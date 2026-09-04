California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — September 4
The 2026 California high school football season continues on September 4 with more than 400 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - September 4
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Full California High School Football Scoreboard - September 4
There are 440 high school football games in California today.
There are numerous games featuring teams ranked in the Top 25 California High School Football Rankings, highlighted by St. John Bosco vs. Pittsburg and Folsom vs. Mission Viejo.
Cuyama Valley vs. Laguna Blanca — 3 p.m.
Clayton Valley Charter vs. Archbishop Riordan — 3 p.m.
The SEED School of LA vs. Washington Massillon — 4 p.m.
Poly vs. Redlands East Valley — 4 p.m.
Compton vs. Peninsula — 4:30 p.m.
Loyalton vs. Swett — 4:30 p.m.
Centennial/Compton vs. Peninsula — 4:30 p.m.
West Campus vs. Delta — 5 p.m.
Valley Christian Academy vs. Millennium — 5 p.m.
Torres vs. Verbum Dei — 5 p.m.
Coronado vs. Classical Academy — 5:15 p.m.
Kerman vs. Madera — 5:30 p.m.
Butte Valley vs. Hayfork — 6 p.m.
Desert vs. Desert Christian — 6 p.m.
San Jacinto Leadership Academy vs. Magnolia Science Academy Santa Ana — 6 p.m.
McKinleyville vs. Fort Bragg — 6 p.m.
Public Safety Academy vs. Francis Parker — 6 p.m.
Mountain View vs. Hoover — 6 p.m.
Mission Bay vs. Olympian — 6:30 p.m.
Clairemont vs. Southwest SD — 6:30 p.m.
Valhalla vs. Castle Park — 6:30 p.m.
Chadwick vs. Mammoth — 6:30 p.m.
Patrick Henry vs. Chula Vista — 6:30 p.m.
Mar Vista vs. Calipatria — 6:30 p.m.
St. John Bosco vs. Pittsburg — 7 p.m.
Valor Christian vs. Mater Dei — 7 p.m.
Tomales vs. Irvington — 7 p.m.
Norwalk vs. Pasadena — 7 p.m.
Indio vs. Perris — 7 p.m.
North, JW vs. King — 7 p.m.
Kingman Academy vs. San Pasqual Valley — 7 p.m.
O'Farrell vs. Mountain Empire — 7 p.m.
Entrepreneur/Highland vs. United Christian Academy — 7 p.m.
Cathedral Catholic vs. Grant Union — 7 p.m.
CIVICA NV vs. Elite — 7 p.m.
Lone Pine vs. Indian Springs — 7 p.m.
Adventure Christian vs. Kairos Public Schools — 7 p.m.
Loyola vs. Mira Costa — 7 p.m.
Burton vs. Kimball — 7 p.m.
Lincoln vs. Deer Valley — 7 p.m.
Big Bear vs. Glendale — 7 p.m.
San Marcos vs. Channel Islands — 7 p.m.
Pacifica (GG) vs. Canyon/Anaheim — 7 p.m.
University City vs. Mater Academy East — 7 p.m.
Muir vs. St. Pius X-St. Matthias Academy — 7 p.m.
Arrowhead Christian vs. San Bernardino — 7 p.m.
Hueneme vs. Oxnard — 7 p.m.
La Canada vs. Village Christian — 7 p.m.
Huntington Beach vs. Wilson/Long Beach — 7 p.m.
Heritage Christian vs. Carpinteria — 7 p.m.
Serra vs. Los Alamitos — 7 p.m.
Carter vs. Banning — 7 p.m.
Canyon/Canyon vs. Glendale — 7 p.m.
Redondo Union vs. Culver City — 7 p.m.
Bishop's vs. Christian — 7 p.m.
West vs. Mountain House — 7 p.m.
Davis vs. Orestimba — 7 p.m.
Rio Linda vs. Center — 7 p.m.
Cathedral vs. Grant Union — 7 p.m.
Central Valley vs. El Capitan — 7 p.m.
Johansen vs. Buhach Colony — 7 p.m.
Orland vs. Bear River — 7 p.m.
Winters vs. Dixon — 7 p.m.
Lakeview vs. Etna — 7 p.m.
Pioneer vs. Napa — 7 p.m.
Sacramento vs. American Canyon — 7 p.m.
Fortuna vs. University Prep — 7 p.m.
