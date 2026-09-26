Georgia High School Football Final Scores, Results - September 25
The 2026 Georgia high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores from around the state.
Georgia High School Football Final Scores, Results - September 25
Full Georgia High School Football Scoreboards
(#1) Buford 58, Seckinger 0
(#2) Carrollton 38, Archer 7
(#3) Creekside 71, Morrow 0
North Georgia HomeSchool 32, GSIC 12
Fideles Christian 50, Horizon Christian Academy 30
Newberry Academy 54, Community Christian Academy 6
Crisp County 63, Landmark Christian 7
Collins Hill 39, Central Gwinnett 15
Parkview 57, Duluth 20
Peachtree Ridge 55, Berkmar 0
(#25) East Coweta 24, Richmond Hill 23
Columbia 63, Cedar Grove 6
LaFayette 20, Murray County 7
Savannah Country Day 20, Bethesda Academy 16
Brookwood 57, Norcross 23
Vidalia Heritage Academy 41, Westwood 6
Brookwood 34, Rocky Bayou Christian 20
Chamblee 37, Midtown 9
Hilliard 49, Scintilla Charter Academy 8
ELCA 42, Greene County 21
Augusta Prep 29, St. Andrew's 14
Jordan 35, Greenville 20
Dunwoody 41, Alcovy 8
Augusta Eagles 50, Coastal HomeSchool 30
North Hall 56, East Hall 21
Montgomery County 35, Atkinson County 12
Stratford Academy 20, First Presbyterian Day 12
Warner Robins 55, Eagle's Landing 0
Wesleyan 45, Gilmer 21
(#18) Sandy Creek 55, Luella 0
Fannin County 31, Christian Heritage 28
Brooks County 39, Bacon County 19
Warren County 21, Bryan County 0
Dublin 27, Bleckley County 21
Hephzibah 21, Burke County 20
Brunswick 53, Greenbrier 21
Stephenson 47, Pace Academy 0
Alexander 25, Chapel Hill 7
Cass 42, Woodland 21
(#8) Milton 63, Johns Creek 0
Taylor County 64, Chattahoochee County 6
Appling County 45, Brantley County 6
Dutchtown 26, M.L. King 21
Edmund Burke Academy 48, RTCA 27
(#24) Jackson County 40, Habersham Central 7
Howard 32, Upson-Lee 0
Peachtree Academy 20, Monsignor Donovan Catholic 16
Baldwin 55, Westside 21
Peach County 62, Spalding 21
Thomasville 56, Berrien 21
Mitchell County 38, Pelham 13
Jeff Davis 29, Fitzgerald 20
(#21) Benedictine 52, Richmond Academy 49
(#4) Thomas County Central 49, (#6) Lee County 26
Washington County 38, Westside 14
West Laurens 21, Southeast Bulloch 0
Stephens County 42, Franklin County 14
Pepperell 48, Armuchee 0
Bremen 49, Model 24
Morgan County 30, Hebron Christian 26
Cartersville 58, Villa Rica 0
Newnan 52, McIntosh 21
Citizens Christian Academy 52, Grace Christian Academy 6
Briarwood Academy 42, Thomas Jefferson Academy 13
Gatewood 48, Trinity Christian 13
Laurence Manning Academy 55, Augusta Christian 23
Westover 21, Bainbridge 17
Swainsboro 21, East Laurens 7
Jasper County 30, Laney 28
Jackson 52, Rutland 8
Butler 16, Cross Creek 14
Early County 26, Miller County 7
George Walton Academy 21, Athens Christian 13
Clarke Central 34, Mountain View 14
Troup County 24, Mary Persons 21
KIPP Atlanta Collegiate 34, Lovett 0
Hiram 28, South Paulding 27
Bowdon 26, Calvary Christian 14
North Paulding 17, Paulding County 0
Tattnall Square Academy 27, Mount de Sales Academy 6
Bulloch Academy 42, Strong Rock Christian 7
