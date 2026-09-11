Illinois High School Football Schedule, Scores & Live Updates (IHSA) — September 11
The 2026 Illinois high school football season continues on September 11 with more than 200 IHSA games slated for Friday night.
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Illinois High School Football Scores, Results, Live Updates - September 11
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Full Illinois High School Football Scoreboard - September 11
There are 210 high school football games in Illinois on Friday, September 11, 2026.
The first game, Von Steuben vs Schurz, starts at 4:15 p.m.
There are 19 games featuring ranked teams, highlighted by Brother Rice vs. Loyola Academy and Bradley-Bourbonnais vs. Lincoln-Way East. Both games start at 7 p.m.
Corliss vs. Comer — 4:15 p.m.
Johnson vs. South Shore International — 4:15 p.m.
ITW David Speer Academy vs. Phoenix Military — 4:15 p.m.
Von Steuben vs. Schurz — 4:15 p.m.
Prosser vs. Urban Prep-Bronzeville — 4:30 p.m.
Steinmetz vs. Disney II — 4:30 p.m.
Dunbar vs. Senn — 4:30 p.m.
Proviso West vs. Oak Park-River Forest — 5 p.m.
Moline vs. Geneseo — 5 p.m.
Rich Central vs. Thornwood — 6 p.m.
Oak Forest vs. Tinley Park — 6 p.m.
Blue Island Eisenhower vs. Hillcrest — 6 p.m.
Thornton vs. Kankakee — 6 p.m.
Thornridge vs. Crete-Monee — 6 p.m.
Lemont vs. Thornton Fractional South — 6 p.m.
Hinsdale South vs. Addison Trail — 6 p.m.
Cahokia vs. St. Mary's — 6 p.m.
Walther Christian vs. Berrien Springs — 6 p.m.
Lincoln-Way West vs. Lockport — 6:15 p.m.
Reavis vs. Richards — 6:30 p.m.
Orangeville vs. Highland — 7 p.m.
Christian Life vs. Hiawatha — 7 p.m.
El Paso-Gridley vs. Eureka — 7 p.m.
Durand/Pecatonica vs. North Boone — 7 p.m.
Oakwood vs. Dwight/Gardner-South Wilmington — 7 p.m.
Prairie Central vs. Paxton-Buckley-Loda — 7 p.m.
Ridgewood [AlWood/Cambridge] vs. Galva — 7 p.m.
Morrison vs. Stockton — 7 p.m.
Havana vs. ROWVA/Williamsfield — 7 p.m.
North Mac vs. Mt. Olive — 7 p.m.
Wheaton North vs. St. Charles North — 7 p.m.
Mahomet-Seymour vs. Taylorville — 7 p.m.
Cuba City vs. East Dubuque — 7 p.m.
Herrin vs. Carterville — 7 p.m.
Marion vs. Highland — 7 p.m.
Kankakee Trinity Academy vs. St. Thomas More — 7 p.m.
Richmond-Burton vs. Sandwich — 7 p.m.
Bushnell-Prairie City vs. West Prairie — 7 p.m.
Clifton Central vs. Georgetown-Ridge Farm — 7 p.m.
Robinson vs. Casey-Westfield — 7 p.m.
Monticello vs. St. Teresa — 7 p.m.
Bureau Valley vs. Hamilton/Warsaw — 7 p.m.
Polo vs. Milledgeville — 7 p.m.
Sparta vs. Chester — 7 p.m.
Peoria Heights vs. Biggsville West Central — 7 p.m.
Seymour vs. Brown County — 7 p.m.
Greenfield/Northwestern vs. Pleasant Hill — 7 p.m.
Monmouth United vs. Elmwood — 7 p.m.
Blue Ridge/DeLand-Weldon vs. Flanagan/Woodland — 7 p.m.
PORTA/Ashland-Chandlerville Central vs. New Berlin/Franklin/Waverly — 7 p.m.
Westville vs. Momence — 7 p.m.
Pearl City-Eastland vs. Fulton — 7 p.m.
Clinton vs. Ridgeview/Lexington — 7 p.m.
Hamilton County vs. Christopher — 7 p.m.
Annawan vs. Rushville-Industry — 7 p.m.
Staunton vs. Carlinville — 7 p.m.
Bismarck-Henning vs. Hoopeston — 7 p.m.
Knoxville vs. Lewistown — 7 p.m.
Westgate vs. Southside Baptist — 7 p.m.
Normal University vs. Decatur Eisenhower — 7 p.m.
Ottawa vs. Sycamore — 7 p.m.
