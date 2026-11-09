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High School

Georgia High School Football Playoff Brackets, First Round Matchups

The GHSA football playoffs begin on Friday, November 13
Jack Butler|
Cecil Copeland

The 2026 Georgia high school football playoffs begin this week, and High School On SI has brackets and matchups for each classification.

Class 7A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Valdosta vs. No. 32 West Forsyth

No. 16 Denmark vs. No. 17 East Coweta

No. 8 North Cobb vs. No. 25 Archer

No. 9 Buford vs. No. 24 Marietta

No. 4 Brookwood vs. No. 29 Norcross

No. 13 North Paulding vs. No. 20 Richmond Hill

No. 5 Lowndes vs. No. 28 South Forsyth

No. 12 Grayson vs. No. 21 Camden County

No. 2 Newton vs. No. 31 Collins Hill

No. 15 Peachtree Ridge vs. No. 18 Hillgrove

No. 7 Colquitt County vs. No. 26 Lambert

No. 10 McEachern vs. No. 23 Harrison

No. 3 Carrollton vs. No. 30 North Forsyth

No. 14 Parkview vs. No. 19 South Gwinnett

No. 6 North Gwinnett vs. No. 27 North Atlanta

No. 11 Westlake vs. No. 22 Walton

Class 6A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Thomas County Central vs. No. 32 Veterans

No. 16 Effingham County vs. No. 17 Roswell

No. 8 Creekside vs. No. 25 Shiloh

No. 9 Clarke Central vs. No. 24 South Effingham

No. 4 Coffee vs. No. 29 Tift County

No. 13 Habersham Central vs. No. 20 Newnan

No. 5 East Paulding vs. No. 28 Loganville

No. 12 Bradwell Institute vs. No. 21 Dunwoody

No. 2 Lee County vs. No. 31 Northside Eagles

No. 15 Kell vs. No. 18 Houston County

No. 7 Sequoyah vs. No. 26 Walnut Grove

No. 10 Langston Hughes vs. No. 23 Woodward Academy

No. 3 Jackson County vs. No. 30 Creekview

No. 14 Gainesville vs. No. 19 Lassiter

No. 6 Milton vs. No. 27 Northside Patriots

No. 11 Heritage vs. No. 22 New Manchester

Class 5A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Blessed Trinity vs. No. 32 Martin Luther King Jr.

No. 16 Jones County vs. No. 17 Lithonia

No. 8 Mays vs. No. 25 Centennial

No. 9 Marist vs. No. 24 Cambridge

No. 4 Dalton vs. No. 29 Griffin

No. 13 Ware County vs. No. 20 Cedartown

No. 5 Tucker vs. No. 28 Southwest DeKalb

No. 12 LaGrange vs. No. 21 Ola

No. 2 Cartersville vs. No. 31 Perry

No. 15 Stockbridge vs. No. 18 Flowery Branch

No. 7 Cass vs. No. 26 Villa Rica

No. 10 Central vs. No. 23 Jonesboro

No. 3 North Oconee vs. No. 30 Dutchtown

No. 14 Academy of Richmond County vs. No. 19 Statesboro

No. 6 Jefferson vs. No. 27 Warner Robins

No. 11 Benedictine vs. No. 22 Whitewater

Class 4A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Peach County vs. No. 32 East Jackson

No. 16 West Laurens vs. No. 17 Westover

No. 8 Baldwin County vs. No. 25 Harlem

No. 9 Douglass vs. No. 24 Spalding

No. 4 Sandy Creek vs. No. 29 Heritage

No. 13 North Hall vs. No. 20 Adairsville

No. 5 Cairo vs. No. 28 Bainbridge

No. 12 Northwest Whitfield vs. No. 21 Oconee County

No. 2 Troup County vs. No. 31 Mt. Zion

No. 15 Spencer vs. No. 18 White County

No. 7 Stephenson vs. No. 26 New Hampstead

No. 10 Calhoun vs. No. 23 Howard

No. 3 Monroe Area vs. No. 30 Shaw

No. 14 Mary Persons vs. No. 19 North Clayton

No. 6 Dougherty vs. No. 27 Gilmer

No. 11 Hampton vs. No. 22 Woodland

Class 3A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Appling County vs. No. 32 Jackson

