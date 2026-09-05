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High School

California High School Football Final Scores - September 4

Check out the final scores from Friday night's California high school football action across the Golden State
Sam Brown|
Jesuit High School linebacker Brayden Quinn celebrates in a 2025 game against Rio Americano.
Jesuit High School linebacker Brayden Quinn celebrates in a 2025 game against Rio Americano. | Jesuit Football

Another night of California high school football is complete, and High School On SI has final scores from around the Golden State.

View our full California high school football scoreboard.

California High School Football Final Scores - September 4

Acalanes 41, Menlo-Atherton 13

Acalanes 41, Menlo-Atherton 13

Adventure Christian 35, Kairos Public 26

Agoura 33, Thousand Oaks 0

Alameda 29, Kennedy 7

Alpaugh 28, Frazier Mountain 0

American Canyon 49, Sacramento 7

American Canyon 49, Sacramento 7

Archbishop Riordan 47, Clayton Valley Charter 7

Archbishop Riordan 47, Clayton Valley Charter 7

Army-Navy 42, Beverly Hills 21

Army-Navy 42, Beverly Hills 21

Arroyo 49, Katella 19

Arroyo Valley 46, Citrus Hill 0

Ashland 33, Del Norte 14

Bakersfield Christian 28, Clovis West 7

Baldwin Park 39, California 21

Barstow 27, Segerstrom 21

Bassett 35, Temple City 7

Bear River 40, Orland 19

Bear River 40, Orland 19

Benicia 49, Jesse M. Bethel 6

Berkeley 28, De Anza 6

Big Bear 30, Glendale 21

Big Valley Christian 68, San Juan 0

Bishop O'Dowd 34, Mater Dei Catholic 17

Bishop O'Dowd 34, Mater Dei Catholic 17

Bonita 41, Western 7

Bosco Tech 18, Mark Keppel 12

Brea Olinda 39, Northwood 14

Burlingame 41, Carlmont 13

Burton 20, Kimball 18

Burton 20, Kimball 18

Calaveras 49, Balboa 8

Calaveras 49, Balboa 8

California City 14, McFarland 9

Canyon Springs 25, Patriot 21

Capistrano Valley 35, Great Oak 27

Carlsbad 40, El Camino 3

Carmel 34, Woodside 20

CASR 12, Portola 7

Centennial 27, Edison 6

Centennial 22, Servite 14

Center 34, Rio Linda 8

Central 19, Mt. Carmel 6

Central East 20, Oak Ridge 14

Central East 20, Oak Ridge 14

Central Valley 70, Oroville 8

Chandler 42, Cathedral Catholic 13

Chavez 13, East Bakersfield 12

Chavez 27, Escalon 22

CIVICA NV 62, Elite 6

Clovis 40, Sanger 14

Colton 35, Yucca Valley 30

Compton 18, Bishop Alemany 15

Concord 76, Mt. Diablo 7

Corning 42, Yreka 12

Corona 42, Miller 8

Coronado 34, Classical Academy 16

Crawford 36, San Ysidro 0

Crespi 26, St. Francis 21

Cupertino 2, James Lick 0

Cypress 21, Eisenhower 7

De La Salle 42, Cardinal Newman 3

Deer Valley 49, Lincoln 0

Deer Valley 49, Lincoln 0

Del Campo 17, El Dorado 14

Denair 37, Madera South 0

Denair 37, Madera South 0

Desert Christian Academy 66, San Jacinto Valley Academy 0

Desert Hot Springs 21, Rialto 16

Desert Mirage 43, Mendez 0

Desert Mirage 43, Mendez 0

Destiny Christian Academy 49, Rodriguez 0

Dinuba 48, Sunnyside 24

Don Lugo 41, Ganesha 0

Dos Palos 25, Justin Garza 14

Downey 39, Millikan 10

East Nicolaus 20, West Valley 0

East Union 49, Modesto 0

Eastlake 27, Steele Canyon 14

Edison 26, Franklin 22

El Modena 35, Tesoro 13

El Monte 24, Rosemead 20

El Rancho 17, West Covina 13

El Segundo 56, South 28

El Toro 35, Aliso Niguel 10

Escondido 35, Sweetwater 33

Etiwanda 37, Alta Loma 14