Foothill vs. San Marin — 7 p.m.
Las Lomas vs. Casa Grande — 7 p.m.
Berkeley vs. De Anza — 7 p.m.
Albany vs. Oakland — 7 p.m.
Concord vs. Mt. Diablo — 7 p.m.
Analy vs. Foothill — 7 p.m.
Hoopa Valley vs. Healdsburg — 7 p.m.
Bethel vs. Benicia — 7 p.m.
El Cerrito vs. Pinole Valley — 7 p.m.
Belmont vs. Monroe — 7 p.m.
Manteca vs. Buchanan — 7 p.m.
Frontier vs. Northgate — 7 p.m.
Maricopa vs. Immanuel Christian — 7 p.m.
Kern Valley vs. Rosamond — 7 p.m.
Del Oro vs. Tranquillity — 7 p.m.
Beatty vs. Trona — 7 p.m.
Woodside Priory vs. Fresno Christian — 7 p.m.
Coast Union vs. Laton — 7 p.m.
Mt. Pleasant vs. MacDonald — 7 p.m.
Santa Teresa vs. King's Academy — 7 p.m.
Rio Hondo Prep vs. Quartz Hill — 7 p.m.
Palmdale vs. West Ranch — 7 p.m.
Millikan vs. Downey — 7 p.m.
Saddleback vs. Montebello — 7 p.m.
Venice vs. Harvard-Westlake — 7 p.m.
Ventura vs. Lakewood — 7 p.m.
Alemany vs. Compton — 7 p.m.
Wilcox vs. Milpitas — 7 p.m.
Justin-Siena vs. Alhambra — 7 p.m.
Imperial vs. Westview — 7 p.m.
Yuma vs. Palo Verde Valley — 7 p.m.
Somerton vs. Calexico — 7 p.m.
Yuma Catholic vs. Holtville — 7 p.m.
Salesian College Preparatory vs. College Park — 7 p.m.
Westmont vs. Fremont — 7 p.m.
Inglewood vs. Highland — 7 p.m.
Elk Grove vs. Chico — 7 p.m.
Lynbrook vs. Gunn — 7 p.m.
Gridley vs. Pierce — 7 p.m.
Del Sol vs. Santa Paula — 7 p.m.
Dos Pueblos vs. Santa Barbara — 7 p.m.
Sutter vs. Douglas — 7 p.m.
Yosemite vs. Stone Ridge Christian — 7 p.m.
Kennedy vs. Alameda — 7 p.m.
Corning vs. Yreka — 7 p.m.
Gustine vs. Riverbank — 7 p.m.
Saint Mary's vs. Piedmont — 7 p.m.
Burroughs/Ridgecrest vs. Eastside — 7 p.m.
Western Christian vs. Maranatha Christian — 7 p.m.
Antioch vs. San Leandro — 7 p.m.
San Ramon Valley vs. Enochs — 7 p.m.
Ashland vs. Del Norte — 7 p.m.
Rio Americano vs. Jesuit — 7 p.m.
Savanna vs. Century — 7 p.m.
Chatsworth vs. Westlake — 7 p.m.
Heritage vs. Castro Valley — 7 p.m.
Arroyo vs. Katella — 7 p.m.
Berkeley vs. DeAnza High School — 7 p.m.
Modesto vs. East Union — 7 p.m.
Western Christian vs. Maranatha — 7 p.m.
San Jacinto Valley Academy vs. Desert Christian Academy — 7 p.m.
Saratoga vs. Yerba Buena — 7 p.m.
Pacifica/Oxnard vs. Hart — 7 p.m.
Central East vs. Oak Ridge — 7 p.m.
Cathedral Catholic vs. Chandler — 7 p.m.
Sylmar vs. Chavez — 7 p.m.
San Rafael vs. St. Patrick-St. Vincent — 7 p.m.
Lincoln vs. Leuzinger — 7 p.m.
San Clemente vs. Chaparral — 7 p.m.
St. Anthony vs. St. Margaret's — 7 p.m.
Santa Ana Valley vs. Santiago (GG) — 7 p.m.
Liberty vs. Oaks Christian — 7 p.m.
Jordan vs. Hesperia — 7 p.m.
Cosumnes Oaks vs. Granite Bay — 7 p.m.
Kennedy vs. Encinal — 7 p.m.
Hilltop vs. Otay Ranch — 7 p.m.
