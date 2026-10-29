Minnesota High School Football 2026 Section Playoff Matchups, Brackets, Schedule - October 29
The Minnesota high school football playoffs continue this week with section semifinals on Saturday for Class 5A through 9-Player. Round 1 of the Class 6A tournament is on Friday.
Minnesota High School Football 2026 Section Playoff Matchups, Brackets, Schedule - October 29
Class 6A Bracket
Quadrant 1
No. 1 Champlin Park vs. No. 8 Eastview, 6 p.m.
No. 4 White Bear Lake vs. No. 5 Wayzata, 7 p.m.
No. 3 Eagan vs. No. 6 Rogers, 7 p.m.
No. 2 Forest Lake vs. No. 7 Edina, 7 p.m.
Quadrant 2
No. 1 Shakopee vs. No. 8 Park, 7 p.m.
No. 4 Maple Grove vs. No. 5 Andover, 7 p.m.
No. 3 Centennial vs. No. 6 East Ridge, 7 p.m.
No. 2 Eden Prairie vs. No. 7 Farmington, 7 p.m.
Quadrant 3
No. 1 Moorhead vs. No. 8 Coon Rapids, 6 p.m.
No. 4 Prior Lake vs. No. 5 Stillwater, 7 p.m.
No. 3 Woodbury vs. No. 6 St. Michael-Albertville, 7 p.m.
No. 2 Rosemount vs. No. 7 Osseo, 7 p.m.
Quadrant 4
No. 1 Mounds View vs. No. 8 Hopkins, 7 p.m.
No. 4 Anoka vs. No. 5 Lakeville South, 6 p.m.
No. 3 Minnetonka vs. No. 6 Lakeville North, 7 p.m.
No. 2 Blaine vs. No. 7 Roseville, 7 p.m.
Class 5A
Section 1
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Owatonna vs. No. 5 Rochester Century, 7 p.m.
No. 3 Rochester Mayo vs. No. 6 Rochester John Marshall, 7 p.m.
Section 2
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Mankato West vs. No. 4 Chanhassen, 1 p.m.
No. 2 Waconia vs. No. 3 Chaska, 1 p.m.
Section 3
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Hastings vs. No. 4 Burnsville, 1 p.m.
No. 2 Two Rivers vs. No. 3 St. Thomas Academy, 12 p.m.
Section 4
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Cretin-Derham Hall vs. No. 4 Tartan, 2 p.m.
No. 2 Mahtomedi vs. No. 2 St. Paul Highland Park, 1 p.m.
Section 5
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Bloomington Jefferson vs. No. 5 Bloomington Kennedy, 1:30 p.m.
No. 2 Minneapolis Southwest vs. No. 3 Minneapolis Washburn, 2 p.m.
Section 6
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Robbinsdale Armstong vs. No. 4 Park Center, 1 p.m.
No. 2 Spring Lake Park vs. No. 6 Robbinsdale Cooper, 3 p.m.
Section 7
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Monticello vs. No. 4 St. Francis, 1 p.m.
No. 2 Elk River vs. No. 3 Cambridge-Isanti, 12 p.m.
Section 8
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Brainerd vs. No. 5 Bemidji, 2 p.m.
No. 2 Alexandria vs. No. 3 Sartell, 2 p.m.
Class 4A
Section 1
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Byron vs. No. 4 Winona, 1 p.m.
No. 2 Stewartville vs. No. 3 Kasson-Mantorville, 1 p.m.
Section 2
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Willmar vs. No. 4 Rocori, 3 p.m.
No. 2 Marshall vs. No. 3 Hutchinson, 6 p.m.
Section 3
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Hill-Murray vs. No. 4 Chisago Lakes, 11 a.m.
No. 2 Simley vs. No. 3 South Saint Paul, 1 p.m.
Section 4
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Totino-Grace vs. No. 4 St. Anthony Village, 1 p.m.
No. 2 Fridley vs. No. 3 Como Park, 1 p.m.
Section 5
Semifinals, Oct. 31
No. 1 SMB vs. No. 5 Richfield, 12p.m.
No. 2 Benilde-St. Margaret’s vs. No. 3 Holy Angels, 12 p.m.
Section 6
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Orono vs. No. 4 Providence Academy, 1 p.m.
No. 2 Delano vs. No. 3 Zimmerman, 1 p.m.
Section 7
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Grand Rapids vs. No. 4 Duluth Denfeld, 6 p.m.
No. 2 Hermantown vs. No. 3 Cloquet, 6 p.m.
Section 8
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Fergus Falls vs. No. 4 Princeton
No. 2 Becker vs. No. 6 Little Falls
Class 3A
Section 1
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Pine Island vs. No. 4 La Crescent-Hokah, 1 p.m.
No. 2 Zumbrota-Mazeppa vs. No. 3 Cotter/Hope, 1 p.m.
Section 2
Saturday, Oct. 31
No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 4 Watertown-Mayer, 2 p.m.
No. 2 Dassel-Cokato vs. No. 3 Howard Lake-Waverly-Winsted, 2 p.m.
Section 3
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Tri-City United vs. No. 5 Fairmont, 2 p.m.
No. 2 Waseca vs. No. 3 Luverne, 2 p.m.
Section 4
Semifinals, Oct. 31
No. 1 St. Croix Lutheran Academy vs. No. 4 Minneapolis North, 5 p.m.
