Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — August 28
The 2026 Texas high school football season officially kicks off this week with more than 500 UIL games on the schedule Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - August 28
Full Texas High School Football Scoreboard - August 28
There are 570 high school football games in Texas today.
The first game, Fannindel vs Bluff Dale, starts at 5 p.m. There are 49 games featuring ranked teams, highlighted by Aledo vs North Crowley at 7 p.m.
North Star vs. John Paul II — 5 p.m.
Bluff Dale vs. Texas Wind — 5 p.m.
Coram Deo Academy vs. Oglesby — 5 p.m.
Devine Savior Academy vs. Round Rock Christian Academy — 5 p.m.
Fannindel vs. Bluff Dale — 5 p.m.
Wayne Hills vs. Midland Christian — 6 p.m.
Bruni vs. Pawnee — 6 p.m.
Lubbock Christian vs. Lovington — 6 p.m.
Fabens vs. Van Horn — 6 p.m.
Eunice vs. Wink — 6 p.m.
Silverton vs. Dora — 6 p.m.
Whiteface vs. Bryson — 6 p.m.
Follett vs. Saint Jo — 6 p.m.
Grapevine Faith Christian vs. Ambassador Christian — 6 p.m.
Burges vs. Socorro — 6:30 p.m.
Langham Creek vs. Paetow — 6:30 p.m.
Trent vs. Brookesmith — 6:30 p.m.
Houston Heights vs. Westfield — 7 p.m.
Valor South Austin vs. Hill Country Christian School of Austin — 7 p.m.
Las Cruces vs. Dumas — 7 p.m.
Lake Highlands vs. Marshall — 7 p.m.
Chillicothe vs. Paint Creek — 7 p.m.
Cleburne vs. Weatherford — 7 p.m.
Covenant vs. Apple Springs — 7 p.m.
Charlotte vs. Somerset Academy Collegiate — 7 p.m.
San Saba vs. De Leon — 7 p.m.
Rogers vs. Little River Academy — 7 p.m.
St. Paul vs. St. Andrew's — 7 p.m.
Sunnybrook Christian vs. St. Augustine — 7 p.m.
Christ the King Cathedral vs. Abilene Christian — 7 p.m.
Kingdom Prep Academy vs. Plainview Classical Academy — 7 p.m.
Taft vs. Del Valle — 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Mission — 7 p.m.
Clifton vs. Bosqueville — 7 p.m.
Clear Springs vs. Dobie — 7 p.m.
Cigarroa vs. Hidalgo Early College — 7 p.m.
Almeta Crawford vs. La Porte — 7 p.m.
Floresville vs. Jourdanton — 7 p.m.
Ryan vs. VR Eaton — 7 p.m.
Yoakum vs. Cuero — 7 p.m.
Teague vs. Cameron Yoe — 7 p.m.
Navasota vs. La Grange — 7 p.m.
Little Cypress-Mauriceville vs. Woodville — 7 p.m.
Newman International Academy vs. DasCHE — 7 p.m.
Fort Worth Country Day vs. St. Mark's — 7 p.m.
Hawkins vs. Elysian Fields — 7 p.m.
Alba-Golden vs. Linden-Kildare — 7 p.m.
Madisonville vs. Needville — 7 p.m.
Sterling vs. Lee — 7 p.m.
Harmony Science Academy vs. KIPP Sunnyside — 7 p.m.
Union Grove vs. Queen City — 7 p.m.
Rivercrest vs. Maud — 7 p.m.
Cushing vs. Colmesneil — 7 p.m.
Chisum vs. Wolfe City — 7 p.m.
Frost vs. Blooming Grove — 7 p.m.
Pantego Christian vs. Bay Area Christian — 7 p.m.
Turner vs. Ranchview — 7 p.m.
Saint Jo vs. Crowell — 7 p.m.
Liberty Christian vs. All Saints — 7 p.m.
Bowie vs. Jefferson — 7 p.m.
Leander vs. Pflugerville — 7 p.m.
West Rusk vs. Tatum — 7 p.m.
Valley View vs. Nocona — 7 p.m.
Inspired Vision vs. Bonham — 7 p.m.
Archer City vs. Chico — 7 p.m.
Kerens vs. Rio Vista — 7 p.m.
A&M Consolidated vs. Cedar Park — 7 p.m.
Mabank vs. Bullard — 7 p.m.
