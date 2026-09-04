Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — September 4
The 2026 Texas high school football season continues on September 4 with nearly 600 UIL games on the schedule for Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - September 4
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Full Texas High School Football Scoreboard - September 4
There are 595 high school football games in Texas on Friday, September 4, 2026.
The first game, Eula vs Reserve, starts at 4 p.m.
There are several games featuring ranked teams, highlighted by North Shore vs John Curtis Christian at 6 p.m.
Eula vs. Reserve — 4 p.m.
Southland vs. Christ the King Cathedral — 5 p.m.
Texas Empowerment Academy vs. Compass Rose Legacy — 5:30 p.m.
Groom vs. Benjamin — 6 p.m.
Alpine vs. Fabens — 6 p.m.
North Shore vs. John Curtis Christian — 6 p.m.
Brewer vs. Saginaw — 6 p.m.
Burkeville vs. Alpha Omega Academy — 6 p.m.
Devine Savior Academy vs. Logos Prep Academy — 6:30 p.m.
Calvary Academy vs. Westlake Academy — 7 p.m.
Henrietta vs. Marlow — 7 p.m.
Lorenzo vs. Dawson — 7 p.m.
Hawley vs. Merkel — 7 p.m.
Grayson Christian vs. Prestonwood Christian North — 7 p.m.
Founders Classical Academy vs. Coram Deo Academy — 7 p.m.
Liberty vs. Frenship — 7 p.m.
Western Hills vs. Pecos — 7 p.m.
Crane vs. Kermit — 7 p.m.
Sweeny vs. Columbia — 7 p.m.
Waltrip vs. Stafford — 7 p.m.
Victoria HomeSchool vs. Benavides — 7 p.m.
Covenant Classical vs. Bishop Gorman — 7 p.m.
Deweyville vs. Hemphill — 7 p.m.
Big Sandy vs. Hawkins — 7 p.m.
Houston Math Science & Tech vs. Scarborough — 7 p.m.
Greenville Christian vs. Lucas Christian Academy — 7 p.m.
Allen Academy vs. Concordia — 7 p.m.
Memphis vs. Follett — 7 p.m.
De Leon vs. Stamford — 7 p.m.
Happy vs. Whitharral — 7 p.m.
Fort Worth Country Day vs. Atlas Homeschool — 7 p.m.
Quanah vs. Munday — 7 p.m.
Wilmer-Hutchins vs. Turner — 7 p.m.
Center Point vs. Somerset Academy Collegiate — 7 p.m.
Cherokee vs. Sidney — 7 p.m.
Olfen School vs. Mullin — 7 p.m.
Paint Creek vs. Trent — 7 p.m.
Cy-Fair vs. College Park — 7 p.m.
Rogers vs. Thorndale — 7 p.m.
St. Joseph vs. Palacios — 7 p.m.
Jourdanton vs. Nixon-Smiley — 7 p.m.
North Star vs. Leakey — 7 p.m.
Cigarroa vs. Nixon — 7 p.m.
Grulla vs. Roma — 7 p.m.
Annapolis Christian Academy vs. Bruni — 7 p.m.
Caney Creek vs. Porter — 7 p.m.
Edison vs. Antonian Prep — 7 p.m.
Madisonville vs. Navasota — 7 p.m.
Anahuac vs. Livingston — 7 p.m.
West Sabine vs. Alto — 7 p.m.
Northside vs. Wisdom — 7 p.m.
Northside Sports Association HomeSchool vs. West Hardin — 7 p.m.
Milby vs. Spring Woods — 7 p.m.
Tomball Christian HomeSchool vs. Shepherd — 7 p.m.
Woodville vs. Buna — 7 p.m.
Maud vs. Cushing — 7 p.m.
Washington vs. Royal — 7 p.m.
Fort Bend Willowridge vs. Wharton — 7 p.m.
East Chambers vs. Hardin-Jefferson — 7 p.m.
Detroit vs. Alba-Golden — 7 p.m.
Needville vs. Santa Fe — 7 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo Memorial vs. Pace — 7 p.m.
Newman vs. St. John's — 7 p.m.
Katy Taylor vs. Fort Bend Austin — 7 p.m.
Crossroads vs. Meridian — 7 p.m.
Tomas vs. Rudder — 7 p.m.
Alief Hastings vs. Lamar Consolidated — 7 p.m.
Van Horn vs. Tornillo — 7 p.m.