Faith Lutheran 35, Damien 31

Farmersville 33, Avenal 13

Fillmore 34, Buena 24

Firebaugh 35, Caruthers 28

Folsom 35, Mission Viejo 21

Folsom 35, Mission Viejo 21

Foothills Christian 41, Orange Glen 7

Foresthill 32, Florin 8

Fortuna 27, University Prep 20

Fortuna 27, University Prep 20

Freedom 51, Fremont 0

Freedom 51, Fremont 0

Gahr 31, Artesia 3

Glenn 43, California Military Institute 6

Granite Hills 56, Delano 8

Granite Hills 49, Kaiser 0

Grant 21, Cathedral 7

Grant 21, Cathedral 7

Gunn 33, Lynbrook 0

Hamilton 28, Tri-City Christian 20

Hamilton 28, Tri-City Christian 20

Hanford 35, San Joaquin Memorial 28

Hayfork 54, Butte Valley 8

Hayward 54, Washington 0

Hayward 54, Washington 0

Helix 27, St. Augustine 20

Heritage 33, Castro Valley 13

Heritage 30, Chaffey 16

Heritage Christian 35, Carpinteria 0

Hesperia 40, Jordan 0

Hilmar 45, Los Banos 21

Hoover 56, Mountain View 6

Imperial 56, Westview 16

Inderkum 35, Pleasant Valley 6

Inderkum 35, Pleasant Valley 6

Inglewood 28, Highland 16

Irvine 36, Woodbridge 24

Jesuit 40, Rio Americano 7

Johansen 28, Buhach Colony 8

JSerra Catholic 37, Crean Lutheran 29

Kerman 38, Madera 0

Kern Valley 37, Rosamond 14

King 28, JW North 0

Kingsburg 23, Central Valley Christian 13

La Costa Canyon 41, Del Norte 24

La Habra 26, Paraclete 22

La Mirada 24, Bellflower 15

La Quinta 29, Godinez Fundamental 28

La Salle 39, Arcadia 12

La Serna 52, Salesian 33

Laguna Beach 21, Shadow Ridge 7

Laguna Blanca 48, Cuyama Valley 14

Lakeside 64, Twentynine Palms 4

Lathrop 33, Sierra 14

Laton 36, Coast Union 0

Laton 36, Coast Union 0

Liberty 20, Oaks Christian 17

Liberty 67, Hoover 42

Liberty 20, Oaks Christian 17

Liberty Ranch 44, Sheldon 14

Lincoln 38, San Jose 7

Lincoln 27, Oakdale 21

Lincoln 59, Leuzinger 0

Lincoln 59, Leuzinger 0

Linden 20, Bear Creek 7

Lindhurst 28, Marysville 20

Livermore 13, Amador Valley 0

Lompoc 38, Cabrillo 2

Los Amigos 28, Costa Mesa 21

Los Gatos 41, Salinas 35

Loyalton 53, Swett 22

Loyalton 53, Swett 22

Loyola 14, Mira Costa 7

Lucerne Valley 60, West Shores 6

Lucerne Valley 60, West Shores 6

MacDonald 33, Mt. Pleasant 7

Madison 50, Vista 0

Mammoth 34, Chadwick 33

Mammoth 34, Chadwick 33

Mar Vista 44, Calipatria 14

Maranatha Christian 34, Coastal Academy 13

Mary Star of the Sea 21, North 7

Mater Academy East Las Vegas 51, University City 20

Mater Dei 38, Valor Christian 22

McClatchy 29, Highlands 26

McKinleyville 32, Fort Bragg 8

McNair 62, Burbank 12

Merced 29, Gregori 7

Mesa Verde 32, Armijo 12

Minarets 41, Fresno 15

Miramonte 17, Granada 7

Mission College Prep 21, Bishop Union 14

Mission Hills 38, Oceanside 10

Montclair 14, Covina 7

Monte Vista 30, Liberty 14

Montebello 38, Saddleback 0

Monterey Trail 45, Downey 33

Moorpark 33, Birmingham 20

Moorpark 33, Birmingham 20

Moreno Valley 28, Tahquitz 14

Mountain Empire 50, O'Farrell Charter 16

Mt. Whitney 21, Golden West 13

Muir 50, SPXSMA 18

Murrieta Mesa 7, Rancho Verde 0

Murrieta Valley 43, Cajon 38

Newbury Park 31, Arroyo Grande 14

Newbury Park 31, Arroyo Grande 14

Nipomo 31, Santa Ynez 14

Nogales 49, Cantwell-Sacred Heart of Mary 43

Norco 49, Orange Vista 0

Nordhoff 35, Mira Monte 7

Nordhoff 35, Mira Monte 7

Northgate 42, Frontier 28

Northgate 42, Frontier 28

Notre Dame (SO) 55, Moreau Catholic 6

Notre Dame (SO) 55, Moreau Catholic 6

Nuview Bridge 43, Victory Christian Academy 8

