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High School

Michigan High School Football Final Scores - September 11

See final scores from Friday's action from around the state
Jack Butler|
Detroit Edison wide receiver Mehki James-Davis runs for a touchdown against Romulus Summit Academy during the first half at Romulus Summit Academy in Romulus on Friday, Sept. 11, 2026.
Detroit Edison wide receiver Mehki James-Davis runs for a touchdown against Romulus Summit Academy during the first half at Romulus Summit Academy in Romulus on Friday, Sept. 11, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Michigan high school football season had over 278 games on Friday, and High School On SI has final scores.

Michigan High School Football Final Scores - September 11

Gabriel Richard 56, University Prep Science & Math 6

Dryden 50, Merritt Academy 16

Grand Ledge 7, Okemos 0

Osborn 40, Douglass 0

East Lansing 24, Holt 0

Mumford 16, Ford 8

Detroit Leadership Academy 32, Arts & Tech 0

Redford Union 14, Robichaud 6

Sexton 26, Lansing Catholic 6

Thurston 13, Romulus 8

North Central 49, Ontonagon 18

Gwinn 40, West Iron County 28

Garden City 55, Annapolis 12

Dowagiac 45, Benton Harbor 6

(#14) Byron Center 49, Hammond Morton 39

Forest Hills Eastern 42, New Standard Academy 3

Birch Run 57, Mt. Morris 6

Frankenmuth 42, Garber 6

(#2) Clarkston 41, Athens 0

West Ottawa 31, Jenison 21

Houghton Lake 16, Pine River Area 0

Gladwin 39, Standish-Sterling 14

Waldron 14, Camden-Frontier 0

Avondale 40, Pontiac 0

Columbia Central 48, Grass Lake 28

Kingston 54, Mayville 6

Carman-Ainsworth 70, University Prep 0

Houghton 54, L'Anse 8

East Jackson 44, Maple Valley 24

Kenowa Hills 48, Greenville 6

Paw Paw 42, Niles 14

Port Huron 40, Fraser 0

Hancock 52, Manistique 6

(#17) Caledonia 34, (#8) Rockford 23

Holland 48, Union 21

Chippewa Hills 45, Newaygo 0

Reed City 36, Grant 13

Lutheran North 40, Yale 14

Genesee 43, Flint Southwestern Academy 6

Traverse City West 56, Central 18

Linden 41, Kearsley 6

Owosso 24, Lake Fenton 20

(#12) Adams 42, West Bloomfield 41

Saranac 47, Bath 0

Leslie 48, Vandercook Lake 8

Vassar 44, Reese 18

Jackson 49, Pinckney 0

Lakeview 21, Central Montcalm 6

Our Lady of the Lake Catholic 18, Fennville 16

Decatur 22, Saugatuck 9

Kalkaska 6, Grayling 3

(#11) Romeo 56, Utica Eisenhower 7

Marquette 14, Sault Area 0

Harper Woods 54, Oak Park 6

Lake Linden-Hubbell 50, Munising 12

Bridgman 48, Marcellus 18

Ogemaw Heights 50, Clare 14

Chelsea 49, Adrian 21

Mt. Clemens 38, Carson City-Crystal 28

Sandusky 20, Caro 7

Bedford 24, Clyde 7

Mattawan 77, Central 76

Bullock Creek 13, Shepherd 0

Kelloggsville 28, Calvin Christian 14

Holly 41, Swartz Creek 12

Cadillac 28, Gaylord 0

Lamphere 26, Grosse Pointe North 18

Belding 19, Fruitport 14

Montague 34, Oakridge 28

Ithaca 63, Nouvel Catholic Central 7

Reeths-Puffer 28, Northview 21

Hamilton 45, Holland Christian 26

Hopkins 48, NorthPointe Christian 7

St. Mary Cathedral 67, Forest Area 0

Lakewood 42, Charlotte 14

Heston Academy 25, Alcona 14

Portage Central 25, Portage Northern 14

Colon 41, Holton 0

Sacred Heart Academy 49, Comstock 22

(#18) Oxford 34, Lake Orion 15

(#16) DeWitt 73, Everett 25

Memphis 30, Capac 6

Madison 40, Algonac 0

Flushing 28, Fenton 27

Lakeshore 7, St. Joseph 0

Durand 16, Chesaning 0

Laingsburg 10, Fowler 6

(#4) King 41, Renaissance 0

Edon 21, Summerfield 0

Coldwater 29, Waverly 14

Beaverton 36, St. Louis 20

Edison Academy 41, Summit Academy 14

Goodrich 49, Brandon 7

Lumen Christi Catholic 45, St. Francis 0

(#9) Brother Rice 31, (#10) De La Salle Collegiate 28

McBain 44, Manton 6

University of Detroit Jesuit 35, Center Line 7

Jefferson 60, Milan 22

Bark River-Harris 38, Iron Mountain 33

Evart 51, Lake City 21

Cabrini 21, Lutheran Northwest 0

Beal City 42, Springport 13

Woodhaven 36, Lincoln Park 6

Michigan Center 22, Manchester 16

Whitmore Lake 49, Oakland Christian 6

Kingsley 39, Charlevoix 13

Ubly 28, Harbor Beach 8