Grace Prep vs. First Baptist — 7 p.m.
Cornerstone Christian vs. Center — 7 p.m.
Jefferson vs. Austin — 7 p.m.
Hamlin vs. Seymour — 7 p.m.
Greenville vs. Ford — 7 p.m.
Santo vs. Dublin — 7 p.m.
Fairfield vs. Teague — 7 p.m.
Lee vs. Goose Creek Memorial — 7 p.m.
Midlothian vs. Ennis — 7 p.m.
Electra vs. Chico — 7 p.m.
Cross Plains vs. Hico — 7 p.m.
Jefferson vs. A Plus Academy — 7 p.m.
Harleton vs. Carlisle — 7 p.m.
Quitman vs. Union Grove — 7 p.m.
Nocona vs. Archer City — 7 p.m.
China Spring vs. University — 7 p.m.
North Lamar vs. Mabank — 7 p.m.
Poteet vs. West Mesquite — 7 p.m.
Life Oak Cliff vs. Trinity Christian Leadership — 7 p.m.
Cooper vs. Collinsville — 7 p.m.
Cumby vs. Tom Bean — 7 p.m.
Newman Smith vs. Lebanon Trail — 7 p.m.
Bridgeland vs. Tompkins — 7 p.m.
Mildred vs. Rockdale — 7 p.m.
Liberty vs. Splendora — 7 p.m.
Hillcrest vs. Centennial — 7 p.m.
Hitchcock vs. Wheatley — 7 p.m.
Rouse vs. Georgetown — 7 p.m.
Bullard vs. Caddo Mills — 7 p.m.
Pewitt vs. Chisum — 7 p.m.
Rivercrest vs. Bowie — 7 p.m.
Huntington vs. Warren — 7 p.m.
St. Joseph Academy vs. Raymondville — 7 p.m.
Rio Hondo vs. Port Isabel — 7 p.m.
Lee vs. Tyler — 7 p.m.
Poly vs. Nimitz — 7 p.m.
John Paul II vs. Town East Christian — 7 p.m.
Pasadena vs. Sam Rayburn — 7 p.m.
Pasadena Memorial vs. Beaumont United — 7 p.m.
Brazoswood vs. Ball — 7 p.m.
Houston Heights vs. Clear Springs — 7 p.m.
Clear Brook vs. Friendswood — 7 p.m.
George Ranch vs. Tomball Memorial — 7 p.m.
Aldine vs. Cleveland — 7 p.m.
Bonham vs. Howe — 7 p.m.
Dallas HSAA Blue vs. Blue Ridge — 7 p.m.
Millsap vs. Callisburg — 7 p.m.
Honey Grove vs. Leonard — 7 p.m.
Inspired Vision vs. S & S Consolidated — 7 p.m.
Whitesboro vs. Bells — 7 p.m.
Tyler Legacy vs. Tyler — 7 p.m.
Polytechnic vs. Nimitz — 7 p.m.
Gholson vs. Kopperl — 7 p.m.
Stephenville vs. Brownwood — 7 p.m.
Bowie vs. Vista Ridge — 7 p.m.
Leander vs. Lockhart — 7 p.m.
Dawson vs. Wortham — 7 p.m.
Mansfield vs. Mansfield Summit — 7 p.m.
Richland Springs vs. Gustine — 7 p.m.
Comanche vs. Cisco — 7 p.m.
Cypress Creek vs. Magnolia West — 7 p.m.
Zephyr vs. Baird — 7 p.m.
Aspermont vs. Klondike — 7 p.m.
Castleberry vs. Ponder — 7 p.m.
Liberty vs. Frisco Panther Creek — 7 p.m.
Robinson vs. Springtown — 7 p.m.
Forney vs. McKinney — 7 p.m.
Nazareth vs. Borden County — 7 p.m.
South Grand Prairie vs. Bowie — 7 p.m.
Levelland vs. Fort Stockton — 7 p.m.
Texas Leadership Charter Academy of Abilene vs. Texas Leadership Charter Academy — 7 p.m.
Iraan vs. Junction — 7 p.m.
Cedar Ridge vs. Copperas Cove — 7 p.m.
Rankin vs. Water Valley — 7 p.m.
Argyle vs. Terrell — 7 p.m.
West Brook vs. Port Neches-Groves — 7 p.m.
Nacogdoches vs. Lufkin — 7 p.m.