Bloom vs. Centennial — 7 p.m.
Nokomis vs. Kansas/Shiloh/Oakland — 7 p.m.
Byron vs. Oregon — 7 p.m.
Salem vs. Harrisburg — 7 p.m.
Farmington vs. Abingdon/Avon — 7 p.m.
Lincoln vs. Glenwood — 7 p.m.
Greenville vs. Hillsboro — 7 p.m.
Bartlett vs. West Aurora — 7 p.m.
Shepard vs. Evergreen Park — 7 p.m.
Red Hill vs. Carmi-White County — 7 p.m.
Streator vs. Coal City — 7 p.m.
Guilford vs. Rockford Auburn — 7 p.m.
Hononegah vs. Harlem — 7 p.m.
Charleston vs. Effingham — 7 p.m.
Cary-Grove vs. McHenry — 7 p.m.
Lisle vs. Peotone — 7 p.m.
West Carroll vs. River Ridge — 7 p.m.
Camp Point Central vs. Beardstown — 7 p.m.
Villa Grove vs. Fisher — 7 p.m.
Carrollton vs. West Central co-op [Winchester-Bluffs] — 7 p.m.
Bradley-Bourbonnais vs. Lincoln-Way East — 7 p.m.
Flora vs. Edwards County — 7 p.m.
Dundee-Crown vs. Crystal Lake Central — 7 p.m.
Plainfield Central vs. Romeoville — 7 p.m.
Peoria vs. Manual — 7 p.m.
Granite City vs. Collinsville — 7 p.m.
Centralia vs. Freeburg — 7 p.m.
Larkin vs. Fenton — 7 p.m.
Auburn vs. Maroa-Forsyth — 7 p.m.
Reed-Custer vs. Manteno — 7 p.m.
Leyden vs. York — 7 p.m.
Argenta-Oreana vs. Arcola — 7 p.m.
Shelbyville vs. Warrensburg-Latham — 7 p.m.
St. Francis vs. St. Rita — 7 p.m.
Oswego vs. Bolingbrook — 7 p.m.
Bremen vs. Thornton Fractional North — 7 p.m.
Edwardsville vs. Belleville East — 7 p.m.
Civic Memorial vs. Jersey — 7 p.m.
Sacred Heart-Griffin vs. Springfield — 7 p.m.
Fairfield vs. Sesser-Valier/Waltonville — 7 p.m.
Tremont vs. Seneca — 7 p.m.
Heyworth vs. Deer Creek-Mackinaw — 7 p.m.
Carbondale vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Dixon vs. Rock Falls — 7 p.m.
Elmwood Park vs. Glenbard East — 7 p.m.
Illini West vs. Astoria/VIT — 7 p.m.
Argo vs. Oak Lawn Community — 7 p.m.
Peoria Notre Dame vs. Normal Community — 7 p.m.
Wheaton Academy vs. Marian Central Catholic — 7 p.m.
Herscher vs. Wilmington — 7 p.m.
Stillman Valley vs. Lutheran — 7 p.m.
Champaign Central vs. Urbana — 7 p.m.
Martinsville vs. Unity Christian/Mt. Pulaski — 7 p.m.
Bloomington Central Catholic vs. Rantoul — 7 p.m.
Riverton vs. Williamsville — 7 p.m.
Mercer County vs. Rockridge — 7 p.m.
Rochelle vs. LaSalle-Peru — 7 p.m.
St. Joseph-Ogden vs. Tolono Unity — 7 p.m.
Nashville vs. Anna-Jonesboro — 7 p.m.
St. Bede vs. Princeville — 7 p.m.
Aurora East vs. South Elgin — 7 p.m.
Pleasant Plains vs. Athens — 7 p.m.
West Chicago vs. Glenbard South — 7 p.m.
East Moline United vs. Sterling — 7 p.m.
Rochester vs. MacArthur — 7 p.m.
Metea Valley vs. Neuqua Valley — 7 p.m.
Ridgewood vs. Riverside-Brookfield — 7 p.m.
Dakota vs. Forreston — 7 p.m.
Mater Dei vs. Roxana — 7 p.m.
Murphysboro vs. Massac County — 7 p.m.
Yorkville vs. Minooka — 7 p.m.
O'Fallon vs. East St. Louis — 7 p.m.
Hampshire vs. Prairie Ridge — 7 p.m.
Calhoun/Brussels vs. North Greene — 7 p.m.
Kaneland vs. Morris — 7 p.m.
Wesclin vs. Dupo — 7 p.m.
