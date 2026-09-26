Minnesota High School Football Final Scores, Results - September 25
The 2026 Minnesota high school football season continued on Friday, and High School On SI has scores from around the state.
Minnesota High School Football Final Scores, Results - September 25
Full Minnesota High School Football Scoreboard
Minneapolis Southwest 40, St. Paul Central 7
Pine River-Backus 47, Red Lake 6
Century 57, John Marshall 21
Hastings 42, Apple Valley 15
Totino-Grace 53, Columbia Heights 7
Frazee 33, New York Mills 14
Park Center 27, Robbinsdale Cooper 26
Irondale 31, Fridley 12
Hill-Murray 49, North 0
Kittson Central/Lancaster 20, Goodridge/Grygla 14
Fergus Falls 38, Zimmerman 14
Grand Rapids 41, Duluth East 28
Breck 14, St. Agnes 6
Delano 42, Big Lake 24
Elk River 39, Alexandria 14
East Grand Forks 58, Warroad 21
Cook County 48, Blackduck 8
Mahtomedi 41, Kennedy 14
Thief River Falls 43, Roseau 6
Moorhead 41, Wayzata 22
Washburn 27, North Community 0
Highland Park 28, Johnson 21
Chanhassen 31, St. Thomas Academy 24
Two Rivers 21, Burnsville 14
Eagan 37, Lakeville North 13
Jefferson 20, Tartan 12
Perham 48, Staples-Motley 15
North Branch 12, RR (CO-OP) 6
Minnesota Valley Lutheran 35, Windom 0
Cleveland/Immanuel Lutheran 34, Gibbon-Fairfax-Winthrop 8
Champlin Park 44, Rogers 13
Grand Meadow 14, Lanesboro 6
PCW (CO-OP) 30, Walker-Hackensack-Akeley 6
Anoka 55, Osseo 0
Stewartville 43, Winona 13
Owatonna 41, New Prague 14
South St. Paul 22, Simley 21
Academy of Holy Angels 13, DeLaSalle 0
Cretin-Derham Hall 62, St. Louis Park 28
Murray County Central 20, Russell-Tyler-Ruthton 8
Maple Grove 45, Edina 6
Hermantown 35, Cloquet 6
New Ulm 14, Belle Plaine 12
Lourdes 27, St. Charles 7
Hawley 24, Barnesville 22
PAHCAMCAWL (CO-OP) 13, Kasson-Mantorville 10
Moose Lake/Willow River 27, Spectrum 6
Verndale 38, Ogilvie 0
Rockford 28, Jordan 20
TCU (CO-OP) 40, St. Peter 29
Sleepy Eye/St. Mary's 40, Tracy-Milroy-Balaton 28
Mahnomen/Waubun 49, Nevis 6
Brainerd 35, Sartell-St. Stephen 28
NRHEG 36, Lewiston-Altura 0
Lake Park-Audubon 31, OTC (CO-OP) 6
Becker 54, Princeton 7
Northfield 18, Mayo 12
Dilworth-Glyndon-Felton 48, Pillager 12
Mora 30, Esko 28
Parkers Prairie 56, Menahga 18
Fosston 26, Stephen-Argyle Central 21
Willmar 28, Rocori 7
Foley 27, Little Falls 0
Marshall 27, Hutchinson 13
Cromwell 45, McGregor 0
Deer River 22, Barnum 16
Crosby-Ironton 9, Mesabi East 8
St. Clair/Loyola 58, Medford 0
Nicollet 38, Cedar Mountain 14
Fertile-Beltrami 15, Win-E-Mac 6
Blooming Prairie 18, Maple River 7
Lake Crystal-Wellcome Memorial 42, Sibley East 0
Holy Family Catholic 49, Glencoe-Silver Lake 14
Byron 77, Faribault 14
Goodhue 53, Lake City 14
Cherry 30, ENRVC (CO-OP) 8
Minneota 42, Lakeview 12
Waseca 35, Central 0
Roseville 28, Eastview 21
Chatfield 34, Triton 27
Lakeville South 34, Farmington 14
Two Harbors/Marshall/Kelley 37, Pine City 0
Hibbing 61, Proctor/Maris Academy 0
Shakopee 24, Rosemount 20
CFLL (CO-OP) 43, Kenyon-Wanamingo 20
Worthington 19, Albert Lea 13
North Woods 14, Littlefork-Big Falls 8
Minnetonka 21, Prior Lake 10
Howard Lake-Waverly-Winsted 28, Morris Area/Chokio-Alberta 18
Sauk Rapids-Rice 48, Bemidji 35
Kimball 28, St. Cloud Cathedral 3
Springfield/Comfrey 21, Dawson-Boyd 10
Jackson County Central 48, Pipestone 0
Mounds View 18, Stillwater 13
Braham/Rysdam Academy 51, Chisholm 8
White Bear Lake 34, East Ridge 21
Zumbrota-Mazeppa 57, Plainview-Elgin-Millville 0
Detroit Lakes 26, St. Cloud Tech/St. John's Prep 20
Spring Lake Park 35, Cambridge-Isanti 10
Rothsay 20, Underwood 0
West Central Area 12, Ashby/Brandon/Evansville 8
Mayer Lutheran 42, Madelia 6
Aitkin 35, International Falls 14
Mankato East 27, Chaska 20
Fairmont/Martin Luther 46, Austin 0
Renville County West 20, Buffalo Lake-Hector-Stewart 6
Sebeka 29, Mille Lacs co-op [Isle/Onamia] 16
Crookston 13, CLBBONGS (CO-OP) 6
Milaca 35, Apollo 14
Southland 60, St. James 7
Royalton 14, Sauk Centre 6
Upsala/Swanville 42, Long Prairie-Grey Eagle 0
SCLNLAUMLWA (CO-OP) 61, CASCPHIHCM (CO-OP) 27
Chisago Lakes Area 24, St. Anthony Village 21
New London-Spicer 16, Dassel-Cokato 14
Belgrade-Brooten-Elrosa 41, BLHS (CO-OP) 26
Atwater-Cosmos-Grove City 26, Kerkhoven-Murdock-Sunburg 6
Forest Lake 15, Woodbury 6
Monticello 41, St. Francis 10
Rushford-Peterson 56, Randolph/Fit Academy Charter 14
Pequot Lakes 56, Denfeld 27
Robbinsdale Armstrong 19, Buffalo 16
Waterville-Elysian-Morristown 42, Janesville-Waldorf-Pemberton 32
Alden-Conger 78, Houston 14
Kingsland 28, LeRoy-Ostrander/Lyle/Pacelli 20
Park 36, Hopkins 28
Mankato West 21, Waconia 6
Hancock 24, Ortonville 20
Redwood Valley 47, Eden Valley-Watkins 12
Camden/FAIR Downtown 18, Roosevelt 13
Heron Lake-Okabena/Fulda 60, Red Rock Central 19
Rush City 30, Greenway/Nashwauk-Keewatin 22
Border West 28, Hillcrest Lutheran Academy 6
Orono 73, Westonka 7
Mountain Iron-Buhl 66, East Central 7
Paynesville 36, BOLD 0
BHAMASPAS (CO-OP) 35, Benilde-St. Margaret's 9
Pelican Rapids 42, Park Rapids 24
Spring Grove 63, Wabasha-Kellogg 6
Clearbrook-Gonvick 34, NCEUH (CO-OP) 14
Lac qui Parle Valley 38, MACCRAY 16
Luverne 49, LSHMNC (CO-OP) 0
Annandale 42, Watertown-Mayer 7
Martin County West 40, Lester Prairie/Holy Trinity 0
Benson 46, MLHSAA (CO-OP) 6
Northome/Kelliher 28, Bigfork 14
PCSHSP (CO-OP) 42, Ada-Borup/Norman County West 0
Blaine 52, Coon Rapids 13
Melrose 43, Minnewaska Area 41
Osakis 12, Holdingford 7
GHECT (CO-OP) 41, MLMLC (CO-OP) 0
Eden Prairie 54, St. Michael-Albertville 7
Pierz 27, Albany 6
Centennial 21, Andover 14
Fillmore Central 35, USCGCA (CO-OP) 0
Hills-Beaver Creek 55, Westbrook-Walnut Grove 6
LCLCMS (CO-OP) 48, Red Wing 27
RLCCRLF (CO-OP) 36, Bagley 22
Breckenridge 35, Wadena-Deer Creek 0
Canby 42, Yellow Medicine East 24
Adrian/Ellsworth 22, Edgerton 20
Litchfield 59, Montevideo 6
CHLRM (CO-OP) 21, Pine Island 14
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917