Crosby vs. Barbers Hill — 7 p.m.
Coronado vs. Odessa — 7 p.m.
Snyder vs. Lake View — 7 p.m.
Highland Park vs. Hale Center — 7 p.m.
Crosbyton vs. Memphis — 7 p.m.
Alvarado vs. Kennedale — 7 p.m.
Beckville vs. Frankston — 7 p.m.
Petrolia vs. Olney — 7 p.m.
Brackett vs. Eldorado — 7 p.m.
Oak Ridge vs. Klein Cain — 7 p.m.
Van Vleck vs. Brazosport — 7 p.m.
Red Oak vs. Lakeview Centennial — 7 p.m.
Kress vs. Ackerly Sands — 7 p.m.
Wakeland vs. Northwest — 7 p.m.
Seminole vs. Shallowater — 7 p.m.
Denison vs. Decatur — 7 p.m.
Forsan vs. Roscoe — 7 p.m.
Midland vs. Keller — 7 p.m.
Hanks vs. Bowie — 7 p.m.
Tulia vs. River Road — 7 p.m.
Prosper Rock Hill vs. Plano East — 7 p.m.
Burges vs. Ysleta — 7 p.m.
Clyde vs. Tolar — 7 p.m.
Cleveland vs. Amarillo — 7 p.m.
Pebble Hills vs. Chapin — 7 p.m.
Colorado vs. Winters — 7 p.m.
Booker vs. McLean — 7 p.m.
Liberty vs. Frenship — 7 p.m.
Pilot Point vs. Mineral Wells — 7 p.m.
Gruver vs. Spearman — 7 p.m.
Clarendon vs. Sanford-Fritch — 7 p.m.
Sunray vs. Vega — 7 p.m.
El Paso vs. Clint — 7 p.m.
Burkburnett vs. Krum — 7 p.m.
Lockney vs. Floydada — 7 p.m.
Sachse vs. Plano — 7 p.m.
Rockwall vs. Dallas Jesuit — 7 p.m.
Plano West vs. Bell — 7 p.m.
Byron Nelson vs. Lewisville — 7 p.m.
La Porte vs. Deer Park — 7 p.m.
Paradise vs. Godley — 7 p.m.
Shelton vs. UME Preparatory Academy — 7 p.m.
Faith Academy vs. Legacy Christian Academy — 7 p.m.
Covenant vs. Covenant Christian — 7 p.m.
Baytown Christian vs. The Covenant Preparatory School — 7 p.m.
Central Texas Christian vs. Bay Area Christian — 7 p.m.
Second Baptist vs. Brazosport Christian — 7 p.m.
Prestonwood Christian North vs. Coram Deo Academy — 7 p.m.
Temple Christian vs. Dallas Academy — 7 p.m.
Harmony School of Innovation vs. Frassati Catholic — 7 p.m.
Trinity Christian vs. Post — 7 p.m.
All Saints vs. John Cooper — 7 p.m.
Kountze vs. Kelly Catholic — 7 p.m.
Brazos Christian vs. Savio — 7 p.m.
San Elizario vs. Cathedral — 7 p.m.
Incarnate Word Academy vs. Reicher Catholic — 7 p.m.
Hill Country Christian School of Austin vs. St. Michael's — 7 p.m.
Bellville vs. Legacy Christian Academy — 7 p.m.
St. John XXIII vs. Northland Christian — 7 p.m.
Trinity Christian vs. Valley View — 7 p.m.
Legacy Prep Christian Academy vs. St. Francis Episcopal — 7 p.m.
St. Thomas Catholic vs. Lake Creek — 7 p.m.
TMI-Episcopal vs. Geneva — 7 p.m.
Village vs. Rosehill Christian — 7 p.m.
Founders Christian vs. First Baptist Christian — 7 p.m.
Prestonwood Christian vs. Fort Worth Christian — 7 p.m.
Nolan Catholic vs. Grapevine Faith Christian — 7 p.m.
Round Rock Christian Academy vs. McDade — 7 p.m.
Concordia Lutheran vs. The Woodlands Christian Academy — 7 p.m.
Brentwood Christian vs. Bishop Dunne — 7 p.m.
Milford vs. Vanguard College Prep — 7 p.m.
St. Anthony vs. D'Hanis — 7 p.m.
Hill Country Christian School of Austin vs. McKinney Christian Academy — 7 p.m.