Mildred vs. Palmer — 7 p.m.
Alief Hastings vs. Cypress Park — 7 p.m.
Buna vs. Kountze — 7 p.m.
Fort Bend Kempner vs. Westside — 7 p.m.
Beaumont United vs. Lumberton — 7 p.m.
Huntington vs. Evadale — 7 p.m.
Alief Elsik vs. West Fork — 7 p.m.
Van vs. Center — 7 p.m.
Sunnyvale vs. Paris — 7 p.m.
Caddo Mills vs. Wills Point — 7 p.m.
Grand Saline vs. Cooper — 7 p.m.
Ford vs. Lake Worth — 7 p.m.
Kaufman vs. Greenville — 7 p.m.
Era vs. Petrolia — 7 p.m.
Whitney vs. Mart — 7 p.m.
Memphis vs. Electra — 7 p.m.
Daingerfield vs. Gladewater — 7 p.m.
Clarksville vs. Whitewright — 7 p.m.
Harlingen South vs. Raymondville — 7 p.m.
Lee vs. Texas — 7 p.m.
Santa Fe vs. Brazoswood — 7 p.m.
Madison vs. Clear Brook — 7 p.m.
Kimball vs. Douglass — 7 p.m.
Cypress Falls vs. Strake Jesuit — 7 p.m.
MacArthur vs. Cypress Ridge — 7 p.m.
Tompkins vs. Klein Collins — 7 p.m.
Sam Rayburn vs. Aldine — 7 p.m.
Bridgeland vs. The Woodlands — 7 p.m.
Spring Woods vs. Cleveland — 7 p.m.
Skyline vs. Mesquite — 7 p.m.
Howe vs. Alvord — 7 p.m.
Blue Ridge vs. Farmersville — 7 p.m.
Winnsboro vs. Leonard — 7 p.m.
S & S Consolidated vs. Rice — 7 p.m.
Brownsboro vs. Brook Hill — 7 p.m.
Tyler Legacy vs. Texas — 7 p.m.
CenTex Sports Association vs. Reicher Catholic — 7 p.m.
Saint Mary's Hall vs. Incarnate Word Academy — 7 p.m.
Lockhart vs. Marble Falls — 7 p.m.
May vs. Zephyr — 7 p.m.
Pulaski Academy vs. Melissa — 7 p.m.
Dawson vs. Meridian — 7 p.m.
Baird vs. Texas Leadership Charter Academy — 7 p.m.
Blanket vs. Gustine — 7 p.m.
Veribest vs. Lohn — 7 p.m.
Iraan vs. Rankin — 7 p.m.
Sanderson vs. Balmorhea — 7 p.m.
Grandfalls-Royalty vs. Fort Davis — 7 p.m.
Marfa vs. Sierra Blanca — 7 p.m.
Buena Vista vs. Dell City — 7 p.m.
Fort Hancock vs. Tornillo — 7 p.m.
Anthony vs. Gadsden — 7 p.m.
Canutillo vs. Santa Teresa — 7 p.m.
El Paso vs. Chapin — 7 p.m.
Hanks vs. Parkland — 7 p.m.
Ysleta vs. Riverside — 7 p.m.
Bel Air vs. Horizon — 7 p.m.
Eastlake vs. Americas — 7 p.m.
Franklin vs. Coronado — 7 p.m.
Pebble Hills vs. El Dorado — 7 p.m.
Montwood vs. Eastwood — 7 p.m.
Andress vs. Austin — 7 p.m.
Bowie vs. Jefferson — 7 p.m.
San Elizario vs. Clint — 7 p.m.
Mountain View vs. Fabens — 7 p.m.
Socorro vs. Burges — 7 p.m.
Irvin vs. Cathedral — 7 p.m.
Del Valle vs. Canutillo — 7 p.m.
Pecos vs. Monahans — 7 p.m.
Andrews vs. Seminole — 7 p.m.
Fort Stockton vs. Alpine — 7 p.m.
Crane vs. McCamey — 7 p.m.
Reagan County vs. Ozona — 7 p.m.
Sonora vs. Eldorado — 7 p.m.
Junction vs. Menard — 7 p.m.
Mason vs. Brady — 7 p.m.
Fredericksburg vs. Burnet — 7 p.m.
Llano vs. San Saba — 7 p.m.
Goldthwaite vs. Hamilton — 7 p.m.
