rafael vs. Kennedy — 7 p.m.
Paloma Valley vs. Heritage — 7 p.m.
Rosamond vs. Knight — 7 p.m.
La Habra vs. Mira Costa — 7 p.m.
Mira Monte vs. Boron — 7 p.m.
Pittsburg vs. James Logan — 7 p.m.
Cathedral vs. King/Drew — 7 p.m.
Pacifica/Oxnard vs. Highland — 7 p.m.
San Fernando vs. Chavez — 7 p.m.
Shadow Hills vs. Alemany — 7 p.m.
Mission Hills vs. Granite Hills — 7 p.m.
Fairfax vs. Eagle Rock — 7 p.m.
Chavez vs. Manteca — 7 p.m.
Santa Ana vs. Whittier Christian — 7 p.m.
Panorama vs. El Camino Real — 7 p.m.
El Toro vs. Trabuco Hills — 7 p.m.
Silver Valley vs. Capistrano Valley Christian — 7 p.m.
Arleta vs. Chatsworth — 7 p.m.
Ukiah vs. Fortuna — 7 p.m.
Sanger vs. Clovis East — 7 p.m.
Imperial vs. Brawley — 7 p.m.
Rio Mesa vs. Agoura — 7 p.m.
Temple City vs. Don Bosco Tech — 7 p.m.
Wheatland vs. Bradshaw Christian — 7 p.m.
Kennedy vs. Granada Hills Charter — 7 p.m.
Reed vs. Vista del Lago — 7 p.m.
University vs. Crenshaw — 7 p.m.
Nordhoff vs. Santa Paula — 7 p.m.
Locke vs. Orange — 7 p.m.
Orange Glen vs. El Cajon Valley — 7 p.m.
Monte Vista vs. Campolindo — 7 p.m.
Mark Keppel vs. Workman — 7 p.m.
Wilson/Long Beach vs. Dana Hills — 7 p.m.
South Gate vs. Salesian — 7 p.m.
St. Jeanne de Lestonnac vs. San Jacinto Valley Academy — 7 p.m.
Palo Alto vs. Bellarmine College Prep — 7 p.m.
Glendale vs. Lincoln — 7 p.m.
Maranatha Christian vs. Kearny — 7 p.m.
San Marcos vs. Buena — 7 p.m.
Calvary Chapel/Santa Ana vs. Estancia — 7 p.m.
Valley Center vs. Westview — 7 p.m.
Bishop Union vs. Burroughs/Ridgecrest — 7 p.m.
Salesian College Preparatory vs. Piedmont — 7 p.m.
Sierra Vista vs. Baldwin Park — 7 p.m.
Canyon Hills vs. Mira Mesa — 7 p.m.
La Jolla Country Day vs. La Jolla — 7 p.m.
Nogales vs. Arcadia — 7 p.m.
Esparto vs. San Juan — 7 p.m.
Sierra vs. Modesto — 7 p.m.
Lathrop vs. Modesto Christian — 7 p.m.
Downey vs. Merced — 7 p.m.
Linden vs. Golden Valley — 7 p.m.
Belmont vs. Marshall — 7 p.m.
Fullerton vs. Santa Fe — 7 p.m.
Atascadero vs. San Luis Obispo — 7 p.m.
Gustine vs. Big Valley Christian — 7 p.m.
Livingston vs. Orestimba — 7 p.m.
Culver City vs. Bishop Amat — 7 p.m.
Cabrillo vs. Nipomo — 7 p.m.
Pioneer Valley vs. Lompoc — 7 p.m.
Santa Barbara vs. Righetti — 7 p.m.
Oceanside vs. Helix — 7 p.m.
University City vs. Mission Bay — 7 p.m.
Mar Vista vs. Valhalla — 7 p.m.
Wilson vs. Legacy — 7 p.m.
Marina vs. Cerritos — 7 p.m.
Menlo-Atherton vs. Archbishop Mitty — 7 p.m.
East Nicolaus vs. Marysville — 7 p.m.
Rancho Buena Vista vs. Monte Vista — 7 p.m.
Hesperia vs. La Quinta (LQ) — 7 p.m.
American Canyon vs. Benicia — 7 p.m.
Justin Garza vs. Washington Union — 7 p.m.
Liberty vs. Minarets — 7 p.m.
Corcoran vs. Chowchilla — 7 p.m.
Caruthers vs. Central Grizzlies — 7 p.m.