Tiftarea Academy 29, Southland Academy 15
Haralson County 17, Therrell 0
Central Christian 20, Stewart County 12
Harlem 35, Long County 32
Heritage 50, Meadowcreek 0
Monroe 28, Hardaway 6
Jenkins County 7, Georgia Military College 0
(#7) Blessed Trinity 17, Marist 14
Central 40, Harris County 10
South Gwinnett 56, Carver 35
Turner County 3, Wilcox County 0
Jonesboro 48, Forest Park 0
Loganville 21, Walnut Grove 17
Baker County 34, Georgia Christian 28
Lanier Christian Academy 58, Skipstone Academy 28
Johnson County 61, Glascock County 22
Heard County 50, Coosa 7
Hart County 50, Lumpkin County 14
Brentwood 42, Pinewood Christian 22
Mill Creek 37, Discovery 13
Hawkinsville 21, Dooly County 6
Sonoraville 27, Coahulla Creek 20
(#14) Roswell 39, Lanier 15
Unity Christian 49, Georgia Force Christian 12
Towns County 26, Southeast Whitfield 20
Social Circle 30, Jefferson County 14
Tucker 56, Druid Hills 0
Telfair County 39, Treutlen 23
Calvary Day 35, Rockdale County 10
LaGrange 42, Whitewater 22
Liberty County 30, New Hampstead 14
Jones County 17, Ola 14
Athens Academy 42, Whitefield Academy 41
Griffin Christian 28, CrossPointe Christian Academy 21
Cairo 42, Worth County 14
Rabun County 45, Banks County 10
(#22) East Paulding 22, New Manchester 17
Piedmont Academy 26, Flint River Academy 16
Portal 39, Blackville-Hilda 38
(#9) Gainesville 56, Alpharetta 0
Riverdale 13, Fayette County 9
Schley County 61, Central 0
(#23) Langston Hughes 49, Lovejoy 0
Pataula Charter Academy 28, Rock Springs Christian Academy 8
Hampton 42, Mt. Zion 16
Lakeview-Fort Oglethorpe 35, Gordon Central 26
Perry 57, Locust Grove 14
Cedar Shoals 20, Apalachee 8
Randolph-Clay 52, Kendrick 0
Ware County 45, Statesboro 14
Marion County 56, Crawford County 14
Jenkins 51, Groves 0
Screven County 13, McIntosh County Academy 0
David Emanuel Academy 68, Fullington Academy 40
Eastside 30, Mundy's Mill 6
Putnam County 7, Aquinas 0
Gordon Lee 23, Chattooga 0
Brookstone 35, Manchester 7
Mount Pisgah Christian 24, Walker 21
Baconton Charter 28, Terrell Academy 21
(#13) Coffee 35, Tift County 14
Tattnall County 24, Johnson 6
Douglass 66, Salem 8
Douglas County 24, Rome 0
Sherwood Christian Academy 51, Calhoun County 34
Effingham County 55, Bradwell Institute 36
Woodland 37, McDonough 32
Clinch County 14, Seminole County 9
Veterans 24, Northside 21
Glynn Academy 44, Lakeside 10
Camden County 33, West Broward 8
Lafayette Christian 41, Harvester Christian Academy 6
Northeast 31, Lamar County 8
Grovetown 16, South Effingham 15
Holy Innocents Episcopal 41, Temple 19
Trion 48, Northview 21
Evans 42, Wayne County 6
Loganville Christian Academy 46, Riverside Military Academy 34
Westminster 21, North Springs 19
ACE 17, Vidalia 7
Rockmart 44, Union County 7
Ringgold 33, North Murray 20
Beach 48, Islands 35
Cedartown 42, Dalton 41
Darlington 28, Mt. Zion 7
Lake Oconee Academy 38, Towers 7
Prince Avenue Christian 7, Fellowship Christian 0
Southwest DeKalb 37, Jackson 0
(#20) Toombs County 28, Pierce County 7
South Atlanta 28, Redan 6
(#10) Valdosta 58, Stockbridge 21
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917