Minnesota High School Football 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule - November 9
The 2026 MSHSL state football tournament begins this week for all classifications. High School On SI has the mtachups for the quarterfinals for each bracket.
Class 6A Bracket
Quarterfinals, Nov. 12
No. 1 Champlin Park vs. No. 2 Forest Lake, 6 p.m. at Spring Lake Park
No. 2 Rosemount vs. No. 4 Prior Lake, 6 p.m. at Maple Grove
No. 3 Minnetonka vs. No. 5 Lakeville South, 6 p.m. at Eastview
Quarterfinals, Nov. 13
No. 1 Shakopee vs. No. 3 Centennial, 6 p.m. at Farmington
Class 5A Bracket
Quarterfinals, Nov. 13
No. 1 Monticello vs. No. 4 Bloomington Jefferson, 7 p.m. at Forest Lake
Quarterfinals, Nov. 14
No. 1 Cretin-Derham Hall vs. No. 4 Northfield, 1 p.m. at Woodbury
No. 2 Brainerd vs. No. 3 Spring Lake Park, 1 p.m. at Rocori
No. 2 Mankato West vs. No. 3 Hastings, 1 p.m. at Park Center
Class 4A Bracket
Quarterfinals, Nov. 12
No. 1 Orono vs. No. 4 SMB, 7 p.m. at Buffalo
No. 1 Byron vs. No. 4 Totino-Grace, 7 p.m. at Owatonna
No. 2 Willmar vs. No. 3 Hill-Murray, 6 p.m. at Blaine
Quarterfinals, Nov. 13
No. 2 Grand Rapids vs. No. 3 Fergus Falls, 6 p.m. at Brainerd
Class 3A Bracket
Quarterfinals, Nov. 12
No. 1 Pierz vs. No. 4 Albany, 7 p.m. at Monticello
Quarterfinals, Nov. 13
No. 2 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 3 Annandale, 6 p.m. at Alexandria
No. 2 St. Croix Lutheran vs. No. 3 Dassel-Cokato, 7 p.m. at New Prague
Quarterfinals, Nov. 14
No. 1 Waseca vs. No. 4 Zumbrota-Mazeppa, noon at Apple Valley
Class 2A Bracket
Quarterfinals, Nov. 12
No. 1 Aitkin vs. No. 4 Hawley, 6 p.m. at Brainerd
No. 1 Caledonia vs. No. 4 Cannon Falls, 7 p.m. at Rochester Mayo
No. 2 Redwood Valley vs. No. 3 Osakis, 7 p.m. at St. Cloud Apollo
No. 2 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 3 Jackson County Central, 7 p.m. at Hastings
Class 1A Bracket
Quarterfinals, Nov. 13
No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 4 Park Christian, 7 p.m. at Morris
No. 1 Minneota vs. No. 4 Mayer Lutheran, 7 p.m. at Southwest Minnesota State
No. 2 Breckenridge vs. No. 3 Mountain Iron-Buhl, 6 p.m. at Becker
No. 2 Springfield vs. No. 3 Southland, 7 p.m. at Kasson-Mantorville
9-Player Bracket
Quarterfinals, Nov. 12
No. 1 Kittson County Central vs. No. 4 Cook County, 6 p.m. at Moorhead
No. 1 Hills-Beaver Creek vs. No. 4 Spring Grove, 7 p.m. at Southwest Minnesota State
No. 2 Cromwell-Wright vs. No. 3 Clearbrook-Gonvick, 7 p.m. at Grand Rapids
No. 2 Border West vs. No. 3 Wabasso, 7 p.m. at Dover-Eyota
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917