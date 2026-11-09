Georgia High School Football Playoff Brackets, First Round Matchups
The 2026 Georgia high school football playoffs begin this week, and High School On SI has brackets and matchups for each classification.
Class 7A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Valdosta vs. No. 32 West Forsyth
No. 16 Denmark vs. No. 17 East Coweta
No. 8 North Cobb vs. No. 25 Archer
No. 9 Buford vs. No. 24 Marietta
No. 4 Brookwood vs. No. 29 Norcross
No. 13 North Paulding vs. No. 20 Richmond Hill
No. 5 Lowndes vs. No. 28 South Forsyth
No. 12 Grayson vs. No. 21 Camden County
No. 2 Newton vs. No. 31 Collins Hill
No. 15 Peachtree Ridge vs. No. 18 Hillgrove
No. 7 Colquitt County vs. No. 26 Lambert
No. 10 McEachern vs. No. 23 Harrison
No. 3 Carrollton vs. No. 30 North Forsyth
No. 14 Parkview vs. No. 19 South Gwinnett
No. 6 North Gwinnett vs. No. 27 North Atlanta
No. 11 Westlake vs. No. 22 Walton
Class 6A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Thomas County Central vs. No. 32 Veterans
No. 16 Effingham County vs. No. 17 Roswell
No. 8 Creekside vs. No. 25 Shiloh
No. 9 Clarke Central vs. No. 24 South Effingham
No. 4 Coffee vs. No. 29 Tift County
No. 13 Habersham Central vs. No. 20 Newnan
No. 5 East Paulding vs. No. 28 Loganville
No. 12 Bradwell Institute vs. No. 21 Dunwoody
No. 2 Lee County vs. No. 31 Northside Eagles
No. 15 Kell vs. No. 18 Houston County
No. 7 Sequoyah vs. No. 26 Walnut Grove
No. 10 Langston Hughes vs. No. 23 Woodward Academy
No. 3 Jackson County vs. No. 30 Creekview
No. 14 Gainesville vs. No. 19 Lassiter
No. 6 Milton vs. No. 27 Northside Patriots
No. 11 Heritage vs. No. 22 New Manchester
Class 5A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Blessed Trinity vs. No. 32 Martin Luther King Jr.
No. 16 Jones County vs. No. 17 Lithonia
No. 8 Mays vs. No. 25 Centennial
No. 9 Marist vs. No. 24 Cambridge
No. 4 Dalton vs. No. 29 Griffin
No. 13 Ware County vs. No. 20 Cedartown
No. 5 Tucker vs. No. 28 Southwest DeKalb
No. 12 LaGrange vs. No. 21 Ola
No. 2 Cartersville vs. No. 31 Perry
No. 15 Stockbridge vs. No. 18 Flowery Branch
No. 7 Cass vs. No. 26 Villa Rica
No. 10 Central vs. No. 23 Jonesboro
No. 3 North Oconee vs. No. 30 Dutchtown
No. 14 Academy of Richmond County vs. No. 19 Statesboro
No. 6 Jefferson vs. No. 27 Warner Robins
No. 11 Benedictine vs. No. 22 Whitewater
Class 4A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Peach County vs. No. 32 East Jackson
No. 16 West Laurens vs. No. 17 Westover
No. 8 Baldwin County vs. No. 25 Harlem
No. 9 Douglass vs. No. 24 Spalding
No. 4 Sandy Creek vs. No. 29 Heritage
No. 13 North Hall vs. No. 20 Adairsville
No. 5 Cairo vs. No. 28 Bainbridge
No. 12 Northwest Whitfield vs. No. 21 Oconee County
No. 2 Troup County vs. No. 31 Mt. Zion
No. 15 Spencer vs. No. 18 White County
No. 7 Stephenson vs. No. 26 New Hampstead
No. 10 Calhoun vs. No. 23 Howard
No. 3 Monroe Area vs. No. 30 Shaw
No. 14 Mary Persons vs. No. 19 North Clayton
