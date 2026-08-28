Illinois High School Football Schedule, Scores & Live Updates (IHSA) — August 28
The 2026 Illinois high school football season continues on August 28 with more than 200 IHSA games slated for Friday night.
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Illinois High School Football Scores, Results, Live Updates - August 28
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Full Illinois High School Football Scoreboard - August 28
There are 250 high school football games in Illinois today.
The first game, Phoenix Military vs Lake View, starts at 4:15 p.m.
There are numerous games featuring ranked teams, highlighted by Lincoln-Way East vs Kankakee at 6 p.m.
Clark vs. Collins — 4:15 p.m.
Phoenix Military vs. Lake View — 4:15 p.m.
Disney II vs. Von Steuben — 4:30 p.m.
Chicago Military Academy vs. Hubbard — 4:30 p.m.
Chicago Washington vs. Carver — 4:30 p.m.
Richards vs. Julian — 5 p.m.
Rochelle vs. Geneseo — 5 p.m.
Dunlap vs. Rock Island — 5 p.m.
Thornton Fractional South vs. Hammond Central — 5 p.m.
St. Anne vs. Galva — 6 p.m.
Bloom vs. Argo — 6 p.m.
Thornridge vs. Oak Lawn Community — 6 p.m.
Bradley-Bourbonnais vs. Thornwood — 6 p.m.
Hillcrest vs. Crete-Monee — 6 p.m.
Longwood vs. Evergreen Park — 6 p.m.
Rich Central vs. Zion-Benton — 6 p.m.
The Noble Academy vs. Thornton — 6 p.m.
Stagg vs. Oak Forest — 6 p.m.
Fenwick vs. Oak Park-River Forest — 6 p.m.
Muchin College Prep vs. East Moline United — 6 p.m.
Orr vs. Brooks — 6 p.m.
Lincoln-Way East vs. Kankakee — 6 p.m.
Bartlett vs. Addison Trail — 6 p.m.
St. Mary's Prep vs. IC Catholic Prep — 6 p.m.
Chicago Mt. Carmel vs. St. Joseph Regional — 6 p.m.
Loyola Academy vs. Cathedral — 6 p.m.
East St. Louis vs. American Heritage — 6 p.m.
Biggsville West Central vs. Blue Ridge/DeLand-Weldon — 6:30 p.m.
Plainfield East vs. De La Salle — 6:30 p.m.
O'Fallon vs. Howell — 6:30 p.m.
St. Charles East vs. Highland Park — 6:30 p.m.
Biggsville West Central vs. Blue Ridge — 6:30 p.m.
Paris vs. North Vermillion — 6:30 p.m.
Milledgeville vs. Christian Life — 7 p.m.
Greenville vs. Mt. Olive — 7 p.m.
Hancock vs. Dupo — 7 p.m.
Stockton vs. Black Hawk — 7 p.m.
Iroquois West vs. Hoopeston — 7 p.m.
Herrin vs. Frankfort — 7 p.m.
Erie-Prophetstown vs. Mendota — 7 p.m.
Staunton vs. North Mac — 7 p.m.
Jones vs. Ridgewood — 7 p.m.
Pleasant Plains vs. New Berlin/Franklin/Waverly — 7 p.m.
Greenfield/Northwestern vs. Camp Point Central — 7 p.m.
Lockport vs. Naperville Central — 7 p.m.
Stevenson vs. Wheaton North — 7 p.m.
Normal University vs. Mahomet-Seymour — 7 p.m.
Benton vs. Robinson — 7 p.m.
Amboy vs. South Beloit — 7 p.m.
East Alton-Wood River vs. Jersey — 7 p.m.
Auburn vs. Williamsville — 7 p.m.
St. Bede vs. Bureau Valley — 7 p.m.
Mattoon vs. Rantoul — 7 p.m.
Beloit Memorial vs. Woodstock North — 7 p.m.
West Prairie vs. Flanagan/Woodland — 7 p.m.
