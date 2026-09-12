Michigan High School Football Final Scores - September 11
The 2026 Michigan high school football season had over 278 games on Friday, and High School On SI has final scores.
Michigan High School Football Final Scores - September 11
Gabriel Richard 56, University Prep Science & Math 6
Dryden 50, Merritt Academy 16
Grand Ledge 7, Okemos 0
Osborn 40, Douglass 0
East Lansing 24, Holt 0
Mumford 16, Ford 8
Detroit Leadership Academy 32, Arts & Tech 0
Redford Union 14, Robichaud 6
Sexton 26, Lansing Catholic 6
Thurston 13, Romulus 8
North Central 49, Ontonagon 18
Gwinn 40, West Iron County 28
Garden City 55, Annapolis 12
Dowagiac 45, Benton Harbor 6
(#14) Byron Center 49, Hammond Morton 39
Forest Hills Eastern 42, New Standard Academy 3
Birch Run 57, Mt. Morris 6
Frankenmuth 42, Garber 6
(#2) Clarkston 41, Athens 0
West Ottawa 31, Jenison 21
Houghton Lake 16, Pine River Area 0
Gladwin 39, Standish-Sterling 14
Waldron 14, Camden-Frontier 0
Avondale 40, Pontiac 0
Columbia Central 48, Grass Lake 28
Kingston 54, Mayville 6
Carman-Ainsworth 70, University Prep 0
Houghton 54, L'Anse 8
East Jackson 44, Maple Valley 24
Kenowa Hills 48, Greenville 6
Paw Paw 42, Niles 14
Port Huron 40, Fraser 0
Hancock 52, Manistique 6
(#17) Caledonia 34, (#8) Rockford 23
Holland 48, Union 21
Chippewa Hills 45, Newaygo 0
Reed City 36, Grant 13
Lutheran North 40, Yale 14
Genesee 43, Flint Southwestern Academy 6
Traverse City West 56, Central 18
Linden 41, Kearsley 6
Owosso 24, Lake Fenton 20
(#12) Adams 42, West Bloomfield 41
Saranac 47, Bath 0
Leslie 48, Vandercook Lake 8
Vassar 44, Reese 18
Jackson 49, Pinckney 0
Lakeview 21, Central Montcalm 6
Our Lady of the Lake Catholic 18, Fennville 16
Decatur 22, Saugatuck 9
Kalkaska 6, Grayling 3
(#11) Romeo 56, Utica Eisenhower 7
Marquette 14, Sault Area 0
Harper Woods 54, Oak Park 6
Lake Linden-Hubbell 50, Munising 12
Bridgman 48, Marcellus 18
Ogemaw Heights 50, Clare 14
Chelsea 49, Adrian 21
Mt. Clemens 38, Carson City-Crystal 28
Sandusky 20, Caro 7
Bedford 24, Clyde 7
Mattawan 77, Central 76
Bullock Creek 13, Shepherd 0
Kelloggsville 28, Calvin Christian 14
Holly 41, Swartz Creek 12
Cadillac 28, Gaylord 0
Lamphere 26, Grosse Pointe North 18
Belding 19, Fruitport 14
Montague 34, Oakridge 28
Ithaca 63, Nouvel Catholic Central 7
Reeths-Puffer 28, Northview 21
Hamilton 45, Holland Christian 26
Hopkins 48, NorthPointe Christian 7
St. Mary Cathedral 67, Forest Area 0
Lakewood 42, Charlotte 14
Heston Academy 25, Alcona 14
Portage Central 25, Portage Northern 14
Colon 41, Holton 0
Sacred Heart Academy 49, Comstock 22
(#18) Oxford 34, Lake Orion 15
(#16) DeWitt 73, Everett 25
Memphis 30, Capac 6
Madison 40, Algonac 0
Flushing 28, Fenton 27
Lakeshore 7, St. Joseph 0
Durand 16, Chesaning 0
Laingsburg 10, Fowler 6
(#4) King 41, Renaissance 0
Edon 21, Summerfield 0
Coldwater 29, Waverly 14
Beaverton 36, St. Louis 20
Edison Academy 41, Summit Academy 14
Goodrich 49, Brandon 7
Lumen Christi Catholic 45, St. Francis 0
(#9) Brother Rice 31, (#10) De La Salle Collegiate 28
McBain 44, Manton 6
University of Detroit Jesuit 35, Center Line 7
Jefferson 60, Milan 22
Bark River-Harris 38, Iron Mountain 33
Evart 51, Lake City 21
Cabrini 21, Lutheran Northwest 0
Beal City 42, Springport 13
Woodhaven 36, Lincoln Park 6
Michigan Center 22, Manchester 16
Whitmore Lake 49, Oakland Christian 6
Kingsley 39, Charlevoix 13
Ubly 28, Harbor Beach 8
Big Rapids 6, Tri County Area 0
St. Mary Catholic Central 55, Huron 15
St. Johns 38, Eastern 0
Marlette 60, Bad Axe 6
Mendon 50, Concord 22
Dansville 38, Potterville 7
Tecumseh 44, Lincoln 15