Nuview Bridge 43, Victory Christian Academy 8

Ontario 53, Jurupa Valley 7

Orange 40, Elsinore 9

Orange Lutheran 23, Basha 17

Orestimba 28, Grace Davis 12

Otay Ranch 16, Hilltop 0

Pacifica 39, Hart 20

Pacifica 27, Canyon 0

Palm Springs 41, Coachella Valley 35

Palmdale 41, West Ranch 14

Palo Alto 45, Leland 21

Paramount 23, Dominguez 10

Patterson 34, Rosemont 14

Peninsula 45, Centennial 12

Perris 34, Indio 0

Petaluma 42, Santa Rosa 7

Pioneer 20, Napa 14

Pioneer 20, Napa 14

Pitman 35, Franklin 12

Placer 14, Ripon 7

Pomona 57, Duarte 19

Ponderosa 35, Pleasant Grove 0

Portola 35, University 13

Priory 68, Fresno Christian 14

Priory 68, Fresno Christian 14

Quartz Hill 32, Rio Hondo Prep 21

Ramona 27, El Capitan 21

Rancho Bernardo 21, Torrey Pines 14

Rancho Christian 58, West Valley 6

Rancho Mirage 27, Hemet 14

Redondo Union 42, Culver City 28

Ridgeview 45, North 24

Righetti 28, Pioneer Valley 6

Riverbank 7, Gustine 6

Rocklin 33, Bishop Manogue 0

Roosevelt 49, Central 7

Roseville 35, Oakmont 31

Sacred Heart Prep 24, Christopher 20

Salesian College Preparatory 22, College Park 6

San Clemente 32, Chaparral 20

San Juan Hills 14, Chino Hills 11

San Marcos 28, Poway 14

San Pasqual 31, Rancho Buena Vista 21

San Rafael 58, St. Patrick-St. Vincent 14

San Ramon Valley 54, Enochs 13

San Ramon Valley 54, Enochs 13

Santa Barbara 21, Dos Pueblos 10

Santa Fe Christian 70, Westview 0

Santa Margarita 55, Highland 7

Santa Monica 38, Burroughs 0

Santa Paula 39, Del Sol 31

Santa Teresa 28, King's Academy 22

Santiago 26, Silverado 14

Saratoga 41, Yerba Buena 0

Saugus 38, Camarillo 35

Savanna 80, Century 14

Selma 37, Sanger West 25

Shafter 31, Highland 0

Shasta 42, Eureka 6

Shasta 42, Eureka 6

Sierra Vista 17, Garey 2

Sonora 49, Pacheco 8

Sonora 42, Walnut 7

South Hills 42, Diamond Ranch 0

South Pasadena 31, San Gabriel 0

St. Bonaventure 51, Trabuco Hills 14

St. John Bosco 26, Pittsburg 14

St. John Bosco 26, Pittsburg 14

St. Joseph Academy 50, Cornerstone Christian 26

St. Joseph Academy 50, Cornerstone Christian 26

St. Margaret's 35, St. Anthony 7

St. Monica 49, Huntington Park 13

St. Monica 49, Huntington Park 13

St. Paul 28, Whittier 0

Sultana 37, Adelanto 6

Sunny Hills 21, Kennedy 0

Sutter 26, Douglas 14

Temescal Canyon 28, Jurupa Hills 6

Tennyson 41, Newark Memorial 8

Torrance 27, Northview 20

Trinity Valley 49, La Jolla Country Day 28

Trona 38, Beatty 28

Tulare Union 35, Lemoore 21

Tustin 16, Long Beach Poly 13

Ukiah 41, Arcata 0

United Christian Academy 58, Entrepreneur 0

Valencia 28, Rowland 19

Valhalla 66, Castle Park 0

Valley Center 35, Fallbrook 6

Valley Christian 50, Cerritos 28

Ventura 26, Lakewood 24

Victor Valley 43, Palm Desert 0

Warren 54, South Gate 15

Warren 54, South Gate 15

Washington Union 46, Torres 0

Waterford 54, Beyer 48

West Campus 27, Delta 24

West Hills 17, Mira Mesa 9

West Park 28, Vacaville 14

Western Christian 49, Maranatha 6

Wheatland 40, Union Mine 33

Whitney 13, Lincoln 0

Wilcox 41, Milpitas 20

Winters 27, Dixon 7

Winters 27, Dixon 7

Woodlake 59, Mendota 24

Yorba Linda 27, El Dorado 0

Yuma Catholic 28, Holtville 17

View our full California high school football scoreboard.

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Sam Brown
SAM BROWN

Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.  

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