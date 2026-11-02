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High School

Minnesota High School Football 2026 Section Championship Matchups, Schedule

See the matchups for the final week of the MSHSL section playoffs
Jack Butler|
Earl Ebensteiner

The 2026 Minnesota high school football season continues this week with with the section championships. Class 6A moves forward to round two.

High School On SI has the matchups and schedule for each section final.

CLASS 6A BRACKET

All games on November 6. High seed is the host.

No. 1 Champlin Park vs. No. 5 Wayzata, 6 p.m.

No. 2 Forest Lake vs. No. 3 Eagan, 7 p.m.

No. 1 Shakopee vs. No. 4 Maple Grove, 7 p.m.

No. 2 Eden Prairie vs. No. 3 Centennial, 7 p.m.

No. 1 Moorhead vs. No. 4 Prior Lake, 6 p.m.

No. 2 Rosemount vs. No. 6 St. Michael-Albertville, 7 p.m.

No. 1 Mounds View vs. No. 5 Lakeville South, 6 p.m.

No. 2 Blaine vs. No. 3 Minnetonka, 6 p.m.

CLASS 5A SECTION CHAMPIONSHIPS

Section 1

Final, Nov. 6

No. 2 Northfield vs. No. 5 Rochester Century, 7 p.m. at Memorial Field

Section 2

Final, Nov. 6

No. 1 Mankato West vs. No. 2 Waconia, 7 p.m. at Mankato West High School

Section 3

Final, Nov. 6

No. 1 Hastings vs. No. 3 St. Thomas Academy, 6 p.m. at McNamara Stadium/Todd Field

Section 4

Final, Nov. 6

No. 1 Cretin-Derham Hall vs. No. 2 Mahtomedi, 6 p.m. at Highland Park High School

Section 5

Final, Nov. 6

No. 1 Bloomington Jefferson vs. No. 2 Minneapolis Southwest

Section 6

Final, Nov. 6

No. 1 Robbinsdale Armstrong vs. No. 2 Spring Lake Park, 6 p.m.

Section 7

Final, Nov. 6

No. 1 Monticello vs. No. 2 Elk River, 7 p.m. at Monticello High School

Section 8

Final, Nov. 6

No. 1 Brainerd vs. No. 3 Sartell, 7 p.m. at Brainerd High School

CLASS 4A SECTION CHAMPIONSHIPS

Section 1

Final, Nov. 6

No. 1 Byron vs. No. 3 Kasson-Mantorville, 7 p.m. at Jeff Whitney Field- Rochester Mayo High School

Section 2

Final, Nov. 6

No. 1 Willmar vs. No. 2 Marshall, 7 p.m. at high seed

Section 3

Final, Nov. 6

No. 1 Hill-Murray vs. No. 2 Simley, 6 p.m. at Hill-Murray High School

Section 4

Final, Nov. 6

No. 1 Totino-Grace vs. No. 2 Fridley, 6 p.m.

Section 5

Final, Nov. 6

No. 1 SMB vs. No. 2 Benilde-St. Margaret’s, 6:30 p.m. at Blake High School

Section 6

Final, Nov. 6

No. 1 Orono vs. No. 3 Zimmerman, 7 p.m. at Orono High School

Section 7

Final, Nov. 6

No. 1 Grand Rapids vs. No. 2 Hermantown, 7 p.m. at Duluth Denfeld/Hunting Stadium

Section 8

Final, Nov. 6

No. 1 Fergus Falls vs. No. 2 Becker, 7 p.m. at Otter Stadium - Fergus Falls

CLASS 3A SECTION CHAMPIONSHIPS

Section 1

Final, Nov. 6

No. 1 Pine Island vs. No. 2 Zumbrota-Mazeppa, 7 p.m.

Section 2

Final, Nov. 6

No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 2 Dassel-Cokato, 7:15 p.m.

Section 3

Final, Nov. 6

No. 1 Tri-City United vs. No. 2 Waseca, 7 p.m.

Section 4

Final, Nov. 6

No. 1 St. Croix Lutheran vs. No. 2 Minneapolis Camden, 7 p.m.

