Iowa High School Volleyball Season Statistical Leaders
With the Iowa high school volleyball season winding down, here is a look at the leaders in several key categories.
The numbers below are updated as of Wednesday, October 14, 2026, via the Bound website.
High School On SI Iowa also previously posted the season leaders in high school football.
Iowa High School Volleyball Season Leaders
Assists
Nora Wilhelm, Iowa City Regina, 910
Hadley Dekkers, Western Christian, 873
Hinley Mast, Union Community, 867
Addie Waldorf, Humboldt, 828
Addie Koelker, Dyersville Beckman Catholic, 826
Hadley Michael, Norwalk, 814
Kailee Kautzky, ACGC, 810
Kailyn Meester, Dike-New Hartford, 807
Lila Eastvold, Iowa City West, 802
Payton Curtin, Clear Creek-Amana, 799
Kills
Stella Largent, ACGC, 667
Kaylee Webb, West Burlington, 493
Elle Hatlevig, Norwalk, 464
Ava Moline, Manson Northwest Webster, 416
Lyla Chandler, Iowa City Regina Catholic, 406
Khloee Stoops, Missouri Valley, 406
Adelynn Goodell, Humboldt, 386
Alaney Sienknecht, North Tama, 382
Hailey Wiederin, Ankeny, 376
Keely Jones, Red Oak, 374
Solo Blocks
Taylor Kipp, Dunkerton, 67
Brynlee Asche, Dunkerton, 61
Irelynne McNamara, MVAOCOU, 58
Caylee Jensen, North Cedar, 54
Hattie Galloway, Iowa City High, 51
Ray Helvie, Southwest Valley, 49
Madelyn Tigges, Bishop Garrigan, 44
Kenzie Niehus, Le Mars, 44
Taya Ohlmeier, MVAOCOU, 43
Madison Williams, Springville, 41
Assist Blocks
Ryanne Brubaker, Grundy Center, 119
Quinn Roush, Ankeny, 93
Dara Mollet, Sioux City Bishop Heelan, 80
Cassidy Danburg, Waukee Northwest, 79
Harper Nicholson, Solon, 79
Ellianna Hoefert, Central Lyon, 78
Peyton Dirks, North Polk, 73
Haleigh Kiewiet, Grundy Center, 70
Ava Mundt, Grundy Center, 69
Sophia Young, Burlington, 68
Avery Cordes, Waukee Northwest, 68
Total Blocks
Ryanne Brubaker, Grundy Center, 156
Brynlee Asche, Dunkerton, 103
Quinn Roush, Ankeny, 99
Evie Davis, Webster City, 97
Ellianna Hoefert, Central Lyon, 96
Taylor Kipp, Dunkerton, 95
Dara Mollet, Sioux City Bishop Heelan, 92
Caitlyn Schneider, 92
Harper Nicholson, Solon, 91
Peyton Dirks, North Polk, 89
Digs
Leticia Dahl, Postville, 614
Addison Bollier, Iowa City Regina Catholic, 592
Tenley Nixt, West Liberty, 576
Abbie Keitges, Knoxville, 562
Lauryn Larmore, Montezuma, 529
Avery Hollingsworth, 504
Gabbie Demmer, Western Dubuque, 496
Ruby Varney, Dike-New Hartford, 495
Libby Atcher, East Marshall, 472
Lauren Heying, Anamosa, 467
Serving Aces
Calianna Fenceroy, Woodward-Granger, 78
Leah Frederick, Murray, 78
Leah De Jong, Moravia, 75
Bella Hamilton, North Cedar, 73
Gracie Johnson, Humboldt, 73
Taylor Kipp, Dunkerton, 71
Aniya Hardee, Bedford, 70
Morgan Hast, Boyer Valley, 69
Ilana Baumert, ACGC, 69
Ellie Poush, Mormon Trail, 68
Addie Madison, Glenwood, 68
Gracyn Newton, Mormon Trail, 68
Successful Serves
Breslyn Kooima, Western Christian, 425
Meilah Ertz, Burlington, 422
Morgan Van Iten, Logan-Magnolia, 400
Johannah Williams, Van Meter, 398
Ilana Baumert, ACGC, 390
Jenny Alexander, Van Meter, 389
Kailyn Meester, Dike-New Hartford, 386
Elle Isaacson, Ankeny, 385
Lydia Armstrong, West Burlington, 382
Nora Wilhelm, Iowa City Regina Catholic, 378
Marah Karaidos, Van Meer, 378
Dilynn Myler, Missouri Valley, 378
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Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker