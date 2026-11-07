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High School

Georgia High School Football Final Scores — November 6

See results from Friday night's action around Georgia
Jack Butler|
Creekside Seminoles vs St. Joseph Regional Green Knights - Sep 5, 2026
Creekside Seminoles vs St. Joseph Regional Green Knights - Sep 5, 2026 | Pete Hagedoorn

The Georgia high school football season continued on Friday, November 6, and High School On SI has final scores.

Georgia High School Football Final Scores — November 6

Pataula Charter Academy 21, True Institute 0

King’s Ridge Christian 42, Walker 14

South Atlanta 21, Carver 13

Jackson 38, Druid Hills 6

Central 7, Cross Keys 0

Columbia 55, McNair 0

Georgia Force Christian 40, Baker County 28

Washington 28, Landmark Christian 26

St. Anne-Pacelli 28, First Presbyterian Day 14

(#18) Brookwood 51, Peachtree Ridge 3

Thomas Jefferson Academy 46, Flint River Academy 28

(#11) North Gwinnett 57, Parkview 55

Carver 42, Worth County 14

Augusta Eagles 55, Coastal HomeSchool 6

Norcross 35, Duluth 21

Bulloch Academy 42, Savannah Country Day 0

Griffin Christian 50, CrossPointe Christian Academy 6

Athens Christian 45, Deerfield-Windsor 6

Screven County 27, Metter 7

Flowery Branch 58, Madison County 0

Pace Academy 40, Salem 0

Jeff Davis 28, Brooks County 0

Collins Hill 56, Discovery 6

Heritage 62, Lakeside 7

Briarwood Academy 31, Edmund Burke Academy 21

Brunswick 62, Lakeside 7

Hiram 19, Alexander 14

Lovett 34, Therrell 6

Hapeville Charter 63, Cedar Grove 7

West Laurens 22, Windsor Forest 12

Mitchell County 44, Lanier County 14

North Paulding 45, Wheeler 7

Dutchtown 26, Mundy’s Mill 20

Berrien 14, Bacon County 13

New Creation Christian Academy 26, Young Americans Christian 18

David Emanuel Academy 53, Fullington Academy 14

Laney 50, Glenn Hills 6

Clinch County 38, Atkinson County 7

Cartersville 69, Woodland 6

North Hall 56, Gilmer 37

Baldwin 30, Spalding 25

Chamblee 36, Alcovy 21

Fellowship Christian 35, Mt. Bethel Christian Academy 19

North Clayton 49, Woodland 47

Effingham County 45, Greenbrier 10

Oconee County 36, East Jackson 21

Douglass 52, North Springs 20

(#3) Buford 57, Central Gwinnett 0

Central Christian 15, Covington Academy 14

(#24) Sequoyah 34, Creekview 0

Chapel Hill 28, Osborne 7

Wheeler County 54, Dooly County 0

Lamar County 32, Jackson 7

Calhoun 35, Adairsville 14

Tiftarea Academy 35, Frederica Academy 13

Fayette County 28, McDonough 26

Habersham Central 37, Mountain View 34

Lambert 35, North Forsyth 34

Gordon Lee 45, Lakeview-Fort Oglethorpe 14

Winder-Barrow 21, East Forsyth 14

(#8) Newton 56, South Gwinnett 21

Bethesda Academy 47, Trinity Collegiate 10

Jackson County 50, Walnut Grove 13

Wesleyan 41, Temple 20

Warner Robins 34, Perry 33

Dublin 56, East Laurens 28

Vidalia Heritage Academy 14, Citizens Christian Academy 12

(#12) Sandy Creek 45, Mt. Zion 12

Southeast Bulloch 24, Long County 20

Charlton County 48, Irwin County 34

Mary Persons 43, Upson-Lee 14

Westside 46, Butler 0

Montgomery County 21, Claxton 8

KIPP Atlanta Collegiate 35, Haralson County 0

Macon County 59, Chattahoochee County 12

Swainsboro 34, Vidalia 0

(#4) Creekside 56, Woodward Academy 21

Cherokee Bluff 61, East Hall 13

Lassiter 42, Rome 7

Clarke Central 47, Apalachee 18

Toombs County 49, Tattnall County 3

Calvary Day 49, Savannah Christian 7

East Paulding 56, South Cobb 0

Bremen 56, Darlington 27

