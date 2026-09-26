Florida High School Football Final Scores, Results - September 25
The 2026 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores from around the state.
Florida High School Football Final Scores, Results - September 25
Full Florida High School Football Scoreboard
Florida Christian 41, NEXTGEN PREP 6
Gulliver Prep 31, Benjamin 14
Hollywood Hills 44, Pompano Beach 3
Killian 47, Westminster Christian 0
Archbishop Carroll 35, Palmer Trinity 14
Zarephath Academy 46, West Oaks Academy 0
South Plantation 37, Stoneman Douglas 14
Catholic Memorial 42, Viera 12
Orangewood Christian 26, Lake Highland Prep 0
(#5) Chaminade-Madonna 48, Saint Andrew's 3
Martin County 7, Seminole Ridge 0
Park Vista 46, Boca Raton 6
Jupiter 17, Wellington 3
Mandarin 31, Fletcher 10
Glades Central 60, Boynton Beach 0
Creekside 49, Sandalwood 10
First Coast 28, Atlantic Coast 18
John Carroll Catholic 23, Pahokee 20
ED White 47, Yulee 0
Menendez 44, Wolfson 14
Palm Beach Central 13, Palm Beach Lakes 7
Palm Beach Gardens 14, Dwyer 10
Andrew Jackson 43, KIPP Bold City 6
Ribault 48, Englewood 0
Geneva 42, Cornerstone Charter Academy 36
ESJ 57, Duval Charter 8
(#1) IMG Academy 56, LSSS 7
Bishop Verot 63, Lely 7
Spanish River 36, Coral Glades 7
St. Joseph Academy 35, Bishop Snyder 14
Fort Lauderdale 27, Cooper City 10
Babcock 55, Marathon 30
First Academy 58, Four Corners 22
Indian Rocks Christian 43, North Florida Christian 26
Liberty County 35, Sneads 14
Alonso 51, Palm Harbor University 0
North Broward Prep 13, Westminster Academy 7
(#11) DeLand 42, Spruce Creek 14
Timber Creek 28, Boone 7
Christ's Church Academy 63, McKinney Christian Academy 28
Cypress Bay 21, Western 18
True North Classical Academy 30, Key West 17
Ocoee 27, Horizon 0
Walton 36, Freeport 3
Canterbury 50, Bishop McLaughlin Catholic 3
Jupiter Christian 48, Tradition Prep 0
Middleburg 42, Ridgeview 8
Saint Stephen's Episcopal 62, Marco Island Academy 0
Hilliard 49, Scintilla Charter Academy 8
Hagerty 20, Winter Park 6
Seabreeze 8, New Smyrna Beach 7
Avon Park 35, LaBelle 14
(#14) Vero Beach 10, Central 7
Godby 14, Baker County 10
Oakleaf 56, West Port 6
Dr. Phillips 30, Olympia 0
Shorecrest Prep 21, Lakeside Christian 6
Innovation 42, Cypress Creek 7
Edgewater 31, West Orange 6
Central 14, Citrus 10
Bartram Trail 34, Ponte Vedra 16
Mount Dora 34, Leesburg 22
Lake Nona 43, St. Cloud 8
Fleming Island 49, Orange Park 24
Merritt Island Christian 31, Lake Mary Prep 7
Santa Fe 47, North Marion 0
(#25) Seminole 43, Apopka 18
FSUHS 49, Lafayette 7
Cottondale 56, Wewahitchka 0
Palmetto 52, Parrish Community 0
Immaculata-La Salle 40, Ransom Everglades 20
Oviedo 61, East River 13
Maclay 56, FAMU DRS 22
Brookwood 34, Rocky Bayou Christian 20
Palatka 20, Westside 0
University 37, Freedom 0
Cardinal Gibbons 35, Plantation 0
Westwood 36, Legacy 3
Trinity Christian Academy 42, NFEI 0
East Ridge 56, Celebration 3
Father Lopez def. Gateway Charter (forfeit)
(#17) Bolles 58, Baldwin 10
Matanzas 35, Pine Ridge 7
West Nassau 30, Fernandina Beach 24
Jensen Beach 35, Port St. Lucie 0
(#18) Lake Wales 66, Brandon 0
Geneva Classical Academy 36, Academy at the Lakes 12
Victory Christian Academy 48, Fort Meade 0
Lake Brantley 28, Lake Mary 21
Wakulla 37, Suwannee 7
(#24) Clearwater Central Catholic 14, Tampa Catholic 10
Joshua Christian Academy 32, Bronson 13
Mosley 35, Lincoln 7
South Lake 34, Wekiva 0
Lakeland Christian 51, Moore Haven 6
The Villages Charter 42, Tavares 6
(#7) Cardinal Mooney 62, Braden River 7
Leon 23, Chiles 21
Northside Christian 41, Sarasota Christian 21
