Florida High School Football Final Scores - September 18
The 2026 Florida high school football continued on Friday, and High School On SI has final scores.
Florida High School Football Final Scores - September 18
North Miami Beach 36, Miami Springs 0
Westminster Christian 35, Belen Jesuit 14
Palmer Trinity 35, St. Francis Episcopal 20
Leonard 45, Marathon 35
Pensacola 27, Escambia 24
Merritt Island Christian 57, Academy at the Lakes 20
Lake Highland Prep 31, Cornerstone Charter Academy 21
Saint Andrew's 34, North Broward Prep 14
Andrew Jackson 21, PSFAS 0
(#6) Cardinal Newman 22, Jensen Beach 7
King's Academy 25, American Heritage 24
Fletcher 48, First Coast 0
Suncoast 36, Tradition Prep 20
Wolfson 64, Eagle's View 0
Sandalwood 63, Westside 6
Raines 31, (#22) Mandarin 13
Beachside 52, Englewood 8
Hawthorne 50, Bayshore 15
Florida Christian 47, Inlet Grove 14
Gainesville 24, Eastside 10
West Port 23, North Marion 21
Saint Francis Catholic Academy 39, First Academy 7
Hilliard 47, St. Joseph Academy 20
Winter Springs 14, Lyman 0
Franklin County 36, Rocky Bayou Christian 7
Dunbar 34, Spruce Creek 27
Trinity Catholic 25, Chiefland 12
Interlachen 35, Citrus 21
Gateway 17, Poinciana 7
Coral Shores 35, Glades Day 0
(#17) Lake Wales 35, Osceola 3
Legacy 28, Port St. Lucie 8
(#16) Vero Beach 28, Spanish River 3
Stanton 52, Bishop Snyder 7
Bishop McLaughlin Catholic 17, Windermere Prep 16
Orange Park 28, Parker 14
Boca Raton Christian 46, Geneva 21
Key West 58, St. Brendan 7
Ribault 18, Ridgeview 10
(#11) DeLand 43, Deltona 0
Oviedo 28, Hagerty 7
Bartram Trail 10, Creekside 9
Jay 24, Holmes County 14
Lake Nona 53, Wekiva 16
Dunnellon 14, Lakewood Ranch 13
(#19) Bolles 42, Oakleaf 24
CFCA 34, NEXTGEN PREP 12
Out-of-Door Academy 50, Sarasota Christian 21
Colonial 36, Nova Lakes 20
Chipley 38, True Institute 6
South Walton 50, Arnold 12
Ponte Vedra 31, Fleming Island 18
All Saints' Academy 7, Discovery 2
Melbourne 49, Palm Bay 6
Menendez 20, Matanzas 15
Dr. Phillips 19, Winter Park 16
Choctawhatchee 49, Niceville 28
Canterbury 50, Anclote 0
Leon 46, North Florida Christian 0
(#1) IMG Academy 48, (#14) The First Academy 27
St. Augustine 24, Evans 20
Baker County 22, Palatka 7
Lakeside Christian 40, Foundation Christian Academy 26
Innovation 51, Freedom 0
Baconton Charter 14, Aucilla Christian 7
(#18) Columbia 27, Trinity Christian Academy 20
Shorecrest Prep 34, Sports Leadership & Management 30
Clearwater Central Catholic 35, St. Petersburg Catholic 11
Walton 47, Fort Walton Beach 24
West Nassau 28, Yulee 7
West Orange 36, Lake Mary 13
Clearwater 24, Largo 14
South Fort Myers 29, Community School of Naples 14
Calvary Chapel Academy 38, Ocala Christian 8
Bishop Moore 42, South Lake 7
Piper 35, Monarch 34
Bronson 27, Harvest Community 7
Bradenton Christian 60, Lake Mary Prep 12
Oasis 75, Gateway Charter 0
Fort Meade 50, McLaughlin 6