Carterville vs. Nashville — 7 p.m.
PORTA/Ashland-Chandlerville Central vs. Olympia — 7 p.m.
Pontiac vs. Prairie Central — 7 p.m.
Woodlawn vs. Brother Rice — 7 p.m.
Polo vs. Ridgewood [AlWood/Cambridge] — 7 p.m.
Limestone vs. Galesburg — 7 p.m.
Carrollton vs. Seymour — 7 p.m.
Triopia/Meredosia-Chambersburg/Virginia vs. North Greene — 7 p.m.
Riverdale vs. Hall — 7 p.m.
Stillman Valley vs. Durand/Pecatonica — 7 p.m.
Elmwood vs. ROWVA/Williamsfield — 7 p.m.
Momence vs. Oakwood — 7 p.m.
Dakota vs. Benton/Scales Mound/Shullsburg Co-op — 7 p.m.
Bismarck-Henning vs. Clifton Central — 7 p.m.
Eldorado vs. Edwards County — 7 p.m.
Eureka vs. Sandwich — 7 p.m.
Oblong vs. Meridian — 7 p.m.
Southwestern vs. Galena — 7 p.m.
Johnston City vs. Christopher — 7 p.m.
Oblong/Hutsonville/Palestine vs. Union — 7 p.m.
Abingdon/Avon vs. Annawan — 7 p.m.
Pleasant Hill vs. Brown County — 7 p.m.
Gibson City-Melvin-Sibley vs. Ridgeview/Lexington — 7 p.m.
Georgetown-Ridge Farm vs. Fulton — 7 p.m.
Lewistown vs. Macomb — 7 p.m.
Milford vs. Peoria Heights — 7 p.m.
Rockford Auburn vs. Hononegah — 7 p.m.
Bloomington Central Catholic vs. Illinois Valley Central — 7 p.m.
Forreston vs. Seneca — 7 p.m.
Harlem vs. Belvidere — 7 p.m.
Richards vs. Homewood-Flossmoor — 7 p.m.
Glenbrook North vs. Grant — 7 p.m.
Crystal Lake Central vs. Huntley — 7 p.m.
Bulls College Prep vs. Shepard — 7 p.m.
Taylorville vs. Canton — 7 p.m.
Lisle vs. St. Edward — 7 p.m.
Fenton vs. Aurora East — 7 p.m.
Fairfield vs. Red Hill — 7 p.m.
Marian Central Catholic vs. Richmond-Burton — 7 p.m.
Chicago Christian vs. Dwight/Gardner-South Wilmington — 7 p.m.
Flora vs. Carmi-White County — 7 p.m.
New Trier vs. Waubonsie Valley — 7 p.m.
Morris vs. Coal City — 7 p.m.
El Paso-Gridley vs. Charleston — 7 p.m.
Willowbrook vs. Oswego East — 7 p.m.
Joliet Central vs. Bremen — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. Effingham — 7 p.m.
Shelbyville vs. Tuscola — 7 p.m.
Gage Park vs. Westmont — 7 p.m.
Monticello vs. Tolono Unity — 7 p.m.
West Carroll vs. Ashton-Franklin Center — 7 p.m.
Yorkville vs. Joliet West — 7 p.m.
Clinton vs. Heyworth — 7 p.m.
Dundee-Crown vs. McHenry — 7 p.m.
Leyden vs. Elk Grove — 7 p.m.
Centennial vs. Danville — 7 p.m.
Fisher vs. Kansas/Shiloh/Oakland — 7 p.m.
Fremd vs. Glenbrook South — 7 p.m.
ITW David Speer Academy vs. Steinmetz — 7 p.m.
Larkin vs. Johnsburg — 7 p.m.
Centralia vs. Civic Memorial — 7 p.m.
Glenwood vs. Alton — 7 p.m.
East Dubuque vs. Galena — 7 p.m.
Herscher vs. Bishop McNamara — 7 p.m.
Hamilton County vs. Sesser-Valier/Waltonville — 7 p.m.