No. 16 Lamar County vs. No. 17 Worth County

No. 8 Pierce County vs. No. 25 Westside

No. 9 Hapeville Charter vs. No. 24 Miller Grove

No. 4 Rockmart vs. No. 29 Washington County

No. 13 Callaway vs. No. 20 Elbert County

No. 5 Columbia vs. No. 28 Beach

No. 12 Lumpkin County vs. No. 21 LaFayette

No. 2 Toombs County vs. No. 31 Temple

No. 15 Carver vs. No. 18 Burke County

No. 7 KIPP Atlanta Collegiate vs. No. 26 Haralson County

No. 10 Hephzibah vs. No. 23 Pike County

No. 3 Hart County vs. No. 30 Murray County

No. 14 Stephens County vs. No. 19 Crisp County

No. 6 Ringgold vs. No. 27 North Murray

No. 11 Northeast vs. No. 22 Thomson

Class 2A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Heard County vs. No. 32 Bacon County

No. 16 Fannin County vs. No. 17 Cook

No. 8 Social Circle vs. No. 25 Dade County

No. 9 Fitzgerald vs. No. 24 Rabun County

No. 4 Dublin vs. No. 29 Vidalia

No. 13 Swainsboro vs. No. 20 Screven County

No. 5 Jeff Davis vs. No. 28 East Laurens

No. 12 Laney vs. No. 21 Brooks County

No. 2 Thomasville vs. No. 31 Utopian Academy for the Arts

No. 15 Berrien vs. No. 18 Dodge County

No. 7 Commerce vs. No. 26 Gordon Lee

No. 10 Model vs. No. 23 Mt. Zion

No. 3 Bleckley County vs. No. 30 Jefferson County

No. 14 Putnam County vs. No. 19 Pepperell

No. 6 Bremen vs. No. 27 Washington

No. 11 Jasper County vs. No. 22 ACE Charter

Class 1A Bracket

First Round, Nov. 13

No. 1 Lincoln County vs. No. 32 Irwin County

No. 16 Wheeler County vs. No. 17 Treutlen

No. 8 Trion vs. No. 25 BEST Academy

No. 9 Mitchell County vs. No. 24 Miller County

No. 4 Randolph-Clay vs. No. 29 Telfair County

No. 13 Schley County vs. No. 20 Hawkinsville

No. 5 Bowdon vs. No. 28 Manchester

No. 12 Charlton County vs. No. 21 Lake Oconee Academy

No. 2 Johnson County vs. No. 31 Greene County

No. 15 Clinch County vs. No. 18 McIntosh County Academy

No. 7 Macon County vs. No. 26 Early County

No. 10 Portal vs. No. 23 Glascock County

No. 3 Taylor County vs. No. 30 Seminole County

No. 14 Warren County vs. No. 19 Jenkins County

No. 6 Washington-Wilkes vs. No. 27 Claxton

No. 11 Emanuel County Institute vs. No. 22 Montgomery County

Class 1A Private

First Round, Nov. 13

No. 16 Mt. Bethel Christian Academy vs. No. 17 Darlington

No. 8 Greater Atlanta Christian vs. No. 25 Mount Paran Christian

No. 9 Calvary Day vs. No. 24 Westminster

No. 13 North Cobb Christian vs. No. 20 Trinity Christian

No. 12 Providence Christian Academy vs. No. 21 Savannah Christian

No. 15 Eagle’s Landing Christian Academy vs. No. 18 Hebron Christian Academy

No. 7 Fellowship Christian vs. No. 26 Landmark Christian

No. 10 Whitefield Academy vs. No. 23 Mount Pisgah Christian

No. 14 King’s Ridge Christian vs. No. 19 Athens Academy

No. 6 Wesleyan vs. No. 27 Walker

No. 11 Christian Heritage vs. No. 22 Pace Academy

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Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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