(#2) St. Thomas Aquinas 40, Archbishop McCarthy 7
Cypress Creek 32, Lake Buena Vista 0
Windermere 42, Olympia 3
North Bay Haven Academy 50, Gulf Breeze 49
Melbourne Central Catholic 48, Father Lopez 15
Godby 42, Chiles 10
First Baptist Academy 69, Bonita Springs 0
Geneva Classical Academy 60, Orlando Christian Prep 8
Seminole 27, Mainland 21
Jupiter Christian 34, St. John Paul II Academy 28
Cocoa Beach 28, St. Edward's 20
FSUHS 28, Madison County 26
Coconut Creek 55, Boyd Anderson 12
Maclay 20, Marianna 6
Westminster Academy 48, Master's Academy 0
Dillard 34, McArthur 27
Clay 42, Fernandina Beach 14
Titusville 46, Harmony 6
(#23) Merritt Island 45, Bishop Kenny 23
Hernando Christian Academy 20, Bell Creek Academy 0
University 22, Oak Ridge 8
Bradford 48, Tocoi Creek 10
Apopka 28, Horizon 7
Lakewood 34, Northeast 8
Lake Howell 42, Lake Brantley 31
Middleburg 20, Newberry 17
Coffee 47, Crestview 6
Eau Gallie 28, Cocoa 14
Killian 27, Tampa Catholic 10
Seffner Christian 21, Northside Christian 16
ED White 48, Camden County 44
Saint Stephen's Episcopal 45, Seven Rivers Christian 0
Zephyrhills 42, Gulf 13
Mariner 27, Island Coast 13
Neumann 42, SmartEn Sports Academy 0
Gulf Coast 31, Fort Myers 13
University Christian 42, NFEI 14
Winter Haven 35, Cypress Creek 21
Lafayette 49, Dixie County 42
Bloomingdale 49, Brandon 14
(#24) Buchholz 20, Jesuit 17
Steinbrenner 26, Spoto 12
Lennard 35, East Bay 0
Alonso 49, Wharton 0
Pensacola Catholic 52, Navarre 0
Carrollwood Day 67, Chamberlain 0
Land O' Lakes 10, Mitchell 0
Palmetto 38, Naples 28
Pasco 25, Fivay 18
Riverview 43, Morgan 7
Sarasota 48, Parrish Community 7
Barron Collier 41, Lely 28
Lakeland Christian 45, Sebring 21
Santa Fe 41, Fort White 28
Braden River 37, North Port 6
Plant City 19, Wiregrass Ranch 0
Goleman 41, Hialeah Gardens 0
East Lake 45, Tarpon Springs 35
Keystone Heights 16, Bell 13
Orangewood Christian 28, Crescent City 0
(#9) Lakeland 21, (#7) American Heritage 16
(#13) Tampa Bay Tech 35, Gaither 28
Golden Gate 35, Ida Baker 33
King 8, Mulberry 7
Evangelical Christian 35, Moore Haven 6
(#20) Palmetto 28, Coral Gables 6
Lake Region 40, Ridge Community 14
(#3) Columbus 45, South Dade 7
Boca Ciega 44, Countryside 7
Blake 50, Strawberry Crest 40
Plant 13, Durant 7
George Jenkins 37, Seminole 0
Hillsborough 34, Robinson 20
Riverview Sarasota 49, Manatee 47
River Ridge 32, Hudson 0
North Fort Myers 46, Palmetto Ridge 43
Belleview 32, Umatilla 0
Lemon Bay 42, DeSoto County 0
Old Plank Christian Academy 36, Cornerstone Classical Academy 20
Suwannee 45, Hamilton County 0
Colquitt County 45, Lincoln 17
Branford 21, Port St. Joe 0
(#8) Venice 63, Cape Coral 21
St. Petersburg 20, Gibbs 19
Lake Weir 48, Union County 21
Northwestern 23, North Miami 7
(#25) Armwood 43, Sumner 6
Monroe County 21, Northview 6
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917