New Braunfels Christian Academy vs. San Antonio Christian — 7 p.m.
Samuell vs. Bishop Lynch — 7 p.m.
Holliday vs. Muenster — 7 p.m.
Greenhill vs. St. Stephen's Episcopal — 7 p.m.
King vs. Cypress Ranch — 7 p.m.
Vernon vs. Wellington — 7 p.m.
West Texas vs. Shamrock — 7 p.m.
Pleasant Grove vs. Sulphur Springs — 7 p.m.
Llano vs. Jim Ned — 7 p.m.
Era vs. Sacred Heart — 7 p.m.
Dobie vs. Alief Taylor — 7 p.m.
Kingwood Park vs. Clear Lake — 7 p.m.
Jayton vs. Ira — 7 p.m.
Veterans Memorial vs. McCollum — 7 p.m.
Lake Travis vs. Weiss — 7 p.m.
Salado vs. Blanco — 7 p.m.
Silsbee vs. Worthing — 7 p.m.
Perryton vs. Hugoton — 7 p.m.
Sherman vs. Joshua — 7 p.m.
Hampton Prep vs. Pantego Christian — 7 p.m.
La Grange vs. Columbus — 7 p.m.
Holy Cross vs. Trinity Christian — 7 p.m.
Episcopal vs. Parish Episcopal — 7 p.m.
Brook Hill vs. San Augustine — 7 p.m.
Regents vs. Kinkaid — 7 p.m.
Dallas Christian vs. Oakridge — 7 p.m.
KIPP Sunnyside vs. Second Baptist — 7 p.m.
Smyer vs. Ralls — 7 p.m.
Sacred Heart vs. St. Andrew's — 7 p.m.
Iola vs. Cypress Christian — 7 p.m.
Birdville vs. Grapevine — 7 p.m.
Bovina vs. Tahoka — 7 p.m.
Idalou vs. Monahans — 7 p.m.
Irving vs. Denton — 7 p.m.
Sam Houston vs. Everman — 7 p.m.
Wink vs. Stanton — 7 p.m.
Plains vs. McCamey — 7 p.m.
Santa Maria vs. Monte Alto — 7 p.m.
Alvord vs. Lindsay — 7 p.m.
Whitehouse vs. Lindale — 7 p.m.
Tioga vs. Southwest Christian — 7 p.m.
Sterling vs. Texas City — 7 p.m.
Midland Christian vs. Jarrell — 7 p.m.
Davenport vs. Glenn — 7 p.m.
Cypress Woods vs. Mayde Creek — 7 p.m.
Waller vs. Spring — 7 p.m.
John F. Kennedy vs. Sam Houston — 7 p.m.
Joaquin vs. Tenaha — 7 p.m.
Crockett vs. Marion — 7 p.m.
Coahoma vs. Brownfield — 7 p.m.
Fort Bend Christian Academy vs. Houston Christian — 7 p.m.
Boyd vs. Jacksboro — 7 p.m.
Riverside vs. Irvin — 7 p.m.
Klein Collins vs. Willis — 7 p.m.
Seguin vs. Hays — 7 p.m.
Pampa vs. Dalhart — 7 p.m.
Randall vs. Memorial — 7 p.m.
Pflugerville Connally vs. Lampasas — 7 p.m.
Mountain View vs. Horizon — 7 p.m.
Eastlake vs. El Dorado — 7 p.m.
Dumas vs. Plainview — 7 p.m.
White Deer vs. Lefors — 7 p.m.
Canadian vs. Bushland — 7 p.m.
Guymon vs. Wheeler — 7 p.m.
Tascosa vs. Canyon — 7 p.m.
Liberty Hill vs. San Marcos — 7 p.m.
Ranchview vs. Ferris — 7 p.m.
Richland vs. Haltom — 7 p.m.
Diamond Hill-Jarvis vs. North Side — 7 p.m.
Lanier vs. San Antonio Memorial — 7 p.m.
Graham vs. Eagle Mountain — 7 p.m.
Manvel vs. Iowa Colony — 7 p.m.
Paducah vs. Springlake-Earth — 7 p.m.
Sudan vs. Sundown — 7 p.m.
Borger vs. Dimmitt — 7 p.m.
Estacado vs. Sweetwater — 7 p.m.
MacArthur vs. Southwest — 7 p.m.
Montwood vs. Del Valle — 7 p.m.
