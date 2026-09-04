Michigan High School Football Final Scores — September 3
The 2026 Michigan high school football season continued into Week 2, and High School On SI has final scores from Thursday's games.
Michigan High School Football Final Scores — September 3
Cranbrook Kingswood 40, Loyola 0
International Academy 36, Beecher 6
Gabriel Richard 53, Whitmore Lake 12
Norway 50, Bessemer 0
Kingsford 34, Houghton 6
Perry 38, Osborn 6
New Lothrop 23, Durand 14
Holland Christian 33, Wayland 14
Marshall 30, Waverly 16
Union City 41, Reading 8
(#21) Oxford 49, Athens 17
Evart 46, Houghton Lake 8
Colon 40, Lenawee Christian 35
Roosevelt 35, Trenton 21
Newberry 42, Brimley 12
Sacred Heart Academy 21, Bishop Foley 0
Everest Collegiate 41, Nouvel Catholic Central 7
Lamphere 36, L'Anse Creuse 0
Napoleon 62, Grass Lake 22
Holton 30, Fennville 28
South Lyon 49, Churchill 14
Caro 28, Harbor Beach 6
North Huron 12, Peck 6
Chippewa Hills 53, Morley Stanwood 8
Ravenna 28, Oakridge 27
Belding 55, Holland 35
(#19) Divine Child 42, Lake Fenton 7
Utica Ford 59, Sterling Heights 0
(#18) West Bloomfield 33, Troy 21
Valley Lutheran 35, Kalkaska 0
Newaygo 19, Central Montcalm 8
(#9) Adams 21, Rochester 19
Hanover-Horton 43, Vandercook Lake 21
Northville 10, Canton 7
Saranac 15, Maple Valley 14
Portland 28, Sexton 13
Central 34, Kearsley 13
(#24) Chelsea 56, Jackson 27
Constantine 70, Watervliet 20
North Branch 34, Yale 14
Cass City 33, Vassar 30
Grosse Pointe South 40, Roseville 0
(#4) Cass Tech 48, (#12) Grandville 21
Forest Hills Eastern 44, Greenville 6
Bendle 30, Atherton 7
Okemos 21, Union 0
St. Mary Cathedral 54, Central Lake 0
Walled Lake Western 58, Franklin 7
NorthPointe Christian 31, Calvin Christian 28
Gaylord 35, Escanaba 25
Kalamazoo Central 54, Renaissance 12
Ithaca 54, Cabrini 0
Lakeview 17, Farwell 14
Clinton 44, Blissfield 6
Kingsley 59, Standish-Sterling 0
Fenton 27, Haslett 20
Fowler 49, Lake City 0
Portage Central 42, Forest Hills Central 21
Howell 41, Belleville 31
Central 31, Everett 26
Bullock Creek 20, Hemlock 0
Goodrich 42, Lapeer 0
(#22) Mona Shores 33, Portage Northern 0
Grand Haven 17, Reeths-Puffer 14
Chesaning 44, Lakeville 40
Bark River-Harris 54, Gwinn 6
McBain 51, Pine River Area 6
Kenowa Hills 45, Big Rapids 7
Paw Paw 42, Western 7
Coldwater 2, Gull Lake 0
Meridian 48, Tri County Area 14
Hudson 54, Onsted 6
Fruitport 27, Godwin Heights 16
West Ottawa 53, Mattawan 12
Fowlerville 32, Corunna 13
Columbia Central 34, Michigan Center 14
Ludington 22, Orchard View 14
Utica 16, Sterling Heights Stevenson 12
Tawas Area 46, Mancelona 6
North Farmington 54, Lakeland 26
Riverview 46, Milan 15
Lakeview 42, Chippewa Valley 21
Utica Eisenhower 70, Mott 20
Carlson 52, Edsel Ford 14
Brighton 59, Wayne Memorial 0
Coopersville 41, West Catholic 21
Mt. Pleasant 39, Saginaw United 26
Litchfield 36, Waldron 24
Kent City 42, Grant 27
Frankfort 48, Muskegon Catholic Central 0
Almont 14, Armada 0
Cadillac 34, Alpena 21
Manchester 44, Addison 0
Vicksburg 22, Northview 7
Mason County Central 41, Shelby 20
Traverse City Central 28, Thurston 14
Heritage 32, Dow 30
Olivet 54, Lansing Catholic 12
St. Ignace 60, Rapid River 12
All Saints Central 40, Carsonville-Port Sanilac 0
Jonesville 64, Leslie 62
Hopkins 39, Comstock Park 6
Zeeland East 29, Flushing 21
Beaverton 27, Michigan Lutheran Seminary 12
Reed City 41, Allendale 32
Hartford 26, Gobles 22
Birch Run 31, Ovid-Elsie 21
Montrose 60, Mt. Morris 0
(#2) Clarkston 14, Stoney Creek 7
Sturgis 27, Pennfield 8
East Jordan 42, Oscoda 6
(#5) East Kentwood 42, (#10) Byron Center 14
Swan Valley 16, Freeland 6
Climax-Scotts 36, Britton Deerfield 26
Clio 36, Eastern 20
Harrison 44, White Cloud 0
Elk Rapids 28, Grayling 14
Cassopolis 60, White Pigeon 0
Spring Lake 43, Gladwin 6
Millington 19, Unionville-Sebewaing 14
Parchment 10, South Haven 0
Pittsford 64, Burr Oak 44
Hart 30, Montague 20
Grand Ledge 35, Lakeview 14
Sparta 45, Clare 7
Mason 30, (#16) DeWitt 17
Ida 44, Hillsdale 33
Merrill 54, Morrice 7
Johannesburg-Lewiston 14, Benzie Central 8
Mendon 58, Morenci 6
Hartland 57, Glenn 6
Sand Creek 50, Carson City-Crystal 8
Huron 47, Grosse Ile 30
Thornapple Kellogg 49, Hamilton 19
(#17) Fordson 21, Plymouth 20
Bronson 59, Stockbridge 6
Marine City 69, Warren Woods-Tower 24
Holly 42, Notre Dame Prep 7
Springport 41, Homer 12
Salem 26, Novi 14
(#11) Hudsonville 49, East Lansing 0
Linden 20, Bay City Western 3
Fremont 32, Whitehall 19
Bedford 31, Pioneer 7
Lincoln Park 44, Anderson 34
Woodhaven 34, Huron 20
Three Rivers 37, Dowagiac 14
Southeastern 50, Lincoln-King Academy 14
Algonac 38, Hazel Park 21
Manistee 56, Hesperia 7
Forest Park 41, Munising 14
Glenn 35, Garber 7
Adrian 53, Northwest 25
Quincy 39, East Jackson 0
Schoolcraft 42, Kellogg 7
Lutheran North 27, Croswell-Lexington 20
Hastings 50, Williamston 21
New Haven 34, South Lake 28
Glen Lake 27, Harbor Springs 18
Grosse Pointe North 38, Cousino 0
Decatur 20, Centreville 0
Jenison 34, Forest Hills Northern 31
Groves 49, Berkley 6
Madison 41, Dundee 20
Can't find a score? Try here.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917