California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — September 18
The 2026 California high school football season continues on September 18 with nearly 450 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - September 18
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Full California High School Football Scoreboard - September 18
There are 449 high school football games in California on Friday, September 18, 2026.
The first game, Mammoth vs. Sierra Lutheran, starts at 1 p.m.
There are 18 games featuring ranked teams, highlighted by a powerhouse showdown with Bishop Gorman vs. Mater Dei at 7 p.m.
Other big ranked matchups include Orange Lutheran vs. Sierra Canyon, Pittsburg vs. Mission Viejo, and Norco vs. Santa Margarita.
Mammoth vs. Sierra Lutheran — 1 p.m.
Grant vs. Arleta — 3:30 p.m.
Grant vs. Arleta — 3:30 p.m.
Firebaugh vs. West Adams — 4 p.m.
Los Gatos vs. Crystal Springs Uplands — 4 p.m.
Laton vs. Mojave — 4 p.m.
Firebaugh vs. West Adams — 4 p.m.
Roseland University Prep vs. Swett — 4:30 p.m.
Roseland University Prep vs. Swett — 4:30 p.m.
Elite vs. South Fork — 6 p.m.
Happy Camp vs. Princeton — 6 p.m.
Valley Christian Academy vs. Valley — 6 p.m.
Hayfork vs. Rogue River — 6 p.m.
Woodside Priory vs. Round Valley — 6 p.m.
Immanuel Christian vs. Frazier Mountain — 6 p.m.
Hesperia Christian vs. Entrepreneur/Highland — 6 p.m.
Calistoga vs. Elsie Allen — 6 p.m.
Garey vs. Hoover — 6 p.m.
Southwest SD vs. Sweetwater — 6:30 p.m.
Hoover vs. Bonita Vista — 6:30 p.m.
Chula Vista vs. Olympian — 6:30 p.m.
Montgomery vs. Mar Vista — 6:30 p.m.
El Cajon Valley vs. Castle Park — 6:30 p.m.
Godinez Fundamental vs. Savanna — 6:30 p.m.
Garden Grove vs. Anaheim — 6:30 p.m.
Bishop Gorman vs. Mater Dei — 7 p.m.
Tomales vs. Irvington — 7 p.m.
Encinal vs. Cloverdale — 7 p.m.
Twentynine Palms vs. Big Bear — 7 p.m.
Coastal Christian vs. Cuyama Valley — 7 p.m.
Rancho Christian vs. Brawley — 7 p.m.
Magnolia vs. Santa Ana Valley — 7 p.m.
Turlock vs. Clovis West — 7 p.m.
Newark Memorial vs. Alameda — 7 p.m.
Tonopah Valley vs. San Pasqual Valley — 7 p.m.
Castaic vs. Valencia/Valencia — 7 p.m.
Washington vs. Palo Alto — 7 p.m.
Saugus vs. Golden Valley — 7 p.m.
Don Bosco Tech vs. St. Monica Prep — 7 p.m.
Alemany vs. Bishop Diego — 7 p.m.
Mira Costa vs. San Juan Hills — 7 p.m.
Belmont vs. Roybal — 7 p.m.
Marshall vs. Belmont — 7 p.m.
San Juan vs. Woodland Christian School — 7 p.m.
Hollywood vs. Los Angeles — 7 p.m.
Lincoln vs. Kimball — 7 p.m.
Jefferson vs. Hollywood — 7 p.m.
Huntington Park vs. Garfield — 7 p.m.
San Mateo vs. Palo Alto — 7 p.m.
Antioch vs. Rancho Cotate — 7 p.m.
Bolsa Grande vs. Century — 7 p.m.
Los Alamitos vs. Granite Hills — 7 p.m.
Canyon/Canyon vs. West Ranch — 7 p.m.
Oaks Christian vs. Serra — 7 p.m.
Duarte vs. Santa Clara — 7 p.m.
Loyola vs. Cathedral — 7 p.m.
Temecula Valley vs. Temescal Canyon — 7 p.m.
Temecula Valley vs. Temescal Canyon — 7 p.m.
Redondo Union vs. St. Paul — 7 p.m.
Carter vs. Linfield Christian — 7 p.m.
Del Sol vs. Royal — 7 p.m.
Centennial/Compton vs. Hawthorne — 7 p.m.
Hesperia vs. Eisenhower — 7 p.m.
Hueneme vs. Channel Islands — 7 p.m.