Paschal vs. Boswell — 7 p.m.
Mt. Enterprise vs. Evadale — 7 p.m.
Big Spring vs. Andrews — 7 p.m.
Marcus vs. Martin — 7 p.m.
Muleshoe vs. Lamesa — 7 p.m.
Brady vs. Ingram Moore — 7 p.m.
North Garland vs. Grand Prairie — 7 p.m.
Boyd vs. Pearce — 7 p.m.
South Garland vs. Community — 7 p.m.
Morton vs. Olton — 7 p.m.
Slaton vs. Lubbock Christian — 7 p.m.
Anson vs. Albany — 7 p.m.
Texas Wind vs. BVCHEA HomeSchool — 7 p.m.
Odem vs. Taft — 7 p.m.
Dilley vs. Cotulla — 7 p.m.
Windthorst vs. City View — 7 p.m.
Kaufer vs. Pettus — 7 p.m.
West vs. Clifton — 7 p.m.
Rio Vista vs. Rosebud-Lott — 7 p.m.
Smithville vs. Lexington — 7 p.m.
Elkhart vs. Anderson-Shiro — 7 p.m.
Stockdale vs. Weimar — 7 p.m.
Harper vs. Sonora — 7 p.m.
Santa Gertrudis Academy vs. Hebbronville — 7 p.m.
London vs. Jones — 7 p.m.
Milano vs. Bruceville-Eddy — 7 p.m.
San Diego vs. Lytle — 7 p.m.
San Saba vs. Eastland — 7 p.m.
Ingleside vs. Aransas Pass — 7 p.m.
Snook vs. Hubbard — 7 p.m.
Abilene Wylie vs. Monterey — 7 p.m.
Comfort vs. Crystal City — 7 p.m.
Claude vs. Miami — 7 p.m.
Flatonia vs. Louise — 7 p.m.
Weatherford vs. Azle — 7 p.m.
Franklin vs. Legacy — 7 p.m.
Taylor vs. Burnet — 7 p.m.
Canutillo vs. Eastwood — 7 p.m.
Queen City vs. Prairiland — 7 p.m.
Childress vs. Iowa Park — 7 p.m.
Miles vs. Christoval — 7 p.m.
Scurry-Rosser vs. Lone Oak — 7 p.m.
Sanderson vs. Texas Leadership Charter Academy of Midland — 7 p.m.
A&M Consolidated vs. Huntsville — 7 p.m.
Heritage vs. Richland — 7 p.m.
Little River Academy vs. Marble Falls — 7 p.m.
Pflugerville vs. Anderson — 7 p.m.
Haskell vs. Bangs — 7 p.m.
Linden-Kildare vs. Trenton — 7 p.m.
Sanger vs. Paris — 7 p.m.
Whitewright vs. Celeste — 7 p.m.
Wolfe City vs. Como-Pickton — 7 p.m.
Magnolia vs. College Station — 7 p.m.
Elysian Fields vs. Sabine — 7 p.m.
Abernathy vs. Seagraves — 7 p.m.
Burton vs. Hearne — 7 p.m.
Morton Ranch vs. Conroe — 7 p.m.
Hallsville vs. Kaufman — 7 p.m.
Pittsburg vs. Gladewater — 7 p.m.
Littlefield vs. Denver City — 7 p.m.
Hillsboro vs. Lake Worth — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Episcopal School of Dallas — 7 p.m.
Hereford vs. Friona — 7 p.m.
Pearsall vs. Carrizo Springs — 7 p.m.
Colleyville Heritage vs. Midlothian Heritage — 7 p.m.
Gonzales vs. El Campo — 7 p.m.
Victoria Home School vs. Sunnybrook Christian — 7 p.m.
Benbrook vs. Gainesville — 7 p.m.
Centennial vs. Burleson — 7 p.m.
Abbott vs. Oglesby — 7 p.m.
Knippa vs. Runge — 7 p.m.
Alexander vs. Gregory-Portland — 7 p.m.
Manor New Tech vs. Manor — 7 p.m.
Florence vs. Moody — 7 p.m.
Miller vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Permian vs. Harker Heights — 7 p.m.
Waco vs. Granbury — 7 p.m.
Mansfield Legacy vs. Little Elm — 7 p.m.
Martin vs. Zapata — 7 p.m.
Goldthwaite vs. Granger — 7 p.m.