Northview vs. Torrance — 7 p.m.
Coachella Valley vs. Palm Springs — 7 p.m.
St. Mary's vs. Central Catholic — 7 p.m.
Bonita Vista vs. Grossmont — 7 p.m.
Chaffey vs. Heritage — 7 p.m.
Basha vs. Lutheran/Orange — 7 p.m.
Paraclete vs. La Habra — 7 p.m.
Marina vs. Fountain Valley — 7 p.m.
Highland vs. Santa Margarita — 7 p.m.
Crescenta Valley vs. Golden Valley — 7 p.m.
Grace vs. El Camino Real — 7 p.m.
Trabuco Hills vs. St. Bonaventure — 7 p.m.
Paramount vs. Dominguez — 7 p.m.
Hamilton vs. Tri-City Christian — 7 p.m.
Westview vs. Santa Fe Christian — 7 p.m.
Mission Prep vs. Bishop Union — 7 p.m.
Imperial vs. Westview — 7 p.m.
Los Banos vs. Hilmar — 7 p.m.
Atwater vs. Hughson — 7 p.m.
Los Amigos vs. Costa Mesa — 7 p.m.
West Shores vs. Lucerne Valley — 7 p.m.
Piner vs. Willits — 7 p.m.
Kearny vs. Montgomery — 7 p.m.
Poly/Long Beach vs. Tustin — 7 p.m.
St. Francis vs. Crespi — 7 p.m.
Frazier Mountain vs. Alpaugh — 7 p.m.
Helix vs. St. Augustine — 7 p.m.
Monterey Trail vs. Downey — 7 p.m.
Mira Monte vs. Nordhoff — 7 p.m.
Trinity Valley vs. La Jolla Country Day — 7 p.m.
Eisenhower vs. Cypress — 7 p.m.
Canyon Hills vs. El Cajon Valley — 7 p.m.
Ramona vs. El Capitan — 7 p.m.
Foothills Christian vs. Orange Glen — 7 p.m.
Don Bosco Tech vs. Mark Keppel — 7 p.m.
Monte Vista vs. Liberty — 7 p.m.
Covina vs. Montclair — 7 p.m.
Salesian vs. La Serna — 7 p.m.
Pacheco vs. Sonora — 7 p.m.
Capistrano Valley Christian vs. Laguna Hills — 7 p.m.
Taft Union vs. Santa Maria — 7 p.m.
Le Grand vs. Weston Ranch — 7 p.m.
Coastal Academy vs. Maranatha Christian — 7 p.m.
River Springs Charter/Temecula vs. Borrego Springs — 7 p.m.
Vista vs. Madison — 7 p.m.
California vs. Baldwin Park — 7 p.m.
Point Loma vs. La Jolla — 7 p.m.
Cornerstone Christian vs. St. Joseph Academy — 7 p.m.
Steele Canyon vs. Eastlake — 7 p.m.
Big Valley Christian vs. San Juan — 7 p.m.
Newark Memorial vs. Tennyson — 7 p.m.
Delhi vs. Lathrop — 7 p.m.
Brawley vs. Santana — 7 p.m.
Rancho Buena Vista vs. San Pasqual — 7 p.m.
Franklin vs. Pitman — 7 p.m.
Bear Creek vs. Linden — 7 p.m.
Academy Of Careers & Exploration vs. Calvary Baptist — 7 p.m.
River Springs Charter/Hemet vs. Borrego Springs — 7 p.m.
Atascadero vs. Morro Bay — 7 p.m.
Lompoc vs. Cabrillo — 7 p.m.
Righetti vs. Pioneer Valley — 7 p.m.
Santa Ynez vs. Nipomo — 7 p.m.
Cerritos vs. Valley Christian/Cerritos — 7 p.m.
Wood vs. Nevada Union — 7 p.m.
Pioneer vs. Rancho Alamitos — 7 p.m.
Marysville vs. Lindhurst — 7 p.m.
Monte Vista vs. Morse — 7 p.m.
Dublin vs. Vanden — 7 p.m.
Washington Union vs. Matilda Torres — 7 p.m.
Fresno vs. Minarets — 7 p.m.
Bishop O'Dowd vs. Mater Dei Catholic — 7 p.m.
JSerra Catholic vs. Crean Lutheran — 7 p.m.
San Luis Obispo vs. Independence — 7 p.m.