Monarch 26, Deerfield Beach 6
Booker T. Washington 16, Escambia 13
Lake Howell 54, Lyman 0
St. John Lutheran 28, Hernando Christian Academy 0
Niceville 34, Tate 33
Royal Palm Beach 32, South Fork 14
Foundation Christian Academy 48, Bell Creek Academy 6
Lake Gibson 35, Osceola 13
Sports Leadership & Management 28, Bradenton Christian 24
Colonial 55, Lake Buena Vista 14
Bishop Moore 55, Deltona 0
Rickards 27, Arnold 6
Calvary Chapel Academy 34, City of Life Christian Academy 20
Harvest Community 20, Halifax Academy 16
Jay 43, Bozeman 0
Calvary Christian 23, Boca Ciega 21
Fort Walton Beach 35, Gulf Breeze 21
Santa Fe Catholic 22, Frostproof 20
Space Coast 53, Bayside 7
Cocoa 56, Heritage 17
Oak Hall 33, P.K. Yonge 7
Newberry 48, Trinity Catholic 29
Boca Raton Christian 55, Faith Christian 19
First Baptist Academy 44, Ida Baker 7
Saint Francis Catholic Academy 51, Munroe 27
Melbourne Central Catholic 54, Wildwood 14
(#19) American Heritage 41, Miramar 0
Real Life Christian Academy 44, Ocala Christian 28
Bay 28, Pensacola 24
Calvary Christian Academy 26, North Miami 12
Gadsden County 56, Southeast 33
Miami Springs 47, Jackson 6
Franklin County 51, Graceville 6
Holy Trinity Episcopal Academy 41, St. John Paul II Academy 15
Mainland 48, University 0
Monsignor Pace 14, Doral Academy 0
Hardee 41, Umatilla 7
Southwest Florida Christian 42, McLaughlin 24
(#20) Tampa Bay Tech 41, Bloomingdale 0
Lemon Bay 49, Clewiston 6
Dunbar 48, Fort Myers 7
Sebring 24, Bartow 21
Naples 14, Estero 7
Bradford 52, Madison County 24
Gulf Coast 50, Barron Collier 27
(#23) Jones 33, Kathleen 0
Lennard 19, Plant City 14
Jesuit 50, Middleton 6
University Christian 55, Impact Christian Academy 8
Steinbrenner 45, Strawberry Crest 21
Poinciana 21, Winter Haven 20
Carrollwood Day 56, Zephyrhills Christian Academy 3
Island Coast 7, Cypress Lake 6
Dunnellon 23, Eastside 21
Land O' Lakes 51, Wharton 15
Cape Coral 21, Riverdale 20
George Jenkins 13, Davenport 12
Durant 57, Riverview 28
Blountstown 42, Port St. Joe 0
Mount Dora Christian Academy 26, The Master's Academy 8
South Sumter 42, Eustis 0
Haines City 30, Ridge Community 13
TSJPA 50, Cardinal Ritter College Prep 6
Chamberlain 27, King 14
(#12) Venice 57, Sarasota 33
Hawthorne 37, Williston 0
North Port 33, Lakewood Ranch 21
(#16) Columbia 35, Riverside 17
Charlotte 61, East Lee County 0
Pasco 31, Hudson 0
Springstead 22, Gulf 5
Port Charlotte 35, South Fort Myers 7
Dixie County 55, South Marion 20
Fort White 27, Taylor County 20
(#13) Lakeland 49, Auburndale 14
Vanguard 54, Gainesville 6
Jefferson 18, Morgan 7
Gaither 31, Largo 14
Evangelical Christian 44, DeSoto County 22
Wesley Chapel 42, Cypress Creek 7
Berkeley Prep 35, Lakewood 0
Neumann 56, Community School of Naples 0
Riverview Sarasota 71, Lehigh 8
(#15) Armwood 56, Plant 0
Clearwater 41, Northeast 0
Atlantic 41, Keystone Heights 6
Tarpon Springs 24, Dunedin 8
Aubrey Rogers 26, Golden Gate 7
Seffner Christian 41, Providence School 0
Mitchell 50, East Lake 21
Nature Coast Tech 42, Weeki Wachee 0
East Bay 45, Freedom 0
Tenoroc 33, Mulberry 0
Cornerstone Classical Academy 63, Aucilla Christian 35
Wiregrass Ranch 41, Sunlake 0
Countryside 49, Anclote 0
Zephyrhills 35, Fivay 0
Pace 41, Crestview 27
Lake Placid 24, Okeechobee 6
Old Plank Christian Academy 30, Seven Rivers Christian 6
Union County 46, Parker 26
Choctawhatchee 43, Milton 15
Trenton 21, Chiefland 14
Osceola 24, Hollins 21
Branford 26, Crescent City 2
(#21) Palmetto 72, Southwest 0
Lake Weir 35, Lecanto 0
(#8) Central 52, Northwestern 10
Wellen Park 38, Bayshore 26
Manatee 30, Sumner 27
Camden County 33, West Broward 8
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917