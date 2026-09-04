Skip to main content
High School

Michigan High School Football Final Scores — September 3

See final scores from Thursday's action of MHSAA football
Jack Butler|
Cass Tech’s Leighton Kelley Sr. kicks a field goal against Michigan City during the first half of the Amazon Prep Kickoff Classic at Wayne State University in Detroit, Friday, August 28, 2026.
Cass Tech’s Leighton Kelley Sr. kicks a field goal against Michigan City during the first half of the Amazon Prep Kickoff Classic at Wayne State University in Detroit, Friday, August 28, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Michigan high school football season continued into Week 2, and High School On SI has final scores from Thursday's games.

Michigan High School Football Final Scores — September 3

Cranbrook Kingswood 40, Loyola 0

International Academy 36, Beecher 6

Gabriel Richard 53, Whitmore Lake 12

Norway 50, Bessemer 0

Kingsford 34, Houghton 6

Perry 38, Osborn 6

New Lothrop 23, Durand 14

Holland Christian 33, Wayland 14

Marshall 30, Waverly 16

Union City 41, Reading 8

(#21) Oxford 49, Athens 17

Evart 46, Houghton Lake 8

Colon 40, Lenawee Christian 35

Roosevelt 35, Trenton 21

Newberry 42, Brimley 12

Sacred Heart Academy 21, Bishop Foley 0

Everest Collegiate 41, Nouvel Catholic Central 7

Lamphere 36, L'Anse Creuse 0

Napoleon 62, Grass Lake 22

Holton 30, Fennville 28

South Lyon 49, Churchill 14

Caro 28, Harbor Beach 6

North Huron 12, Peck 6

Chippewa Hills 53, Morley Stanwood 8

Ravenna 28, Oakridge 27

Belding 55, Holland 35

(#19) Divine Child 42, Lake Fenton 7

Utica Ford 59, Sterling Heights 0

(#18) West Bloomfield 33, Troy 21

Valley Lutheran 35, Kalkaska 0

Newaygo 19, Central Montcalm 8

(#9) Adams 21, Rochester 19

Hanover-Horton 43, Vandercook Lake 21

Northville 10, Canton 7

Saranac 15, Maple Valley 14

Portland 28, Sexton 13

Central 34, Kearsley 13

(#24) Chelsea 56, Jackson 27

Constantine 70, Watervliet 20

North Branch 34, Yale 14

Cass City 33, Vassar 30

Grosse Pointe South 40, Roseville 0

(#4) Cass Tech 48, (#12) Grandville 21

Forest Hills Eastern 44, Greenville 6

Bendle 30, Atherton 7

Okemos 21, Union 0

St. Mary Cathedral 54, Central Lake 0

Walled Lake Western 58, Franklin 7

NorthPointe Christian 31, Calvin Christian 28

Gaylord 35, Escanaba 25

Kalamazoo Central 54, Renaissance 12

Ithaca 54, Cabrini 0

Lakeview 17, Farwell 14

Clinton 44, Blissfield 6

Kingsley 59, Standish-Sterling 0

Fenton 27, Haslett 20

Fowler 49, Lake City 0

Portage Central 42, Forest Hills Central 21

Howell 41, Belleville 31

Central 31, Everett 26

Bullock Creek 20, Hemlock 0

Goodrich 42, Lapeer 0

(#22) Mona Shores 33, Portage Northern 0

Grand Haven 17, Reeths-Puffer 14

Chesaning 44, Lakeville 40

Bark River-Harris 54, Gwinn 6

McBain 51, Pine River Area 6

Kenowa Hills 45, Big Rapids 7

Paw Paw 42, Western 7

Coldwater 2, Gull Lake 0

Meridian 48, Tri County Area 14

Hudson 54, Onsted 6

Fruitport 27, Godwin Heights 16

West Ottawa 53, Mattawan 12

Fowlerville 32, Corunna 13

Columbia Central 34, Michigan Center 14

Ludington 22, Orchard View 14

Utica 16, Sterling Heights Stevenson 12

Tawas Area 46, Mancelona 6

North Farmington 54, Lakeland 26

Riverview 46, Milan 15

Lakeview 42, Chippewa Valley 21

Utica Eisenhower 70, Mott 20

Carlson 52, Edsel Ford 14

Brighton 59, Wayne Memorial 0

Coopersville 41, West Catholic 21

Mt. Pleasant 39, Saginaw United 26

Litchfield 36, Waldron 24

Kent City 42, Grant 27

Frankfort 48, Muskegon Catholic Central 0

Almont 14, Armada 0

Cadillac 34, Alpena 21

Manchester 44, Addison 0

Vicksburg 22, Northview 7

Mason County Central 41, Shelby 20

Traverse City Central 28, Thurston 14

Heritage 32, Dow 30

Olivet 54, Lansing Catholic 12

St. Ignace 60, Rapid River 12

All Saints Central 40, Carsonville-Port Sanilac 0

Jonesville 64, Leslie 62

Hopkins 39, Comstock Park 6

Zeeland East 29, Flushing 21

Beaverton 27, Michigan Lutheran Seminary 12

Reed City 41, Allendale 32

Hartford 26, Gobles 22

Birch Run 31, Ovid-Elsie 21

Montrose 60, Mt. Morris 0

(#2) Clarkston 14, Stoney Creek 7

Sturgis 27, Pennfield 8

East Jordan 42, Oscoda 6

(#5) East Kentwood 42, (#10) Byron Center 14

Swan Valley 16, Freeland 6

Climax-Scotts 36, Britton Deerfield 26

Clio 36, Eastern 20

Harrison 44, White Cloud 0

Elk Rapids 28, Grayling 14

Cassopolis 60, White Pigeon 0

Spring Lake 43, Gladwin 6

Millington 19, Unionville-Sebewaing 14

Parchment 10, South Haven 0

Pittsford 64, Burr Oak 44

Hart 30, Montague 20

Grand Ledge 35, Lakeview 14

Sparta 45, Clare 7

Mason 30, (#16) DeWitt 17

Ida 44, Hillsdale 33

Merrill 54, Morrice 7

Johannesburg-Lewiston 14, Benzie Central 8

Mendon 58, Morenci 6

Hartland 57, Glenn 6

Sand Creek 50, Carson City-Crystal 8

Huron 47, Grosse Ile 30

Thornapple Kellogg 49, Hamilton 19

(#17) Fordson 21, Plymouth 20

Bronson 59, Stockbridge 6

Marine City 69, Warren Woods-Tower 24

Holly 42, Notre Dame Prep 7

Springport 41, Homer 12

Salem 26, Novi 14

(#11) Hudsonville 49, East Lansing 0

Linden 20, Bay City Western 3

Fremont 32, Whitehall 19

Bedford 31, Pioneer 7

Lincoln Park 44, Anderson 34

Woodhaven 34, Huron 20

Three Rivers 37, Dowagiac 14

Southeastern 50, Lincoln-King Academy 14

Algonac 38, Hazel Park 21

Manistee 56, Hesperia 7

Forest Park 41, Munising 14

Glenn 35, Garber 7

Adrian 53, Northwest 25

Quincy 39, East Jackson 0

Schoolcraft 42, Kellogg 7

Lutheran North 27, Croswell-Lexington 20

Hastings 50, Williamston 21

New Haven 34, South Lake 28

Glen Lake 27, Harbor Springs 18

Grosse Pointe North 38, Cousino 0

Decatur 20, Centreville 0

Jenison 34, Forest Hills Northern 31

Groves 49, Berkley 6

Madison 41, Dundee 20

Can't find a score? Try here.

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Share on XFollow @Butler917
Home/Michigan