Woodbridge vs. Irvine — 7 p.m.
Bishop Montgomery vs. Simi Valley — 7 p.m.
Kennedy vs. Sunny Hills — 7 p.m.
Lathrop vs. Sierra — 7 p.m.
El Camino vs. Carlsbad — 7 p.m.
Moreau Catholic vs. Notre Dame (SO) — 7 p.m.
Vallejo vs. Rio Vista — 7 p.m.
Crawford vs. San Ysidro — 7 p.m.
Price vs. United Christian Academy — 7 p.m.
Bret Harte vs. Natomas — 7 p.m.
Mira Mesa vs. West Hills — 7 p.m.
La Costa Canyon vs. Del Norte — 7 p.m.
Littlerock vs. Viewpoint — 7 p.m.
Aliso Niguel vs. El Toro — 7 p.m.
Serra vs. Kahuku — 7 p.m.
Beverly Hills vs. Army-Navy — 7 p.m.
Rubidoux vs. Vasquez — 7 p.m.
La Quinta/Westminster vs. Godinez Fundamental — 7 p.m.
Buena vs. Fillmore — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. Central Union — 7 p.m.
Marin Catholic vs. St. Ignatius — 7 p.m.
Foresthill vs. Florin — 7 p.m.
Wilson (HH) vs. St. Bernard — 7 p.m.
Lakeside vs. Twentynine Palms — 7 p.m.
Palm Desert vs. Victor Valley — 7 p.m.
Patriot vs. Canyon Springs — 7 p.m.
Shadow Ridge vs. Laguna Beach — 7 p.m.
Valencia/Placentia vs. Rowland — 7 p.m.
Citrus Hill vs. Arroyo Valley — 7 p.m.
Salinas vs. Los Gatos — 7 p.m.
Murrieta Valley vs. Cajon — 7 p.m.
Great Oak vs. Capistrano Valley — 7 p.m.
Los Altos vs. Schurr — 7 p.m.
Carlmont vs. Burlingame — 7 p.m.
Carmel vs. Woodside — 7 p.m.
Reno vs. Sequoia — 7 p.m.
Menlo School vs. San Mateo — 7 p.m.
Acalanes vs. Menlo-Atherton — 7 p.m.
Moorpark vs. Birmingham — 7 p.m.
Thousand Oaks vs. Agoura — 7 p.m.
Damien vs. Faith Lutheran — 7 p.m.
Saugus vs. Camarillo — 7 p.m.
Garey vs. Sierra Vista — 7 p.m.
Campolindo vs. Oakland Tech — 7 p.m.
Whittier vs. St. Paul — 7 p.m.
Bonita vs. Western — 7 p.m.
Fremont vs. Freedom — 7 p.m.
San Juan Hills vs. Chino Hills — 7 p.m.
Washington vs. Hayward — 7 p.m.
Estancia vs. Bell Gardens — 7 p.m.
Mission Viejo vs. Folsom — 7 p.m.
Pomona vs. Duarte — 7 p.m.
Grand Terrace vs. Redlands — 7 p.m.
Victory Christian Academy vs. Nuview Bridge — 7 p.m.
Hemet vs. Rancho Mirage — 7 p.m.
Temescal Canyon vs. Jurupa Hills — 7 p.m.
Centennial vs. Servite — 7 p.m.
Foothill vs. San Marin — 7 p.m.
Santa Rosa vs. Petaluma — 7 p.m.
Rancho Cotate vs. Windsor — 7 p.m.
Rancho Christian vs. West Valley — 7 p.m.
Orange vs. Elsinore — 7 p.m.
University vs. Portola — 7 p.m.
Troy vs. Fullerton — 7 p.m.
Rancho Verde vs. Murrieta Mesa — 7 p.m.
Mary Star of the Sea vs. North Torrance — 7 p.m.
Northwood vs. Brea Olinda — 7 p.m.
La Mirada vs. Bellflower — 7 p.m.
Montgomery vs. Sonoma Valley — 7 p.m.
Burbank vs. Calabasas — 7 p.m.
El Dorado vs. Yorba Linda — 7 p.m.
Salesian vs. Newbury Park — 7 p.m.
Newbury Park vs. Arroyo Grande — 7 p.m.
Burroughs/Burbank vs. Santa Monica — 7 p.m.
Balboa vs. Calaveras Hills — 7 p.m.