Comanche vs. Dublin — 7 p.m.
Eastland vs. Cisco — 7 p.m.
Breckenridge vs. Albany — 7 p.m.
Anson vs. Hawley — 7 p.m.
Stamford vs. Haskell — 7 p.m.
Munday vs. Knox City — 7 p.m.
Seymour vs. Archer City — 7 p.m.
Olney vs. Newcastle — 7 p.m.
Graham vs. Mineral Wells — 7 p.m.
Stephenville vs. Brownwood — 7 p.m.
Early vs. Bangs — 7 p.m.
Coleman vs. Ballinger — 7 p.m.
Winters vs. Miles — 7 p.m.
Wall vs. Jim Ned — 7 p.m.
San Angelo Central vs. Abilene — 7 p.m.
Cooper vs. Wylie — 7 p.m.
Sweetwater vs. Snyder — 7 p.m.
Big Spring vs. Lamesa — 7 p.m.
Midland vs. Amarillo — 7 p.m.
Midland Legacy vs. Tascosa — 7 p.m.
Odessa vs. Permian — 7 p.m.
Greenwood vs. Canyon — 7 p.m.
Pampa vs. Borger — 7 p.m.
Dumas vs. Hereford — 7 p.m.
Perryton vs. Dalhart — 7 p.m.
Canadian vs. Bushland — 7 p.m.
Spearman vs. Gruver — 7 p.m.
Stratford vs. Sunray — 7 p.m.
Shamrock vs. Wheeler — 7 p.m.
Wellington vs. Childress — 7 p.m.
Clarendon vs. Memphis — 7 p.m.
Panhandle vs. West Texas — 7 p.m.
Vega vs. Boys Ranch — 7 p.m.
Farwell vs. Texico — 7 p.m.
Muleshoe vs. Littlefield — 7 p.m.
Levelland vs. Brownfield — 7 p.m.
Denver City vs. Seminole — 7 p.m.
Lubbock vs. Plainview — 7 p.m.
Monterey vs. Coronado — 7 p.m.
Cooper vs. Frenship — 7 p.m.
Shallowater vs. Idalou — 7 p.m.
Slaton vs. Post — 7 p.m.
Tahoka vs. New Home — 7 p.m.
Sundown vs. Ropes — 7 p.m.
Seagraves vs. Plains — 7 p.m.
Morton vs. Whiteface — 7 p.m.
Sudan vs. Springlake-Earth — 7 p.m.
Olton vs. Abernathy — 7 p.m.
Hale Center vs. Floydada — 7 p.m.
Lockney vs. Crosbyton — 7 p.m.
Ralls vs. Lorenzo — 7 p.m.
Petersburg vs. Kress — 7 p.m.
Happy vs. Nazareth — 7 p.m.
Tulia vs. Friona — 7 p.m.
Canyon vs. Randall — 7 p.m.
Amarillo vs. Caprock — 7 p.m.
Palo Duro vs. Tascosa — 7 p.m.
River Road vs. Highland Park — 7 p.m.
Sanford-Fritch vs. Borger — 7 p.m.
Canadian vs. Perryton — 7 p.m.
Dalhart vs. Guymon — 7 p.m.
Texline vs. Clayton — 7 p.m.
Hartley vs. Channing — 7 p.m.
Booker vs. Follett — 7 p.m.
Darrouzett vs. Higgins — 7 p.m.
Miami vs. Lefors — 7 p.m.
McLean vs. Groom — 7 p.m.
Claude vs. Silverton — 7 p.m.
Valley vs. Motley County — 7 p.m.
Spur vs. Jayton — 7 p.m.
Aspermont vs. Rotan — 7 p.m.
Roby vs. Roscoe — 7 p.m.
Hamlin vs. Anson — 7 p.m.
Merkel vs. Clyde — 7 p.m.
Coahoma vs. Colorado — 7 p.m.
Stanton vs. Forsan — 7 p.m.
Garden City vs. Sterling City — 7 p.m.
Water Valley vs. Robert Lee — 7 p.m.
Bronte vs. Blackwell — 7 p.m.
Eden vs. Paint Rock — 7 p.m.
Richland Springs vs. Cherokee — 7 p.m.
Rochelle vs. Brookesmith — 7 p.m.
Santa Anna vs. Panther Creek — 7 p.m.
Rising Star vs. Moran — 7 p.m.
