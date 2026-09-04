Illinois High School Football Schedule, Scores & Live Updates (IHSA) — September 4
The 2026 Illinois high school football season continues on September 4 with more than 220 IHSA games slated for Friday night.
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Illinois High School Football Scores, Results, Live Updates - September 4
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Full Illinois High School Football Scoreboard - September 4
There are 240 high school football games in Illinois on Friday, September 4, 2026.
The first game, Solorio vs Disney II, starts at 3:45 PM.
There are 52 games featuring ranked teams, highlighted by Lincoln-Way East vs Homewood-Flossmoor at 7 p.m.
Solorio vs. Disney II — 3:45 p.m.
UIC College Prep vs. Rauner — 4:15 p.m.
Fenger vs. Richards — 4:30 p.m.
Comer vs. Agricultural Science — 4:30 p.m.
Senn vs. Lake View — 4:30 p.m.
Galesburg vs. East Moline United — 4:30 p.m.
Mather vs. Chicago Sullivan — 4:30 p.m.
Pritzker vs. DRW College Prep — 4:30 p.m.
Milledgeville vs. Orangeville — 5 p.m.
Geneseo vs. Rock Island — 5 p.m.
Bloom vs. Thornridge — 6 p.m.
Bradley-Bourbonnais vs. Stagg — 6 p.m.
Hillcrest vs. Thornton Fractional North — 6 p.m.
Crete-Monee vs. Thornton — 6 p.m.
Clark vs. Julian — 6 p.m.
Thornton Fractional South vs. Bremen — 6 p.m.
Shepard vs. Blue Island Eisenhower — 6:30 p.m.
Joliet West vs. Joliet Central — 6:30 p.m.
Evergreen Park vs. Richards — 6:30 p.m.
Williamsville vs. PORTA/Ashland-Chandlerville Central — 7 p.m.
St. Teresa vs. Prairie Central — 7 p.m.
Oakwood vs. Georgetown-Ridge Farm — 7 p.m.
Rantoul vs. Monticello — 7 p.m.
Abingdon/Avon vs. Bureau Valley — 7 p.m.
Triopia/Meredosia-Chambersburg/Virginia vs. Camp Point Central — 7 p.m.
Clifton Central vs. Momence — 7 p.m.
Frankfort vs. Chester — 7 p.m.
Galva vs. Biggsville West Central — 7 p.m.
Troy-Buchanan vs. O'Fallon — 7 p.m.
Stockton vs. Pearl City-Eastland — 7 p.m.
Hayti vs. Madison — 7 p.m.
ROWVA/Williamsfield vs. Illini West — 7 p.m.
Paxton-Buckley-Loda vs. Pontiac — 7 p.m.
Mt. Olive vs. Staunton — 7 p.m.
Edwards County vs. Johnston City — 7 p.m.
Ridgeview/Lexington vs. El Paso-Gridley — 7 p.m.
St. Thomas More vs. St. Anne — 7 p.m.
Seneca vs. Iroquois West — 7 p.m.
Ridgewood [AlWood/Cambridge] vs. West Prairie — 7 p.m.
Blue Ridge/DeLand-Weldon vs. Kankakee Trinity Academy — 7 p.m.
Lawrenceville vs. Richland County — 7 p.m.
Carrollton vs. Greenfield/Northwestern — 7 p.m.
St. Charles East vs. Wheaton-Warrenville South — 7 p.m.
Glenwood vs. Normal University — 7 p.m.
New Berlin/Franklin/Waverly vs. Auburn — 7 p.m.
Westville vs. Bismarck-Henning — 7 p.m.
Rock Falls vs. North Boone — 7 p.m.
Polo vs. River Ridge — 7 p.m.
Reavis vs. Oak Lawn Community — 7 p.m.
Flanagan/Woodland vs. Milford — 7 p.m.
Christopher vs. Flora — 7 p.m.
Annawan vs. Farmington — 7 p.m.
Durand/Pecatonica vs. Winnebago — 7 p.m.
Pleasant Hill vs. Calhoun/Brussels — 7 p.m.
Routt Catholic/Lutheran vs. Brown County — 7 p.m.
Lewistown vs. Elmwood — 7 p.m.
Hoopeston vs. Salt Fork — 7 p.m.
Beardstown vs. Seymour — 7 p.m.
Hiawatha vs. Alden-Hebron — 7 p.m.
Brother Martin vs. Southside Baptist — 7 p.m.
Kansas/Shiloh/Oakland vs. Arthur-Lovington/Atwood-Hammond — 7 p.m.
Charleston vs. Carterville — 7 p.m.
Amboy vs. West Carroll — 7 p.m.
Vernon Hills vs. New Trier — 7 p.m.
Rockford East vs. Boylan Catholic — 7 p.m.
Civic Memorial vs. Breese Central — 7 p.m.
Elmwood Park vs. Aurora East — 7 p.m.
North Greene vs. West Central co-op [Winchester-Bluffs] — 7 p.m.
Oblong vs. Metro-East Lutheran — 7 p.m.
Thornwood vs. Carl Sandburg — 7 p.m.