Fullerton vs. Rancho Buena Vista — 7 p.m.
Oceanside vs. Leuzinger — 7 p.m.
Southwest vs. O'Farrell — 7 p.m.
Buhach Colony vs. Ceres — 7 p.m.
Mesa Verde vs. Highlands — 7 p.m.
Vacaville Christian vs. Adventure Christian — 7 p.m.
Lindhurst vs. Golden Sierra — 7 p.m.
Natomas vs. Sheldon — 7 p.m.
Washington vs. Fremont — 7 p.m.
Vacaville vs. El Cerrito — 7 p.m.
Vacaville vs. El Cerrito — 7 p.m.
Middletown vs. Kelseyville — 7 p.m.
Stuart Hall vs. Upper Lake — 7 p.m.
Antioch vs. Del Campo — 7 p.m.
Cloverdale vs. Clear Lake — 7 p.m.
Riverbank vs. Richmond — 7 p.m.
New Designs University Park vs. Sun Valley — 7 p.m.
Locke vs. Angelou — 7 p.m.
Dorsey vs. Rialto — 7 p.m.
Fremont vs. Diego Rivera Learning Complex — 7 p.m.
La Salle vs. Taft — 7 p.m.
Legacy vs. South Gate — 7 p.m.
George Washington Prep vs. Hamilton — 7 p.m.
South East vs. Bell — 7 p.m.
South East vs. Bell — 7 p.m.
La Canada vs. St. Francis — 7 p.m.
Quartz Hill vs. Esperanza — 7 p.m.
Contreras vs. Bassett — 7 p.m.
Alpaugh vs. Coast Union — 7 p.m.
Orcutt Academy vs. Maricopa — 7 p.m.
Delhi vs. Tranquillity — 7 p.m.
Bullard vs. Clovis — 7 p.m.
Foothill vs. Del Oro — 7 p.m.
Rosamond vs. Mira Monte — 7 p.m.
Valley Oaks Charter vs. Tehillah Christian Academy — 7 p.m.
Yerba Buena vs. Gunderson — 7 p.m.
Yerba Buena vs. Gunderson — 7 p.m.
McQueen vs. Capital Christian — 7 p.m.
Galena vs. Wood — 7 p.m.
Wooster vs. University Prep — 7 p.m.
San Marin vs. Oakland — 7 p.m.
Trona vs. Desert — 7 p.m.
Schurr vs. Bonita — 7 p.m.
Palisades vs. San Pedro — 7 p.m.
El Camino vs. Homestead — 7 p.m.
Compton Early College vs. Lynwood — 7 p.m.
Capistrano Valley vs. Venice — 7 p.m.
Simi Valley vs. Palmdale — 7 p.m.
Bethel vs. Heritage — 7 p.m.
Cardinal Newman vs. Clayton Valley Charter — 7 p.m.
Healdsburg vs. Ygnacio Valley — 7 p.m.
Westminster vs. Saddleback — 7 p.m.
St. Patrick-St. Vincent vs. Alhambra — 7 p.m.
Calipatria vs. Yuma — 7 p.m.
De Anza vs. Concord — 7 p.m.
Pinole Valley vs. Benicia — 7 p.m.
Mt. Diablo vs. College Park — 7 p.m.
Northgate vs. Miramonte — 7 p.m.
Marin Catholic vs. Acalanes — 7 p.m.
Verbum Dei vs. Mary Star of the Sea — 7 p.m.
Escalon vs. Damonte Ranch — 7 p.m.
Victory Christian Academy vs. Clairemont — 7 p.m.
Compton vs. Narbonne — 7 p.m.
Santa Barbara vs. San Marcos — 7 p.m.
Cajon vs. Oak Hills — 7 p.m.
Orange Glen vs. Vincent Memorial — 7 p.m.
Grace vs. Western Christian — 7 p.m.
Grant Union vs. Downey — 7 p.m.
Lincoln vs. Foothill — 7 p.m.
Whittier Christian vs. Desert Mirage — 7 p.m.
Convent & Stuart Hall vs. Upper Lake — 7 p.m.
Vanden vs. Del Oro — 7 p.m.
Arroyo vs. Glendale — 7 p.m.
Berkeley vs. Granada — 7 p.m.
Sonora vs. Sunny Hills — 7 p.m.
Manteca vs. Chico — 7 p.m.
Sonora vs. King's Academy — 7 p.m.
Patriot vs. Hillcrest — 7 p.m.
Clovis North vs. San Ramon Valley — 7 p.m.