Gordon vs. Strawn — 7 p.m.
Gorman vs. Cross Plains — 7 p.m.
De Leon vs. Comanche — 7 p.m.
Hico vs. Hamilton — 7 p.m.
Dublin vs. Early — 7 p.m.
Cisco vs. Clyde — 7 p.m.
Eastland vs. Breckenridge — 7 p.m.
Albany vs. Olney — 7 p.m.
Jacksboro vs. Bowie — 7 p.m.
Henrietta vs. Iowa Park — 7 p.m.
Vernon vs. Burkburnett — 7 p.m.
Wichita Falls vs. Rider — 7 p.m.
City View vs. Holliday — 7 p.m.
Electra vs. Petrolia — 7 p.m.
Windthorst vs. Archer City — 7 p.m.
Nocona vs. Saint Jo — 7 p.m.
Muenster vs. Lindsay — 7 p.m.
Collinsville vs. Tioga — 7 p.m.
Gunter vs. Pottsboro — 7 p.m.
Whitesboro vs. Pilot Point — 7 p.m.
Aubrey vs. Celina — 7 p.m.
Prosper vs. Rock Hill — 7 p.m.
Frisco vs. Reedy — 7 p.m.
Lone Star vs. Wakeland — 7 p.m.
Centennial vs. Independence — 7 p.m.
Liberty vs. Heritage — 7 p.m.
Lebanon Trail vs. Memorial — 7 p.m.
Little Elm vs. Braswell — 7 p.m.
Denton vs. Ryan — 7 p.m.
Guyer vs. Allen — 7 p.m.
McKinney vs. Boyd — 7 p.m.
McKinney North vs. Lovejoy — 7 p.m.
Melissa vs. Anna — 7 p.m.
Princeton vs. Greenville — 7 p.m.
Community vs. Farmersville — 7 p.m.
Nevada Community vs. Caddo Mills — 7 p.m.
Royse City vs. Rockwall — 7 p.m.
Rockwall-Heath vs. Wylie — 7 p.m.
Sachse vs. Garland — 7 p.m.
Rowlett vs. Naaman Forest — 7 p.m.
Lakeview Centennial vs. North Garland — 7 p.m.
Mesquite vs. Horn — 7 p.m.
Poteet vs. West Mesquite — 7 p.m.
Forney vs. North Forney — 7 p.m.
Terrell vs. Kaufman — 7 p.m.
Crandall vs. Seagoville — 7 p.m.
Ennis vs. Waxahachie — 7 p.m.
Midlothian vs. Heritage — 7 p.m.
Red Oak vs. DeSoto — 7 p.m.
Cedar Hill vs. Duncanville — 7 p.m.
Lancaster vs. South Oak Cliff — 7 p.m.
Mansfield vs. Summit — 7 p.m.
Timberview vs. Lake Ridge — 7 p.m.
Legacy vs. Cedar Hill — 7 p.m.
Arlington vs. Lamar — 7 p.m.
Martin vs. Bowie — 7 p.m.
Sam Houston vs. Seguin — 7 p.m.
Grand Prairie vs. South Grand Prairie — 7 p.m.
Irving vs. MacArthur — 7 p.m.
Nimitz vs. Ranchview — 7 p.m.
Coppell vs. Lewisville — 7 p.m.
Flower Mound vs. Marcus — 7 p.m.
Hebron vs. The Colony — 7 p.m.
Carrollton Creekview vs. Newman Smith — 7 p.m.
Turner vs. R.L. Turner — 7 p.m.
Grapevine vs. Colleyville Heritage — 7 p.m.
Southlake Carroll vs. Keller — 7 p.m.
Keller Central vs. Fossil Ridge — 7 p.m.
Timber Creek vs. Byron Nelson — 7 p.m.
Northwest vs. Eaton — 7 p.m.
Argyle vs. Denton — 7 p.m.
Sanger vs. Krum — 7 p.m.
Decatur vs. Bridgeport — 7 p.m.
Paradise vs. Boyd — 7 p.m.
Alvord vs. Chico — 7 p.m.
Springtown vs. Azle — 7 p.m.
Aledo vs. Weatherford — 7 p.m.
Granbury vs. Cleburne — 7 p.m.
Joshua vs. Burleson — 7 p.m.
Centennial vs. Crowley — 7 p.m.