Bassett vs. Temple City — 7 p.m.
El Modena vs. Tesoro — 7 p.m.
South Gate vs. Warren — 7 p.m.
San Gabriel vs. South Pasadena — 7 p.m.
Silverado vs. Santiago/Corona — 7 p.m.
Rosemead vs. El Monte — 7 p.m.
Gahr vs. Artesia — 7 p.m.
Segerstrom vs. Barstow — 7 p.m.
Hawthorne vs. West Torrance — 7 p.m.
Rialto vs. Desert Hot Springs — 7 p.m.
Tahquitz vs. Moreno Valley — 7 p.m.
Brentwood School vs. Oak Park — 7 p.m.
El Rancho vs. West Covina — 7 p.m.
Etiwanda vs. Alta Loma — 7 p.m.
Yucca Valley vs. Colton — 7 p.m.
Ganesha vs. Don Lugo — 7 p.m.
Orange Vista vs. Norco — 7 p.m.
Arcadia vs. La Salle — 7 p.m.
Arlington vs. Fontana — 7 p.m.
Kaiser vs. Granite Hills — 7 p.m.
Delhi vs. River Islands — 7 p.m.
Adelanto vs. Sultana — 7 p.m.
South Torrance vs. El Segundo — 7 p.m.
Wilson (HH) vs. Bell Gardens — 7 p.m.
Inderkum vs. Pleasant Valley — 7 p.m.
Corona vs. Miller — 7 p.m.
Poly/Riverside vs. Redlands East Valley — 7 p.m.
South Hills vs. Diamond Ranch — 7 p.m.
Whittier Christian vs. Ontario Christian — 7 p.m.
Gabrielino vs. Azusa — 7 p.m.
Workman vs. La Puente — 7 p.m.
La Quinta (LQ) vs. Citrus Valley — 7 p.m.
Cantwell-Sacred Heart vs. Nogales — 7 p.m.
Sonora vs. Walnut — 7 p.m.
Ontario vs. Jurupa Valley — 7 p.m.
Notre Dame/Riverside vs. Cathedral City — 7 p.m.
Glenn vs. California Military Institute — 7 p.m.
Hillsdale vs. Overfelt — 7:15 p.m.
Woodland Christian School vs. River Valley — 7:15 p.m.
Golden Sierra vs. Galt — 7:15 p.m.
Lodi vs. Laguna Creek — 7:15 p.m.
Casa Roble vs. Bella Vista — 7:15 p.m.
Liberty Ranch vs. Sheldon — 7:15 p.m.
Aragon vs. Oak Grove — 7:15 p.m.
Amador Valley vs. Livermore — 7:15 p.m.
James Logan vs. California — 7:15 p.m.
Miramonte vs. Granada — 7:15 p.m.
Lincoln vs. San Jose — 7:15 p.m.
Edison vs. Franklin — 7:15 p.m.
Lincoln vs. Oakdale — 7:15 p.m.
Whitney vs. Lincoln — 7:15 p.m.
Kennedy vs. Cordova — 7:15 p.m.
El Camino vs. Johnson — 7:15 p.m.
Wheatland vs. Union Mine High School — 7:15 p.m.
Merced vs. Gregori — 7:15 p.m.
Fairfield vs. Enterprise — 7:15 p.m.
Sweetwater vs. Escondido — 7:15 p.m.
Poway vs. San Marcos — 7:15 p.m.
Mesa Verde vs. Armijo — 7:15 p.m.
Beyer vs. Waterford — 7:15 p.m.
Los Altos vs. Gunderson — 7:15 p.m.
Pajaro Valley vs. Evergreen Valley — 7:15 p.m.
Homestead vs. Silver Creek — 7:15 p.m.
Sacred Heart Prep vs. Christopher — 7:15 p.m.
Antelope vs. Vista del Lago — 7:15 p.m.
Rancho Bernardo vs. Torrey Pines — 7:15 p.m.
Mission Hills vs. Oceanside — 7:15 p.m.
Coalinga vs. Templeton — 7:15 p.m.
Delano vs. Granite Hills — 7:15 p.m.
Pleasant Grove vs. Ponderosa — 7:15 p.m.
Piedmont Hills vs. Independence — 7:15 p.m.
Woodland vs. River Valley — 7:15 p.m.
Palo Alto vs. Leland — 7:15 p.m.