Chatsworth vs. Sylmar — 7 p.m.
Kennedy vs. Van Nuys — 7 p.m.
San Fernando vs. Reseda — 7 p.m.
Panorama vs. Canoga Park — 7 p.m.
Del Norte vs. Point Loma — 7 p.m.
California Lutheran vs. Calvin Christian — 7 p.m.
Big Valley Christian vs. Albany — 7 p.m.
Sotomayor vs. Sherman Oaks CES — 7 p.m.
New Designs University Park vs. Valley Oaks CES — 7 p.m.
East Valley vs. Animo Jackie Robinson — 7 p.m.
Marina vs. Cabrillo/Long Beach — 7 p.m.
Mountain Ridge vs. Chaparral — 7 p.m.
Capistrano Valley Christian vs. St. Margaret's — 7 p.m.
Santa Fe Christian vs. Army-Navy — 7 p.m.
Poly/Long Beach vs. Inglewood — 7 p.m.
Foothills Christian vs. Tri-City Christian — 7 p.m.
Ayala vs. Chino Hills — 7 p.m.
Oaks Christian vs. JSerra Catholic — 7 p.m.
Torrance vs. Lakewood — 7 p.m.
San Joaquin Memorial vs. Los Banos — 7 p.m.
Coachella Valley vs. Maranatha — 7 p.m.
Otay Ranch vs. Grossmont — 7 p.m.
Lutheran/Orange vs. Sierra Canyon — 7 p.m.
Riverside Prep vs. California City — 7 p.m.
Westchester vs. King/Drew — 7 p.m.
Crescenta Valley vs. Dos Pueblos — 7 p.m.
Los Alamitos vs. Granite Hills — 7 p.m.
Warner vs. Julian — 7 p.m.
El Camino Real vs. Knight — 7 p.m.
Silver Valley vs. Escondido Charter — 7 p.m.
Dymally vs. Paramount — 7 p.m.
Palo Verde Valley vs. Imperial — 7 p.m.
Summit vs. El Toro — 7 p.m.
Coronado vs. Maranatha Christian — 7 p.m.
Hilmar vs. Atwater — 7 p.m.
Francis Parker vs. West Shores — 7 p.m.
Kern Valley vs. Boron — 7 p.m.
Tustin vs. Westlake — 7 p.m.
Calvary Chapel/Downey vs. Calvary Baptist — 7 p.m.
Fairfax vs. Granada Hills Charter — 7 p.m.
Carlmont vs. Santa Clara — 7 p.m.
Paraclete vs. Crenshaw — 7 p.m.
Mater Dei Catholic vs. St. Augustine — 7 p.m.
St. Bonaventure vs. Chaminade — 7 p.m.
San Marcos vs. San Pasqual — 7 p.m.
James Logan vs. Monte Vista — 7 p.m.
Fulton vs. Polytechnic — 7 p.m.
Lincoln vs. Manual Arts — 7 p.m.
Chavez vs. Verdugo Hills — 7 p.m.
Valhalla vs. Kearny — 7 p.m.
Rowland vs. Rio Hondo Prep — 7 p.m.
Ventura vs. Buena — 7 p.m.
Burroughs/Ridgecrest vs. Barstow — 7 p.m.
Calexico vs. Christian — 7 p.m.
Aragon vs. Piedmont — 7 p.m.
Baldwin Park vs. Morse — 7 p.m.
Pittsburg vs. Mission Viejo — 7 p.m.
Vista vs. Eastlake — 7 p.m.
Borrego Springs vs. St. Joseph Academy — 7 p.m.
Jefferson vs. Tennyson — 7 p.m.
Santa Rosa Academy vs. Heritage — 7 p.m.
Marshall vs. Marquez — 7 p.m.
Agoura vs. Heritage Christian — 7 p.m.
Bernstein vs. Bassett — 7 p.m.
Santa Fe vs. South Hills — 7 p.m.
East Union vs. Enochs — 7 p.m.
Golden Valley vs. Pitman — 7 p.m.
San Luis Obispo vs. Pioneer Valley — 7 p.m.
Santa Maria vs. Mission Prep — 7 p.m.
Hughson vs. Linden — 7 p.m.
JSerra Catholic vs. Bishop Amat — 7 p.m.
Dublin vs. Lompoc — 7 p.m.
Morro Bay vs. St. Joseph — 7 p.m.
Cathedral Catholic vs. Helix — 7 p.m.