Everman vs. Arlington Heights — 7 p.m.
North Side vs. Polytechnic — 7 p.m.
South Hills vs. Western Hills — 7 p.m.
Eastern Hills vs. Dunbar — 7 p.m.
O.D. Wyatt vs. Southwest — 7 p.m.
Trimble Tech vs. Carter-Riverside — 7 p.m.
Castleberry vs. Lake Worth — 7 p.m.
Benbrook vs. Diamond Hill-Jarvis — 7 p.m.
Kennedale vs. Alvarado — 7 p.m.
Godley vs. Venus — 7 p.m.
Midlothian Heritage vs. Stephenville — 7 p.m.
Glen Rose vs. Brownwood — 7 p.m.
Mineral Wells vs. Graham — 7 p.m.
Peaster vs. Brock — 7 p.m.
Millsap vs. Dublin — 7 p.m.
Tolar vs. Hico — 7 p.m.
Rio Vista vs. Itasca — 7 p.m.
Grandview vs. Maypearl — 7 p.m.
Whitney vs. Hillsboro — 7 p.m.
West vs. China Spring — 7 p.m.
La Vega vs. Connally — 7 p.m.
Robinson vs. Lorena — 7 p.m.
Midway vs. Temple — 7 p.m.
Belton vs. Killeen — 7 p.m.
Ellison vs. Harker Heights — 7 p.m.
Shoemaker vs. Chaparral — 7 p.m.
Copperas Cove vs. Lampasas — 7 p.m.
Burnet vs. Marble Falls — 7 p.m.
Liberty Hill vs. Georgetown — 7 p.m.
East View vs. Rouse — 7 p.m.
Leander Glenn vs. Cedar Park — 7 p.m.
Vista Ridge vs. Vandegrift — 7 p.m.
McNeil vs. Round Rock — 7 p.m.
Stony Point vs. Cedar Ridge — 7 p.m.
Westwood vs. Hutto — 7 p.m.
Pflugerville vs. Hendrickson — 7 p.m.
Weiss vs. Manor — 7 p.m.
Elgin vs. Bastrop — 7 p.m.
Cedar Creek vs. Smithville — 7 p.m.
Giddings vs. La Grange — 7 p.m.
Bellville vs. Sealy — 7 p.m.
Brenham vs. Waller — 7 p.m.
Magnolia vs. Magnolia West — 7 p.m.
Tomball vs. Tomball Memorial — 7 p.m.
Klein vs. Klein Oak — 7 p.m.
Klein Forest vs. Klein Cain — 7 p.m.
Spring vs. Dekaney — 7 p.m.
Westfield vs. Nimitz — 7 p.m.
Aldine vs. Eisenhower — 7 p.m.
MacArthur vs. Davis — 7 p.m.
North Shore vs. Atascocita — 7 p.m.
Summer Creek vs. Kingwood — 7 p.m.
Humble vs. King — 7 p.m.
Channelview vs. Galena Park — 7 p.m.
Baytown Lee vs. Sterling — 7 p.m.
Barbers Hill vs. Crosby — 7 p.m.
Dayton vs. Liberty — 7 p.m.
Huffman Hargrave vs. Splendora — 7 p.m.
New Caney vs. Porter — 7 p.m.
Conroe vs. Oak Ridge — 7 p.m.
College Park vs. Grand Oaks — 7 p.m.
The Woodlands vs. Willis — 7 p.m.
Montgomery vs. Lake Creek — 7 p.m.
Huntsville vs. Bryan — 7 p.m.
College Station vs. A&M Consolidated — 7 p.m.
Rudder vs. Brenham — 7 p.m.
Navasota vs. Madisonville — 7 p.m.
Hearne vs. Franklin — 7 p.m.
Cameron Yoe vs. Rockdale — 7 p.m.
Lexington vs. Caldwell — 7 p.m.
Somerville vs. Snook — 7 p.m.
Burton vs. Fayetteville — 7 p.m.
Columbus vs. Rice Consolidated — 7 p.m.
Hallettsville vs. Schulenburg — 7 p.m.
Shiner vs. Flatonia — 7 p.m.
Gonzales vs. Luling — 7 p.m.
Seguin vs. New Braunfels — 7 p.m.
Canyon vs. Smithson Valley — 7 p.m.
Clemens vs. Steele — 7 p.m.
Judson vs. Wagner — 7 p.m.