Cathedral Catholic vs. Mater Dei Catholic — 7 p.m.
Oak Ridge vs. Crean Lutheran — 7 p.m.
Esperanza vs. Yorba Linda — 7 p.m.
Franklin vs. Cleveland — 7 p.m.
Irvine vs. Laguna Hills — 7 p.m.
Galileo vs. Kennedy — 7 p.m.
Otay Ranch vs. Patrick Henry — 7 p.m.
Tracy vs. Lathrop — 7 p.m.
Poway vs. Carlsbad — 7 p.m.
Notre Dame (SO) vs. Oaks Christian — 7 p.m.
Diamond Bar vs. Walnut — 7 p.m.
Crawford vs. Mountain Empire — 7 p.m.
United Christian Academy vs. California Lutheran — 7 p.m.
Galt vs. Natomas — 7 p.m.
North Hollywood vs. Roosevelt — 7 p.m.
West Hills vs. Hilltop — 7 p.m.
Barstow vs. Sultana — 7 p.m.
San Diego vs. Ramona — 7 p.m.
Lakewood vs. Mayfair — 7 p.m.
Washington vs. Dougherty Valley — 7 p.m.
Templeton vs. Morro Bay — 7 p.m.
Serra vs. St. Mary's — 7 p.m.
Godinez Fundamental vs. Loara — 7 p.m.
Fillmore vs. Grace — 7 p.m.
Highlands vs. Rio Vista — 7 p.m.
Mt. Diablo vs. Sonoma Valley — 7 p.m.
Windsor vs. Maria Carrillo — 7 p.m.
Chaminade vs. Beaumont — 7 p.m.
Folsom vs. Sacred Heart Cathedral Preparatory — 7 p.m.
Pasadena vs. Monrovia — 7 p.m.
Woodbridge vs. Northwood — 7 p.m.
Carson vs. Poly/Long Beach — 7 p.m.
Claremont vs. Pacifica (GG) — 7 p.m.
Orange vs. Trabuco Hills — 7 p.m.
Rim of the World vs. Antelope Valley — 7 p.m.
Clovis vs. Los Gatos — 7 p.m.
Perris vs. San Gorgonio — 7 p.m.
Half Moon Bay vs. Carlmont — 7 p.m.
Capuchino vs. Terra Nova — 7 p.m.
San Mateo vs. Aragon — 7 p.m.
South San Francisco vs. Hillsdale — 7 p.m.
Xavier Prep vs. Cathedral City — 7 p.m.
Ventura vs. Camarillo — 7 p.m.
Eastside vs. Jurupa Hills — 7 p.m.
Western vs. Aliso Niguel — 7 p.m.
Garey vs. South El Monte — 7 p.m.
Salinas vs. Valley Christian — 7 p.m.
Elsinore vs. Liberty — 7 p.m.
Lincoln vs. Mission Viejo — 7 p.m.
Montebello vs. El Rancho — 7 p.m.
Palos Verdes vs. Edison — 7 p.m.
Palmdale vs. Roosevelt — 7 p.m.
Freedom vs. Ygnacio Valley — 7 p.m.
Eastlake vs. Scripps Ranch — 7 p.m.
Apple Valley vs. Victor Valley — 7 p.m.
Jordan vs. Bell Gardens — 7 p.m.
Los Amigos vs. Redlands — 7 p.m.
Rialto vs. Pomona — 7 p.m.
Grand Terrace vs. Colony — 7 p.m.
Nuview Bridge vs. Tri-City Christian — 7 p.m.
O'Farrell vs. Calipatria — 7 p.m.
Artesia vs. Buena Park — 7 p.m.
Hoover vs. Crescenta Valley — 7 p.m.
Pioneer vs. Kennedy — 7 p.m.
El Monte vs. California — 7 p.m.
Woodside vs. Vintage — 7 p.m.
Willits vs. Middletown — 7 p.m.
Hemet vs. West Valley — 7 p.m.
Anaheim vs. University — 7 p.m.
Sunny Hills vs. Troy — 7 p.m.
Canyon/Anaheim vs. Rowland — 7 p.m.
Banning vs. North Torrance — 7 p.m.
Upper Lake vs. Cloverdale — 7 p.m.
Fort Bragg vs. St. Helena — 7 p.m.
Piner vs. Santa Rosa — 7 p.m.
Petaluma vs. Analy — 7 p.m.
Miramonte vs. Montgomery — 7 p.m.