Legacy vs. Eastern Hills — 7 p.m.
Seguin vs. Lancaster — 7 p.m.
Stratford vs. Panhandle — 7 p.m.
Katy vs. Dickinson — 7 p.m.
Ben Bolt-Palito Blano vs. Progreso — 7 p.m.
Somerset vs. Alamo Heights — 7 p.m.
Karnes City vs. La Pryor — 7 p.m.
Coppell vs. Waxahachie — 7 p.m.
Peaster vs. Lake Dallas — 7 p.m.
Mason vs. Hamilton — 7 p.m.
Garland Christian Academy vs. Mount Calm — 7 p.m.
Grandfalls-Royalty vs. Trinity School of Midland — 7 p.m.
Farmersville vs. Pottsboro — 7 p.m.
Poth vs. Falls City — 7 p.m.
Midway vs. Aledo — 7 p.m.
Luling vs. Thrall — 7 p.m.
Chilton vs. Italy — 7 p.m.
Greenwood vs. Cooper — 7 p.m.
Nederland vs. West Orange-Stark — 7 p.m.
Klein vs. Eisenhower — 7 p.m.
DeSoto vs. Allen — 7 p.m.
Chavez vs. Terry — 7 p.m.
Dayton vs. Angleton — 7 p.m.
Trinity vs. Westlake — 7 p.m.
Wylie East vs. Texas — 7 p.m.
Normangee vs. Riesel — 7 p.m.
La Marque vs. Bay City — 7 p.m.
Mesquite vs. Chisholm Trail — 7 p.m.
Paetow vs. Pearland — 7 p.m.
Guyer vs. Melissa — 7 p.m.
Hutto vs. Judson — 7 p.m.
Pleasanton vs. Randolph — 7 p.m.
Cuero vs. La Vernia — 7 p.m.
Strake Jesuit vs. Summer Creek — 7 p.m.
Abilene Cooper vs. Abilene — 7 p.m.
Floresville vs. Navarro — 7 p.m.
White Oak vs. Winnsboro — 7 p.m.
United vs. Boerne — 7 p.m.
Mart vs. Axtell — 7 p.m.
Rivera vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Dawson vs. Fort Bend Elkins — 7 p.m.
Lopez vs. Hidalgo Early College — 7 p.m.
San Angelo Central vs. Lake Ridge — 7 p.m.
Burbank vs. Southwest Legacy — 7 p.m.
San Benito vs. Vela — 7 p.m.
Harlingen vs. Harlingen South — 7 p.m.
Newton vs. Franklin — 7 p.m.
Roosevelt vs. New Deal — 7 p.m.
Southlake Carroll vs. North Crowley — 7 p.m.
Hondo vs. Bandera — 7 p.m.
Stratford vs. Langham Creek — 7 p.m.
Itasca vs. Frost — 7 p.m.
Sinton vs. King — 7 p.m.
Johnson vs. Vandegrift — 7 p.m.
Winn vs. Uvalde — 7 p.m.
Valor Prep vs. Jonesboro — 7 p.m.
Cedar Hill vs. Duncanville — 7 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo vs. Sharyland Pioneer — 7 p.m.
Moody vs. Pharr-San Juan-Alamo Southwest — 7 p.m.
Trimble Tech vs. Adamson — 7 p.m.
Lutheran vs. San Marcos Baptist Academy — 7:30 p.m.
King's Academy vs. Fruitvale — 7:30 p.m.
Austin Royals HomeSchool vs. Founders Classical Academy — 7:30 p.m.
Winona vs. Overton — 7:30 p.m.
Methodist Children's Home vs. CenTex HomeSchool — 7:30 p.m.
Priddy vs. Pawnee — 7:30 p.m.
Bryson vs. Harrold — 7:30 p.m.
Guthrie vs. Newcastle — 7:30 p.m.
Iredell vs. Covington — 7:30 p.m.
Bremond vs. Marlin — 7:30 p.m.
Tuloso-Midway vs. Rockport-Fulton — 7:30 p.m.
Valor North Austin vs. Prairie Lea — 7:30 p.m.
Rotan vs. Loraine — 7:30 p.m.
Spring Hill vs. Jefferson — 7:30 p.m.
Harmony vs. Redwater — 7:30 p.m.
Commerce vs. Canton — 7:30 p.m.
Grandview vs. Maypearl — 7:30 p.m.
Saint Jo vs. Gold-Burg — 7:30 p.m.
St. Mark's vs. Cistercian — 7:30 p.m.
Yoakum vs. Industrial — 7:30 p.m.
Tarkington vs. Shepherd — 7:30 p.m.
Fort Bend Dulles vs. Westbury — 7:30 p.m.
Jasper vs. Little Cypress-Mauriceville — 7:30 p.m.
Forestburg vs. Wichita Christian — 7:30 p.m.
Orangefield vs. Bridge City — 7:30 p.m.
Hamshire-Fannett vs. Vidor — 7:30 p.m.
Crockett vs. Coldspring-Oakhurst — 7:30 p.m.
Shelbyville vs. Hooks — 7:30 p.m.
Sealy vs. Bellville — 7:30 p.m.
Adams vs. Seagoville — 7:30 p.m.
Molina vs. Sunset — 7:30 p.m.
De Kalb vs. Liberty-Eylau — 7:30 p.m.
Wills Point vs. Rusk — 7:30 p.m.
Blooming Grove vs. Eustace — 7:30 p.m.
Troy vs. Mexia — 7:30 p.m.
Van vs. Carter — 7:30 p.m.
Malakoff vs. Westwood — 7:30 p.m.
Troup vs. Edgewood — 7:30 p.m.
Mt. Vernon vs. New Boston — 7:30 p.m.
Kemp vs. Conrad — 7:30 p.m.
Mineola vs. New Diana — 7:30 p.m.
Spruce vs. Life Waxahachie — 7:30 p.m.
Diboll vs. West Rusk — 7:30 p.m.
Lumberton vs. Kirbyville — 7:30 p.m.
Strawn vs. May — 7:30 p.m.
Wylie Prep Academy vs. Weatherford Christian — 7:30 p.m.
Garland vs. White — 7:30 p.m.
Morgan vs. Bynum — 7:30 p.m.
Victory Christian Academy vs. Coolidge — 7:30 p.m.
Oakwood vs. Union Hill — 7:30 p.m.
Victoria East vs. Victoria West — 7:30 p.m.
Glen Rose vs. Gatesville — 7:30 p.m.
Rochelle vs. Menard — 7:30 p.m.
Palestine vs. Brownsboro — 7:30 p.m.
Henderson vs. Athens — 7:30 p.m.
Lubbock Homeschool vs. Roby — 7:30 p.m.
Somerville vs. Caldwell — 7:30 p.m.
Buckholts vs. Evant — 7:30 p.m.
Bishop vs. West Oso — 7:30 p.m.
St. Paul's Prep vs. Harvest Christian — 7:30 p.m.
Rice vs. Rains — 7:30 p.m.
Van Alstyne vs. Aubrey — 7:30 p.m.
West Texas vs. Highland — 7:30 p.m.
Valley vs. Whiteface — 7:30 p.m.
Petersburg vs. Meadow — 7:30 p.m.
Bridgeport vs. Bowie — 7:30 p.m.
Braswell vs. Skyline — 7:30 p.m.
Knox City vs. Spur — 7:30 p.m.
Marine Military vs. Banquete — 7:30 p.m.
Eden vs. Bronte — 7:30 p.m.
Blackwell vs. Santa Anna — 7:30 p.m.
Penelope vs. Blum — 7:30 p.m.
Calvert vs. Aquilla — 7:30 p.m.
La Vega vs. LBJ Austin — 7:30 p.m.
Perrin-Whitt vs. Lingleville — 7:30 p.m.
Three Rivers vs. Sabinal — 7:30 p.m.
Furr vs. Giddings — 7:30 p.m.
Leverett's Chapel vs. Savoy — 7:30 p.m.
Woodson vs. Ranger — 7:30 p.m.
Fredericksburg vs. Wimberley — 7:30 p.m.
Hempstead vs. Rice Consolidated — 7:30 p.m.
Leon vs. Buffalo — 7:30 p.m.
Colmesneil vs. Corrigan-Camden — 7:30 p.m.
Liberal Arts and Science Academy (LASA) vs. Akins — 7:30 p.m.
Rio Grande City vs. La Feria — 7:30 p.m.
Churchill vs. Clemens — 7:30 p.m.
Brock vs. Anna — 7:30 p.m.
Bloomington vs. St. Paul — 7:30 p.m.
Hill Country Christian vs. Faith Academy — 7:30 p.m.
Azle Christian vs. Harvest Christian — 7:30 p.m.
Fort Worth THESA vs. Nazarene Christian Academy — 7:30 p.m.
Bartlett vs. John Paul II — 7:30 p.m.
Heritage Christian vs. Castle Hills First Baptist — 7:30 p.m.
Economedes vs. Palmview — 7:30 p.m.
Schulenburg vs. Refugio — 7:30 p.m.
Crowell vs. Throckmorton — 7:30 p.m.
Weslaco vs. McAllen Memorial — 7:30 p.m.
Highland Park vs. Rockwall-Heath — 7:30 p.m.
Keller Central vs. Horn — 7:30 p.m.
Liberty Christian vs. Celina — 7:30 p.m.
Stevens vs. Del Rio — 7:30 p.m.
Central Catholic vs. Southside — 7:30 p.m.
Hallettsville vs. Brazos — 7:30 p.m.
Falfurrias vs. Premont — 7:30 p.m.
Carroll vs. Calallen — 7:30 p.m.
Natalia vs. Kenedy — 7:30 p.m.
Prince of Peace vs. Lake Country Christian — 7:30 p.m.
NYOS Charter vs. Williamson County HomeSchool — 7:30 p.m.
George West vs. Mathis — 7:30 p.m.
Legacy Ranch vs. Tivy — 7:30 p.m.
Yorktown vs. Skidmore-Tynan — 7:30 p.m.
Kingdom Prep Academy vs. Hermleigh — 7:30 p.m.
Lutheran South Academy vs. Hardin — 7:30 p.m.
Agua Dulce vs. Freer — 7:30 p.m.
Motley County vs. Amherst — 7:30 p.m.
South Hills vs. Roosevelt — 7:30 p.m.
Roosevelt vs. East Central — 7:30 p.m.
Laredo LBJ vs. Flour Bluff — 7:30 p.m.
Grady vs. Robert Lee — 7:30 p.m.
Buena Vista vs. Fort Davis — 7:30 p.m.
Northside vs. Cranfills Gap — 7:30 p.m.
Bastrop vs. Chaparral — 7:30 p.m.
Saint Mary's Hall vs. Veritas Academy — 7:30 p.m.
Lovelady vs. Grapeland — 7:30 p.m.
Connally vs. Lorena — 7:30 p.m.
Lanier vs. Cedar Creek — 7:30 p.m.
Marshall vs. Longview — 7:30 p.m.
Harlandale vs. South San Antonio — 7:30 p.m.
Valley Mills vs. Holland — 7:30 p.m.
New Braunfels vs. Canyon — 7:30 p.m.
Gilmer vs. Chapel Hill — 7:30 p.m.
Canyon Lake vs. Lago Vista — 7:30 p.m.
Johnson vs. Pieper — 7:30 p.m.
Rowe vs. Los Fresnos — 7:30 p.m.
Pine Tree vs. Carthage — 7:30 p.m.
Lehman vs. Lee — 7:30 p.m.
Edna vs. East Bernard — 7:30 p.m.
Reagan vs. Brennan — 7:30 p.m.
McGregor vs. Groesbeck — 7:30 p.m.
Jay vs. Madison — 7:30 p.m.
Round Rock vs. Temple — 7:30 p.m.
Mt. Pleasant vs. Sunnyvale — 7:30 p.m.
Eagle Pass vs. Taft — 7:30 p.m.
Prosper vs. North Forney — 7:30 p.m.
Shiner vs. Orange Grove — 7:30 p.m.
Tidehaven vs. Goliad — 7:30 p.m.
Edcouch-Elsa vs. Mercedes — 7:30 p.m.
Brandeis vs. United South — 7:30 p.m.
Harlan vs. Dripping Springs — 7:30 p.m.
Berkner vs. Royse City — 7:30 p.m.
Mission vs. Donna — 7:30 p.m.
Hobbs vs. Parkland — 8 p.m.
Farwell vs. Texico — 8 p.m.
Trinity Valley vs. La Jolla Country Day — 9 p.m.
Immanuel Christian vs. Sierra Blanca — TBA
Faustina Academy vs. Ovilla Christian — TBA
Austin Royals HomeSchool vs. Winston — TBA
Johnson County Sports Association vs. CHANT HomeSchool — TBA
Ropes vs. New Home — TBA
Full Texas High School Football Scoreboard - September 4
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.