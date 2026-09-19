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High School

Georgia High School Football Final Scores - September 18

See final scores from Friday night's action
Jack Butler|
Gainesville (GA) 2027 quarterback Kharim Hughley
Gainesville (GA) 2027 quarterback Kharim Hughley | Nate Latsch

The 2026 Georgia high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.

Georgia High School Football Final Scores - September 18


Mount Vernon 63, Mt. Bethel Christian Academy 5

Washington 19, Kendrick 0

Shiloh 28, Alcovy 18

Towns County 14, Cherokee Christian 7

Baconton Charter 14, Aucilla Christian 7

Grace Christian Academy 21, Holy Spirit Prep 0

(#19) Douglas County 28, Carver 14

Decatur 48, Meadowcreek 21

(#13) Coffee 47, Crestview 6

Westwood 36, Crisp Academy 0

Richmond Hill 35, Wando 7

David Emanuel Academy 50, Coastal HomeSchool 26

Miller Grove 35, McNair 6

Spencer 42, Hardaway 12

Savannah Country Day 21, Savannah Christian 10

M.L. King 38, Arabia Mountain 8

Murray County 14, Sonoraville 7

Chipley 38, True Institute 6

(#10) North Gwinnett 62, Berkmar 0

Vidalia Heritage Academy 56, John Hancock Academy 14

Cathedral Academy 46, Community Christian Academy 0

(#15) Brookwood 46, Duluth 0

Dunwoody 40, Midtown 10

Victory Baptist 42, Central Christian 7

Madison County 42, Seckinger 31

Flowery Branch 42, North Hall 35

(#25) Westlake 61, (#23) Houston County 51

Tucker 46, Central Gwinnett 7

Lanier Christian Academy 43, Hearts Academy 6

West Hall 64, Johnson 15

Newnan 40, Lovejoy 10

Miller County 7, Bowdon 0

Heritage 39, Chamblee 8

(#1) Buford 23, (#24) Grayson 13

Screven County 42, Claxton 6

Emanuel County Institute 44, Jenkins County 20

Cass 31, Villa Rica 21

Troup County 60, Spalding 14

John Milledge Academy 21, Brookstone 10

Commerce 85, Chestatee 0

Lithia Springs 36, Pace Academy 35

South Cobb 35, Osborne 7

Thomas Jefferson Academy 35, Rock Springs Christian Academy 28

GSIC 40, Peachtree Academy 0

Bradwell Institute 54, Glynn Academy 43

(#11) Gainesville 40, Oceanside Collegiate Academy 22

Jenkins 35, Evans 14

Aquinas 27, Social Circle 14

Telfair County 19, Lanier County 18

(#16) McEachern 37, North Atlanta 7

Gilmer 53, Rabun County 52

Frederica Academy 22, First Presbyterian Day 13

Kell 41, Creekview 21

Flint River Academy 47, Heritage 15

Edmund Burke Academy 24, Mount de Sales Academy 3

Hiram 27, Chapel Hill 19

(#3) Thomas County Central 69, Brooks County 0

McDonough 37, Luella 10

Marist 53, Campbell 0

Central 42, Dominion Christian 6

Windsor Academy 32, Westminster Schools of Augusta 7

Callaway 57, Southwest 20

Mount Paran Christian 45, Mount Pisgah Christian 7

Ola 35, Perry 19

Brunswick 38, Grovetown 14

Pepperell 48, Darlington 47

Lamar County 55, Central 10

South Gwinnett 38, Southwest DeKalb 17

East Laurens 28, Metter 21

Etowah 42, Cherokee 17

Praise Academy 56, Skipstone Academy 20

Southwest Georgia Academy 44, Tiftarea Academy 22

(#21) Benedictine 42, Statesboro 21

Peachtree Ridge 28, Denmark 20

Adairsville 35, Pickens 14

Charlton County 19, Early County 12

Sprayberry 55, Chattahoochee 28

White County 28, Fannin County 24

Jackson County 54, Mountain View 28

Crescent 38, Franklin County 3

Strong Rock Christian 47, Creekside Christian Academy 7

Brentwood 42, Lake Oconee Academy 0