East Central vs. Southwest — 7 p.m.
South San Antonio vs. Harlandale — 7 p.m.
McCollum vs. Kennedy — 7 p.m.
Burbank vs. Brackenridge — 7 p.m.
Edison vs. Jefferson — 7 p.m.
Lanier vs. Highlands — 7 p.m.
Alamo Heights vs. Boerne — 7 p.m.
Champion vs. Pieper — 7 p.m.
Geneva School of Boerne vs. TMI Episcopal — 7 p.m.
Comfort vs. Center Point — 7 p.m.
Bandera vs. Hondo — 7 p.m.
Medina Valley vs. Uvalde — 7 p.m.
Devine vs. Pearsall — 7 p.m.
Pleasanton vs. Poteet — 7 p.m.
Jourdanton vs. Poth — 7 p.m.
Floresville vs. La Vernia — 7 p.m.
Stockdale vs. Nixon-Smiley — 7 p.m.
Falls City vs. Karnes City — 7 p.m.
Kenedy vs. Runge — 7 p.m.
Yorktown vs. Nordheim — 7 p.m.
Cuero vs. Goliad — 7 p.m.
Victoria East vs. Victoria West — 7 p.m.
Calhoun vs. Port Lavaca — 7 p.m.
Edna vs. Industrial — 7 p.m.
Ganado vs. East Bernard — 7 p.m.
El Campo vs. Bay City — 7 p.m.
Wharton vs. Needville — 7 p.m.
Stafford vs. Stafford MSD — 7 p.m.
Fort Bend Marshall vs. Willowridge — 7 p.m.
Hightower vs. Ridge Point — 7 p.m.
Elkins vs. Dulles — 7 p.m.
Austin vs. Bush — 7 p.m.
Clements vs. Travis — 7 p.m.
George Ranch vs. Foster — 7 p.m.
Lamar Consolidated vs. Randle — 7 p.m.
Terry vs. Fulshear — 7 p.m.
Katy vs. Katy Taylor — 7 p.m.
Cinco Ranch vs. Seven Lakes — 7 p.m.
Morton Ranch vs. Mayde Creek — 7 p.m.
Jordan vs. Paetow — 7 p.m.
Tompkins vs. Freeman — 7 p.m.
Cypress Ranch vs. Cypress Woods — 7 p.m.
Cypress Lakes vs. Cypress Springs — 7 p.m.
Cypress Creek vs. Jersey Village — 7 p.m.
Cypress Fairbanks vs. Cypress Falls — 7 p.m.
Cy-Fair vs. Memorial — 7 p.m.
Stratford vs. Spring Woods — 7 p.m.
Northbrook vs. Scarborough — 7 p.m.
Waltrip vs. Washington — 7 p.m.
Heights vs. Lamar — 7 p.m.
Bellaire vs. Westbury — 7 p.m.
Chavez vs. Milby — 7 p.m.
Worthing vs. Yates — 7 p.m.
Wheatley vs. Kashmere — 7 p.m.
Furr vs. North Forest — 7 p.m.
Madison vs. Sterling — 7 p.m.
Sharpstown vs. Wisdom — 7 p.m.
Austin vs. Sam Houston — 7 p.m.
Pasadena vs. South Houston — 7 p.m.
Dobie vs. Memorial — 7 p.m.
Deer Park vs. La Porte — 7 p.m.
Pearland vs. Dawson — 7 p.m.
Alvin vs. Manvel — 7 p.m.
Shadow Creek vs. Friendswood — 7 p.m.
Clear Lake vs. Clear Creek — 7 p.m.
Clear Falls vs. Clear Brook — 7 p.m.
Dickinson vs. Texas City — 7 p.m.
Ball vs. Santa Fe — 7 p.m.
Angleton vs. Brazosport — 7 p.m.
Columbia vs. Sweeny — 7 p.m.
Bay City vs. Van Vleck — 7 p.m.
Palacios vs. Tidehaven — 7 p.m.
Boling vs. East Bernard — 7 p.m.
Brazos vs. Wallis Brazos — 7 p.m.
Sealy vs. Royal — 7 p.m.
Brookshire Royal vs. Hempstead — 7 p.m.
Bellville vs. Navasota — 7 p.m.
Waller vs. Magnolia West — 7 p.m.
Tomball Memorial vs. Klein Cain — 7 p.m.
