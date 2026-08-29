Iowa High School Football Week 1 Top 25 Fared - Aug. 29, 2026
The opening week of the Iowa high school football season is in the books, and what a night we had around the state.
Right off the bat, defending Class 5A state champion and top-ranked Dowling Catholic faced a threat against rival West Des Moines Valley. The Maroons, though, dominated the matchup, shutting out the fifth-ranked Tigers, 21-0.
Sergeant Bluff-Luton scored a ranked victory over Sioux City Bishop Heelan, with Iowa City West securing the boot over rival Iowa City High.
Southeast Polk flexed its might in a win over Ankeny Centennial, as several Top 25 teams felt the sting of an opening week loss.
Here is how the High School On SI Iowa Top 25 fared in Week 1.
Iowa High School Football Week 1 Top 25 Fared - Aug. 29, 2026
1. Dowling Catholic (Class 5A)
Record: 1-0
Last week: defeated West Des Moines Valley, 21-0
Next week: at No. 6 Johnston, Friday, September 4
2. Cedar Rapids Xavier (4A)
Record: 1-0
Last week: defeated North Scott, 33-7
Next week: at Western Dubuque, Friday, September 4
3. Waukee Northwest (5A)
Record: 0-1
Last week: lost to Ankeny, 28-20
Next week: at No. 5 West Des Moines Valley, Friday, September 4
4. Sioux City East (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated Sioux City North, 47-0
Next week: vs. Norwalk, Friday, September 4
5. West Des Moines Valley (5A)
Record: 0-1
Last week: lost to No. 1 Dowling Catholic, 21-0
Next week: vs. No. 3 Waukee Northwest, Friday, September 4
6. Johnston (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated Waukee, 42-7
Next week: vs. No. 1 Dowling Catholic, Friday, September 4
7. Iowa City West (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated No. 25 Iowa City High, 30-29
Next week: at Dubuque Hempstead, Friday, September 4
8. Kuemper Catholic (2A)
Record: 1-0
Last week: defeated Cherokee Washington, 42-0
Next week: vs. Algona, Friday, September 4
9. West Lyon (1A)
Record: 1-0
Last week: defeated Western Christian, 35-14
Next week: vs. Central Lyon/George-Little Rock, Friday, September 4
10. Iowa City Liberty (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated Cedar Falls, 21-7
Next week: vs. No. 14 Southeast Polk, Friday, September 4
11. Clear Lake (3A)
Record: 1-0
Last week: defeated Forest City, 56-8
Next week: vs. Humboldt, Friday, September 4
12. Iowa City Regina (1A)
Record: 1-0
Last week: defeated Wilton, 36-0
Next week: at West Branch, Friday, September 4
13. Sioux City Bishop Heelan (3A)
Record: 0-1
Last week: lost to No. 15 Sergeant Bluff-Luton, 21-10
Next week: vs. Le Mars, Friday, September 4
14. Southeast Polk (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated No. 24 Ankeny Centennial, 56-25
Next week: at No. 10 Iowa City Liberty, Friday, September 4
15. Sergeant Bluff-Luton (4A)
Record: 1-0
Last week: defeated No. 13 Sioux City Bishop Heelan, 21-10
Next week: at Lewis Central, Friday, September 4
16. Grundy Center (1A)
Record: 0-1
Last week: lost to Aplington-Parkersburg, 27-7
Next week: vs. Columbus Catholic, Friday, September 4
17. Solon (3A)
Record: 1-0
Last week: defeated Davenport Assumption, 48-14
Next week: vs. Williamsburg, Friday, September 4
18. Newton (4A)
Record: 0-1
Last week: lost to Carlisle, 10-7
Next week: vs. No. 20 North Polk, Friday, September 4
19. ADM (4A)
Record: 1-0
Last week: defeated Winterset, 40-6
Next week: at Ballard, Friday, September 4
20. North Polk (4A)
Record: 0-1
Last week: lost to Lewis Central, 48-41
Next week: at No. 18 Newton, Friday, September 4
21. Van Meter (2A)
Record: 0-1
Last week: lost to Des Moines Christian, 34-17
Next week: at Treynor, Friday, September 4
22. Cedar Rapids Prairie (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated Linn-Mar, 23-21
Next week: vs. Cedar Rapids Kennedy, Friday, September 4
23. Dallas Center-Grimes (5A)
Record: 1-0
Last week: defeated Urbandale, 35-7
Next week: at Ottumwa, Friday, September 4
24. Ankeny Centennial (5A)
Record: 0-1
Last week: lost to No. 14 Southeast Polk, 56-25
Next week: at Linn-Mar, Friday, September 4
25. Iowa City High (5A)
Record: 0-1
Last week: lost to No. 7 Iowa City West, 30-29
Next week: vs. Bettendorf, Friday, September 4
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Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker