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High School

Minnesota High School Football 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule - November 9

See the matchups for the quarterfinals of the MSHSL state tournament
Jack Butler|
Rosemount plays Prior Lake in the 2026 MSHSL Class 6A quarterfinal.
Rosemount plays Prior Lake in the 2026 MSHSL Class 6A quarterfinal. | Jeff Lawler

The 2026 MSHSL state football tournament begins this week for all classifications. High School On SI has the mtachups for the quarterfinals for each bracket.

Class 6A Bracket

Quarterfinals, Nov. 12

No. 1 Champlin Park vs. No. 2 Forest Lake, 6 p.m. at Spring Lake Park

No. 2 Rosemount vs. No. 4 Prior Lake, 6 p.m. at Maple Grove

No. 3 Minnetonka vs. No. 5 Lakeville South, 6 p.m. at Eastview

Quarterfinals, Nov. 13

No. 1 Shakopee vs. No. 3 Centennial, 6 p.m. at Farmington

Class 5A Bracket

Quarterfinals, Nov. 13

No. 1 Monticello vs. No. 4 Bloomington Jefferson, 7 p.m. at Forest Lake

Quarterfinals, Nov. 14

No. 1 Cretin-Derham Hall vs. No. 4 Northfield, 1 p.m. at Woodbury

No. 2 Brainerd vs. No. 3 Spring Lake Park, 1 p.m. at Rocori

No. 2 Mankato West vs. No. 3 Hastings, 1 p.m. at Park Center

Class 4A Bracket

Quarterfinals, Nov. 12

No. 1 Orono vs. No. 4 SMB, 7 p.m. at Buffalo

No. 1 Byron vs. No. 4 Totino-Grace, 7 p.m. at Owatonna

No. 2 Willmar vs. No. 3 Hill-Murray, 6 p.m. at Blaine

Quarterfinals, Nov. 13

No. 2 Grand Rapids vs. No. 3 Fergus Falls, 6 p.m. at Brainerd

Class 3A Bracket

Quarterfinals, Nov. 12

No. 1 Pierz vs. No. 4 Albany, 7 p.m. at Monticello

Quarterfinals, Nov. 13

No. 2 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 3 Annandale, 6 p.m. at Alexandria

No. 2 St. Croix Lutheran vs. No. 3 Dassel-Cokato, 7 p.m. at New Prague

Quarterfinals, Nov. 14

No. 1 Waseca vs. No. 4 Zumbrota-Mazeppa, noon at Apple Valley

Class 2A Bracket

Quarterfinals, Nov. 12

No. 1 Aitkin vs. No. 4 Hawley, 6 p.m. at Brainerd

No. 1 Caledonia vs. No. 4 Cannon Falls, 7 p.m. at Rochester Mayo

No. 2 Redwood Valley vs. No. 3 Osakis, 7 p.m. at St. Cloud Apollo

No. 2 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 3 Jackson County Central, 7 p.m. at Hastings

Class 1A Bracket

Quarterfinals, Nov. 13

No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 4 Park Christian, 7 p.m. at Morris

No. 1 Minneota vs. No. 4 Mayer Lutheran, 7 p.m. at Southwest Minnesota State

No. 2 Breckenridge vs. No. 3 Mountain Iron-Buhl, 6 p.m. at Becker

No. 2 Springfield vs. No. 3 Southland, 7 p.m. at Kasson-Mantorville

9-Player Bracket

Quarterfinals, Nov. 12

No. 1 Kittson County Central vs. No. 4 Cook County, 6 p.m. at Moorhead

No. 1 Hills-Beaver Creek vs. No. 4 Spring Grove, 7 p.m. at Southwest Minnesota State

No. 2 Cromwell-Wright vs. No. 3 Clearbrook-Gonvick, 7 p.m. at Grand Rapids

No. 2 Border West vs. No. 3 Wabasso, 7 p.m. at Dover-Eyota

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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