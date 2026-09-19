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High School

Florida High School Football Final Scores - September 18

See final scores from Friday night's action
Jack Butler|
Trinity Christian quarterback Terel Dallas (2) dives into the end zone for a touchdown in the second quarter. The Trinity Christian Conquerors hosted the Columbia Tigers Friday, September 18, 2026 in Jacksonville, Fla. Columbia won 27-20. [ Doug Engle/Florida Times-Union]
Trinity Christian quarterback Terel Dallas (2) dives into the end zone for a touchdown in the second quarter. The Trinity Christian Conquerors hosted the Columbia Tigers Friday, September 18, 2026 in Jacksonville, Fla. Columbia won 27-20. [ Doug Engle/Florida Times-Union] | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Florida high school football continued on Friday, and High School On SI has final scores.

Florida High School Football Final Scores - September 18

North Miami Beach 36, Miami Springs 0

Westminster Christian 35, Belen Jesuit 14

Palmer Trinity 35, St. Francis Episcopal 20

Leonard 45, Marathon 35

Pensacola 27, Escambia 24

Merritt Island Christian 57, Academy at the Lakes 20

Lake Highland Prep 31, Cornerstone Charter Academy 21

Saint Andrew's 34, North Broward Prep 14

Andrew Jackson 21, PSFAS 0

(#6) Cardinal Newman 22, Jensen Beach 7

King's Academy 25, American Heritage 24

Fletcher 48, First Coast 0

Suncoast 36, Tradition Prep 20

Wolfson 64, Eagle's View 0

Sandalwood 63, Westside 6

Raines 31, (#22) Mandarin 13

Beachside 52, Englewood 8

Hawthorne 50, Bayshore 15

Florida Christian 47, Inlet Grove 14

Gainesville 24, Eastside 10

West Port 23, North Marion 21

Saint Francis Catholic Academy 39, First Academy 7

Hilliard 47, St. Joseph Academy 20

Winter Springs 14, Lyman 0

Franklin County 36, Rocky Bayou Christian 7

Dunbar 34, Spruce Creek 27

Trinity Catholic 25, Chiefland 12

Interlachen 35, Citrus 21

Gateway 17, Poinciana 7

Coral Shores 35, Glades Day 0

(#17) Lake Wales 35, Osceola 3

Legacy 28, Port St. Lucie 8

(#16) Vero Beach 28, Spanish River 3

Stanton 52, Bishop Snyder 7

Bishop McLaughlin Catholic 17, Windermere Prep 16

Orange Park 28, Parker 14

Boca Raton Christian 46, Geneva 21

Key West 58, St. Brendan 7

Ribault 18, Ridgeview 10

(#11) DeLand 43, Deltona 0

Oviedo 28, Hagerty 7

Bartram Trail 10, Creekside 9

Jay 24, Holmes County 14

Lake Nona 53, Wekiva 16

Dunnellon 14, Lakewood Ranch 13

(#19) Bolles 42, Oakleaf 24

CFCA 34, NEXTGEN PREP 12

Out-of-Door Academy 50, Sarasota Christian 21

Colonial 36, Nova Lakes 20

Chipley 38, True Institute 6

South Walton 50, Arnold 12

Ponte Vedra 31, Fleming Island 18

All Saints' Academy 7, Discovery 2

Melbourne 49, Palm Bay 6

Menendez 20, Matanzas 15

Dr. Phillips 19, Winter Park 16

Choctawhatchee 49, Niceville 28

Canterbury 50, Anclote 0

Leon 46, North Florida Christian 0

(#1) IMG Academy 48, (#14) The First Academy 27

St. Augustine 24, Evans 20

Baker County 22, Palatka 7

Lakeside Christian 40, Foundation Christian Academy 26

Innovation 51, Freedom 0

Baconton Charter 14, Aucilla Christian 7

(#18) Columbia 27, Trinity Christian Academy 20

Shorecrest Prep 34, Sports Leadership & Management 30

Clearwater Central Catholic 35, St. Petersburg Catholic 11

Walton 47, Fort Walton Beach 24

West Nassau 28, Yulee 7

West Orange 36, Lake Mary 13

Clearwater 24, Largo 14

South Fort Myers 29, Community School of Naples 14

Calvary Chapel Academy 38, Ocala Christian 8

Bishop Moore 42, South Lake 7

Piper 35, Monarch 34

Bronson 27, Harvest Community 7

Bradenton Christian 60, Lake Mary Prep 12

Oasis 75, Gateway Charter 0

Fort Meade 50, McLaughlin 6

(#2) St. Thomas Aquinas 40, Archbishop McCarthy 7

Cypress Creek 32, Lake Buena Vista 0

Windermere 42, Olympia 3

North Bay Haven Academy 50, Gulf Breeze 49

Melbourne Central Catholic 48, Father Lopez 15

Godby 42, Chiles 10

First Baptist Academy 69, Bonita Springs 0

Geneva Classical Academy 60, Orlando Christian Prep 8

Seminole 27, Mainland 21

Jupiter Christian 34, St. John Paul II Academy 28

Cocoa Beach 28, St. Edward's 20

FSUHS 28, Madison County 26

Coconut Creek 55, Boyd Anderson 12

Maclay 20, Marianna 6

Westminster Academy 48, Master's Academy 0

Dillard 34, McArthur 27

Clay 42, Fernandina Beach 14

Titusville 46, Harmony 6

(#23) Merritt Island 45, Bishop Kenny 23

Hernando Christian Academy 20, Bell Creek Academy 0

University 22, Oak Ridge 8

Bradford 48, Tocoi Creek 10

Apopka 28, Horizon 7

Lakewood 34, Northeast 8

Lake Howell 42, Lake Brantley 31

Middleburg 20, Newberry 17

Coffee 47, Crestview 6

Eau Gallie 28, Cocoa 14

Killian 27, Tampa Catholic 10

Seffner Christian 21, Northside Christian 16

ED White 48, Camden County 44

Saint Stephen's Episcopal 45, Seven Rivers Christian 0

Zephyrhills 42, Gulf 13

Mariner 27, Island Coast 13

Neumann 42, SmartEn Sports Academy 0

Gulf Coast 31, Fort Myers 13

University Christian 42, NFEI 14

Winter Haven 35, Cypress Creek 21

Lafayette 49, Dixie County 42

Bloomingdale 49, Brandon 14

(#24) Buchholz 20, Jesuit 17

Steinbrenner 26, Spoto 12

Lennard 35, East Bay 0

Alonso 49, Wharton 0

Pensacola Catholic 52, Navarre 0

Carrollwood Day 67, Chamberlain 0

Land O' Lakes 10, Mitchell 0

Palmetto 38, Naples 28

Pasco 25, Fivay 18

Riverview 43, Morgan 7

Sarasota 48, Parrish Community 7

Barron Collier 41, Lely 28

Lakeland Christian 45, Sebring 21

Santa Fe 41, Fort White 28

Braden River 37, North Port 6

Plant City 19, Wiregrass Ranch 0

Goleman 41, Hialeah Gardens 0

East Lake 45, Tarpon Springs 35

Keystone Heights 16, Bell 13

Orangewood Christian 28, Crescent City 0

(#9) Lakeland 21, (#7) American Heritage 16

(#13) Tampa Bay Tech 35, Gaither 28

Golden Gate 35, Ida Baker 33

King 8, Mulberry 7

Evangelical Christian 35, Moore Haven 6

(#20) Palmetto 28, Coral Gables 6

Lake Region 40, Ridge Community 14

(#3) Columbus 45, South Dade 7

Boca Ciega 44, Countryside 7

Blake 50, Strawberry Crest 40

Plant 13, Durant 7

George Jenkins 37, Seminole 0

Hillsborough 34, Robinson 20

Riverview Sarasota 49, Manatee 47

River Ridge 32, Hudson 0

North Fort Myers 46, Palmetto Ridge 43

Belleview 32, Umatilla 0

Lemon Bay 42, DeSoto County 0

Old Plank Christian Academy 36, Cornerstone Classical Academy 20

Suwannee 45, Hamilton County 0

Colquitt County 45, Lincoln 17

Branford 21, Port St. Joe 0

(#8) Venice 63, Cape Coral 21

St. Petersburg 20, Gibbs 19

Lake Weir 48, Union County 21

Northwestern 23, North Miami 7

(#25) Armwood 43, Sumner 6

Monroe County 21, Northview 6

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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