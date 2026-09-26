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High School

Florida High School Football Final Scores, Results - September 25

See final scores from Friday night's action
Jack Butler|
Palm Beach Central kicker Alejandro Flores Cardona, right, celebrates a field goal with holder Logan Rosenburg against Palm Beach Lakes in West Palm Beach, Florida on September 25, 2026.
Palm Beach Central kicker Alejandro Flores Cardona, right, celebrates a field goal with holder Logan Rosenburg against Palm Beach Lakes in West Palm Beach, Florida on September 25, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores from around the state.

Florida High School Football Final Scores, Results - September 25

Full Florida High School Football Scoreboard

Florida Christian 41, NEXTGEN PREP 6

Gulliver Prep 31, Benjamin 14

Hollywood Hills 44, Pompano Beach 3

Killian 47, Westminster Christian 0

Archbishop Carroll 35, Palmer Trinity 14

Zarephath Academy 46, West Oaks Academy 0

South Plantation 37, Stoneman Douglas 14

Catholic Memorial 42, Viera 12

Orangewood Christian 26, Lake Highland Prep 0

(#5) Chaminade-Madonna 48, Saint Andrew's 3

Martin County 7, Seminole Ridge 0

Park Vista 46, Boca Raton 6

Jupiter 17, Wellington 3

Mandarin 31, Fletcher 10

Glades Central 60, Boynton Beach 0

Creekside 49, Sandalwood 10

First Coast 28, Atlantic Coast 18

John Carroll Catholic 23, Pahokee 20

ED White 47, Yulee 0

Menendez 44, Wolfson 14

Palm Beach Central 13, Palm Beach Lakes 7

Palm Beach Gardens 14, Dwyer 10

Andrew Jackson 43, KIPP Bold City 6

Ribault 48, Englewood 0

Geneva 42, Cornerstone Charter Academy 36

ESJ 57, Duval Charter 8

(#1) IMG Academy 56, LSSS 7

Bishop Verot 63, Lely 7

Spanish River 36, Coral Glades 7

St. Joseph Academy 35, Bishop Snyder 14

Fort Lauderdale 27, Cooper City 10

Babcock 55, Marathon 30

First Academy 58, Four Corners 22

Indian Rocks Christian 43, North Florida Christian 26

Liberty County 35, Sneads 14

Alonso 51, Palm Harbor University 0

North Broward Prep 13, Westminster Academy 7

(#11) DeLand 42, Spruce Creek 14

Timber Creek 28, Boone 7

Christ's Church Academy 63, McKinney Christian Academy 28

Cypress Bay 21, Western 18

True North Classical Academy 30, Key West 17

Ocoee 27, Horizon 0

Walton 36, Freeport 3

Canterbury 50, Bishop McLaughlin Catholic 3

Jupiter Christian 48, Tradition Prep 0

Middleburg 42, Ridgeview 8

Saint Stephen's Episcopal 62, Marco Island Academy 0

Hilliard 49, Scintilla Charter Academy 8

Hagerty 20, Winter Park 6

Seabreeze 8, New Smyrna Beach 7

Avon Park 35, LaBelle 14

(#14) Vero Beach 10, Central 7

Godby 14, Baker County 10

Oakleaf 56, West Port 6

Dr. Phillips 30, Olympia 0

Shorecrest Prep 21, Lakeside Christian 6

Innovation 42, Cypress Creek 7

Edgewater 31, West Orange 6

Central 14, Citrus 10

Bartram Trail 34, Ponte Vedra 16

Mount Dora 34, Leesburg 22

Lake Nona 43, St. Cloud 8

Fleming Island 49, Orange Park 24

Merritt Island Christian 31, Lake Mary Prep 7

Santa Fe 47, North Marion 0

(#25) Seminole 43, Apopka 18

FSUHS 49, Lafayette 7

Cottondale 56, Wewahitchka 0

Palmetto 52, Parrish Community 0

Immaculata-La Salle 40, Ransom Everglades 20

Oviedo 61, East River 13

Maclay 56, FAMU DRS 22

Brookwood 34, Rocky Bayou Christian 20

Palatka 20, Westside 0

University 37, Freedom 0

Cardinal Gibbons 35, Plantation 0

Westwood 36, Legacy 3

Trinity Christian Academy 42, NFEI 0

East Ridge 56, Celebration 3

Father Lopez def. Gateway Charter (forfeit)