Wilson vs. Alhambra — 7 p.m.
Santiago (GG) vs. Rancho Alamitos — 7 p.m.
Estancia vs. Pioneer — 7 p.m.
Dixon vs. Marysville — 7 p.m.
Delta vs. Foresthill — 7 p.m.
Lynbrook vs. Saratoga — 7 p.m.
Central Union vs. La Quinta (LQ) — 7 p.m.
American Canyon vs. Vallejo — 7 p.m.
Washington Union vs. Sunnyside — 7 p.m.
Oak Park vs. Crespi — 7 p.m.
Summerville vs. Liberty — 7 p.m.
Kerman vs. Central Grizzlies — 7 p.m.
Crean Lutheran vs. Oakdale — 7 p.m.
Yorba Linda vs. Huntington Beach — 7 p.m.
Mendez vs. Marshall — 7 p.m.
Rancho Bernardo vs. San Diego — 7 p.m.
Galileo vs. Emerald — 7 p.m.
Kennedy vs. Irvine — 7 p.m.
North Salinas vs. Carmel — 7 p.m.
Poway vs. Mount Miguel — 7 p.m.
Palma vs. Monterey — 7 p.m.
Carlsbad vs. Valley Center — 7 p.m.
San Ysidro vs. Mountain Empire — 7 p.m.
Lower Lake vs. Fort Bragg — 7 p.m.
Westview vs. Hilltop — 7 p.m.
El Capitan vs. Steele Canyon — 7 p.m.
Littlerock vs. Santa Paula — 7 p.m.
Mayfair vs. Dana Hills — 7 p.m.
Berean Christian vs. Dougherty Valley — 7 p.m.
Aliso Niguel vs. Pacifica (GG) — 7 p.m.
Orange Vista vs. La Habra — 7 p.m.
Argonaut vs. Calaveras Hills — 7 p.m.
Valley View vs. Upland — 7 p.m.
Rancho San Juan vs. Harbor — 7 p.m.
Pacific vs. Arroyo Valley — 7 p.m.
St. Helena vs. Willits — 7 p.m.
Nordhoff vs. Beverly Hills — 7 p.m.
Northwood vs. Portola — 7 p.m.
Carpinteria vs. Fillmore — 7 p.m.
Rio Vista vs. Esparto — 7 p.m.
Bishop O'Dowd vs. Ukiah — 7 p.m.
Campolindo vs. Petaluma — 7 p.m.
Hercules vs. Napa — 7 p.m.
Milpitas vs. Maria Carrillo — 7 p.m.
Vista Murrieta vs. Beaumont — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. Fallbrook — 7 p.m.
North Hollywood vs. Monroe — 7 p.m.
Florin vs. Mira Loma — 7 p.m.
Monrovia vs. Lawndale — 7 p.m.
Arroyo Grande vs. Santa Ynez — 7 p.m.
Las Plumas vs. West Valley — 7 p.m.
Etiwanda vs. Orange — 7 p.m.
Eastside vs. Temple City — 7 p.m.
San Gorgonio vs. Indio — 7 p.m.
Woodside vs. Capuchino — 7 p.m.
South San Francisco vs. Sequoia — 7 p.m.
California vs. Menlo-Atherton — 7 p.m.
Los Gatos vs. San Mateo — 7 p.m.
Moorpark vs. Elk Grove — 7 p.m.
Thousand Oaks vs. Lancaster — 7 p.m.
Birmingham vs. Burbank — 7 p.m.
Santiago/Corona vs. Bishop Montgomery — 7 p.m.
Cathedral City vs. Desert Christian Academy — 7 p.m.
Canyon/Anaheim vs. Diamond Bar — 7 p.m.
Camarillo vs. Rio Mesa — 7 p.m.
Cypress vs. Foothill — 7 p.m.
San Jacinto vs. Great Oak — 7 p.m.
Rubidoux vs. Pomona — 7 p.m.
Lincoln vs. Arbor View — 7 p.m.
Palos Verdes vs. Banning — 7 p.m.
Sultana vs. Los Osos — 7 p.m.
San Dimas vs. Western — 7 p.m.
Colony vs. Newport Harbor — 7 p.m.
Freedom vs. Castro Valley — 7 p.m.
Scripps Ranch vs. Mira Mesa — 7 p.m.
Salesian vs. Damien — 7 p.m.
Chino Hills vs. St. Pius X-St. Matthias Academy — 7 p.m.
