Georgia High School Football Final Scores - September 18
The 2026 Georgia high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.
Georgia High School Football Final Scores - September 18
Mount Vernon 63, Mt. Bethel Christian Academy 5
Washington 19, Kendrick 0
Shiloh 28, Alcovy 18
Towns County 14, Cherokee Christian 7
Baconton Charter 14, Aucilla Christian 7
Grace Christian Academy 21, Holy Spirit Prep 0
(#19) Douglas County 28, Carver 14
Decatur 48, Meadowcreek 21
(#13) Coffee 47, Crestview 6
Westwood 36, Crisp Academy 0
Richmond Hill 35, Wando 7
David Emanuel Academy 50, Coastal HomeSchool 26
Miller Grove 35, McNair 6
Spencer 42, Hardaway 12
Savannah Country Day 21, Savannah Christian 10
M.L. King 38, Arabia Mountain 8
Murray County 14, Sonoraville 7
Chipley 38, True Institute 6
(#10) North Gwinnett 62, Berkmar 0
Vidalia Heritage Academy 56, John Hancock Academy 14
Cathedral Academy 46, Community Christian Academy 0
(#15) Brookwood 46, Duluth 0
Dunwoody 40, Midtown 10
Victory Baptist 42, Central Christian 7
Madison County 42, Seckinger 31
Flowery Branch 42, North Hall 35
(#25) Westlake 61, (#23) Houston County 51
Tucker 46, Central Gwinnett 7
Lanier Christian Academy 43, Hearts Academy 6
West Hall 64, Johnson 15
Newnan 40, Lovejoy 10
Miller County 7, Bowdon 0
Heritage 39, Chamblee 8
(#1) Buford 23, (#24) Grayson 13
Screven County 42, Claxton 6
Emanuel County Institute 44, Jenkins County 20
Cass 31, Villa Rica 21
Troup County 60, Spalding 14
John Milledge Academy 21, Brookstone 10
Commerce 85, Chestatee 0
Lithia Springs 36, Pace Academy 35
South Cobb 35, Osborne 7
Thomas Jefferson Academy 35, Rock Springs Christian Academy 28
GSIC 40, Peachtree Academy 0
Bradwell Institute 54, Glynn Academy 43
(#11) Gainesville 40, Oceanside Collegiate Academy 22
Jenkins 35, Evans 14
Aquinas 27, Social Circle 14
Telfair County 19, Lanier County 18
(#16) McEachern 37, North Atlanta 7
Gilmer 53, Rabun County 52
Frederica Academy 22, First Presbyterian Day 13
Kell 41, Creekview 21
Flint River Academy 47, Heritage 15
Edmund Burke Academy 24, Mount de Sales Academy 3
Hiram 27, Chapel Hill 19
(#3) Thomas County Central 69, Brooks County 0
McDonough 37, Luella 10
Marist 53, Campbell 0
Central 42, Dominion Christian 6
Windsor Academy 32, Westminster Schools of Augusta 7
Callaway 57, Southwest 20
Mount Paran Christian 45, Mount Pisgah Christian 7
Ola 35, Perry 19
Brunswick 38, Grovetown 14
Pepperell 48, Darlington 47
Lamar County 55, Central 10
South Gwinnett 38, Southwest DeKalb 17
East Laurens 28, Metter 21
Etowah 42, Cherokee 17
Praise Academy 56, Skipstone Academy 20
Southwest Georgia Academy 44, Tiftarea Academy 22
(#21) Benedictine 42, Statesboro 21
Peachtree Ridge 28, Denmark 20
Adairsville 35, Pickens 14
Charlton County 19, Early County 12
Sprayberry 55, Chattahoochee 28
White County 28, Fannin County 24
Jackson County 54, Mountain View 28
Crescent 38, Franklin County 3
Strong Rock Christian 47, Creekside Christian Academy 7
Brentwood 42, Lake Oconee Academy 0
Woodward Academy 37, McIntosh 7
Sequoyah 42, Rome 7
Walnut Grove 41, Apalachee 22
Unity Christian 49, Fideles Christian 14
East Hall 41, Oglethorpe County 6