Section 5

Final, Nov. 6

No. 1 Annandale vs. No. 2 Foley, 6 p.m.

Section 6

Final, Nov. 6

No. 1 Albany vs. No. 3 New London-Spicer, 7 p.m.

Section 7

Final, Nov. 5

No. 1 Pierz vs. No. 2 Pequot Lakes, 7:30 p.m.

Section 8

Final, Nov. 6

No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 2 Perham, 5:30 p.m.

CLASS 2A SECTION CHAMPIONSHIPS

Section 1

Final, Nov. 6

No. 1 Caledonia vs. No. 2 Dover-Eyota, 7 p.m. at Paul Giel Field in Winona

Section 2

Final, Nov. 6

No. 1 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 3 Blooming Prairie Hayfield, 7 p.m. at Janesville-Waldorf-Pemberton

Section 3

Final, Nov. 6

No. 1 Jackson County Central vs. No. 2 Lake Crystal Wellcome Memorial, 7 p.m. at Southwest Minnesota State-Marshall

Section 4

Final, Nov. 6

No. 1 Cannon Falls vs. No. 2 Goodhue, 7 p.m. at Triton

Section 5

Final, Nov. 6

No. 1 Redwood Valley vs. No. 2 Kimball Area, 6 p.m. at St. Cloud Apollo

Section 6

Final, Nov. 6

No. 1 Osakis vs. No. 3 Royalton, 12:30 p.m. at Fargodome

Section 7

Final, Nov. 5

No. 1 Aitkin vs. No. 2 Moose Lake/Willow River, 6 p.m. at Esko Stadium Field

Section 8

Final, Nov. 6

No. 1 Hawley vs. No. 2 Pelican Rapids, 8 p.m. at Fargodome

CLASS 1A SECTION CHAMPIONSHIPS

Section 1

Final, Nov. 6

No. 1 Southland vs. No. 2 Fillmore Central, 7 p.m. at Dover-Eyota

Section 2

Final, Nov. 6

No. 1 Mayer Lutheran vs. No. 3 Cleveland, 7 p.m. at New Prague

Section 3

Final, Nov. 6

No. 1 Springfield vs. No. 2 Sleepy Eye United, 4:30 p.m. at Southwest Minnesota State-Marshall

Section 4

Final, Nov. 6

No. 1 Minneota vs. No. 2 Dawson-Boyd, 2 p.m. at Southwest Minnesota State-Marshall

Section 5

Final, Nov. 6

No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 2 Benson, 3 p.m. at Fargodome

Section 6

Final, Nov. 6

No. 1 Breckenridge vs. No. 2 Parkers Prairie, 10 a.m. at Fargodome

Section 7

Final, Nov. 6

No. 1 Mountain Iron-Buhl vs. No. 3 Barnum, 6 p.m. at Cloquet

Section 8

Final, Nov. 5

No. 1 Park Christian vs. No. 2 Mahnomen/Waubun, 7 p.m. at Fargodome

9-PLAYER SECTION CHAMPIONSHIPS

Section 1

Final, Nov. 6

No. 1 Lanesboro vs. No. 2 Spring Grove, 7 p.m. at Wescott Field in Austin

Section 2

Final, Nov. 6

No. 1 Wabasso vs. No. 2 New Ulm Cathedral at Lakeview

Section 3

Final, Nov. 6

No. 2 Hills-Beaver Creek vs. No. 5 Edgerton, 11:30 a.m. at Southwest Minnesota State-Marshall

Section 4

Final, Nov. 5

No. 1 Border West vs. No. 3 Hancock, 11:30 a.m. at Fargodome

Section 5

Final, Nov. 5

No. 1 Cromwell-Wright vs. No. 2 Sebeka, 5 p.m. at Brainerd

Section 6

Final, Nov. 5

No. 2 Blackduck vs. No. 4 Clearbrook-Gonvick, 2 p.m. at Fargodome

Section 7

Final, Nov. 6

No. 1 Cook County vs. No. 2 South Ridge, 6 p.m. at Cheever Field in Hibbing

Section 8

Final, Nov. 5

No. 1 Kittson County Central vs. No. 2 Goodridge/Grygla, 4:30 p.m. at Fargodome

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Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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