Kaiser vs. Claremont — 7 p.m.
Apple Valley vs. El Camino — 7 p.m.
Hayward vs. Windsor — 7 p.m.
Bell Gardens vs. California — 7 p.m.
Roosevelt vs. Murrieta Valley — 7 p.m.
Redlands vs. Palm Desert — 7 p.m.
Pomona vs. Mark Keppel — 7 p.m.
Muir vs. Newbury Park — 7 p.m.
San Jacinto Valley Academy vs. Nuview Bridge — 7 p.m.
Hamilton vs. California Military Institute — 7 p.m.
Montebello vs. El Monte — 7 p.m.
Tamalpais vs. Casa Grande — 7 p.m.
Norte Vista vs. Elsinore — 7 p.m.
Tesoro vs. Redlands East Valley — 7 p.m.
University vs. Woodbridge — 7 p.m.
Dominguez vs. Bellflower — 7 p.m.
Murrieta Mesa vs. La Costa Canyon — 7 p.m.
Carson vs. North Torrance — 7 p.m.
Norco vs. Santa Margarita — 7 p.m.
Montgomery vs. Analy — 7 p.m.
Sonoma Valley vs. Justin-Siena — 7 p.m.
River Islands vs. Mountain House — 7 p.m.
Brea Olinda vs. Victor Valley — 7 p.m.
Beckman vs. Brentwood School — 7 p.m.
Gardena vs. Santa Monica — 7 p.m.
Villa Park vs. Wilson/Long Beach — 7 p.m.
Culver City vs. Warren — 7 p.m.
South Pasadena vs. Franklin — 7 p.m.
Millennium vs. Emerald — 7 p.m.
Peninsula vs. West Torrance — 7 p.m.
Segerstrom vs. Troy — 7 p.m.
Rosemead vs. Gabrielino — 7 p.m.
Citrus Hill vs. Indian Springs — 7 p.m.
Palm Springs vs. Yucaipa — 7 p.m.
Jordan vs. Charter Oak — 7 p.m.
Fontana vs. Banning — 7 p.m.
Stockdale vs. Antelope Valley — 7 p.m.
Colton vs. Arlington — 7 p.m.
Serrano vs. Granite Hills — 7 p.m.
Rancho Cucamonga vs. Centennial/Corona — 7 p.m.
Diamond Ranch vs. Jurupa Hills — 7 p.m.
Ganesha vs. San Marino — 7 p.m.
San Gabriel vs. Artesia — 7 p.m.
Adelanto vs. South Torrance — 7 p.m.
Central Catholic vs. Pleasant Valley — 7 p.m.
Wilson (HH) vs. Los Altos — 7 p.m.
El Capitan vs. Patterson — 7 p.m.
El Rancho vs. La Mirada — 7 p.m.
Corona vs. Costa Mesa — 7 p.m.
Paloma Valley vs. Silverado — 7 p.m.
Cajon vs. San Jacinto — 7 p.m.
Liberty vs. Hemet — 7 p.m.
St. Genevieve vs. Cantwell-Sacred Heart — 7 p.m.
La Puente vs. Marquez — 7 p.m.
Rubidoux vs. Temple City — 7 p.m.
Fountain Valley vs. Glendora — 7 p.m.
Covina vs. Nogales — 7 p.m.
Bear Creek vs. West — 7:15 p.m.
McQueen vs. Destiny Christian Academy — 7:15 p.m.
San Jose vs. James Lick — 7:15 p.m.
McClymonds vs. Monterey Trail — 7:15 p.m.
Enterprise vs. Oakmont — 7:15 p.m.
Hill vs. Del Mar — 7:15 p.m.
Independence vs. Westmont — 7:15 p.m.
Mt. Pleasant vs. Oak Grove — 7:15 p.m.
Liberty vs. Amador Valley — 7:15 p.m.
Bradshaw Christian vs. Sutter — 7:15 p.m.
Rosemont vs. Burbank — 7:15 p.m.
De La Salle vs. St. Mary's — 7:15 p.m.
Pleasant Grove vs. Edison — 7:15 p.m.
Christopher vs. Leigh — 7:15 p.m.
Riverbank vs. Beyer — 7:15 p.m.
Weston Ranch vs. Franklin — 7:15 p.m.
McClatchy vs. Kennedy — 7:15 p.m.
Firebaugh vs. Woodlake — 7:15 p.m.
Mendota vs. Corcoran — 7:15 p.m.