Big Rapids 6, Tri County Area 0

St. Mary Catholic Central 55, Huron 15

St. Johns 38, Eastern 0

Marlette 60, Bad Axe 6

Mendon 50, Concord 22

Dansville 38, Potterville 7

Tecumseh 44, Lincoln 15

Taylor 26, Roosevelt 10

New Buffalo 66, Lawrence 28

Norrix 52, Loyola 6

Lake Shore 43, Sterling Heights 0

Central Lake 53, Onaway 2

Howell 54, Dearborn 14

Elk Rapids 42, Mancelona 0

Spring Lake 34, Freeland 17

West Catholic 45, (#21) South Christian 34

Cassopolis 56, Centreville 14

Pewamo-Westphalia 61, Perry 6

Riverview 48, Airport 13

Carlson 47, Notre Dame Prep 0

(#19) Coopersville 20, Petoskey 17

Marysville 28, Fitzgerald 18

Michigan Lutheran Seminary 23, Hemlock 21

Brown City 68, Bentley 0

Grosse Pointe South 56, Chippewa Valley 27

All Saints Central 33, North Huron 14

Central Catholic 47, St. Francis de Sales 7

Dakota 30, Sterling Heights Stevenson 20

Galesburg-Augusta 40, Hartford 21

Hartland 55, Wayne Memorial 0

Schoolcraft 36, South Haven 7

Ludington 37, Mason County Central 30

Vicksburg 45, Plainwell 14

Fremont 50, Hart 12

Grand Blanc 34, Heritage 0

Eaton Rapids 21, Ionia 20

Ottawa Hills 36, Wyoming 12

Calumet 21, Negaunee 18

Eau Claire 68, Muskegon Heights 38

Port Huron Northern 27, Mott 21

Napoleon 32, Jonesville 12

Allegan 42, Watervliet 40

Cedar Springs 63, Allendale 34

Swan Valley 22, Glenn 0

(#20) Stoney Creek 6, Troy 0

Alma 46, Bridgeport 0

Mt. Pleasant 28, Dow 7

Ovid-Elsie 49, Lakeville 28

(#3) East Kentwood 56, (#22) Grandville 35

Gobles 36, White Pigeon 0

Godwin Heights 28, Comstock Park 15

Harrison 62, Pinconning 0

Cass City 19, Unionville-Sebewaing 16

Edison Academy 41, Summit Academy North 14

Kent City 14, Morley Stanwood 0

North Dickinson 56, Rapid River 28

Pennfield 17, Northwest 8

Otsego 36, Three Rivers 28

Montrose 35, New Lothrop 33

Powers Catholic 56, Hamady 0

Climax-Scotts 34, Lenawee Christian 19

Corunna 30, Clio 14

Northville 35, Brighton 34

Churchill 28, Lakeland 21

Constantine 36, Parchment 7

Hanover-Horton 35, Addison 0

Buchanan 30, Muskegon Catholic Central 0

Edwardsburg 49, Sturgis 7

Harper Creek 20, Western 9

Quincy 67, Stockbridge 21

Lowell 61, Sparta 24

Clinton 48, Dundee 0

Thornapple Kellogg 42, Wayland 0

Almont 42, Richmond 14

Lutheran 27, Parkway Christian 21

Oscoda 14, Johannesburg-Lewiston 0

Hillman 34, Atlanta 12

Canton 33, Novi 6

Millington 43, Laker 16

Reading 20, Homer 12

Lincoln-King Academy 36, Bishop Foley 22

(#25) Divine Child 14, Detroit Country Day 7

Benzie Central 24, Tawas Area 13

Plymouth 32, Salem 8

Crestwood 7, Glenn 7

(#13) Hudsonville 42, Grand Haven 14

(#15) Mason 20, Haslett 7

Belleville 26, Fordson 21

Clawson 27, New Haven 14

Union City 22, Bronson 14

North Muskegon 21, Shelby 20

Orchard View 22, Whitehall 8

Onekama 34, Brethren 0

Marion 74, Suttons Bay 6

Menominee 50, Westwood 0

Utica 17, Anchor Bay 7

Williamston 10, Fowlerville 7

Burr Oak 84, North Adams-Jerome 0

Ida 28, Onsted 0

Valley Lutheran 54, Carrollton 7

Kalamazoo Central 42, Lakeview 20

Midland 25, Bay City Western 23

L'Anse Creuse 28, Cousino 13

(#23) Muskegon 21, River Rouge 14

Coloma 16, Kellogg 9

Cedarville 40, Bellaire 24

Rudyard 42, Inland Lakes 36

Kingsford 35, Gladstone 0

Montabella 46, Breckenridge 30

Imlay City 22, Croswell-Lexington 0

Allen Park 28, Anderson 21

Everest Collegiate 52, Academy for Business & Tech 0

Portland 28, Olivet 21

Hazel Park 23, Warren Woods-Tower 8

Morenci 46, Carsonville-Port Sanilac 14

St. Ignace 41, Newberry 16

Davison 54, Traverse City Central 28

Trenton 35, Edsel Ford 0

East Jordan 20, Glen Lake 19

Lakeview 23, Roseville 20

North Central 34, Sand Creek 0

Marshall 52, Hastings 45

St. Charles 52, Coleman 49

Pittsford 62, Tekonsha 14

Marine City 42, Clintondale 22

St. Clair 64, South Lake 6

Ravenna 33, Manistee 8

Bendle 50, International Academy 0

Unity Christian 50, Zeeland East 22

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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