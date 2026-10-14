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High School

Iowa High School Volleyball Season Statistical Leaders

Season leaders in Iowa high school volleyball in a number of key categories.
Dana Becker|
Gilbert right-side hitter Avery Short (9) spikes the ball against ADM during the first set of a volleyball match at Gilbert High School on Sept. 29, 2026, in Gilbert, Iowa.
Gilbert right-side hitter Avery Short (9) spikes the ball against ADM during the first set of a volleyball match at Gilbert High School on Sept. 29, 2026, in Gilbert, Iowa. | USA TODAY Network via Reuters Connect

With the Iowa high school volleyball season winding down, here is a look at the leaders in several key categories.

The numbers below are updated as of Wednesday, October 14, 2026, via the Bound website.

High School On SI Iowa also previously posted the season leaders in high school football.

Iowa High School Volleyball Season Leaders

Assists

Nora Wilhelm, Iowa City Regina, 910

Hadley Dekkers, Western Christian, 873

Hinley Mast, Union Community, 867

Addie Waldorf, Humboldt, 828

Addie Koelker, Dyersville Beckman Catholic, 826

Hadley Michael, Norwalk, 814

Kailee Kautzky, ACGC, 810

Kailyn Meester, Dike-New Hartford, 807

Lila Eastvold, Iowa City West, 802

Payton Curtin, Clear Creek-Amana, 799

Kills

Stella Largent, ACGC, 667

Kaylee Webb, West Burlington, 493

Elle Hatlevig, Norwalk, 464

Ava Moline, Manson Northwest Webster, 416

Lyla Chandler, Iowa City Regina Catholic, 406

Khloee Stoops, Missouri Valley, 406

Adelynn Goodell, Humboldt, 386

Alaney Sienknecht, North Tama, 382

Hailey Wiederin, Ankeny, 376

Keely Jones, Red Oak, 374

Solo Blocks

Taylor Kipp, Dunkerton, 67

Brynlee Asche, Dunkerton, 61

Irelynne McNamara, MVAOCOU, 58

Caylee Jensen, North Cedar, 54

Hattie Galloway, Iowa City High, 51

Ray Helvie, Southwest Valley, 49

Madelyn Tigges, Bishop Garrigan, 44

Kenzie Niehus, Le Mars, 44

Taya Ohlmeier, MVAOCOU, 43

Madison Williams, Springville, 41

Assist Blocks

Ryanne Brubaker, Grundy Center, 119

Quinn Roush, Ankeny, 93

Dara Mollet, Sioux City Bishop Heelan, 80

Cassidy Danburg, Waukee Northwest, 79

Harper Nicholson, Solon, 79

Ellianna Hoefert, Central Lyon, 78

Peyton Dirks, North Polk, 73

Haleigh Kiewiet, Grundy Center, 70

Ava Mundt, Grundy Center, 69

Sophia Young, Burlington, 68

Avery Cordes, Waukee Northwest, 68

Total Blocks

Ryanne Brubaker, Grundy Center, 156

Brynlee Asche, Dunkerton, 103

Quinn Roush, Ankeny, 99

Evie Davis, Webster City, 97

Ellianna Hoefert, Central Lyon, 96

Taylor Kipp, Dunkerton, 95

Dara Mollet, Sioux City Bishop Heelan, 92

Caitlyn Schneider, 92

Harper Nicholson, Solon, 91

Peyton Dirks, North Polk, 89

Digs

Leticia Dahl, Postville, 614

Addison Bollier, Iowa City Regina Catholic, 592

Tenley Nixt, West Liberty, 576

Abbie Keitges, Knoxville, 562

Lauryn Larmore, Montezuma, 529

Avery Hollingsworth, 504

Gabbie Demmer, Western Dubuque, 496

Ruby Varney, Dike-New Hartford, 495

Libby Atcher, East Marshall, 472

Lauren Heying, Anamosa, 467

Serving Aces

Calianna Fenceroy, Woodward-Granger, 78

Leah Frederick, Murray, 78

Leah De Jong, Moravia, 75

Bella Hamilton, North Cedar, 73

Gracie Johnson, Humboldt, 73

Taylor Kipp, Dunkerton, 71

Aniya Hardee, Bedford, 70

Morgan Hast, Boyer Valley, 69

Ilana Baumert, ACGC, 69

Ellie Poush, Mormon Trail, 68

Addie Madison, Glenwood, 68

Gracyn Newton, Mormon Trail, 68

Successful Serves

Breslyn Kooima, Western Christian, 425

Meilah Ertz, Burlington, 422

Morgan Van Iten, Logan-Magnolia, 400

Johannah Williams, Van Meter, 398

Ilana Baumert, ACGC, 390

Jenny Alexander, Van Meter, 389

Kailyn Meester, Dike-New Hartford, 386

Elle Isaacson, Ankeny, 385

Lydia Armstrong, West Burlington, 382

Nora Wilhelm, Iowa City Regina Catholic, 378

Marah Karaidos, Van Meer, 378

Dilynn Myler, Missouri Valley, 378

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Dana Becker
DANA BECKER

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

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