Illinois High School Football Schedule, Scores & Live Updates (IHSA) — September 18
The 2026 Illinois high school football season continues on September 18 with more than 230 IHSA games slated for Friday night.
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Illinois High School Football Scores, Results, Live Updates - September 18
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Full Illinois High School Football Scoreboard - September 18
There are 233 high school football games in Illinois on Friday, September 18, 2026.
The first game, Von Steuben vs. The Noble Academy, starts at 4:15 p.m.
There are 21 games featuring ranked teams, highlighted by Belleville East vs. East St. Louis at 7 p.m.
Other big ranked matchups include Providence Catholic vs. Nazareth Academy, Fenwick vs. St. Francis, and Lincoln-Way East vs. Carl Sandberg.
Comer vs. South Shore International — 4:15 p.m.
Disney II vs. Uplift — 4:15 p.m.
Chicago Marshall vs. UIC College Prep — 4:15 p.m.
Johnson vs. Dyett — 4:15 p.m.
North Lawndale vs. Crane Medical — 4:15 p.m.
Von Steuben vs. The Noble Academy — 4:15 p.m.
Quincy vs. Moline — 4:30 p.m.
Geneseo vs. East Moline United — 4:30 p.m.
Thornton Fractional North vs. Thornton Fractional South — 5 p.m.
Providence Catholic vs. Nazareth Academy — 6 p.m.
Thornridge vs. Thornton — 6 p.m.
Lockport vs. Stagg — 6 p.m.
Crete-Monee vs. Thornwood — 6 p.m.
Lemont vs. Hillcrest — 6 p.m.
Milford vs. Blue Ridge/DeLand-Weldon — 6:30 p.m.
Kankakee Trinity Academy vs. St. Anne — 6:30 p.m.
Milford vs. Blue Ridge — 6:30 p.m.
Oswego East vs. Joliet Central — 6:30 p.m.
Maine East vs. Maine West — 6:30 p.m.
Argo vs. Blue Island Eisenhower — 6:30 p.m.
Evanston vs. Highland Park — 6:30 p.m.
Alden-Hebron vs. Christian Life — 7 p.m.
Bureau Valley vs. Princeville — 7 p.m.
St. Charles East vs. Wheaton North — 7 p.m.
Sesser-Valier/Waltonville vs. Christopher — 7 p.m.
Clifton Central vs. Oakwood — 7 p.m.
Illinois Valley Central vs. Prairie Central — 7 p.m.
Brown County vs. Triopia/Meredosia-Chambersburg/Virginia — 7 p.m.
Seymour vs. Camp Point Central — 7 p.m.
Sparta vs. Red Bud — 7 p.m.
Marion vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Pleasant Plains vs. Auburn — 7 p.m.
MacArthur vs. Normal University — 7 p.m.
Nokomis vs. Villa Grove — 7 p.m.
Rockridge vs. Riverdale — 7 p.m.
New Berlin/Franklin/Waverly vs. Riverton — 7 p.m.
Maroa-Forsyth vs. PORTA/Ashland-Chandlerville Central — 7 p.m.
Pleasant Hill vs. Carrollton — 7 p.m.
Seneca vs. Dwight/Gardner-South Wilmington — 7 p.m.
Amboy vs. Polo — 7 p.m.
Southwestern vs. Mt. Olive — 7 p.m.
Stockton vs. Fulton — 7 p.m.
Greenfield/Northwestern vs. North Greene — 7 p.m.
Lawrenceville vs. Casey-Westfield — 7 p.m.
Stillman Valley vs. Byron — 7 p.m.
Peoria Heights vs. West Prairie — 7 p.m.
Orion vs. Erie-Prophetstown — 7 p.m.
Sandwich vs. Harvard — 7 p.m.
Stark County vs. ROWVA/Williamsfield — 7 p.m.
Springfield Southeast vs. Quincy Notre Dame — 7 p.m.
Williamsville vs. Pittsfield — 7 p.m.
Forreston vs. Pearl City-Eastland — 7 p.m.
Elmwood vs. Farmington — 7 p.m.
Genoa-Kingston vs. Durand/Pecatonica — 7 p.m.
Warrensburg-Latham vs. Ridgeview/Lexington — 7 p.m.
Hillsboro vs. Staunton — 7 p.m.
Knoxville vs. Annawan — 7 p.m.
Momence vs. Hoopeston — 7 p.m.
Georgetown-Ridge Farm vs. Westville — 7 p.m.
Union Parish vs. Southside Baptist — 7 p.m.
Salem vs. Carterville — 7 p.m.
Bartlett vs. South Elgin — 7 p.m.
Herrin vs. Murphysboro — 7 p.m.
Kankakee vs. Lincoln-Way West — 7 p.m.
West Chicago vs. Elmwood Park — 7 p.m.
Rantoul vs. St. Joseph-Ogden — 7 p.m.
North Boone vs. Dixon — 7 p.m.
Belleville East vs. East St. Louis — 7 p.m.
