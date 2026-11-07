Georgia High School Football Final Scores — November 6
The Georgia high school football season continued on Friday, November 6, and High School On SI has final scores.
Georgia High School Football Final Scores — November 6
Pataula Charter Academy 21, True Institute 0
King’s Ridge Christian 42, Walker 14
South Atlanta 21, Carver 13
Jackson 38, Druid Hills 6
Central 7, Cross Keys 0
Columbia 55, McNair 0
Georgia Force Christian 40, Baker County 28
Washington 28, Landmark Christian 26
St. Anne-Pacelli 28, First Presbyterian Day 14
(#18) Brookwood 51, Peachtree Ridge 3
Thomas Jefferson Academy 46, Flint River Academy 28
(#11) North Gwinnett 57, Parkview 55
Carver 42, Worth County 14
Augusta Eagles 55, Coastal HomeSchool 6
Norcross 35, Duluth 21
Bulloch Academy 42, Savannah Country Day 0
Griffin Christian 50, CrossPointe Christian Academy 6
Athens Christian 45, Deerfield-Windsor 6
Screven County 27, Metter 7
Flowery Branch 58, Madison County 0
Pace Academy 40, Salem 0
Jeff Davis 28, Brooks County 0
Collins Hill 56, Discovery 6
Heritage 62, Lakeside 7
Briarwood Academy 31, Edmund Burke Academy 21
Brunswick 62, Lakeside 7
Hiram 19, Alexander 14
Lovett 34, Therrell 6
Hapeville Charter 63, Cedar Grove 7
West Laurens 22, Windsor Forest 12
Mitchell County 44, Lanier County 14
North Paulding 45, Wheeler 7
Dutchtown 26, Mundy’s Mill 20
Berrien 14, Bacon County 13
New Creation Christian Academy 26, Young Americans Christian 18
David Emanuel Academy 53, Fullington Academy 14
Laney 50, Glenn Hills 6
Clinch County 38, Atkinson County 7
Cartersville 69, Woodland 6
North Hall 56, Gilmer 37
Baldwin 30, Spalding 25
Chamblee 36, Alcovy 21
Fellowship Christian 35, Mt. Bethel Christian Academy 19
North Clayton 49, Woodland 47
Effingham County 45, Greenbrier 10
Oconee County 36, East Jackson 21
Douglass 52, North Springs 20
(#3) Buford 57, Central Gwinnett 0
Central Christian 15, Covington Academy 14
(#24) Sequoyah 34, Creekview 0
Chapel Hill 28, Osborne 7
Wheeler County 54, Dooly County 0
Lamar County 32, Jackson 7
Calhoun 35, Adairsville 14
Tiftarea Academy 35, Frederica Academy 13
Fayette County 28, McDonough 26
Habersham Central 37, Mountain View 34
Lambert 35, North Forsyth 34
Gordon Lee 45, Lakeview-Fort Oglethorpe 14
Winder-Barrow 21, East Forsyth 14
(#8) Newton 56, South Gwinnett 21
Bethesda Academy 47, Trinity Collegiate 10
Jackson County 50, Walnut Grove 13
Wesleyan 41, Temple 20
Warner Robins 34, Perry 33
Dublin 56, East Laurens 28
Vidalia Heritage Academy 14, Citizens Christian Academy 12
(#12) Sandy Creek 45, Mt. Zion 12
Southeast Bulloch 24, Long County 20
Charlton County 48, Irwin County 34
Mary Persons 43, Upson-Lee 14
Westside 46, Butler 0
Montgomery County 21, Claxton 8
KIPP Atlanta Collegiate 35, Haralson County 0
Macon County 59, Chattahoochee County 12
Swainsboro 34, Vidalia 0
(#4) Creekside 56, Woodward Academy 21
Cherokee Bluff 61, East Hall 13
Lassiter 42, Rome 7
Clarke Central 47, Apalachee 18
Toombs County 49, Tattnall County 3
Calvary Day 49, Savannah Christian 7
East Paulding 56, South Cobb 0
Bremen 56, Darlington 27
Athens Academy 46, Oglethorpe County 7
Social Circle 20, Putnam County 0
Richmond Academy 35, Jenkins 21
