California High School Football Final Scores - September 4
Another night of California high school football is complete, and High School On SI has final scores from around the Golden State.
View our full California high school football scoreboard.
California High School Football Final Scores - September 4
Acalanes 41, Menlo-Atherton 13
Acalanes 41, Menlo-Atherton 13
Adventure Christian 35, Kairos Public 26
Agoura 33, Thousand Oaks 0
Alameda 29, Kennedy 7
Alpaugh 28, Frazier Mountain 0
American Canyon 49, Sacramento 7
American Canyon 49, Sacramento 7
Archbishop Riordan 47, Clayton Valley Charter 7
Archbishop Riordan 47, Clayton Valley Charter 7
Army-Navy 42, Beverly Hills 21
Army-Navy 42, Beverly Hills 21
Arroyo 49, Katella 19
Arroyo Valley 46, Citrus Hill 0
Ashland 33, Del Norte 14
Bakersfield Christian 28, Clovis West 7
Baldwin Park 39, California 21
Barstow 27, Segerstrom 21
Bassett 35, Temple City 7
Bear River 40, Orland 19
Bear River 40, Orland 19
Benicia 49, Jesse M. Bethel 6
Berkeley 28, De Anza 6
Big Bear 30, Glendale 21
Big Valley Christian 68, San Juan 0
Bishop O'Dowd 34, Mater Dei Catholic 17
Bishop O'Dowd 34, Mater Dei Catholic 17
Bonita 41, Western 7
Bosco Tech 18, Mark Keppel 12
Brea Olinda 39, Northwood 14
Burlingame 41, Carlmont 13
Burton 20, Kimball 18
Burton 20, Kimball 18
Calaveras 49, Balboa 8
Calaveras 49, Balboa 8
California City 14, McFarland 9
Canyon Springs 25, Patriot 21
Capistrano Valley 35, Great Oak 27
Carlsbad 40, El Camino 3
Carmel 34, Woodside 20
CASR 12, Portola 7
Centennial 27, Edison 6
Centennial 22, Servite 14
Center 34, Rio Linda 8
Central 19, Mt. Carmel 6
Central East 20, Oak Ridge 14
Central East 20, Oak Ridge 14
Central Valley 70, Oroville 8
Chandler 42, Cathedral Catholic 13
Chavez 13, East Bakersfield 12
Chavez 27, Escalon 22
CIVICA NV 62, Elite 6
Clovis 40, Sanger 14
Colton 35, Yucca Valley 30
Compton 18, Bishop Alemany 15
Concord 76, Mt. Diablo 7
Corning 42, Yreka 12
Corona 42, Miller 8
Coronado 34, Classical Academy 16
Crawford 36, San Ysidro 0
Crespi 26, St. Francis 21
Cupertino 2, James Lick 0
Cypress 21, Eisenhower 7
De La Salle 42, Cardinal Newman 3
Deer Valley 49, Lincoln 0
Deer Valley 49, Lincoln 0
Del Campo 17, El Dorado 14
Denair 37, Madera South 0
Denair 37, Madera South 0
Desert Christian Academy 66, San Jacinto Valley Academy 0
Desert Hot Springs 21, Rialto 16
Desert Mirage 43, Mendez 0
Desert Mirage 43, Mendez 0
Destiny Christian Academy 49, Rodriguez 0
Dinuba 48, Sunnyside 24
Don Lugo 41, Ganesha 0
Dos Palos 25, Justin Garza 14
Downey 39, Millikan 10
East Nicolaus 20, West Valley 0
East Union 49, Modesto 0
Eastlake 27, Steele Canyon 14
Edison 26, Franklin 22
El Modena 35, Tesoro 13
El Monte 24, Rosemead 20
El Rancho 17, West Covina 13
El Segundo 56, South 28
El Toro 35, Aliso Niguel 10
Escondido 35, Sweetwater 33
Etiwanda 37, Alta Loma 14
Faith Lutheran 35, Damien 31
Farmersville 33, Avenal 13
Fillmore 34, Buena 24
Firebaugh 35, Caruthers 28
Folsom 35, Mission Viejo 21
Folsom 35, Mission Viejo 21
Foothills Christian 41, Orange Glen 7
Foresthill 32, Florin 8
Fortuna 27, University Prep 20
Fortuna 27, University Prep 20
