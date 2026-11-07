CIF Southern Section Football First-Round Playoff Scores (Divisions 2-14)
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A score list by division of all the CIF Southern Section high school football first-round games.
NOTE: The Division 1 field has just eight teams, so all those teams had a first-round bye and will kick things off next week.
Division 2
Chaparral 56, Orange 35
Notre Dame/SO 20, Capistrano Valley 19
Rancho Cucamonga 33, Crean Lutheran 24
San Juan Hills 13, Tustin 10
Inglewood 44, Huntington Beach 22
Palos Verdes 38, Serra 20
Chaminade 20, Corona del Mar 17
Pacifica/Oxnard 56, Bishop Amat 50
Division 3
La Serna 42, Valencia 28
San Jacinto 13, St. Bonaventure 6
Apple Valley, Villa Park
Newport Harbor 28, El Modena 7
Great Oak 34, Bonita 30
Murrieta Valley 41, Crespi 39
Edison 29, Oak Hills 25
Poly/LB 39, Norco 17
Division 4
Culver City, Chino Hills
Dana Hills 28, Westlake 17
Cajon 50, Victor Valley 27
Downey 33, Newbury Park 21
Cathedral 41, Cypress 21
La Habra 42, Etiwanda 35
King 15, Alta Loma 7
Quartz Hill 35, Hart 14
Division 5
Muir 52, Hillcrest 21
Moorpark 38, Trabuco Hills 32
Aquinas 42, Salesian 13
Charter Oak 42, Vista del Lago 35
Agoura 35, Torrance 10
Temecula Valley 38, Oaks Christian 31 (OT)
Simi Valley 42, El Dorado 23
Division 6
St. Francis 46, Valley View 22
Calabasas 38, Glendora 25
Laguna Beach 45, Lancaster 30
Foothill 26, Hesperia 20
Beaumont 26, Brea Olinda 7
Paraclete, Summit
Baldwin Park 35, Ventura 34
Fullerton, Santa Barbara
Division 7
Paramount 40, San Dimas 35
St. Monica Prep 33, Los Altos 13
La Mirada 27, Paloma Valley 6
Desert Christian Academy 28, Laguna Hills 21
Citrus Valley 35, Saugus 11
Oak Park 41, Serrano 29
Millikan 28, La Canada 17
Barstow 41, Pacifica/GG 14
Division 8
Segerstrom 34, South Pasadena 17
Fillmore 20, Irvine 19
El Rancho 21, Canyon/A 14
Rio Hondo Prep 42, Harvard-Westlake 14
Santiago/GC 31, Elsinore 14
Santa Monica 37, Portola 15
Rancho Verde 34, La Quinta 18
Bellflower 37, Valley Christian/Cerritos 35
Division 9
Ocean View 34, Lawndale 28
West Covina 35, Western Christian 34
Marina 56, JW North 14
Fountain Valley 41, La Salle 21
Moreno Valley 24, Claremont 6
Northwood 16, Liberty 15
Ramona, Compton
San Marino 37, Colton 27
Division 10
Nogales 49, Royal 27
Norte Vista 19, Gahr 14
Desert Hot Springs 31, Sonora 0
South Hills 35, Yucca Valley 0
Ontario Christian 29, West Torrance 28
Rancho Mirage 27, St. Bernard 19
Dos Pueblos 14, Brentwood School 7
Granite Hills 43, Grace 40
Division 11
South Torrance 34, Notre Dame/R 33
Northfield 50, Los Amigos 54
Crescenta Valley 15, Canyon Springs 3
Schurr 14, Westminster 7
Montclair 20, Jurupa Hills 6
Pacific, Dominguez
Viewpoint 21, Hemet 20
Xavier Prep 27, Banning 14
Division 12
Ontario 35, Arcadia 14
Lakeside 25, Don Lugo 23
Arroyo Valley 30, Peninsula 15
Costa Mesa 28, Rancho Alamitos 10
Loara 23, Rubidoux 20
Artesia 24, Heritage 19
Arlington, Big Bear
Carter 35, Antelope Valley 12
Division 13
Rialto 41, Arroyo 23
Wilson/H, Webb
Montebello 49, Del Sol 24
University 50, Twentynine Palms 22
Whittier 38, Bolsa Grande 0
La Sierra, Whittier Christian
Fontana 27, Santa Rosa Academy 20
Anaheim 42, Garden Grove 7
Division 14
San Gabriel 35, Mountain View 0
Silver Valley 28, Sierra Vista 7
Knight 27, Desert Mirage 14
Centennial/Comp 19, Pioneer 0
Hamilton 13, Riverside Prep 6
Bassett 13, Pomona 7
Santa Ana Valley 24, La Quinta/W 21
Hoover 42, Nuview Bridge 6
Tarek Fattal has been covering high school sports since 2015 in Southern California and primarily in Los Angeles, covering notable athletes such as Bronny James, Kayvon Thibodeaux and Alyssa Thompson. He was with the LA Daily News for eight years, which included being the beat reporter for the UCLA men's basketball team. Tarek can be seen on TV regularly on CBS/KCAL as a sports analyst with Jim Hill.Follow tarek_fattal