Alton vs. Triad — 7 p.m.
Brother Rice vs. Loyola Academy — 7 p.m.
Jacobs vs. Burlington Central — 7 p.m.
Hall vs. Mendota — 7 p.m.
Freeport vs. Belvidere — 7 p.m.
Red Bud vs. Carlyle — 7 p.m.
Madison vs. Althoff Catholic — 7 p.m.
Iroquois West vs. Salt Fork — 7 p.m.
Mascoutah vs. Belleville West — 7 p.m.
Wheaton-Warrenville South vs. Geneva — 7 p.m.
Central A & M vs. Tri-Valley — 7 p.m.
Richwoods vs. Danville — 7 p.m.
Pittsfield vs. Olympia — 7 p.m.
Gillespie vs. Pana — 7 p.m.
Breese Central vs. Waterloo — 7 p.m.
Jefferson vs. Boylan Catholic — 7 p.m.
Vandalia vs. Southwestern — 7 p.m.
Quincy Notre Dame vs. Jacksonville — 7 p.m.
Joliet West vs. Plainfield South — 7 p.m.
Plainfield North vs. Oswego East — 7 p.m.
Normal West vs. Bloomington — 7 p.m.
Belvidere North vs. Rockford East — 7 p.m.
Benton vs. DuQuoin — 7 p.m.
Streamwood vs. Elgin — 7 p.m.
Lake Park vs. Batavia — 7 p.m.
Naperville Central vs. Naperville North — 7 p.m.
Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. Cumberland — 7 p.m.
Princeton vs. Monmouth-Roseville — 7 p.m.
Tuscola vs. Gibson City-Melvin-Sibley — 7 p.m.
Winnebago vs. Genoa-Kingston — 7 p.m.
Kewanee vs. Sherrard — 7 p.m.
LeRoy vs. Marquette — 7 p.m.
Riverdale vs. Orion — 7 p.m.
DeKalb vs. Waubonsie Valley — 7 p.m.
Chicago Hope Academy vs. Aurora Christian — 7 p.m.
Macomb vs. Stark County — 7 p.m.
Pontiac vs. Illinois Valley Central — 7 p.m.
Rock Island vs. Quincy — 7 p.m.
Crystal Lake South vs. Huntley — 7 p.m.
Glenbard North vs. St. Charles East — 7 p.m.
Joliet Central vs. Plainfield East — 7 p.m.
Fenwick vs. Saint Ignatius College Prep — 7 p.m.
Galena vs. Lena-Winslow — 7 p.m.
Mt. Zion vs. Mattoon — 7 p.m.
Pinckneyville vs. Frankfort — 7 p.m.
Newton vs. Mt. Carmel — 7 p.m.
Sangamon Valley/Tri-City vs. Sullivan — 7 p.m.
Woodstock North vs. Woodstock — 7:15 p.m.
Stagg vs. Andrew — 7:15 p.m.
Johnsburg vs. Plano — 7:15 p.m.
Bishop McNamara vs. Chicago Christian — 7:15 p.m.
Harvard vs. Marengo — 7:15 p.m.
Limestone vs. Pekin — 7:30 p.m.
Lyons vs. Hinsdale Central — 7:30 p.m.
Carl Sandburg vs. Homewood-Flossmoor — 7:30 p.m.
Solorio vs. Rauner — 7:30 p.m.
Kenwood vs. Lane Tech — 7:30 p.m.
Morton vs. Washington — 7:30 p.m.
St. Laurence vs. Joliet Catholic — 7:30 p.m.
Montini Catholic vs. Nazareth Academy — 7:30 p.m.
Marist vs. Chicago Mt. Carmel — 7:30 p.m.
Lincoln Park vs. Whitney Young — 7:30 p.m.
Carmel vs. Providence Catholic — 7:30 p.m.
De La Salle vs. Marian Catholic — 7:30 p.m.
DePaul College Prep vs. IC Catholic Prep — 7:30 p.m.
Glenbard West vs. Downers Grove North — 7:30 p.m.
Dunlap vs. Canton — 7:30 p.m.
Christ the King vs. St. Edward — 7:30 p.m.
East Peoria vs. Metamora — 7:30 p.m.
Willowbrook vs. Downers Grove South — 7:30 p.m.
Marmion vs. St. Patrick — 7:30 p.m.
Proviso East vs. Berwyn/Cicero Morton — 7:30 p.m.
Notre Dame vs. Benet Academy — 7:30 p.m.
Full Illinois High School Football Scoreboard - September 11
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.