Portola vs. Beckman — 7 p.m.
River Islands vs. Modesto Christian — 7 p.m.
La Mirada vs. Brea Olinda — 7 p.m.
Hesperia Christian vs. Southlands Christian — 7 p.m.
Santa Monica vs. Norte Vista — 7 p.m.
Valencia/Placentia vs. El Dorado — 7 p.m.
Saddleback vs. Sonora — 7 p.m.
Garden Grove vs. Rancho Alamitos — 7 p.m.
Foothill vs. El Modena — 7 p.m.
Warren vs. Orange Vista — 7 p.m.
La Canada vs. South Pasadena — 7 p.m.
Lowell vs. Emerald — 7 p.m.
Rosemead vs. Bassett — 7 p.m.
Hillcrest vs. Temecula Valley — 7 p.m.
Centennial/Compton vs. West Torrance — 7 p.m.
Vasquez vs. California City — 7 p.m.
Serrano vs. Rancho Verde — 7 p.m.
West Covina vs. Vanden — 7 p.m.
Littlerock vs. Indian Springs — 7 p.m.
Colton vs. Palm Springs — 7 p.m.
Pleasant Valley vs. Rocklin — 7 p.m.
Great Oak vs. Murrieta Mesa — 7 p.m.
Norco vs. Millikan — 7 p.m.
Yucaipa vs. Palm Desert — 7 p.m.
Fontana vs. Miller — 7 p.m.
Arlington vs. Segerstrom — 7 p.m.
Granite Hills vs. Desert Hot Springs — 7 p.m.
Nogales vs. Norwalk — 7 p.m.
Rancho Cucamonga vs. Chaparral — 7 p.m.
La Sierra vs. Adelanto — 7 p.m.
Arroyo Valley vs. Diamond Ranch — 7 p.m.
St. Paul vs. Servite — 7 p.m.
Pacific vs. Ontario — 7 p.m.
Patterson vs. Hughson — 7 p.m.
Paramount vs. South Torrance — 7 p.m.
Corona vs. Lakeside — 7 p.m.
Quartz Hill vs. Silverado — 7 p.m.
King vs. Poly/Riverside — 7 p.m.
La Puente vs. Ganesha — 7 p.m.
Ontario Christian vs. Valley Christian/Cerritos — 7 p.m.
Citrus Valley vs. Ayala — 7 p.m.
Azusa vs. Alhambra — 7 p.m.
Canyon Springs vs. Westminster — 7 p.m.
Cantwell-Sacred Heart vs. Kaiser — 7 p.m.
Alta Loma vs. Glendora — 7 p.m.
Wilson (HH) vs. Montclair — 7 p.m.
Burton vs. Livermore — 7:15 p.m.
Placer vs. Laguna Creek — 7:15 p.m.
MacDonald vs. Del Mar — 7:15 p.m.
Yuba City vs. Destiny Christian Academy — 7:15 p.m.
Pioneer vs. Westmont — 7:15 p.m.
Santa Teresa vs. California — 7:15 p.m.
Irvington vs. Livermore — 7:15 p.m.
Gilroy vs. Yerba Buena — 7:15 p.m.
Piedmont Hills vs. Lincoln — 7:15 p.m.
River City vs. Cosumnes Oaks — 7:15 p.m.
Union Mine High School vs. Bear River — 7:15 p.m.
Grant Union vs. Lincoln — 7:15 p.m.
Sheldon vs. Lodi — 7:15 p.m.
Amador vs. Denair — 7:15 p.m.
Atwater vs. Gregori — 7:15 p.m.
Escondido Charter vs. Classical Academy — 7:15 p.m.
Roseville vs. West Park — 7:15 p.m.
Golden Sierra vs. Mesa Verde — 7:15 p.m.
Westlake vs. Rancho Bernardo — 7:15 p.m.
St. Joseph vs. Franklin — 7:15 p.m.
Johnson vs. Weston Ranch — 7:15 p.m.
Wood vs. Fairfield — 7:15 p.m.
Sonora vs. Woodcreek — 7:15 p.m.
Evergreen Valley vs. Silver Creek — 7:15 p.m.
Granite Hills vs. McFarland — 7:15 p.m.
Oakmont vs. Antelope — 7:15 p.m.
El Dorado vs. Lincoln — 7:15 p.m.
Mount Miguel vs. Torrey Pines — 7:15 p.m.
Monta Vista vs. Prospect — 7:15 p.m.
