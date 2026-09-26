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High School

Georgia High School Football Final Scores, Results - September 25

See scores from Friday night's matchups
Jack Butler|
Gainesville Red Elephants football.
Gainesville Red Elephants football. | Cecil Copeland

The 2026 Georgia high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores from around the state.

Georgia High School Football Final Scores, Results - September 25

Full Georgia High School Football Scoreboards

(#1) Buford 58, Seckinger 0

(#2) Carrollton 38, Archer 7

(#3) Creekside 71, Morrow 0

North Georgia HomeSchool 32, GSIC 12

Fideles Christian 50, Horizon Christian Academy 30

Newberry Academy 54, Community Christian Academy 6

Crisp County 63, Landmark Christian 7

Collins Hill 39, Central Gwinnett 15

Parkview 57, Duluth 20

Peachtree Ridge 55, Berkmar 0

(#25) East Coweta 24, Richmond Hill 23

Columbia 63, Cedar Grove 6

LaFayette 20, Murray County 7

Savannah Country Day 20, Bethesda Academy 16

Brookwood 57, Norcross 23

Vidalia Heritage Academy 41, Westwood 6

Brookwood 34, Rocky Bayou Christian 20

Chamblee 37, Midtown 9

Hilliard 49, Scintilla Charter Academy 8

ELCA 42, Greene County 21

Augusta Prep 29, St. Andrew's 14

Jordan 35, Greenville 20

Dunwoody 41, Alcovy 8

Augusta Eagles 50, Coastal HomeSchool 30

North Hall 56, East Hall 21

Montgomery County 35, Atkinson County 12

Stratford Academy 20, First Presbyterian Day 12

Warner Robins 55, Eagle's Landing 0

Wesleyan 45, Gilmer 21

(#18) Sandy Creek 55, Luella 0

Fannin County 31, Christian Heritage 28

Brooks County 39, Bacon County 19

Warren County 21, Bryan County 0

Dublin 27, Bleckley County 21

Hephzibah 21, Burke County 20

Brunswick 53, Greenbrier 21

Stephenson 47, Pace Academy 0

Alexander 25, Chapel Hill 7

Cass 42, Woodland 21

(#8) Milton 63, Johns Creek 0

Taylor County 64, Chattahoochee County 6

Appling County 45, Brantley County 6

Dutchtown 26, M.L. King 21

Edmund Burke Academy 48, RTCA 27

(#24) Jackson County 40, Habersham Central 7

Howard 32, Upson-Lee 0

Peachtree Academy 20, Monsignor Donovan Catholic 16

Baldwin 55, Westside 21

Peach County 62, Spalding 21

Thomasville 56, Berrien 21

Mitchell County 38, Pelham 13

Jeff Davis 29, Fitzgerald 20

(#21) Benedictine 52, Richmond Academy 49

(#4) Thomas County Central 49, (#6) Lee County 26

Washington County 38, Westside 14

West Laurens 21, Southeast Bulloch 0

Stephens County 42, Franklin County 14

Pepperell 48, Armuchee 0

Bremen 49, Model 24

Morgan County 30, Hebron Christian 26

Cartersville 58, Villa Rica 0

Newnan 52, McIntosh 21

Citizens Christian Academy 52, Grace Christian Academy 6

Briarwood Academy 42, Thomas Jefferson Academy 13

Gatewood 48, Trinity Christian 13

Laurence Manning Academy 55, Augusta Christian 23

Westover 21, Bainbridge 17

Swainsboro 21, East Laurens 7

Jasper County 30, Laney 28

Jackson 52, Rutland 8

Butler 16, Cross Creek 14

Early County 26, Miller County 7

George Walton Academy 21, Athens Christian 13

Clarke Central 34, Mountain View 14

Troup County 24, Mary Persons 21

KIPP Atlanta Collegiate 34, Lovett 0

Hiram 28, South Paulding 27

Bowdon 26, Calvary Christian 14

North Paulding 17, Paulding County 0