Fremd vs. Glenbrook South — 7 p.m.
Centennial vs. Normal West — 7 p.m.
Coal City vs. Lisle — 7 p.m.
Dunbar vs. ITW David Speer Academy — 7 p.m.
Glenbrook North vs. Grant — 7 p.m.
McHenry vs. Crystal Lake South — 7 p.m.
Effingham vs. Mater Dei — 7 p.m.
Byron vs. Dixon — 7 p.m.
Collinsville vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Elgin vs. Bartlett — 7 p.m.
Oswego East vs. Minooka — 7 p.m.
Lincoln-Way East vs. Homewood-Flossmoor — 7 p.m.
Andrew vs. Lincoln-Way West — 7 p.m.
Galena vs. Morrison — 7 p.m.
Hillsboro vs. Gillespie — 7 p.m.
Manteno vs. Herscher — 7 p.m.
Maroa-Forsyth vs. Pleasant Plains — 7 p.m.
Crystal Lake Central vs. Hampshire — 7 p.m.
South Beloit vs. Ashton-Franklin Center — 7 p.m.
Cumberland vs. Argenta-Oreana — 7 p.m.
St. Rita vs. Loyola Academy — 7 p.m.
St. Bede vs. Aurora Central Catholic — 7 p.m.
Sherrard vs. Rockridge — 7 p.m.
St. Francis vs. Brother Rice — 7 p.m.
Plainfield North vs. Oswego — 7 p.m.
Lakes vs. Wauconda — 7 p.m.
Manual vs. Bloomington — 7 p.m.
Stark County vs. Monmouth United — 7 p.m.
Plainfield East vs. Plainfield Central — 7 p.m.
Jacksonville vs. Springfield — 7 p.m.
Warrensburg-Latham vs. Clinton — 7 p.m.
Simeon vs. Morris — 7 p.m.
Danville vs. Peoria — 7 p.m.
Niles North vs. Glenbrook South — 7 p.m.
Eldorado vs. Fairfield — 7 p.m.
Pana vs. Vandalia — 7 p.m.
South Elgin vs. Larkin — 7 p.m.
Jersey vs. Centralia — 7 p.m.
East Alton-Wood River vs. Jersey — 7 p.m.
Ottawa vs. Granite City — 7 p.m.
Normal Community vs. Richwoods — 7 p.m.
Argo vs. Tinley Park — 7 p.m.
Belleville East vs. Althoff Catholic — 7 p.m.
Marian Central Catholic vs. Chicago Hope Academy — 7 p.m.
Freeburg vs. East Alton-Wood River — 7 p.m.
Oregon vs. Lutheran — 7 p.m.
Chicago Christian vs. Wheaton Academy — 7 p.m.
Peoria Heights vs. Bushnell-Prairie City — 7 p.m.
DuQuoin vs. Herrin — 7 p.m.
Carlyle vs. Havana — 7 p.m.
Morgan Park vs. Edwardsville — 7 p.m.
Tolono Unity vs. Bloomington Central Catholic — 7 p.m.
Dwight/Gardner-South Wilmington vs. Deer Creek-Mackinaw — 7 p.m.
Mahomet-Seymour vs. Champaign Central — 7 p.m.
Nashville vs. Wesclin — 7 p.m.
Sacred Heart-Griffin vs. Springfield Southeast — 7 p.m.
Sangamon Valley/Tri-City vs. Fisher — 7 p.m.
Tri-Valley vs. Shelbyville — 7 p.m.
Hamilton/Warsaw vs. Knoxville — 7 p.m.
Fulton vs. Dakota — 7 p.m.
Hall vs. Orion — 7 p.m.
Freeport vs. Belvidere North — 7 p.m.
Carlinville vs. Greenville — 7 p.m.
MacArthur vs. Lincoln — 7 p.m.
Wheaton North vs. Lake Park — 7 p.m.
St. Edward vs. Aurora Christian — 7 p.m.
Sullivan vs. Nokomis — 7 p.m.
Olympia vs. Riverton — 7 p.m.
Decatur Eisenhower vs. Rochester — 7 p.m.
Marshall vs. Paris — 7 p.m.
Arcola vs. Villa Grove — 7 p.m.
Glenbard East vs. Fenton — 7 p.m.
Conant vs. Elk Grove — 7 p.m.
IC Catholic Prep vs. Saint Ignatius College Prep — 7 p.m.
Wilmington vs. Peotone — 7 p.m.
Reed-Custer vs. Streator — 7 p.m.
Riverside-Brookfield vs. West Chicago — 7 p.m.
Dupo vs. Pinckneyville — 7 p.m.
Sterling vs. Moline — 7 p.m.
Cahokia vs. Mt. Zion — 7 p.m.
Deerfield vs. Niles West — 7 p.m.
Glenbard South vs. Ridgewood — 7 p.m.
Anna-Jonesboro vs. Massac County — 7 p.m.
Casey-Westfield vs. Newton — 7 p.m.
Batavia vs. Glenbard North — 7 p.m.
Lake Forest vs. Zion-Benton — 7 p.m.