Leland vs. Willow Glen — 7:15 p.m.
Pioneer vs. Live Oak — 7:15 p.m.
Fowler vs. Orange Cove — 7:15 p.m.
Golden Valley vs. Tokay — 7:15 p.m.
Oroville vs. Central Valley — 7:30 p.m.
Huntington Park vs. St. Monica Prep — 7:30 p.m.
Bishop Manogue vs. Rocklin — 7:30 p.m.
Highlands vs. McClatchy — 7:30 p.m.
Capital Christian vs. Rodriguez — 7:30 p.m.
Lassen vs. Red Bluff — 7:30 p.m.
Colusa vs. Mt. Shasta — 7:30 p.m.
Coral Academy vs. Portola — 7:30 p.m.
Farmersville vs. Avenal — 7:30 p.m.
Sacred Heart Cathedral Preparatory vs. Palma — 7:30 p.m.
Half Moon Bay vs. Pacific Grove — 7:30 p.m.
Williams vs. Live Oak — 7:30 p.m.
Trinity vs. Hamilton — 7:30 p.m.
Weed vs. Maxwell — 7:30 p.m.
West Valley vs. East Nicolaus — 7:30 p.m.
Cardinal Newman vs. De La Salle — 7:30 p.m.
Archbishop Mitty vs. Clovis North — 7:30 p.m.
Stagg vs. Ripon Christian — 7:30 p.m.
Davis vs. River City — 7:30 p.m.
Destiny Christian Academy vs. Rodriguez — 7:30 p.m.
Sanger vs. Clovis — 7:30 p.m.
Redding Christian vs. Biggs — 7:30 p.m.
McFarland vs. California City — 7:30 p.m.
Madera South vs. Denair — 7:30 p.m.
Golden West vs. Mt. Whitney — 7:30 p.m.
Lemoore vs. Tulare Union — 7:30 p.m.
Wasco vs. Foothill — 7:30 p.m.
Chowchilla vs. West — 7:30 p.m.
San Joaquin Memorial vs. Hanford — 7:30 p.m.
Redwood vs. El Diamante — 7:30 p.m.
Christian Brothers vs. Yuba City — 7:30 p.m.
Chavez vs. Escalon — 7:30 p.m.
St. Joseph vs. Paso Robles — 7:30 p.m.
Del Oro vs. Saint Francis — 7:30 p.m.
Ripon vs. Placer — 7:30 p.m.
Oakmont vs. Roseville — 7:30 p.m.
West Park vs. Vacaville — 7:30 p.m.
Liberty vs. Hoover — 7:30 p.m.
Selma vs. Sanger West — 7:30 p.m.
Woodlake vs. Mendota — 7:30 p.m.
Dos Palos vs. Justin Garza — 7:30 p.m.
Edison vs. Centennial — 7:30 p.m.
Central Valley Christian vs. Kingsburg — 7:30 p.m.
Firebaugh vs. Caruthers — 7:30 p.m.
Central Grizzlies vs. Roosevelt — 7:30 p.m.
Shafter vs. Highland — 7:30 p.m.
Monache vs. Stockdale — 7:30 p.m.
Lassen vs. Educational Outreach Academy — 7:30 p.m.
Ridgeview vs. North — 7:30 p.m.
Arvin vs. Golden Valley — 7:30 p.m.
Redwood vs. Twelve Bridges — 7:30 p.m.
Del Campo vs. El Dorado — 7:30 p.m.
Cesar E. Chavez vs. East Bakersfield — 7:30 p.m.
Colfax vs. Argonaut — 7:30 p.m.
Las Plumas vs. Anderson — 7:30 p.m.
Stevenson vs. Livingston — 7:30 p.m.
North Salinas vs. Soledad — 7:30 p.m.
Modesto Christian vs. Monte Vista Christian — 7:30 p.m.
Monterey vs. Seaside — 7:30 p.m.
Aptos vs. Soquel — 7:30 p.m.
Hollister vs. Everett Alvarez — 7:30 p.m.
Scotts Valley vs. Santa Cruz — 7:30 p.m.
Lindsay vs. Exeter — 7:30 p.m.
Orosi vs. Reedley — 7:30 p.m.
Patterson vs. Rosemont — 7:30 p.m.
Clovis West vs. Bakersfield Christian — 7:30 p.m.
Full California High School Football Scoreboard - September 4
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.