Minnesota High School Football 2026 Section Championship Matchups, Schedule
The 2026 Minnesota high school football season continues this week with with the section championships. Class 6A moves forward to round two.
High School On SI has the matchups and schedule for each section final.
CLASS 6A BRACKET
All games on November 6. High seed is the host.
No. 1 Champlin Park vs. No. 5 Wayzata, 6 p.m.
No. 2 Forest Lake vs. No. 3 Eagan, 7 p.m.
No. 1 Shakopee vs. No. 4 Maple Grove, 7 p.m.
No. 2 Eden Prairie vs. No. 3 Centennial, 7 p.m.
No. 1 Moorhead vs. No. 4 Prior Lake, 6 p.m.
No. 2 Rosemount vs. No. 6 St. Michael-Albertville, 7 p.m.
No. 1 Mounds View vs. No. 5 Lakeville South, 6 p.m.
No. 2 Blaine vs. No. 3 Minnetonka, 6 p.m.
CLASS 5A SECTION CHAMPIONSHIPS
Section 1
Final, Nov. 6
No. 2 Northfield vs. No. 5 Rochester Century, 7 p.m. at Memorial Field
Section 2
Final, Nov. 6
No. 1 Mankato West vs. No. 2 Waconia, 7 p.m. at Mankato West High School
Section 3
Final, Nov. 6
No. 1 Hastings vs. No. 3 St. Thomas Academy, 6 p.m. at McNamara Stadium/Todd Field
Section 4
Final, Nov. 6
No. 1 Cretin-Derham Hall vs. No. 2 Mahtomedi, 6 p.m. at Highland Park High School
Section 5
Final, Nov. 6
No. 1 Bloomington Jefferson vs. No. 2 Minneapolis Southwest
Section 6
Final, Nov. 6
No. 1 Robbinsdale Armstrong vs. No. 2 Spring Lake Park, 6 p.m.
Section 7
Final, Nov. 6
No. 1 Monticello vs. No. 2 Elk River, 7 p.m. at Monticello High School
Section 8
Final, Nov. 6
No. 1 Brainerd vs. No. 3 Sartell, 7 p.m. at Brainerd High School
CLASS 4A SECTION CHAMPIONSHIPS
Section 1
Final, Nov. 6
No. 1 Byron vs. No. 3 Kasson-Mantorville, 7 p.m. at Jeff Whitney Field- Rochester Mayo High School
Section 2
Final, Nov. 6
No. 1 Willmar vs. No. 2 Marshall, 7 p.m. at high seed
Section 3
Final, Nov. 6
No. 1 Hill-Murray vs. No. 2 Simley, 6 p.m. at Hill-Murray High School
Section 4
Final, Nov. 6
No. 1 Totino-Grace vs. No. 2 Fridley, 6 p.m.
Section 5
Final, Nov. 6
No. 1 SMB vs. No. 2 Benilde-St. Margaret’s, 6:30 p.m. at Blake High School
Section 6
Final, Nov. 6
No. 1 Orono vs. No. 3 Zimmerman, 7 p.m. at Orono High School
Section 7
Final, Nov. 6
No. 1 Grand Rapids vs. No. 2 Hermantown, 7 p.m. at Duluth Denfeld/Hunting Stadium
Section 8
Final, Nov. 6
No. 1 Fergus Falls vs. No. 2 Becker, 7 p.m. at Otter Stadium - Fergus Falls
CLASS 3A SECTION CHAMPIONSHIPS
Section 1
Final, Nov. 6
No. 1 Pine Island vs. No. 2 Zumbrota-Mazeppa, 7 p.m.
Section 2
Final, Nov. 6
No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 2 Dassel-Cokato, 7:15 p.m.
Section 3
Final, Nov. 6
No. 1 Tri-City United vs. No. 2 Waseca, 7 p.m.
Section 4
Final, Nov. 6
No. 1 St. Croix Lutheran vs. No. 2 Minneapolis Camden, 7 p.m.
Section 5
Final, Nov. 6
No. 1 Annandale vs. No. 2 Foley, 6 p.m.