Southwest Georgia Academy 34, Gatewood 14
White County 55, Chestatee 6
Lincoln County 49, Lake Oconee Academy 7
Glascock County 18, Georgia Military College 10
Stephens County 35, Morgan County 26
Pike County 57, Southwest 14
Whitewater 14, Harris County 7
Windsor Academy 57, RTCA 8
(#16) Colquitt County 23, (#6) Lowndes 20
Marist 31, St. Pius X Catholic 0
Whitefield Academy 56, Trinity Christian 44
Dodge County 35, ACE 25
Cairo 46, Bainbridge 14
Pickens 35, Dawson County 15
Crisp County 29, Early County 26
Schley County 33, Marion County 14
Dade County 61, Gordon Central 14
Loganville 52, Cedar Shoals 25
Mill Creek 29, Dacula 24
Stockbridge 27, Jonesboro 19
Locust Grove 47, Eagle’s Landing 20
New Manchester 21, South Paulding 0
Holy Innocents Episcopal 28, North Cobb Christian 21
(#15) Milton 33, Roswell 26
Greater Atlanta Christian 48, Westminster 13
Bryan County 33, Savannah 32
Coahulla Creek 14, LaFayette 6
Warren County 32, Greene County 27
Prince Avenue Christian 42, Rabun County 0
John Milledge Academy 42, Lakeview Academy 0
Lanier 21, Alpharetta 17
(#23) North Cobb 28, Marietta 19
Portal 49, McIntosh County Academy 20
Ware County 31, Benedictine 17
Kell 45, Pope 0
Lovejoy 25, McIntosh 0
Johnson County 42, Jenkins County 7
Commerce 42, Providence Christian Academy 32
Taylor County 48, Crawford County 0
Creekside Christian Academy 38, Rock Springs Christian Academy 32
Northwest Whitfield 38, Heritage 21
New Hampstead 33, Harlem 28
Treutlen 43, Wilcox County 8
Tucker 28, Mays 0
Newnan 51, Morrow 6
Heard County 45, Model 0
Denmark 28, West Forsyth 14
Westfield School 35, Terrell Academy 7
Hillgrove 40, Campbell 14
Lumpkin County 35, Franklin County 12
Aquinas 14, Josey 0
Banks County 49, Northview 35
(#14) Blessed Trinity 35, Cambridge 17
Callaway 28, Northeast 24
North Murray 34, Union County 28
Central 45, Griffin 8
Johns Creek 27, Riverwood 0
Burke County 42, Cross Creek 0
Islands 13, Johnson 12
Bowdon 41, Greenville 6
Centennial 41, Chattahoochee 34
(#13) Grayson 52, Rockdale County 10
Ola 56, Union Grove 6
Peach County 52, Troup County 38
Woodstock 49, River Ridge 42
Evans 63, Groves 0
Howard 42, Westside 32
(#17) Westlake 35, (#21) Douglas County 28
Mount Vernon 53, Mount Pisgah Christian 0
Lithia Springs 28, Starr’s Mill 14
(#5) Lee County 49, (#20) Houston County 7
Appling County 35, Pierce County 21
Grovetown 22, Glynn Academy 19
Hebron Christian 69, Elbert County 7
M.L. King 48, Eastside 7
BEST 40, Trion 7
Statesboro 36, Wayne County 22
Dalton 38, Cass 14
Hawkinsville 17, Telfair County 16
Seminole County 33, Terrell County 6
(#19) Langston Hughes 56, Tri-Cities 6
Randolph-Clay 40, Pelham 6
Walton 35, Etowah 28
Northgate 13, (#22) East Coweta 12
Mt. Zion 28, Armuchee 22
(#25) McEachern 57, Kennesaw Mountain 0
Monroe Area 43, West Hall 3
Jasper County 35, Jefferson County 6
Ringgold 21, Murray County 7
South Forsyth 51, Forsyth Central 26
Lithonia 38, Banneker 6
Bradwell Institute 62, South Effingham 28
Beach 20, Brantley County 7
(#10) Coffee 42, Veterans 8
Sumter County 35, Kendrick 0
Thomson 21, Hephzibah 14
(#7) Valdosta 49, Richmond Hill 12
Thomasville 28, Cook 27
North Atlanta 38, Pebblebrook 6
Dougherty 62, Hardaway 0
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917