Freedom 51, Fremont 0
Freedom 51, Fremont 0
Gahr 31, Artesia 3
Glenn 43, California Military Institute 6
Granite Hills 56, Delano 8
Granite Hills 49, Kaiser 0
Grant 21, Cathedral 7
Grant 21, Cathedral 7
Gunn 33, Lynbrook 0
Hamilton 28, Tri-City Christian 20
Hamilton 28, Tri-City Christian 20
Hanford 35, San Joaquin Memorial 28
Hayfork 54, Butte Valley 8
Hayward 54, Washington 0
Hayward 54, Washington 0
Helix 27, St. Augustine 20
Heritage 33, Castro Valley 13
Heritage 30, Chaffey 16
Heritage Christian 35, Carpinteria 0
Hesperia 40, Jordan 0
Hilmar 45, Los Banos 21
Hoover 56, Mountain View 6
Imperial 56, Westview 16
Inderkum 35, Pleasant Valley 6
Inderkum 35, Pleasant Valley 6
Inglewood 28, Highland 16
Irvine 36, Woodbridge 24
Jesuit 40, Rio Americano 7
Johansen 28, Buhach Colony 8
JSerra Catholic 37, Crean Lutheran 29
Kerman 38, Madera 0
Kern Valley 37, Rosamond 14
King 28, JW North 0
Kingsburg 23, Central Valley Christian 13
La Costa Canyon 41, Del Norte 24
La Habra 26, Paraclete 22
La Mirada 24, Bellflower 15
La Quinta 29, Godinez Fundamental 28
La Salle 39, Arcadia 12
La Serna 52, Salesian 33
Laguna Beach 21, Shadow Ridge 7
Laguna Blanca 48, Cuyama Valley 14
Lakeside 64, Twentynine Palms 4
Lathrop 33, Sierra 14
Laton 36, Coast Union 0
Laton 36, Coast Union 0
Liberty 20, Oaks Christian 17
Liberty 67, Hoover 42
Liberty 20, Oaks Christian 17
Liberty Ranch 44, Sheldon 14
Lincoln 38, San Jose 7
Lincoln 27, Oakdale 21
Lincoln 59, Leuzinger 0
Lincoln 59, Leuzinger 0
Linden 20, Bear Creek 7
Lindhurst 28, Marysville 20
Livermore 13, Amador Valley 0
Lompoc 38, Cabrillo 2
Los Amigos 28, Costa Mesa 21
Los Gatos 41, Salinas 35
Loyalton 53, Swett 22
Loyalton 53, Swett 22
Loyola 14, Mira Costa 7
Lucerne Valley 60, West Shores 6
Lucerne Valley 60, West Shores 6
MacDonald 33, Mt. Pleasant 7
Madison 50, Vista 0
Mammoth 34, Chadwick 33
Mammoth 34, Chadwick 33
Mar Vista 44, Calipatria 14
Maranatha Christian 34, Coastal Academy 13
Mary Star of the Sea 21, North 7
Mater Academy East Las Vegas 51, University City 20
Mater Dei 38, Valor Christian 22
McClatchy 29, Highlands 26
McKinleyville 32, Fort Bragg 8
McNair 62, Burbank 12
Merced 29, Gregori 7
Mesa Verde 32, Armijo 12
Minarets 41, Fresno 15
Miramonte 17, Granada 7
Mission College Prep 21, Bishop Union 14
Mission Hills 38, Oceanside 10
Montclair 14, Covina 7
Monte Vista 30, Liberty 14
Montebello 38, Saddleback 0
Monterey Trail 45, Downey 33
Moorpark 33, Birmingham 20
Moorpark 33, Birmingham 20
Moreno Valley 28, Tahquitz 14
Mountain Empire 50, O'Farrell Charter 16
Mt. Whitney 21, Golden West 13
Muir 50, SPXSMA 18
Murrieta Mesa 7, Rancho Verde 0
Murrieta Valley 43, Cajon 38
Newbury Park 31, Arroyo Grande 14
Newbury Park 31, Arroyo Grande 14
Nipomo 31, Santa Ynez 14
Nogales 49, Cantwell-Sacred Heart of Mary 43
Norco 49, Orange Vista 0
Nordhoff 35, Mira Monte 7
Nordhoff 35, Mira Monte 7
Northgate 42, Frontier 28
Northgate 42, Frontier 28
Notre Dame (SO) 55, Moreau Catholic 6
Notre Dame (SO) 55, Moreau Catholic 6
Nuview Bridge 43, Victory Christian Academy 8
Nuview Bridge 43, Victory Christian Academy 8
Ontario 53, Jurupa Valley 7