Taylor 26, Roosevelt 10
New Buffalo 66, Lawrence 28
Norrix 52, Loyola 6
Lake Shore 43, Sterling Heights 0
Central Lake 53, Onaway 2
Howell 54, Dearborn 14
Elk Rapids 42, Mancelona 0
Spring Lake 34, Freeland 17
West Catholic 45, (#21) South Christian 34
Cassopolis 56, Centreville 14
Pewamo-Westphalia 61, Perry 6
Riverview 48, Airport 13
Carlson 47, Notre Dame Prep 0
(#19) Coopersville 20, Petoskey 17
Marysville 28, Fitzgerald 18
Michigan Lutheran Seminary 23, Hemlock 21
Brown City 68, Bentley 0
Grosse Pointe South 56, Chippewa Valley 27
All Saints Central 33, North Huron 14
Central Catholic 47, St. Francis de Sales 7
Dakota 30, Sterling Heights Stevenson 20
Galesburg-Augusta 40, Hartford 21
Hartland 55, Wayne Memorial 0
Schoolcraft 36, South Haven 7
Ludington 37, Mason County Central 30
Vicksburg 45, Plainwell 14
Fremont 50, Hart 12
Grand Blanc 34, Heritage 0
Eaton Rapids 21, Ionia 20
Ottawa Hills 36, Wyoming 12
Calumet 21, Negaunee 18
Eau Claire 68, Muskegon Heights 38
Port Huron Northern 27, Mott 21
Napoleon 32, Jonesville 12
Allegan 42, Watervliet 40
Cedar Springs 63, Allendale 34
Swan Valley 22, Glenn 0
(#20) Stoney Creek 6, Troy 0
Alma 46, Bridgeport 0
Mt. Pleasant 28, Dow 7
Ovid-Elsie 49, Lakeville 28
(#3) East Kentwood 56, (#22) Grandville 35
Gobles 36, White Pigeon 0
Godwin Heights 28, Comstock Park 15
Harrison 62, Pinconning 0
Cass City 19, Unionville-Sebewaing 16
Edison Academy 41, Summit Academy North 14
Kent City 14, Morley Stanwood 0
North Dickinson 56, Rapid River 28
Pennfield 17, Northwest 8
Otsego 36, Three Rivers 28
Montrose 35, New Lothrop 33
Powers Catholic 56, Hamady 0
Climax-Scotts 34, Lenawee Christian 19
Corunna 30, Clio 14
Northville 35, Brighton 34
Churchill 28, Lakeland 21
Constantine 36, Parchment 7
Hanover-Horton 35, Addison 0
Buchanan 30, Muskegon Catholic Central 0
Edwardsburg 49, Sturgis 7
Harper Creek 20, Western 9
Quincy 67, Stockbridge 21
Lowell 61, Sparta 24
Clinton 48, Dundee 0
Thornapple Kellogg 42, Wayland 0
Almont 42, Richmond 14
Lutheran 27, Parkway Christian 21
Oscoda 14, Johannesburg-Lewiston 0
Hillman 34, Atlanta 12
Canton 33, Novi 6
Millington 43, Laker 16
Reading 20, Homer 12
Lincoln-King Academy 36, Bishop Foley 22
(#25) Divine Child 14, Detroit Country Day 7
Benzie Central 24, Tawas Area 13
Plymouth 32, Salem 8
Crestwood 7, Glenn 7
(#13) Hudsonville 42, Grand Haven 14
(#15) Mason 20, Haslett 7
Belleville 26, Fordson 21
Clawson 27, New Haven 14
Union City 22, Bronson 14
North Muskegon 21, Shelby 20
Orchard View 22, Whitehall 8
Onekama 34, Brethren 0
Marion 74, Suttons Bay 6
Menominee 50, Westwood 0
Utica 17, Anchor Bay 7
Williamston 10, Fowlerville 7
Burr Oak 84, North Adams-Jerome 0
Ida 28, Onsted 0
Valley Lutheran 54, Carrollton 7
Kalamazoo Central 42, Lakeview 20
Midland 25, Bay City Western 23
L'Anse Creuse 28, Cousino 13
(#23) Muskegon 21, River Rouge 14
Coloma 16, Kellogg 9
Cedarville 40, Bellaire 24
Rudyard 42, Inland Lakes 36
Kingsford 35, Gladstone 0
Montabella 46, Breckenridge 30
Imlay City 22, Croswell-Lexington 0
Allen Park 28, Anderson 21
Everest Collegiate 52, Academy for Business & Tech 0
Portland 28, Olivet 21
Hazel Park 23, Warren Woods-Tower 8
Morenci 46, Carsonville-Port Sanilac 14
St. Ignace 41, Newberry 16
Davison 54, Traverse City Central 28
Trenton 35, Edsel Ford 0
East Jordan 20, Glen Lake 19
Lakeview 23, Roseville 20
North Central 34, Sand Creek 0
Marshall 52, Hastings 45
St. Charles 52, Coleman 49
Pittsford 62, Tekonsha 14
Marine City 42, Clintondale 22
St. Clair 64, South Lake 6
Ravenna 33, Manistee 8
Bendle 50, International Academy 0
Unity Christian 50, Zeeland East 22
Can't find a score? Look for it here.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917