No. 6 Dougherty vs. No. 27 Gilmer
No. 11 Hampton vs. No. 22 Woodland
Class 3A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Appling County vs. No. 32 Jackson
No. 16 Lamar County vs. No. 17 Worth County
No. 8 Pierce County vs. No. 25 Westside
No. 9 Hapeville Charter vs. No. 24 Miller Grove
No. 4 Rockmart vs. No. 29 Washington County
No. 13 Callaway vs. No. 20 Elbert County
No. 5 Columbia vs. No. 28 Beach
No. 12 Lumpkin County vs. No. 21 LaFayette
No. 2 Toombs County vs. No. 31 Temple
No. 15 Carver vs. No. 18 Burke County
No. 7 KIPP Atlanta Collegiate vs. No. 26 Haralson County
No. 10 Hephzibah vs. No. 23 Pike County
No. 3 Hart County vs. No. 30 Murray County
No. 14 Stephens County vs. No. 19 Crisp County
No. 6 Ringgold vs. No. 27 North Murray
No. 11 Northeast vs. No. 22 Thomson
Class 2A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Heard County vs. No. 32 Bacon County
No. 16 Fannin County vs. No. 17 Cook
No. 8 Social Circle vs. No. 25 Dade County
No. 9 Fitzgerald vs. No. 24 Rabun County
No. 4 Dublin vs. No. 29 Vidalia
No. 13 Swainsboro vs. No. 20 Screven County
No. 5 Jeff Davis vs. No. 28 East Laurens
No. 12 Laney vs. No. 21 Brooks County
No. 2 Thomasville vs. No. 31 Utopian Academy for the Arts
No. 15 Berrien vs. No. 18 Dodge County
No. 7 Commerce vs. No. 26 Gordon Lee
No. 10 Model vs. No. 23 Mt. Zion
No. 3 Bleckley County vs. No. 30 Jefferson County
No. 14 Putnam County vs. No. 19 Pepperell
No. 6 Bremen vs. No. 27 Washington
No. 11 Jasper County vs. No. 22 ACE Charter
Class 1A Bracket
First Round, Nov. 13
No. 1 Lincoln County vs. No. 32 Irwin County
No. 16 Wheeler County vs. No. 17 Treutlen
No. 8 Trion vs. No. 25 BEST Academy
No. 9 Mitchell County vs. No. 24 Miller County
No. 4 Randolph-Clay vs. No. 29 Telfair County
No. 13 Schley County vs. No. 20 Hawkinsville
No. 5 Bowdon vs. No. 28 Manchester
No. 12 Charlton County vs. No. 21 Lake Oconee Academy
No. 2 Johnson County vs. No. 31 Greene County
No. 15 Clinch County vs. No. 18 McIntosh County Academy
No. 7 Macon County vs. No. 26 Early County
No. 10 Portal vs. No. 23 Glascock County
No. 3 Taylor County vs. No. 30 Seminole County
No. 14 Warren County vs. No. 19 Jenkins County
No. 6 Washington-Wilkes vs. No. 27 Claxton
No. 11 Emanuel County Institute vs. No. 22 Montgomery County
Class 1A Private
First Round, Nov. 13
No. 16 Mt. Bethel Christian Academy vs. No. 17 Darlington
No. 8 Greater Atlanta Christian vs. No. 25 Mount Paran Christian
No. 9 Calvary Day vs. No. 24 Westminster
No. 13 North Cobb Christian vs. No. 20 Trinity Christian
No. 12 Providence Christian Academy vs. No. 21 Savannah Christian
No. 15 Eagle’s Landing Christian Academy vs. No. 18 Hebron Christian Academy
No. 7 Fellowship Christian vs. No. 26 Landmark Christian
No. 10 Whitefield Academy vs. No. 23 Mount Pisgah Christian
No. 14 King’s Ridge Christian vs. No. 19 Athens Academy
No. 6 Wesleyan vs. No. 27 Walker
No. 11 Christian Heritage vs. No. 22 Pace Academy
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917