Klein Collins vs. Klein Oak — 7 p.m.
Dekaney vs. Spring — 7 p.m.
Westfield vs. Eisenhower — 7 p.m.
Atascocita vs. Humble — 7 p.m.
Kingwood vs. Summer Creek — 7 p.m.
North Shore vs. King — 7 p.m.
Galena Park vs. Channelview — 7 p.m.
Crosby vs. Barbers Hill — 7 p.m.
Dayton vs. New Caney — 7 p.m.
Porter vs. Splendora — 7 p.m.
Cleveland vs. Tarkington — 7 p.m.
Shepherd vs. Coldspring-Oakhurst — 7 p.m.
Livingston vs. Hardin-Jefferson — 7 p.m.
Liberty vs. Anahuac — 7 p.m.
East Chambers vs. Hamshire-Fannett — 7 p.m.
Nederland vs. Port Neches-Groves — 7 p.m.
Vidor vs. Little Cypress-Mauriceville — 7 p.m.
Bridge City vs. Orangefield — 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Jasper — 7 p.m.
Kirbyville vs. Buna — 7 p.m.
Newton vs. Woodville — 7 p.m.
Deweyville vs. Evadale — 7 p.m.
Silsbee vs. Lumberton — 7 p.m.
Hardin vs. Kountze — 7 p.m.
Hull-Daisetta vs. West Hardin — 7 p.m.
High Island vs. Sabine Pass — 7 p.m.
Beaumont West Brook vs. Beaumont United — 7 p.m.
Port Arthur Memorial vs. Goose Creek Memorial — 7 p.m.
Baytown Sterling vs. Baytown Lee — 7 p.m.
Goose Creek Memorial vs. Robert E. Lee — 7 p.m.
Anahuac vs. East Chambers — 7 p.m.
Orangefield vs. Bridge City — 7 p.m.
Jasper vs. West Orange-Stark — 7 p.m.
Center vs. Carthage — 7 p.m.
Shelbyville vs. Joaquin — 7 p.m.
Timpson vs. Garrison — 7 p.m.
Tenaha vs. Beckville — 7 p.m.
San Augustine vs. Hemphill — 7 p.m.
West Sabine vs. Pineland West Sabine — 7 p.m.
Lufkin vs. Nacogdoches — 7 p.m.
Diboll vs. Huntington — 7 p.m.
Hudson vs. Central — 7 p.m.
Corrigan-Camden vs. Groveton — 7 p.m.
Trinity vs. Crockett — 7 p.m.
Grapeland vs. Lovelady — 7 p.m.
Palestine vs. Jacksonville — 7 p.m.
Westwood vs. Elkhart — 7 p.m.
Frankston vs. Cayuga — 7 p.m.
Athens vs. Mabank — 7 p.m.
Kemp vs. Eustace — 7 p.m.
Malakoff vs. Teague — 7 p.m.
Fairfield vs. Mexia — 7 p.m.
Groesbeck vs. Mart — 7 p.m.
Marlin vs. Riesel — 7 p.m.
Rosebud-Lott vs. Chilton — 7 p.m.
Moody vs. Bruceville-Eddy — 7 p.m.
Troy vs. Academy — 7 p.m.
Salado vs. Gatesville — 7 p.m.
Lampasas vs. Burnet — 7 p.m.
Copperas Cove vs. Killeen — 7 p.m.
Temple vs. Belton — 7 p.m.
Bryan vs. Rudder — 7 p.m.
College Station vs. Huntsville — 7 p.m.
Franklin vs. Hearne — 7 p.m.
Rockdale vs. Cameron Yoe — 7 p.m.
Taylor vs. Granger — 7 p.m.
Thrall vs. Thorndale — 7 p.m.
Bartlett vs. Holland — 7 p.m.
Rogers vs. Troy — 7 p.m.
Academy vs. Salado — 7 p.m.
Belton vs. Lake Belton — 7 p.m.
Killeen vs. Ellison — 7 p.m.
Harker Heights vs. Shoemaker — 7 p.m.
Chaparral vs. Copperas Cove — 7 p.m.
Gatesville vs. Lampasas — 7 p.m.
Burnet vs. Llano — 7 p.m.
Marble Falls vs. Fredericksburg — 7 p.m.
Boerne vs. Kerrville Tivy — 7 p.m.