(#17) Bolles 58, Baldwin 10

Matanzas 35, Pine Ridge 7

West Nassau 30, Fernandina Beach 24

Jensen Beach 35, Port St. Lucie 0

(#18) Lake Wales 66, Brandon 0

Geneva Classical Academy 36, Academy at the Lakes 12

Victory Christian Academy 48, Fort Meade 0

Lake Brantley 28, Lake Mary 21

Wakulla 37, Suwannee 7

(#24) Clearwater Central Catholic 14, Tampa Catholic 10

Joshua Christian Academy 32, Bronson 13

Mosley 35, Lincoln 7

South Lake 34, Wekiva 0

Lakeland Christian 51, Moore Haven 6

The Villages Charter 42, Tavares 6

(#7) Cardinal Mooney 62, Braden River 7

Leon 23, Chiles 21

Northside Christian 41, Sarasota Christian 21

Monarch 26, Deerfield Beach 6

Booker T. Washington 16, Escambia 13

Lake Howell 54, Lyman 0

St. John Lutheran 28, Hernando Christian Academy 0

Niceville 34, Tate 33

Royal Palm Beach 32, South Fork 14

Foundation Christian Academy 48, Bell Creek Academy 6

Lake Gibson 35, Osceola 13

Sports Leadership & Management 28, Bradenton Christian 24

Colonial 55, Lake Buena Vista 14

Bishop Moore 55, Deltona 0

Rickards 27, Arnold 6

Calvary Chapel Academy 34, City of Life Christian Academy 20

Harvest Community 20, Halifax Academy 16

Jay 43, Bozeman 0

Calvary Christian 23, Boca Ciega 21

Fort Walton Beach 35, Gulf Breeze 21

Santa Fe Catholic 22, Frostproof 20

Space Coast 53, Bayside 7

Cocoa 56, Heritage 17

Oak Hall 33, P.K. Yonge 7

Newberry 48, Trinity Catholic 29

Boca Raton Christian 55, Faith Christian 19

First Baptist Academy 44, Ida Baker 7

Saint Francis Catholic Academy 51, Munroe 27

Melbourne Central Catholic 54, Wildwood 14

(#19) American Heritage 41, Miramar 0

Real Life Christian Academy 44, Ocala Christian 28

Bay 28, Pensacola 24

Calvary Christian Academy 26, North Miami 12

Gadsden County 56, Southeast 33

Miami Springs 47, Jackson 6

Franklin County 51, Graceville 6

Holy Trinity Episcopal Academy 41, St. John Paul II Academy 15

Mainland 48, University 0

Monsignor Pace 14, Doral Academy 0

Hardee 41, Umatilla 7

Southwest Florida Christian 42, McLaughlin 24

(#20) Tampa Bay Tech 41, Bloomingdale 0

Lemon Bay 49, Clewiston 6

Dunbar 48, Fort Myers 7

Sebring 24, Bartow 21

Naples 14, Estero 7

Bradford 52, Madison County 24

Gulf Coast 50, Barron Collier 27

(#23) Jones 33, Kathleen 0

Lennard 19, Plant City 14

Jesuit 50, Middleton 6

University Christian 55, Impact Christian Academy 8

Steinbrenner 45, Strawberry Crest 21

Poinciana 21, Winter Haven 20

Carrollwood Day 56, Zephyrhills Christian Academy 3

Island Coast 7, Cypress Lake 6

Dunnellon 23, Eastside 21

Land O' Lakes 51, Wharton 15

Cape Coral 21, Riverdale 20

George Jenkins 13, Davenport 12

Durant 57, Riverview 28

Blountstown 42, Port St. Joe 0

Mount Dora Christian Academy 26, The Master's Academy 8

South Sumter 42, Eustis 0

Haines City 30, Ridge Community 13

TSJPA 50, Cardinal Ritter College Prep 6

Chamberlain 27, King 14

(#12) Venice 57, Sarasota 33

Hawthorne 37, Williston 0

North Port 33, Lakewood Ranch 21

(#16) Columbia 35, Riverside 17

Charlotte 61, East Lee County 0

Pasco 31, Hudson 0

Springstead 22, Gulf 5

Port Charlotte 35, South Fort Myers 7

Dixie County 55, South Marion 20

Fort White 27, Taylor County 20

(#13) Lakeland 49, Auburndale 14

Vanguard 54, Gainesville 6

Jefferson 18, Morgan 7

Gaither 31, Largo 14

Evangelical Christian 44, DeSoto County 22

Wesley Chapel 42, Cypress Creek 7

Berkeley Prep 35, Lakewood 0

Neumann 56, Community School of Naples 0

Riverview Sarasota 71, Lehigh 8

(#15) Armwood 56, Plant 0

Clearwater 41, Northeast 0

Atlantic 41, Keystone Heights 6

Tarpon Springs 24, Dunedin 8

Aubrey Rogers 26, Golden Gate 7

Seffner Christian 41, Providence School 0

Mitchell 50, East Lake 21

Nature Coast Tech 42, Weeki Wachee 0

East Bay 45, Freedom 0

Tenoroc 33, Mulberry 0

Cornerstone Classical Academy 63, Aucilla Christian 35

Wiregrass Ranch 41, Sunlake 0

Countryside 49, Anclote 0

Zephyrhills 35, Fivay 0

Pace 41, Crestview 27

Lake Placid 24, Okeechobee 6

Old Plank Christian Academy 30, Seven Rivers Christian 6

Union County 46, Parker 26

Choctawhatchee 43, Milton 15

Trenton 21, Chiefland 14

Osceola 24, Hollins 21

Branford 26, Crescent City 2

(#21) Palmetto 72, Southwest 0

Lake Weir 35, Lecanto 0

(#8) Central 52, Northwestern 10

Wellen Park 38, Bayshore 26

Manatee 30, Sumner 27

Camden County 33, West Broward 8

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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