Edwardsville vs. Jackson — 7 p.m.
Plainfield Central vs. Metea Valley — 7 p.m.
Deer Creek-Mackinaw vs. Warrensburg-Latham — 7 p.m.
Normal Community vs. Manual — 7 p.m.
Vandalia vs. Hillsboro — 7 p.m.
Fort Zumwalt East vs. Jacksonville — 7 p.m.
Oswego vs. Geneva — 7 p.m.
Granite City vs. MacArthur — 7 p.m.
Maroa-Forsyth vs. Athens — 7 p.m.
St. Thomas More vs. Bushnell-Prairie City — 7 p.m.
Moline vs. Sycamore — 7 p.m.
Nokomis vs. Argenta-Oreana — 7 p.m.
Bloomington vs. Urbana — 7 p.m.
Andrew vs. Plainfield South — 7 p.m.
Harrisburg vs. DuQuoin — 7 p.m.
Althoff Catholic vs. Highland — 7 p.m.
Peoria vs. Lincoln-Way West — 7 p.m.
Illini West vs. Monmouth United — 7 p.m.
Waterloo vs. Freeburg — 7 p.m.
Genoa-Kingston vs. Oregon — 7 p.m.
Springfield vs. Collinsville — 7 p.m.
Breese Central vs. Columbia — 7 p.m.
Rockridge vs. Monmouth-Roseville — 7 p.m.
Mt. Vernon vs. Belleville West — 7 p.m.
Wilmington vs. Morrison — 7 p.m.
Havana vs. Princeville — 7 p.m.
Rock Falls vs. Byron — 7 p.m.
Vernon Hills vs. Lakes — 7 p.m.
Lutheran vs. Dixon — 7 p.m.
Round Lake vs. Streamwood — 7 p.m.
St. Charles North vs. South Elgin — 7 p.m.
Glenbard South vs. Lake Park — 7 p.m.
St. Joseph-Ogden vs. Paxton-Buckley-Loda — 7 p.m.
Lane Tech vs. DePaul College Prep — 7 p.m.
Libertyville vs. Naperville North — 7 p.m.
LaSalle-Peru vs. Wheaton Academy — 7 p.m.
Orion vs. Sherrard — 7 p.m.
Cahokia vs. Metamora — 7 p.m.
Wesclin vs. Newton — 7 p.m.
Pana vs. Southwestern — 7 p.m.
Cary-Grove vs. Prairie Ridge — 7 p.m.
Buffalo Grove vs. Deerfield — 7 p.m.
Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. Sangamon Valley/Tri-City — 7 p.m.
North Chicago vs. Waukegan — 7 p.m.
IC Catholic Prep vs. St. Mary's — 7 p.m.
Carlyle vs. Pinckneyville — 7 p.m.
Gillespie vs. Carlinville — 7 p.m.
Plainfield North vs. Glenbard East — 7 p.m.
Rockford East vs. Jefferson — 7 p.m.
Benet Academy vs. Glenbard North — 7 p.m.
Marquette vs. Madison — 7 p.m.
Phillips vs. DeKalb — 7 p.m.
Anna-Jonesboro vs. Chester — 7 p.m.
Ottawa vs. Streator — 7 p.m.
Riverton vs. Pittsfield — 7 p.m.
Salem vs. Richland County — 7 p.m.
Roxana vs. Murphysboro — 7 p.m.
Marian Catholic vs. Morton — 7 p.m.
Hansberry vs. Sterling — 7 p.m.
Beardstown vs. Calhoun/Brussels — 7 p.m.
Stark County vs. Farmington — 7 p.m.
Mater Dei vs. Casey-Westfield — 7 p.m.
Newman Central Catholic vs. Kewanee — 7 p.m.
Mundelein vs. Grayslake Central — 7 p.m.
Neuqua Valley vs. Minooka — 7 p.m.
Rushville-Industry vs. Knoxville — 7 p.m.
Hampshire vs. Jacobs — 7 p.m.
Batavia vs. Rochester — 7 p.m.
Salt Fork vs. Westville — 7 p.m.
Niles West vs. Niles North — 7 p.m.
St. Teresa vs. Reed-Custer — 7 p.m.
Mercer County vs. Princeton — 7 p.m.
Lincoln vs. Marion — 7 p.m.
LeRoy vs. Tri-Valley — 7 p.m.
Normal West vs. Champaign Central — 7 p.m.
Belvidere North vs. Guilford — 7 p.m.
Antioch vs. Lake Zurich — 7 p.m.
Winnebago vs. North Boone — 7 p.m.
Maine West vs. Wauconda — 7 p.m.
East Peoria vs. Lanphier — 7 p.m.
Peotone vs. Marengo — 7 p.m.
Crystal Lake South vs. Burlington Central — 7 p.m.
Romeoville vs. Tinley Park — 7 p.m.
Villa Grove vs. Cumberland — 7 p.m.
Orangeville vs. Alden-Hebron — 7 p.m.
Peoria Notre Dame vs. Richwoods — 7 p.m.
Chicago Hope Academy vs. Saint Ignatius College Prep — 7 p.m.
Carbondale vs. Quincy Notre Dame — 7 p.m.
Mascoutah vs. Springfield Southeast — 7 p.m.
Wheeling vs. Grayslake North — 7 p.m.
St. Laurence vs. Prospect — 7 p.m.
Sullivan vs. Arcola — 7 p.m.
Central A & M vs. Tremont — 7 p.m.
River Ridge vs. Hiawatha — 7 p.m.
Elgin vs. Aurora Christian — 7 p.m.
Decatur Eisenhower vs. Mt. Zion — 7 p.m.
Astoria/VIT vs. Hamilton/Warsaw — 7 p.m.
Big Foot vs. Harvard — 7 p.m.
Lena-Winslow vs. Darlington — 7 p.m.
Boylan Catholic vs. Freeport — 7:15 p.m.
Manteno vs. Plano — 7:15 p.m.
Clinton vs. Woodstock — 7:15 p.m.
Perspectives-IIT/Joslin vs. Whitney Young — 7:30 p.m.
West Aurora vs. Hinsdale Central — 7:30 p.m.
Reavis vs. Berwyn/Cicero Morton — 7:30 p.m.
Bowen vs. Solorio — 7:30 p.m.
Goode STEM Academy vs. Thornton Fractional North — 7:30 p.m.
Pekin vs. Belleville East — 7:30 p.m.
Lincoln Park vs. Marmion — 7:30 p.m.
Lincoln-Way Central vs. Barrington — 7:30 p.m.
Montini Catholic vs. Carl Sandburg — 7:30 p.m.
Riverside-Brookfield vs. Hinsdale South — 7:30 p.m.
Taft vs. Conant — 7:30 p.m.
Warren Township vs. Maine South — 7:30 p.m.
West Chicago vs. Maine East — 7:30 p.m.
Washington vs. Triad — 7:30 p.m.
Palatine vs. Evanston — 7:30 p.m.
Saint Viator vs. St. Patrick — 7:30 p.m.
York vs. Nazareth Academy — 7:30 p.m.
Hersey vs. Hoffman Estates — 7:30 p.m.
North Lawndale vs. Prosser — 7:30 p.m.
Downers Grove South vs. Downers Grove North — 7:30 p.m.
Lake Forest vs. Carmel — 7:30 p.m.
Lyons vs. Wheaton-Warrenville South — 7:30 p.m.
Clemente vs. St. Francis — 7:30 p.m.
Kaneland vs. Lemont — 7:30 p.m.
Rolling Meadows vs. Schaumburg — 7:30 p.m.
Kenwood vs. Providence Catholic — 7:30 p.m.
Elmwood Park vs. Walther Christian — 8 p.m.
Metro-East Lutheran vs. Martinsville — 8 p.m.
Full Illinois High School Football Scoreboard - August 28
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.