Woodward Academy 37, McIntosh 7

Sequoyah 42, Rome 7

Walnut Grove 41, Apalachee 22

Unity Christian 49, Fideles Christian 14

East Hall 41, Oglethorpe County 6

Laney 42, Putnam County 26

Pike County 19, Rutland 13

Dodge County 55, Dooly County 12

Elbert County 21, Whitefield Academy 20

Hephzibah 50, East Jackson 27

Jefferson 20, Oconee County 0

North Forsyth 35, Norcross 14

Manchester 42, Marion County 18

Augusta Christian 40, Cardinal Newman 7

Mary Persons 38, Westside 2

Model 59, Coosa 7

Lovett 21, Wesleyan 14

Heritage 35, Gordon Lee 21

Griffin Christian 46, Baker County 42

Berrien 42, Irwin County 13

Clinch County 35, Bacon County 0

Rockdale County 31, Banneker 28

Lafayette Christian 39, Young Americans Christian 18

Trion 49, Lakeview-Fort Oglethorpe 0

(#14) Roswell 37, Archer 21

Cherokee Bluff 42, Forsyth Central 8

Stockbridge 56, Forest Park 0

Terrell County 34, Calhoun County 30

Ware County 68, Groves 6

LaGrange 32, Harris County 6

Rockmart 42, Coahulla Creek 6

(#5) Creekside 56, Tri-Cities 0

Bremen 44, Mt. Zion 0

Harrison 48, Kennesaw Mountain 7

Greenville 58, Southwest Georgia STEM Charter 56

Habersham Central 28, Loganville 13

Westover 26, Shaw 14

(#17) North Cobb 52, Paulding County 0

Lumpkin County 42, East Forsyth 35

Northwest Whitfield 42, Woodland 28

New Manchester 28, Alexander 14

Clarke Central 24, Cedar Shoals 12

Utopian Academy for the Arts 50, Stone Mountain 6

Johnson County 57, Wilcox County 0

Dacula 28, Northgate 21

Heard County 49, Armuchee 0

St. Pius X Catholic 34, Winder-Barrow 21

Cairo 40, Monroe 0

Banks County 7, Gordon Central 0

Treutlen 21, Montgomery County 7

(#8) Newton 49, Thomson 0

Portal 48, Atkinson County 19

Hampton 27, Fayette County 7

Washington-Wilkes 54, Hancock Central 8

Veterans 21, Sumter County 15

(#2) Carrollton 49, West Charlotte 6

Macon County 33, Hawkinsville 12

Monroe Area 21, West Laurens 13

New Creation Christian Academy 34, St. Francis 27

Lassiter 44, Woodstock 14

Ridgeland 27, Chattooga 17

Pierce County 48, Johnson 6

Hillgrove 35, Pebblebrook 28

South Forsyth 35, Starr's Mill 14

Jasper County 53, Glenn Hills 6

George Walton Academy 37, Pinewood Christian 12

Colquitt County 45, Lincoln 17

Citizens Christian Academy 61, Fullington Academy 20

Cambridge 28, Centennial 22

Peach County 63, Upson-Lee 3

Stephens County 42, Dawson County 14

Thomasville 42, Seminole County 6

Howard 49, Baldwin 43

Appling County 49, Tattnall County 13

Crisp County 35, Dougherty 14

North Paulding 28, Marietta 24

LaFayette 35, North Murray 21

Effingham County 52, Lakeside 0

South Effingham 28, Greenbrier 21

ED White 48, Camden County 44

Warner Robins 69, Union Grove 29

Richmond Academy 41, Wayne County 14

North Oconee 38, Calhoun 0

Lambert 38, Lanier 0

Ringgold 28, Union County 6

Jeff Davis 36, McIntosh County Academy 7

Fitzgerald 25, Worth County 20

Northside 18, (#22) Langston Hughes 14

Dutchtown 27, Eastside 7

Tattnall Square Academy 42, Crawford County 13

Brookwood 41, Pataula Charter Academy 19

Walton 49, Wheeler 3

Jefferson County 42, Josey 6

Jones County 49, Locust Grove 14

East Coweta 31, Lithonia 14

(#12) Lowndes 53, Long County 0

(#20) Toombs County 76, Beach 7

Holy Innocents Episcopal 38, Therrell 0

Pinecrest Academy 48, Monsignor Donovan Catholic 14

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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