Athens Academy 46, Oglethorpe County 7

Social Circle 20, Putnam County 0

Richmond Academy 35, Jenkins 21

Southwest Georgia Academy 34, Gatewood 14

White County 55, Chestatee 6

Lincoln County 49, Lake Oconee Academy 7

Glascock County 18, Georgia Military College 10

Stephens County 35, Morgan County 26

Pike County 57, Southwest 14

Whitewater 14, Harris County 7

Windsor Academy 57, RTCA 8

(#16) Colquitt County 23, (#6) Lowndes 20

Marist 31, St. Pius X Catholic 0

Whitefield Academy 56, Trinity Christian 44

Dodge County 35, ACE 25

Cairo 46, Bainbridge 14

Pickens 35, Dawson County 15

Crisp County 29, Early County 26

Schley County 33, Marion County 14

Dade County 61, Gordon Central 14

Loganville 52, Cedar Shoals 25

Mill Creek 29, Dacula 24

Stockbridge 27, Jonesboro 19

Locust Grove 47, Eagle’s Landing 20

New Manchester 21, South Paulding 0

Holy Innocents Episcopal 28, North Cobb Christian 21

(#15) Milton 33, Roswell 26

Greater Atlanta Christian 48, Westminster 13

Bryan County 33, Savannah 32

Coahulla Creek 14, LaFayette 6

Warren County 32, Greene County 27

Prince Avenue Christian 42, Rabun County 0

John Milledge Academy 42, Lakeview Academy 0

Lanier 21, Alpharetta 17

(#23) North Cobb 28, Marietta 19

Portal 49, McIntosh County Academy 20

Ware County 31, Benedictine 17

Kell 45, Pope 0

Lovejoy 25, McIntosh 0

Johnson County 42, Jenkins County 7

Commerce 42, Providence Christian Academy 32

Taylor County 48, Crawford County 0

Creekside Christian Academy 38, Rock Springs Christian Academy 32

Northwest Whitfield 38, Heritage 21

New Hampstead 33, Harlem 28

Treutlen 43, Wilcox County 8

Tucker 28, Mays 0

Newnan 51, Morrow 6

Heard County 45, Model 0

Denmark 28, West Forsyth 14

Westfield School 35, Terrell Academy 7

Hillgrove 40, Campbell 14

Lumpkin County 35, Franklin County 12

Aquinas 14, Josey 0

Banks County 49, Northview 35

(#14) Blessed Trinity 35, Cambridge 17

Callaway 28, Northeast 24

North Murray 34, Union County 28

Central 45, Griffin 8

Johns Creek 27, Riverwood 0

Burke County 42, Cross Creek 0

Islands 13, Johnson 12

Bowdon 41, Greenville 6

Centennial 41, Chattahoochee 34

(#13) Grayson 52, Rockdale County 10

Ola 56, Union Grove 6

Peach County 52, Troup County 38

Woodstock 49, River Ridge 42

Evans 63, Groves 0

Howard 42, Westside 32

(#17) Westlake 35, (#21) Douglas County 28

Mount Vernon 53, Mount Pisgah Christian 0

Lithia Springs 28, Starr’s Mill 14

(#5) Lee County 49, (#20) Houston County 7

Appling County 35, Pierce County 21

Grovetown 22, Glynn Academy 19

Hebron Christian 69, Elbert County 7

M.L. King 48, Eastside 7

BEST 40, Trion 7

Statesboro 36, Wayne County 22

Dalton 38, Cass 14

Hawkinsville 17, Telfair County 16

Seminole County 33, Terrell County 6

(#19) Langston Hughes 56, Tri-Cities 6

Randolph-Clay 40, Pelham 6

Walton 35, Etowah 28

Northgate 13, (#22) East Coweta 12

Mt. Zion 28, Armuchee 22

(#25) McEachern 57, Kennesaw Mountain 0

Monroe Area 43, West Hall 3

Jasper County 35, Jefferson County 6

Ringgold 21, Murray County 7

South Forsyth 51, Forsyth Central 26

Lithonia 38, Banneker 6

Bradwell Institute 62, South Effingham 28

Beach 20, Brantley County 7

(#10) Coffee 42, Veterans 8

Sumter County 35, Kendrick 0

Thomson 21, Hephzibah 14

(#7) Valdosta 49, Richmond Hill 12

Thomasville 28, Cook 27

North Atlanta 38, Pebblebrook 6

Dougherty 62, Hardaway 0

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Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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