DeKalb vs. Kaneland — 7 p.m.
Monmouth-Roseville vs. Mercer County — 7 p.m.
Burlington Central vs. Cary-Grove — 7 p.m.
Macomb vs. Rushville-Industry — 7 p.m.
Bolingbrook vs. Yorkville — 7 p.m.
Cerro Gordo/Bement vs. Meridian — 7 p.m.
Gibson City-Melvin-Sibley vs. Heyworth — 7 p.m.
Athens vs. Pittsfield — 7 p.m.
North Chicago vs. Grayslake North — 7 p.m.
Chicago Vocational vs. Taft — 7 p.m.
Warren Township vs. Libertyville — 7 p.m.
Hononegah vs. Jefferson — 7 p.m.
Genoa-Kingston vs. Stillman Valley — 7 p.m.
Harrisburg vs. Red Bud — 7 p.m.
Highland vs. Mascoutah — 7 p.m.
Mendota vs. Riverdale — 7 p.m.
Naperville Central vs. Prospect — 7 p.m.
Belvidere vs. Guilford — 7 p.m.
Christ the King vs. Bishop McNamara — 7 p.m.
Bulls College Prep vs. Roxana — 7 p.m.
Forreston vs. Lena-Winslow — 7 p.m.
Grant vs. Antioch — 7 p.m.
West Aurora vs. Streamwood — 7 p.m.
Prairie Ridge vs. Jacobs — 7 p.m.
Princeton vs. Newman Central Catholic — 7 p.m.
Kewanee vs. Erie-Prophetstown — 7 p.m.
St. Charles North vs. Geneva — 7 p.m.
Plainfield South vs. Romeoville — 7 p.m.
Southwestern vs. North Mac — 7 p.m.
Eureka vs. Central A & M — 7 p.m.
Carmi-White County vs. Hamilton County — 7 p.m.
Belleville West vs. Marion — 7 p.m.
Lanphier vs. Quincy Notre Dame — 7 p.m.
Huntley vs. Dundee-Crown — 7 p.m.
Columbia vs. Waterloo — 7 p.m.
Illinois Valley Central vs. St. Joseph-Ogden — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. Robinson — 7 p.m.
Quincy vs. Alleman — 7 p.m.
Hersey vs. Neuqua Valley — 7 p.m.
Murphysboro vs. Benton — 7 p.m.
Princeville vs. Astoria/VIT — 7 p.m.
Mattoon vs. Salem — 7 p.m.
Kankakee vs. Rich Central — 7 p.m.
Grayslake Central vs. Round Lake — 7 p.m.
Marquette vs. Tuscola — 7 p.m.
Plano vs. Sandwich — 7:15 p.m.
Johnsburg vs. Woodstock North — 7:15 p.m.
Harvard vs. Woodstock — 7:15 p.m.
Richmond-Burton vs. Marengo — 7:15 p.m.
Metea Valley vs. Fremd — 7:30 p.m.
Hyde Park vs. South Shore International — 7:30 p.m.
Washington vs. Limestone — 7:30 p.m.
Downers Grove North vs. Hinsdale Central — 7:30 p.m.
Marmion vs. De La Salle — 7:30 p.m.
Maine West vs. Maine South — 7:30 p.m.
Schaumburg vs. Buffalo Grove — 7:30 p.m.
Rochelle vs. Wheeling — 7:30 p.m.
St. Patrick vs. Marian Catholic — 7:30 p.m.
Von Steuben vs. Prosser — 7:30 p.m.
Lincoln Park vs. Curie — 7:30 p.m.
Waubonsie Valley vs. Palatine — 7:30 p.m.
Lockport vs. Lincoln-Way Central — 7:30 p.m.
Naperville North vs. Barrington — 7:30 p.m.
Mundelein vs. Waukegan — 7:30 p.m.
Canton vs. Morton — 7:30 p.m.
Metamora vs. Dunlap — 7:30 p.m.
Sycamore vs. Triad — 7:30 p.m.
York vs. Proviso West — 7:30 p.m.
Hoffman Estates vs. Rolling Meadows — 7:30 p.m.
Proviso East vs. Hinsdale South — 7:30 p.m.
DePaul College Prep vs. Fenwick — 7:30 p.m.
Pekin vs. East Peoria — 7:30 p.m.
St. Laurence vs. Carmel — 7:30 p.m.
Joliet Catholic vs. Providence Catholic — 7:30 p.m.
Willowbrook vs. Leyden — 7:30 p.m.
Berwyn/Cicero Morton vs. Lyons — 7:30 p.m.
Oak Forest vs. Lemont — 7:30 p.m.
Stevenson vs. Lake Zurich — 7:30 p.m.
Maine East vs. Evanston — 7:30 p.m.
Notre Dame vs. Saint Viator — 7:30 p.m.
Downers Grove South vs. Addison Trail — 7:30 p.m.
Nazareth Academy vs. Chicago Mt. Carmel — 7:30 p.m.
Montini Catholic vs. Marist — 7:30 p.m.
Full Illinois High School Football Scoreboard - September 4
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.