Laney 42, Putnam County 26
Pike County 19, Rutland 13
Dodge County 55, Dooly County 12
Elbert County 21, Whitefield Academy 20
Hephzibah 50, East Jackson 27
Jefferson 20, Oconee County 0
North Forsyth 35, Norcross 14
Manchester 42, Marion County 18
Augusta Christian 40, Cardinal Newman 7
Mary Persons 38, Westside 2
Model 59, Coosa 7
Lovett 21, Wesleyan 14
Heritage 35, Gordon Lee 21
Griffin Christian 46, Baker County 42
Berrien 42, Irwin County 13
Clinch County 35, Bacon County 0
Rockdale County 31, Banneker 28
Lafayette Christian 39, Young Americans Christian 18
Trion 49, Lakeview-Fort Oglethorpe 0
(#14) Roswell 37, Archer 21
Cherokee Bluff 42, Forsyth Central 8
Stockbridge 56, Forest Park 0
Terrell County 34, Calhoun County 30
Ware County 68, Groves 6
LaGrange 32, Harris County 6
Rockmart 42, Coahulla Creek 6
(#5) Creekside 56, Tri-Cities 0
Bremen 44, Mt. Zion 0
Harrison 48, Kennesaw Mountain 7
Greenville 58, Southwest Georgia STEM Charter 56
Habersham Central 28, Loganville 13
Westover 26, Shaw 14
(#17) North Cobb 52, Paulding County 0
Lumpkin County 42, East Forsyth 35
Northwest Whitfield 42, Woodland 28
New Manchester 28, Alexander 14
Clarke Central 24, Cedar Shoals 12
Utopian Academy for the Arts 50, Stone Mountain 6
Johnson County 57, Wilcox County 0
Dacula 28, Northgate 21
Heard County 49, Armuchee 0
St. Pius X Catholic 34, Winder-Barrow 21
Cairo 40, Monroe 0
Banks County 7, Gordon Central 0
Treutlen 21, Montgomery County 7
(#8) Newton 49, Thomson 0
Portal 48, Atkinson County 19
Hampton 27, Fayette County 7
Washington-Wilkes 54, Hancock Central 8
Veterans 21, Sumter County 15
(#2) Carrollton 49, West Charlotte 6
Macon County 33, Hawkinsville 12
Monroe Area 21, West Laurens 13
New Creation Christian Academy 34, St. Francis 27
Lassiter 44, Woodstock 14
Ridgeland 27, Chattooga 17
Pierce County 48, Johnson 6
Hillgrove 35, Pebblebrook 28
South Forsyth 35, Starr's Mill 14
Jasper County 53, Glenn Hills 6
George Walton Academy 37, Pinewood Christian 12
Colquitt County 45, Lincoln 17
Citizens Christian Academy 61, Fullington Academy 20
Cambridge 28, Centennial 22
Peach County 63, Upson-Lee 3
Stephens County 42, Dawson County 14
Thomasville 42, Seminole County 6
Howard 49, Baldwin 43
Appling County 49, Tattnall County 13
Crisp County 35, Dougherty 14
North Paulding 28, Marietta 24
LaFayette 35, North Murray 21
Effingham County 52, Lakeside 0
South Effingham 28, Greenbrier 21
ED White 48, Camden County 44
Warner Robins 69, Union Grove 29
Richmond Academy 41, Wayne County 14
North Oconee 38, Calhoun 0
Lambert 38, Lanier 0
Ringgold 28, Union County 6
Jeff Davis 36, McIntosh County Academy 7
Fitzgerald 25, Worth County 20
Northside 18, (#22) Langston Hughes 14
Dutchtown 27, Eastside 7
Tattnall Square Academy 42, Crawford County 13
Brookwood 41, Pataula Charter Academy 19
Walton 49, Wheeler 3
Jefferson County 42, Josey 6
Jones County 49, Locust Grove 14
East Coweta 31, Lithonia 14
(#12) Lowndes 53, Long County 0
(#20) Toombs County 76, Beach 7
Holy Innocents Episcopal 38, Therrell 0
Pinecrest Academy 48, Monsignor Donovan Catholic 14
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917