No. 2 Minneapolis Camden vs. No. 3 Brooklyn Center, 2 p.m.
Section 5
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Annandale vs. No. 4 Milaca, 7 p.m.
No. 2 Foley vs. No. 3 Mora, 2 p.m.
Section 6
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Albany vs. No. 4 Litchfield, 2 p.m.
No. 3 New London-Spicer vs. No. 2 Melrose Area, 2 p.m.
Section 7
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Pierz vs. No. 4 Esko, 2 p.m.
No. 2 Pequot Lakes vs. No. 3 Two Harbors, 2 p.m.
Section 8
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 5 Morris Area/Chokio-Alberta, 2 p.m.
No. 2 Perham vs. No. 3 East Grand Forks, 2 p.m.
Class 2A
Section 1
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Caledonia vs. No. 4 Rushford-Peterson, 7 p.m.
No. 2 Dover-Eyota vs. No. 6 Rochester Lourdes, 7 p.m.
Section 2
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 4 St. Clair-Loyola, 2 p.m.
No. 2 Maple River vs. No. 3 Blooming Prairie Hayfield, 2 p.m.
Section 3
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Jackson County Central vs. No. 4 Pipestone Area, 3 p.m.
No. 2 Lake Crystal Wellcome Memorial vs. No. 3 Minnesota Valley Lutheran, 3 p.m.
Section 4
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Cannon Falls vs. No. 4 Central Public Schools, 1 p.m.
No. 2 Goodhue vs. No. 6 Randolph, 1 p.m.
Section 5
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Redwood Valley vs. No. 4 Paynesville Area, 2 p.m.
No. 2 Kimball Area vs. No. 3 Eden Valley-Watkins, 2 p.m.
Section 6
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Osakis vs. No. 5 Staples-Motley, 2 p.m.
No. 2 Holdingford vs. No. 3 Royalton, 2 p.m.
Section 7
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Aitkin vs. No. 5 Mesabi East, 2 p.m.
No. 2 Moose Lake/Willow River vs. No. 3 Crosby-Ironton, 2 p.m.
Section 8
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Hawley vs. No. 4 Warroad, 2 p.m.
No. 2 Pelican Rapids vs. No. 3 Barnesville, 2 p.m.
Class 1A
Section 1
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Southland vs. No. 5 Lewiston-Altura, 1 p.m.
No. 2 Fillmore Central vs. No. 3 New Richland-H-E-G, 1 p.m.
Section 2
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Mayer Lutheran vs. No. 4 St. James, 2 p.m.
No. 2 Martin County West vs. No. 3 Cleveland, 2 p.m.
Section 3
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Springfield vs. No. 4 Russell-Tyler-Ruthton, 3 p.m.
No. 2 Sleepy Eye United vs. No. 3 Murray County Central, 1 p.m.
Section 4
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Minneota vs. No. 5 MACCRAY, 3 p.m.
No. 2 Dawson-Boyd vs. No. 6 Canby, 3 p.m.
Section 5
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 4 A-B-E, 2 p.m.
No. 2 Benson vs. No. 3 West Central Area, 2 p.m.
Section 6
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Breckenridge vs. No. 4 Pine River-Backus, 2 p.m.
No. 2 Parkers Prairie vs. No. 6 Otter Tail Central, 2 p.m.
Section 7
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Mountain Iron-Buhl vs. No. 4 Braham, 2 p.m.
No. 2 Deer River vs. No. 3 Barnum, 2 p.m.
Section 8
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Park Christian vs. No. 4 Polk County West, 2 p.m.
No. 2 Mahnomen/Waubun vs. No. 3 Red Lake County, 2 p.m.
9-Player
Section 1
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Lanesboro vs. No. 4 Grand Meadow, 1 p.m.
No. 2 Spring Grove vs. No. 3 LeRoy-Ostrander-Lyle-Pacelli, 1 p.m.
Section 2
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Wabasso vs. No. 5 Red Rock Central, 2 p.m.
No. 2 New Ulm Cathedral vs. No. 6 Buffalo Lake-Hector-Stewart, 2 p.m.
Section 3
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Alden-Conger/Glenville-Emmons vs. No. 5 Edgerton, 3 p.m.
No. 2 Hills-Beaver Creek vs. No. 3 Heron Lake-Okabena/Fulda, 3 p.m.
Section 4
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Border West vs. No. 4 Rothsay, 2 p.m.
No. 2 Hillcrest Lutheran Academy vs. No. 3 Hancock, 2 p.m.
Section 5
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Cromwell-Wright vs. No. 5 Mille Lacs, 2 p.m.
No. 2 Sebeka vs. No. 3 Verndale, 1 p.m.
Section 6
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Fosston vs. No. 4 Clearbrook-Gonvick, 2 p.m.
No. 2 Blackduck vs. No. 6 Fertile-Beltrami, 2 p.m.
Section 7
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Cook County vs. No. 4 Bigfork, 2 p.m.
No. 2 South Ridge vs. No. 3 Silver Bay, 2 p.m.
Section 8
Semifinals, Oct. 31
No. 1 Kittson County Central vs. No. 4 Win-E-Mac, 2 p.m.
No. 2 Goodridge/Grygla vs. No. 3 Badger/GB-MR, 2 p.m.
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917