Orange 40, Elsinore 9
Orange Lutheran 23, Basha 17
Orestimba 28, Grace Davis 12
Otay Ranch 16, Hilltop 0
Pacifica 39, Hart 20
Pacifica 27, Canyon 0
Palm Springs 41, Coachella Valley 35
Palmdale 41, West Ranch 14
Palo Alto 45, Leland 21
Paramount 23, Dominguez 10
Patterson 34, Rosemont 14
Peninsula 45, Centennial 12
Perris 34, Indio 0
Petaluma 42, Santa Rosa 7
Pioneer 20, Napa 14
Pioneer 20, Napa 14
Pitman 35, Franklin 12
Placer 14, Ripon 7
Pomona 57, Duarte 19
Ponderosa 35, Pleasant Grove 0
Portola 35, University 13
Priory 68, Fresno Christian 14
Priory 68, Fresno Christian 14
Quartz Hill 32, Rio Hondo Prep 21
Ramona 27, El Capitan 21
Rancho Bernardo 21, Torrey Pines 14
Rancho Christian 58, West Valley 6
Rancho Mirage 27, Hemet 14
Redondo Union 42, Culver City 28
Ridgeview 45, North 24
Righetti 28, Pioneer Valley 6
Riverbank 7, Gustine 6
Rocklin 33, Bishop Manogue 0
Roosevelt 49, Central 7
Roseville 35, Oakmont 31
Sacred Heart Prep 24, Christopher 20
Salesian College Preparatory 22, College Park 6
San Clemente 32, Chaparral 20
San Juan Hills 14, Chino Hills 11
San Marcos 28, Poway 14
San Pasqual 31, Rancho Buena Vista 21
San Rafael 58, St. Patrick-St. Vincent 14
San Ramon Valley 54, Enochs 13
San Ramon Valley 54, Enochs 13
Santa Barbara 21, Dos Pueblos 10
Santa Fe Christian 70, Westview 0
Santa Margarita 55, Highland 7
Santa Monica 38, Burroughs 0
Santa Paula 39, Del Sol 31
Santa Teresa 28, King's Academy 22
Santiago 26, Silverado 14
Saratoga 41, Yerba Buena 0
Saugus 38, Camarillo 35
Savanna 80, Century 14
Selma 37, Sanger West 25
Shafter 31, Highland 0
Shasta 42, Eureka 6
Shasta 42, Eureka 6
Sierra Vista 17, Garey 2
Sonora 49, Pacheco 8
Sonora 42, Walnut 7
South Hills 42, Diamond Ranch 0
South Pasadena 31, San Gabriel 0
St. Bonaventure 51, Trabuco Hills 14
St. John Bosco 26, Pittsburg 14
St. John Bosco 26, Pittsburg 14
St. Joseph Academy 50, Cornerstone Christian 26
St. Joseph Academy 50, Cornerstone Christian 26
St. Margaret's 35, St. Anthony 7
St. Monica 49, Huntington Park 13
St. Monica 49, Huntington Park 13
St. Paul 28, Whittier 0
Sultana 37, Adelanto 6
Sunny Hills 21, Kennedy 0
Sutter 26, Douglas 14
Temescal Canyon 28, Jurupa Hills 6
Tennyson 41, Newark Memorial 8
Torrance 27, Northview 20
Trinity Valley 49, La Jolla Country Day 28
Trona 38, Beatty 28
Tulare Union 35, Lemoore 21
Tustin 16, Long Beach Poly 13
Ukiah 41, Arcata 0
United Christian Academy 58, Entrepreneur 0
Valencia 28, Rowland 19
Valhalla 66, Castle Park 0
Valley Center 35, Fallbrook 6
Valley Christian 50, Cerritos 28
Ventura 26, Lakewood 24
Victor Valley 43, Palm Desert 0
Warren 54, South Gate 15
Warren 54, South Gate 15
Washington Union 46, Torres 0
Waterford 54, Beyer 48
West Campus 27, Delta 24
West Hills 17, Mira Mesa 9
West Park 28, Vacaville 14
Western Christian 49, Maranatha 6
Wheatland 40, Union Mine 33
Whitney 13, Lincoln 0
Wilcox 41, Milpitas 20
Winters 27, Dixon 7
Winters 27, Dixon 7
Woodlake 59, Mendota 24
Yorba Linda 27, El Dorado 0
Yuma Catholic 28, Holtville 17
View our full California high school football scoreboard.
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.