La Jolla Country Day vs. Classical Academy — 7:15 p.m.
West Park vs. Lincoln — 7:15 p.m.
McNair vs. Chavez — 7:15 p.m.
Prospect vs. Overfelt — 7:15 p.m.
Ramona vs. Mission Hills — 7:15 p.m.
Cordova vs. Rio Americano — 7:15 p.m.
Orestimba vs. Waterford — 7:15 p.m.
Ripon vs. Tracy — 7:15 p.m.
Gilroy vs. Evergreen Valley — 7:15 p.m.
Granite Hills vs. Cesar E. Chavez — 7:15 p.m.
Antelope vs. Nevada Union — 7:15 p.m.
Escondido vs. Torrey Pines — 7:15 p.m.
Granite Bay vs. Ponderosa — 7:15 p.m.
Fowler vs. Orosi — 7:15 p.m.
Yuba City vs. River Valley — 7:15 p.m.
Folsom vs. Inderkum — 7:15 p.m.
Orange Cove vs. Lindsay — 7:15 p.m.
Stagg vs. Tokay — 7:15 p.m.
Live Oak vs. Willows — 7:30 p.m.
Turlock Christian vs. Clovis West — 7:30 p.m.
McLane vs. Wasco — 7:30 p.m.
Bishop Union vs. Tehachapi — 7:30 p.m.
Corning vs. Red Bluff — 7:30 p.m.
Ferndale vs. Fall River — 7:30 p.m.
Parlier vs. Avenal — 7:30 p.m.
Portola vs. Modoc — 7:30 p.m.
Center vs. River City — 7:30 p.m.
Colusa vs. Hamilton — 7:30 p.m.
Pierce vs. Williams — 7:30 p.m.
Quincy vs. Oroville — 7:30 p.m.
Shasta vs. Orland — 7:30 p.m.
Trinity vs. Maxwell — 7:30 p.m.
Durham vs. Biggs — 7:30 p.m.
Bear River vs. East Nicolaus — 7:30 p.m.
Paradise vs. Gridley — 7:30 p.m.
Golden Valley vs. Taft Union — 7:30 p.m.
Mariposa County vs. Amador — 7:30 p.m.
Central Valley vs. Redding Christian — 7:30 p.m.
Tulare Western vs. Shafter — 7:30 p.m.
Lodi vs. Liberty Ranch — 7:30 p.m.
Centennial vs. Hanford — 7:30 p.m.
North vs. Garces Memorial — 7:30 p.m.
Yuba City vs. River Valley — 7:30 p.m.
Woodcreek vs. Roseville — 7:30 p.m.
Rio Linda vs. Placer — 7:30 p.m.
Bella Vista vs. Del Campo — 7:30 p.m.
Ripon Christian vs. Pioneer — 7:30 p.m.
McFarland vs. Sierra — 7:30 p.m.
Madera South vs. Yosemite — 7:30 p.m.
Sierra Pacific vs. Sanger West — 7:30 p.m.
Caruthers vs. Coalinga — 7:30 p.m.
Chowchilla vs. Fresno — 7:30 p.m.
Merced vs. Madera — 7:30 p.m.
Selma vs. Kingsburg — 7:30 p.m.
Bakersfield vs. Tulare Union — 7:30 p.m.
Roosevelt vs. Dos Palos — 7:30 p.m.
Edison vs. Immanuel — 7:30 p.m.
South vs. Highland — 7:30 p.m.
Porterville vs. Dinuba — 7:30 p.m.
Corning vs. Educational Outreach Academy — 7:30 p.m.
Delano vs. East Bakersfield — 7:30 p.m.
Clovis East vs. Frontier — 7:30 p.m.
Seaside vs. Gonzales — 7:30 p.m.
Half Moon Bay vs. Sacred Heart Prep — 7:30 p.m.
St. Francis vs. Soledad — 7:30 p.m.
Scotts Valley vs. Pacific Grove — 7:30 p.m.
San Lorenzo Valley vs. North Monterey County — 7:30 p.m.
Exeter vs. Strathmore — 7:30 p.m.
Bakersfield Christian vs. Kennedy — 7:30 p.m.
Burney vs. Chester — 8 p.m.
Soquel vs. Salinas — TBA
San Leandro vs. Foothill — TBA
Temecula Prep vs. Desert Chapel — TBA
Faith Baptist vs. Avalon — TBA
Coastal Academy vs. Vincent Memorial — TBA
Full California High School Football Scoreboard - September 18
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.