Section 6
Final, Nov. 6
No. 1 Albany vs. No. 3 New London-Spicer, 7 p.m.
Section 7
Final, Nov. 5
No. 1 Pierz vs. No. 2 Pequot Lakes, 7:30 p.m.
Section 8
Final, Nov. 6
No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 2 Perham, 5:30 p.m.
CLASS 2A SECTION CHAMPIONSHIPS
Section 1
Final, Nov. 6
No. 1 Caledonia vs. No. 2 Dover-Eyota, 7 p.m. at Paul Giel Field in Winona
Section 2
Final, Nov. 6
No. 1 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 3 Blooming Prairie Hayfield, 7 p.m. at Janesville-Waldorf-Pemberton
Section 3
Final, Nov. 6
No. 1 Jackson County Central vs. No. 2 Lake Crystal Wellcome Memorial, 7 p.m. at Southwest Minnesota State-Marshall
Section 4
Final, Nov. 6
No. 1 Cannon Falls vs. No. 2 Goodhue, 7 p.m. at Triton
Section 5
Final, Nov. 6
No. 1 Redwood Valley vs. No. 2 Kimball Area, 6 p.m. at St. Cloud Apollo
Section 6
Final, Nov. 6
No. 1 Osakis vs. No. 3 Royalton, 12:30 p.m. at Fargodome
Section 7
Final, Nov. 5
No. 1 Aitkin vs. No. 2 Moose Lake/Willow River, 6 p.m. at Esko Stadium Field
Section 8
Final, Nov. 6
No. 1 Hawley vs. No. 2 Pelican Rapids, 8 p.m. at Fargodome
CLASS 1A SECTION CHAMPIONSHIPS
Section 1
Final, Nov. 6
No. 1 Southland vs. No. 2 Fillmore Central, 7 p.m. at Dover-Eyota
Section 2
Final, Nov. 6
No. 1 Mayer Lutheran vs. No. 3 Cleveland, 7 p.m. at New Prague
Section 3
Final, Nov. 6
No. 1 Springfield vs. No. 2 Sleepy Eye United, 4:30 p.m. at Southwest Minnesota State-Marshall
Section 4
Final, Nov. 6
No. 1 Minneota vs. No. 2 Dawson-Boyd, 2 p.m. at Southwest Minnesota State-Marshall
Section 5
Final, Nov. 6
No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 2 Benson, 3 p.m. at Fargodome
Section 6
Final, Nov. 6
No. 1 Breckenridge vs. No. 2 Parkers Prairie, 10 a.m. at Fargodome
Section 7
Final, Nov. 6
No. 1 Mountain Iron-Buhl vs. No. 3 Barnum, 6 p.m. at Cloquet
Section 8
Final, Nov. 5
No. 1 Park Christian vs. No. 2 Mahnomen/Waubun, 7 p.m. at Fargodome
9-PLAYER SECTION CHAMPIONSHIPS
Section 1
Final, Nov. 6
No. 1 Lanesboro vs. No. 2 Spring Grove, 7 p.m. at Wescott Field in Austin
Section 2
Final, Nov. 6
No. 1 Wabasso vs. No. 2 New Ulm Cathedral at Lakeview
Section 3
Final, Nov. 6
No. 2 Hills-Beaver Creek vs. No. 5 Edgerton, 11:30 a.m. at Southwest Minnesota State-Marshall
Section 4
Final, Nov. 5
No. 1 Border West vs. No. 3 Hancock, 11:30 a.m. at Fargodome
Section 5
Final, Nov. 5
No. 1 Cromwell-Wright vs. No. 2 Sebeka, 5 p.m. at Brainerd
Section 6
Final, Nov. 5
No. 2 Blackduck vs. No. 4 Clearbrook-Gonvick, 2 p.m. at Fargodome
Section 7
Final, Nov. 6
No. 1 Cook County vs. No. 2 South Ridge, 6 p.m. at Cheever Field in Hibbing
Section 8
Final, Nov. 5
No. 1 Kittson County Central vs. No. 2 Goodridge/Grygla, 4:30 p.m. at Fargodome
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917