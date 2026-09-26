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High School

Minnesota High School Football Final Scores, Results - September 25

See final scores from around the state
Jack Butler|
Lakeville South High School
Lakeville South High School | Jeff Lawler

The 2026 Minnesota high school football season continued on Friday, and High School On SI has scores from around the state.

Minnesota High School Football Final Scores, Results - September 25

Full Minnesota High School Football Scoreboard

Minneapolis Southwest 40, St. Paul Central 7

Pine River-Backus 47, Red Lake 6

Century 57, John Marshall 21

Hastings 42, Apple Valley 15

Totino-Grace 53, Columbia Heights 7

Frazee 33, New York Mills 14

Park Center 27, Robbinsdale Cooper 26

Irondale 31, Fridley 12

Hill-Murray 49, North 0

Kittson Central/Lancaster 20, Goodridge/Grygla 14

Fergus Falls 38, Zimmerman 14

Grand Rapids 41, Duluth East 28

Breck 14, St. Agnes 6

Delano 42, Big Lake 24

Elk River 39, Alexandria 14

East Grand Forks 58, Warroad 21

Cook County 48, Blackduck 8

Mahtomedi 41, Kennedy 14

Thief River Falls 43, Roseau 6

Moorhead 41, Wayzata 22

Washburn 27, North Community 0

Highland Park 28, Johnson 21

Chanhassen 31, St. Thomas Academy 24

Two Rivers 21, Burnsville 14

Eagan 37, Lakeville North 13

Jefferson 20, Tartan 12

Perham 48, Staples-Motley 15

North Branch 12, RR (CO-OP) 6

Minnesota Valley Lutheran 35, Windom 0

Cleveland/Immanuel Lutheran 34, Gibbon-Fairfax-Winthrop 8

Champlin Park 44, Rogers 13

Grand Meadow 14, Lanesboro 6

PCW (CO-OP) 30, Walker-Hackensack-Akeley 6

Anoka 55, Osseo 0

Stewartville 43, Winona 13

Owatonna 41, New Prague 14

South St. Paul 22, Simley 21

Academy of Holy Angels 13, DeLaSalle 0

Cretin-Derham Hall 62, St. Louis Park 28

Murray County Central 20, Russell-Tyler-Ruthton 8

Maple Grove 45, Edina 6

Hermantown 35, Cloquet 6

New Ulm 14, Belle Plaine 12

Lourdes 27, St. Charles 7

Hawley 24, Barnesville 22

PAHCAMCAWL (CO-OP) 13, Kasson-Mantorville 10

Moose Lake/Willow River 27, Spectrum 6

Verndale 38, Ogilvie 0

Rockford 28, Jordan 20

TCU (CO-OP) 40, St. Peter 29

Sleepy Eye/St. Mary's 40, Tracy-Milroy-Balaton 28

Mahnomen/Waubun 49, Nevis 6

Brainerd 35, Sartell-St. Stephen 28

NRHEG 36, Lewiston-Altura 0

Lake Park-Audubon 31, OTC (CO-OP) 6

Becker 54, Princeton 7

Northfield 18, Mayo 12

Dilworth-Glyndon-Felton 48, Pillager 12

Mora 30, Esko 28

Parkers Prairie 56, Menahga 18

Fosston 26, Stephen-Argyle Central 21

Willmar 28, Rocori 7

Foley 27, Little Falls 0

Marshall 27, Hutchinson 13

Cromwell 45, McGregor 0

Deer River 22, Barnum 16

Crosby-Ironton 9, Mesabi East 8

St. Clair/Loyola 58, Medford 0

Nicollet 38, Cedar Mountain 14

Fertile-Beltrami 15, Win-E-Mac 6

Blooming Prairie 18, Maple River 7

Lake Crystal-Wellcome Memorial 42, Sibley East 0

Holy Family Catholic 49, Glencoe-Silver Lake 14

Byron 77, Faribault 14

Goodhue 53, Lake City 14

Cherry 30, ENRVC (CO-OP) 8

Minneota 42, Lakeview 12

Waseca 35, Central 0

Roseville 28, Eastview 21

Chatfield 34, Triton 27

Lakeville South 34, Farmington 14

Two Harbors/Marshall/Kelley 37, Pine City 0

Hibbing 61, Proctor/Maris Academy 0

Shakopee 24, Rosemount 20

CFLL (CO-OP) 43, Kenyon-Wanamingo 20

Worthington 19, Albert Lea 13

North Woods 14, Littlefork-Big Falls 8

Minnetonka 21, Prior Lake 10

Howard Lake-Waverly-Winsted 28, Morris Area/Chokio-Alberta 18

Sauk Rapids-Rice 48, Bemidji 35

Kimball 28, St. Cloud Cathedral 3

Springfield/Comfrey 21, Dawson-Boyd 10

Jackson County Central 48, Pipestone 0

Mounds View 18, Stillwater 13

Braham/Rysdam Academy 51, Chisholm 8

White Bear Lake 34, East Ridge 21

Zumbrota-Mazeppa 57, Plainview-Elgin-Millville 0

Detroit Lakes 26, St. Cloud Tech/St. John's Prep 20

Spring Lake Park 35, Cambridge-Isanti 10

Rothsay 20, Underwood 0

West Central Area 12, Ashby/Brandon/Evansville 8

Mayer Lutheran 42, Madelia 6

Aitkin 35, International Falls 14

Mankato East 27, Chaska 20

Fairmont/Martin Luther 46, Austin 0

Renville County West 20, Buffalo Lake-Hector-Stewart 6

Sebeka 29, Mille Lacs co-op [Isle/Onamia] 16

Crookston 13, CLBBONGS (CO-OP) 6

Milaca 35, Apollo 14

Southland 60, St. James 7

Royalton 14, Sauk Centre 6

Upsala/Swanville 42, Long Prairie-Grey Eagle 0

SCLNLAUMLWA (CO-OP) 61, CASCPHIHCM (CO-OP) 27

Chisago Lakes Area 24, St. Anthony Village 21

New London-Spicer 16, Dassel-Cokato 14

Belgrade-Brooten-Elrosa 41, BLHS (CO-OP) 26

Atwater-Cosmos-Grove City 26, Kerkhoven-Murdock-Sunburg 6

Forest Lake 15, Woodbury 6

Monticello 41, St. Francis 10

Rushford-Peterson 56, Randolph/Fit Academy Charter 14

Pequot Lakes 56, Denfeld 27

Robbinsdale Armstrong 19, Buffalo 16

Waterville-Elysian-Morristown 42, Janesville-Waldorf-Pemberton 32

Alden-Conger 78, Houston 14

Kingsland 28, LeRoy-Ostrander/Lyle/Pacelli 20

Park 36, Hopkins 28

Mankato West 21, Waconia 6

Hancock 24, Ortonville 20

Redwood Valley 47, Eden Valley-Watkins 12

Camden/FAIR Downtown 18, Roosevelt 13

Heron Lake-Okabena/Fulda 60, Red Rock Central 19

Rush City 30, Greenway/Nashwauk-Keewatin 22

Border West 28, Hillcrest Lutheran Academy 6

Orono 73, Westonka 7

Mountain Iron-Buhl 66, East Central 7

Paynesville 36, BOLD 0

BHAMASPAS (CO-OP) 35, Benilde-St. Margaret's 9

Pelican Rapids 42, Park Rapids 24

Spring Grove 63, Wabasha-Kellogg 6

Clearbrook-Gonvick 34, NCEUH (CO-OP) 14

Lac qui Parle Valley 38, MACCRAY 16

Luverne 49, LSHMNC (CO-OP) 0

Annandale 42, Watertown-Mayer 7

Martin County West 40, Lester Prairie/Holy Trinity 0

Benson 46, MLHSAA (CO-OP) 6

Northome/Kelliher 28, Bigfork 14

PCSHSP (CO-OP) 42, Ada-Borup/Norman County West 0

Blaine 52, Coon Rapids 13

Melrose 43, Minnewaska Area 41

Osakis 12, Holdingford 7

GHECT (CO-OP) 41, MLMLC (CO-OP) 0

Eden Prairie 54, St. Michael-Albertville 7

Pierz 27, Albany 6

Centennial 21, Andover 14

Fillmore Central 35, USCGCA (CO-OP) 0

Hills-Beaver Creek 55, Westbrook-Walnut Grove 6

LCLCMS (CO-OP) 48, Red Wing 27

RLCCRLF (CO-OP) 36, Bagley 22

Breckenridge 35, Wadena-Deer Creek 0

Canby 42, Yellow Medicine East 24

Adrian/Ellsworth 22, Edgerton 20

Litchfield 59, Montevideo 6

CHLRM (CO-OP) 21, Pine Island 14

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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