Del Norte vs. Mt. Carmel — 7:15 p.m.
Hanford West vs. Orosi — 7:15 p.m.
Pajaro Valley vs. Independence — 7:15 p.m.
Gunderson vs. Leland — 7:15 p.m.
Mountain View vs. Live Oak — 7:15 p.m.
Tokay vs. Pleasant Grove — 7:15 p.m.
Marshfield vs. Eureka — 7:30 p.m.
Woodland vs. Pioneer — 7:30 p.m.
Yuba City vs. Capital Christian — 7:30 p.m.
Los Molinos vs. Trinity — 7:30 p.m.
Portola vs. Fall River — 7:30 p.m.
Casa Grande vs. Vacaville — 7:30 p.m.
Foothill vs. Delano — 7:30 p.m.
Tehachapi vs. Kennedy — 7:30 p.m.
Redwood vs. Lemoore — 7:30 p.m.
Seaside vs. San Jose — 7:30 p.m.
Soquel vs. Oakland Tech — 7:30 p.m.
Carmel vs. Rancho San Juan — 7:30 p.m.
Rio Hondo Prep vs. Marquez — 7:30 p.m.
San Pedro vs. Bell — 7:30 p.m.
Anderson vs. Live Oak — 7:30 p.m.
Woodland Christian School vs. Winters — 7:30 p.m.
Hamilton vs. Willows — 7:30 p.m.
Durham vs. Oroville — 7:30 p.m.
Orland vs. Pierce — 7:30 p.m.
Enterprise vs. Lassen — 7:30 p.m.
Williams vs. Colusa — 7:30 p.m.
Saint Francis vs. De La Salle — 7:30 p.m.
Ann Sobrato vs. North Salinas — 7:30 p.m.
Gridley vs. Red Bluff — 7:30 p.m.
Christopher vs. Alisal — 7:30 p.m.
Madera vs. Clovis North — 7:30 p.m.
Calaveras Hills vs. Ripon Christian — 7:30 p.m.
McClatchy vs. Davis — 7:30 p.m.
Maxwell vs. Redding Christian — 7:30 p.m.
Mission Oak vs. Tulare Western — 7:30 p.m.
Frontier vs. Hanford — 7:30 p.m.
East Bakersfield vs. West — 7:30 p.m.
Dinuba vs. Golden West — 7:30 p.m.
Rodriguez vs. Armijo — 7:30 p.m.
Riverdale vs. Madera South — 7:30 p.m.
Pitman vs. Ripon — 7:30 p.m.
Oakdale vs. Escalon — 7:30 p.m.
Ridgeview vs. Mission Prep — 7:30 p.m.
Whitney vs. Twelve Bridges — 7:30 p.m.
Matilda Torres vs. Yosemite — 7:30 p.m.
McLane vs. Selma — 7:30 p.m.
Avenal vs. Coalinga — 7:30 p.m.
Stockdale vs. Independence — 7:30 p.m.
Clovis West vs. Bakersfield — 7:30 p.m.
Wasco vs. Roosevelt — 7:30 p.m.
Central Valley Christian vs. Kerman — 7:30 p.m.
Le Grand vs. Immanuel — 7:30 p.m.
Hoover vs. Edison — 7:30 p.m.
Paso Robles vs. Highland — 7:30 p.m.
Porterville vs. Shafter — 7:30 p.m.
South vs. Monache — 7:30 p.m.
Gridley vs. Educational Outreach Academy — 7:30 p.m.
Overfelt vs. Monterey — 7:30 p.m.
Cesar E. Chavez vs. Golden Valley — 7:30 p.m.
Firebaugh vs. Fowler — 7:30 p.m.
Strathmore vs. Mendota — 7:30 p.m.
Arroyo Grande vs. Bullard — 7:30 p.m.
Wilcox vs. Hollister — 7:30 p.m.
Soledad vs. Aptos — 7:30 p.m.
Santa Clara vs. Santa Cruz — 7:30 p.m.
Watsonville vs. North Monterey County — 7:30 p.m.
Exeter vs. Mt. Whitney — 7:30 p.m.
Sanger West vs. Reedley — 7:30 p.m.
Muir vs. Bishop Montgomery — 8 p.m.
Lighthouse Christian Academy vs. Valley Oaks CES — TBA
Animo Jackie Robinson vs. Chadwick — TBA
Coastal Academy vs. Fallbrook — TBA
Full California High School Football Scoreboard - September 11
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.