Alamo Heights vs. New Braunfels Canyon — 7 p.m.
Smithson Valley vs. Pieper — 7 p.m.
Clemens vs. East Central — 7 p.m.
Steele vs. Judson — 7 p.m.
Wagner vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Seguin vs. San Marcos — 7 p.m.
New Braunfels vs. Canyon Lake — 7 p.m.
Dripping Springs vs. Wimberley — 7 p.m.
Johnson vs. Hays — 7 p.m.
Lehman vs. Lockhart — 7 p.m.
Bastrop vs. Cedar Creek — 7 p.m.
Elgin vs. Manor — 7 p.m.
Austin High vs. Bowie — 7 p.m.
Anderson vs. McCallum — 7 p.m.
Crockett vs. Travis — 7 p.m.
Northeast Early College vs. Navarro — 7 p.m.
Akins vs. Del Valle — 7 p.m.
Lake Travis vs. Westlake — 7 p.m.
Buda Johnson vs. San Marcos — 7 p.m.
Hays vs. Lehman — 7 p.m.
Wimberley vs. Canyon Lake — 7 p.m.
Blanco vs. Johnson City — 7 p.m.
Fredericksburg vs. Boerne Champion — 7 p.m.
Kerrville Tivy vs. Medina Valley — 7 p.m.
Uvalde vs. Hondo — 7 p.m.
Carrizo Springs vs. Crystal City — 7 p.m.
Eagle Pass vs. Del Rio — 7 p.m.
United vs. Alexander — 7 p.m.
United South vs. LBJ — 7 p.m.
Martin vs. Nixon — 7 p.m.
Cigarroa vs. Roma — 7 p.m.
Rio Grande City vs. La Joya — 7 p.m.
Mission vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Sharyland vs. Pioneer — 7 p.m.
McAllen vs. Memorial — 7 p.m.
Rowe vs. Nikki Rowe — 7 p.m.
Edinburg vs. Economedes — 7 p.m.
Vela vs. North — 7 p.m.
PSJA vs. PSJA North — 7 p.m.
PSJA Memorial vs. Southwest — 7 p.m.
Donna vs. Donna North — 7 p.m.
Weslaco vs. East — 7 p.m.
Mercedes vs. Edcouch-Elsa — 7 p.m.
La Feria vs. Rio Hondo — 7 p.m.
Port Isabel vs. Raymondville — 7 p.m.
San Benito vs. Harlingen — 7 p.m.
Harlingen South vs. Los Fresnos — 7 p.m.
Brownsville Veterans Memorial vs. Hanna — 7 p.m.
Rivera vs. Lopez — 7 p.m.
Pace vs. Porter — 7 p.m.
St. Joseph Academy vs. Marine Military Academy — 7 p.m.
Lyford vs. Santa Rosa — 7 p.m.
Monte Alto vs. Progreso — 7 p.m.
Santa Maria vs. La Villa — 7 p.m.
Premont vs. Ben Bolt — 7 p.m.
Falfurrias vs. Hebbronville — 7 p.m.
San Diego vs. Freer — 7 p.m.
Alice vs. Kingsville King — 7 p.m.
Calallen vs. Tuloso-Midway — 7 p.m.
Flour Bluff vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Carroll vs. Ray — 7 p.m.
Miller vs. Moody — 7 p.m.
West Oso vs. Robstown — 7 p.m.
Sinton vs. Ingleside — 7 p.m.
Rockport-Fulton vs. Aransas Pass — 7 p.m.
Port Aransas vs. Woodsboro — 7 p.m.
Refugio vs. Three Rivers — 7 p.m.
George West vs. Mathis — 7 p.m.
Beeville Jones vs. Goliad — 7 p.m.
Skidmore-Tynan vs. Odem — 7 p.m.
Taft vs. Banquete — 7 p.m.
Agua Dulce vs. Orange Grove — 7 p.m.
Bishop vs. Santa Gertrudis Academy — 7 p.m.
Kingsville Academy vs. Riviera Kaufer — 7 p.m.
Benavides vs. Bruni — 7 p.m.
Laredo St. Augustine vs. John Paul II — 7 p.m.
Diamond Hill-Jarvis vs. A Plus Academy — TBA
Seagraves vs. Trinity Christian — TBA
Johnson County Sports Association vs. CenTex HomeSchool — TBA
Full Texas High School Football Scoreboard - August 28
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.