Shelbyville vs. Central A & M — 7 p.m.
West Central co-op [Winchester-Bluffs] vs. Calhoun/Brussels — 7 p.m.
Tri-Valley vs. El Paso-Gridley — 7 p.m.
Rockford Auburn vs. Freeport — 7 p.m.
Joliet West vs. Minooka — 7 p.m.
Coal City vs. Reed-Custer — 7 p.m.
Harlem vs. Jefferson — 7 p.m.
Fisher vs. Sullivan — 7 p.m.
New Trier vs. Niles West — 7 p.m.
Richards vs. Oak Forest — 7 p.m.
Oak Lawn Community vs. Shepard — 7 p.m.
Bremen vs. Tinley Park — 7 p.m.
Effingham vs. Taylorville — 7 p.m.
Flora vs. Johnston City — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. Paris — 7 p.m.
Boylan Catholic vs. Belvidere North — 7 p.m.
Lena-Winslow vs. Morrison — 7 p.m.
Jacksonville vs. Sacred Heart-Griffin — 7 p.m.
Monticello vs. Bloomington Central Catholic — 7 p.m.
Abingdon/Avon vs. Monmouth United — 7 p.m.
Plainfield Central vs. Bolingbrook — 7 p.m.
Marquette vs. St. Bede — 7 p.m.
Crystal Lake Central vs. Crystal Lake South — 7 p.m.
Wilmington vs. Manteno — 7 p.m.
Granite City vs. Edwardsville — 7 p.m.
Argenta-Oreana vs. Arthur-Lovington/Atwood-Hammond — 7 p.m.
Plainfield South vs. Oswego — 7 p.m.
Eureka vs. Clinton — 7 p.m.
Centennial vs. Peoria — 7 p.m.
Morris vs. Rochelle — 7 p.m.
Saint Ignatius College Prep vs. St. Rita — 7 p.m.
Niles North vs. Vernon Hills — 7 p.m.
South Fork/Edinburg/Morrisonville vs. Oblong — 7 p.m.
Vandalia vs. Gillespie — 7 p.m.
Hiawatha vs. South Beloit — 7 p.m.
Mahomet-Seymour vs. Mt. Zion — 7 p.m.
Marengo vs. Woodstock North — 7 p.m.
Oregon vs. Rock Falls — 7 p.m.
DuQuoin vs. Pinckneyville — 7 p.m.
Glenwood vs. Decatur Eisenhower — 7 p.m.
Bushnell-Prairie City vs. Galva — 7 p.m.
Cumberland vs. Kansas/Shiloh/Oakland — 7 p.m.
Ashton-Franklin Center vs. Milledgeville — 7 p.m.
Normal Community vs. Champaign Central — 7 p.m.
Highland vs. Macomb — 7 p.m.
Antioch vs. Round Lake — 7 p.m.
Sycamore vs. Kaneland — 7 p.m.
Fairfield vs. Carmi-White County — 7 p.m.
Freeburg vs. Civic Memorial — 7 p.m.
Manual vs. Danville — 7 p.m.
Rushville-Industry vs. Havana — 7 p.m.
Herscher vs. Lisle — 7 p.m.
Tolono Unity vs. Pontiac — 7 p.m.
Anna-Jonesboro vs. Benton — 7 p.m.
Larkin vs. Aurora East — 7 p.m.
Deer Creek-Mackinaw vs. Tuscola — 7 p.m.
Orangeville vs. West Carroll — 7 p.m.
McHenry vs. Jacobs — 7 p.m.
Newman Central Catholic vs. Mercer County — 7 p.m.
Collinsville vs. Alton — 7 p.m.
Gibson City-Melvin-Sibley vs. Paxton-Buckley-Loda — 7 p.m.
Naperville North vs. Metea Valley — 7 p.m.
Roxana vs. Althoff Catholic — 7 p.m.
Plainfield East vs. Yorkville — 7 p.m.
Dundee-Crown vs. Hampshire — 7 p.m.
Monmouth-Roseville vs. Hall — 7 p.m.
Saint Viator vs. DePaul College Prep — 7 p.m.
Zion-Benton vs. Lake Zurich — 7 p.m.
Hamilton County vs. Eldorado — 7 p.m.
Prospect vs. Elk Grove — 7 p.m.
Chester vs. Wesclin — 7 p.m.
Rochester vs. Lincoln — 7 p.m.
Sterling vs. Galesburg — 7 p.m.
Payton College Prep vs. Taft — 7 p.m.
St. Charles North vs. Batavia — 7 p.m.
Bloomington vs. Richwoods — 7 p.m.
Belleville West vs. O'Fallon — 7 p.m.
Belvidere vs. Rockford East — 7 p.m.
Newton vs. Richland County — 7 p.m.
LaSalle-Peru vs. Ottawa — 7 p.m.
Geneva vs. Lake Park — 7 p.m.
Carlinville vs. North Mac — 7 p.m.
Dupo vs. Carlyle — 7 p.m.
Walther Christian vs. Aurora Central Catholic — 7 p.m.
Pana vs. Greenville — 7 p.m.
Wheaton-Warrenville South vs. Glenbard North — 7 p.m.
Glenbrook South vs. Glenbrook North — 7 p.m.
Olympia vs. Athens — 7 p.m.
Dakota vs. Galena — 7 p.m.
Homewood-Flossmoor vs. Lincoln-Way Central — 7 p.m.
Grayslake Central vs. Lakes — 7 p.m.
Lutheran vs. Winnebago — 7 p.m.
Columbia vs. Centralia — 7 p.m.
Jersey vs. Breese Central — 7 p.m.
Streamwood vs. Ridgewood — 7 p.m.
Marshall vs. Robinson — 7 p.m.
Maine South vs. Deerfield — 7 p.m.
Waukegan vs. Libertyville — 7 p.m.
Burlington Central vs. Prairie Ridge — 7 p.m.
Glenbard South vs. Glenbard East — 7 p.m.
Bloom vs. Rich Central — 7 p.m.
Aurora Christian vs. Bishop McNamara — 7 p.m.
Sherrard vs. Princeton — 7 p.m.
Fenton vs. Riverside-Brookfield — 7 p.m.
Massac County vs. Harrisburg — 7 p.m.
Naperville Central vs. DeKalb — 7 p.m.
Waubonsie Valley vs. Neuqua Valley — 7 p.m.
Guilford vs. Hononegah — 7 p.m.
Buffalo Grove vs. Hersey — 7 p.m.
Springfield vs. Lanphier — 7 p.m.
Triad vs. Mascoutah — 7 p.m.
Plano vs. Richmond-Burton — 7 p.m.
Mendota vs. Kewanee — 7 p.m.
Christ the King vs. Chicago Hope Academy — 7 p.m.
Charleston vs. Mattoon — 7 p.m.
Unity Christian/Mt. Pulaski vs. Oblong/Hutsonville/Palestine — 7 p.m.
Heyworth vs. LeRoy — 7 p.m.
Huntley vs. Cary-Grove — 7 p.m.
Peoria Notre Dame vs. Normal West — 7 p.m.
Marquette Catholic vs. Mater Dei — 7 p.m.
Hamilton/Warsaw vs. Illini West — 7 p.m.
Waterloo vs. East Alton-Wood River — 7 p.m.
Cahokia vs. Carbondale — 7 p.m.
Arcola vs. Sangamon Valley/Tri-City — 7 p.m.
Woodstock vs. Johnsburg — 7 p.m.
Peotone vs. Streator — 7 p.m.
Elgin vs. West Aurora — 7 p.m.
Romeoville vs. Plainfield North — 7 p.m.
Nashville vs. Frankfort — 7 p.m.
Grant vs. North Chicago — 7 p.m.
Wauconda vs. Grayslake North — 7 p.m.
Kennedy vs. Solorio — 7:15 p.m.
Palatine vs. Conant — 7:30 p.m.
Downers Grove South vs. Hinsdale Central — 7:30 p.m.
Metamora vs. Limestone — 7:30 p.m.
Wheeling vs. Rolling Meadows — 7:30 p.m.
Leo vs. IC Catholic Prep — 7:30 p.m.
York vs. Oak Park-River Forest — 7:30 p.m.
Brother Rice vs. Notre Dame — 7:30 p.m.
Carmel vs. Montini Catholic — 7:30 p.m.
Amundsen vs. Lincoln Park — 7:30 p.m.
Marist vs. Marmion — 7:30 p.m.
Washington vs. Pekin — 7:30 p.m.
Andrew vs. Bradley-Bourbonnais — 7:30 p.m.
Morton vs. Dunlap — 7:30 p.m.
Stevenson vs. Mundelein — 7:30 p.m.
St. Edward vs. Wheaton Academy — 7:30 p.m.
Warren Township vs. Lake Forest — 7:30 p.m.
Willowbrook vs. Hinsdale South — 7:30 p.m.
Westinghouse vs. Prosser — 7:30 p.m.
Fenwick vs. St. Francis — 7:30 p.m.
Glenbard West vs. Lyons — 7:30 p.m.
Marian Catholic vs. Joliet Catholic — 7:30 p.m.
Chicago Mt. Carmel vs. St. Patrick — 7:30 p.m.
Kenwood vs. Whitney Young — 7:30 p.m.
Marian Central Catholic vs. Chicago Christian — 7:30 p.m.
Addison Trail vs. Berwyn/Cicero Morton — 7:30 p.m.
De La Salle vs. St. Laurence — 7:30 p.m.
Canton vs. East Peoria — 7:30 p.m.
Proviso West vs. Downers Grove North — 7:30 p.m.
Fremd vs. Schaumburg — 7:30 p.m.
Leyden vs. Proviso East — 7:30 p.m.
Hoffman Estates vs. Barrington — 7:30 p.m.
Lincoln-Way East vs. Carl Sandburg — 7:30 p.m.
Full Illinois High School Football Scoreboard - September 18
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.