Tattnall Square Academy 27, Mount de Sales Academy 6

Bulloch Academy 42, Strong Rock Christian 7

Tiftarea Academy 29, Southland Academy 15

Haralson County 17, Therrell 0

Central Christian 20, Stewart County 12

Harlem 35, Long County 32

Heritage 50, Meadowcreek 0

Monroe 28, Hardaway 6

Jenkins County 7, Georgia Military College 0

(#7) Blessed Trinity 17, Marist 14

Central 40, Harris County 10

South Gwinnett 56, Carver 35

Turner County 3, Wilcox County 0

Jonesboro 48, Forest Park 0

Loganville 21, Walnut Grove 17

Baker County 34, Georgia Christian 28

Lanier Christian Academy 58, Skipstone Academy 28

Johnson County 61, Glascock County 22

Heard County 50, Coosa 7

Hart County 50, Lumpkin County 14

Brentwood 42, Pinewood Christian 22

Mill Creek 37, Discovery 13

Hawkinsville 21, Dooly County 6

Sonoraville 27, Coahulla Creek 20

(#14) Roswell 39, Lanier 15

Unity Christian 49, Georgia Force Christian 12

Towns County 26, Southeast Whitfield 20

Social Circle 30, Jefferson County 14

Tucker 56, Druid Hills 0

Telfair County 39, Treutlen 23

Calvary Day 35, Rockdale County 10

LaGrange 42, Whitewater 22

Liberty County 30, New Hampstead 14

Jones County 17, Ola 14

Athens Academy 42, Whitefield Academy 41

Griffin Christian 28, CrossPointe Christian Academy 21

Cairo 42, Worth County 14

Rabun County 45, Banks County 10

(#22) East Paulding 22, New Manchester 17

Piedmont Academy 26, Flint River Academy 16

Portal 39, Blackville-Hilda 38

(#9) Gainesville 56, Alpharetta 0

Riverdale 13, Fayette County 9

Schley County 61, Central 0

(#23) Langston Hughes 49, Lovejoy 0

Pataula Charter Academy 28, Rock Springs Christian Academy 8

Hampton 42, Mt. Zion 16

Lakeview-Fort Oglethorpe 35, Gordon Central 26

Perry 57, Locust Grove 14

Cedar Shoals 20, Apalachee 8

Randolph-Clay 52, Kendrick 0

Ware County 45, Statesboro 14

Marion County 56, Crawford County 14

Jenkins 51, Groves 0

Screven County 13, McIntosh County Academy 0

David Emanuel Academy 68, Fullington Academy 40

Eastside 30, Mundy's Mill 6

Putnam County 7, Aquinas 0

Gordon Lee 23, Chattooga 0

Brookstone 35, Manchester 7

Mount Pisgah Christian 24, Walker 21

Baconton Charter 28, Terrell Academy 21

(#13) Coffee 35, Tift County 14

Tattnall County 24, Johnson 6

Douglass 66, Salem 8

Douglas County 24, Rome 0

Sherwood Christian Academy 51, Calhoun County 34

Effingham County 55, Bradwell Institute 36

Woodland 37, McDonough 32

Clinch County 14, Seminole County 9

Veterans 24, Northside 21

Glynn Academy 44, Lakeside 10

Camden County 33, West Broward 8

Lafayette Christian 41, Harvester Christian Academy 6

Northeast 31, Lamar County 8

Grovetown 16, South Effingham 15

Holy Innocents Episcopal 41, Temple 19

Trion 48, Northview 21

Evans 42, Wayne County 6

Loganville Christian Academy 46, Riverside Military Academy 34

Westminster 21, North Springs 19

ACE 17, Vidalia 7

Rockmart 44, Union County 7

Ringgold 33, North Murray 20

Beach 48, Islands 35

Cedartown 42, Dalton 41

Darlington 28, Mt. Zion 7

Lake Oconee Academy 38, Towers 7

Prince Avenue Christian 7, Fellowship Christian 0

Southwest DeKalb 37, Jackson 0

(#20) Toombs County 28, Pierce County 7

South Atlanta 28, Redan 6

(#10) Valdosta 58, Stockbridge 21

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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