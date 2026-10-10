Minnesota High School Football Final Scores, Results - October 9
The Minnesota high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.
Full Minnesota high school football scoreboard.
Minnesota High School Football Final Scores, Results - October 9
Ada-Borup/Norman County West 44, Red Lake 0
Clearbrook-Gonvick 42, Ortonville 12
Burnsville 27, Apple Valley 26
Mayo 36, John Marshall 7
St. Anthony Village 48, Richfield 21
North Community 28, Roosevelt 14
Irondale 27, Buffalo 15
Park Center 44, DeLaSalle 12
Moorhead 55, Eden Prairie 34
Duluth East 32, Denfeld 18
Andover 28, Rogers 23
Zimmerman 25, Big Lake 8
Cook County 57, Bigfork 0
Pelican Rapids 56, Roseau 0
Eastview 58, Hopkins 34
East Grand Forks 32, Thief River Falls 6
Brooklyn Center/Parnassus Prep 20, Breck 7
Warroad 29, Park Rapids 26
Johnson 63, HHOWL (CO-OP) 0
Washburn 28, Highland Park 21
Cambridge-Isanti 22, St. Francis 6
Jefferson 31, St. Louis Park 14
Mahtomedi 27, Tartan 3
Grand Rapids 49, North Branch 14
Mora 45, Pine City 16
Albany 35, Little Falls 20
Murray County Central 23, Tracy-Milroy-Balaton 22
Kittson Central/Lancaster 49, NF (CO-OP) 0
Hermantown 21, Esko 20
Minneota 47, Lac qui Parle Valley 8
Gibbon-Fairfax-Winthrop 14, Lester Prairie/Holy Trinity 6
Cherry 66, East Central 21
Foley 42, Milaca 21
Orono 20, Marshall 7
Perham 57, Pillager 12
Alexandria 41, Bemidji 21
Lake City 35, Red Wing 29
Annandale 47, Rockford 7
New Prague 17, Century 13
Fillmore Central 35, NRHEG 6
Dassel-Cokato 57, Montevideo 6
Dawson-Boyd 28, MACCRAY 7
Minneapolis Southwest 31, Camden/FAIR Downtown 6
Byron 37, Kasson-Mantorville 7
Luverne 56, Minnesota Valley Lutheran 25
Menahga 46, New York Mills 6
St. Peter 25, Albert Lea 13
Badger/Greenbush-Middle River 34, Stephen-Argyle Central 12
Cloquet 40, RR (CO-OP) 0
Dilworth-Glyndon-Felton 21, Hawley 6
Hutchinson 37, Detroit Lakes 12
Chatfield 21, St. Charles 10
Chaska 24, Chanhassen 16
Mankato West 58, Two Rivers 0
Owatonna 42, Northfield 21
West Central Area 43, Long Prairie-Grey Eagle 0
Eagan 32, Farmington 0
Rosemount 29, Lakeville North 3
Central 21, Kenyon-Wanamingo 6
Kingsland 51, Wabasha-Kellogg 20
Spring Grove 42, Mabel-Canton 6
Hillcrest Lutheran Academy 28, NCEUH (CO-OP) 20
Mesabi East 8, Greenway/Nashwauk-Keewatin 0
Waterville-Elysian-Morristown 34, Blooming Prairie 15
Prior Lake 14, Shakopee 10
Maple River 47, Atwater-Cosmos-Grove City 14
TCU (CO-OP) 21, New Ulm 14
Pequot Lakes 35, Hibbing 0
Rushford-Peterson 49, Lourdes 26
Grand Meadow 38, Houston 6
Staples-Motley 26, Barnesville 17
Benilde-St. Margaret’s 49, Columbia Heights 6
Redwood Valley 7, Kimball 0
Rocori 33, Fergus Falls 26
Frazee 27, Wadena-Deer Creek 24
White Bear Lake 32, Stillwater 29
Wabasso 56, Nicollet 6
McGregor 40, Ogilvie 24
South Ridge 41, Littlefork-Big Falls 16
Aitkin 28, Rush City 0
Border West 36, Win-E-Mac 12
Mounds View 14, Woodbury 13
Pierz 79, Apollo 7
New London-Spicer 47, Howard Lake-Waverly-Winsted 21
Southland 72, USCGCA (CO-OP) 0
Princeton 21, Chisago Lakes Area 14
Fosston 50, Rothsay 16
Litchfield 62, Morris Area/Chokio-Alberta 35
Coon Rapids 24, Park 21
Royalton 36, Osakis 34
Fairmont/Martin Luther 27, Belle Plaine 7
New Ulm Cathedral 71, MLMLC (CO-OP) 7
Willmar 62, St. Cloud Tech/St. John’s Prep 14
SCLNLAUMLWA (CO-OP) 42, St. Agnes 20
PCSHSP (CO-OP) 53, Nevis 8
Mahnomen/Waubun 19, PCW (CO-OP) 14
Chisholm 14, ENRVC (CO-OP) 6
Red Rock Central 27, Buffalo Lake-Hector-Stewart 24
Cretin-Derham Hall 44, Kennedy 0
Monticello 21, Brainerd 15
Benson 24, Belgrade-Brooten-Elrosa 14
Melrose 38, Holdingford 27
Forest Lake 44, East Ridge 27
Blaine 73, Osseo 0
Sartell-St. Stephen 44, Sauk Rapids-Rice 30
Centennial 44, Roseville 21
Eden Valley-Watkins 54, Kerkhoven-Murdock-Sunburg 8
St. Michael-Albertville 21, Maple Grove 0
Walker-Hackensack-Akeley 42, CLBBONGS (CO-OP) 8
La Crescent 42, Plainview-Elgin-Millville 14
Hancock 58, Fertile-Beltrami 8
Ashby/Brandon/Evansville 16, BLHS (CO-OP) 8
Kelley 40, Northome/Kelliher 28
Sibley East 18, Windom 16
Stewartville 50, Faribault 7
Heron Lake-Okabena/Fulda 46, Westbrook-Walnut Grove 0
Mountain Iron-Buhl 16, Barnum 12
Lakeville South 38, Edina 20
Yellow Medicine East 13, Madelia 0
Winona 28, South St. Paul 24
Breckenridge 42, Lake Park-Audubon 13
Martin County West 30, St. James 0
Parkers Prairie 42, OTC (CO-OP) 6
Champlin Park 43, Anoka 21
Canby 21, Lakeview 20
Hills-Beaver Creek 28, Edgerton 14
Holy Family Catholic 21, Watertown-Mayer 7
Russell-Tyler-Ruthton 47, BOLD 0
Lake Crystal-Wellcome Memorial 41, Pipestone 0
Minnetonka 28, Wayzata 14
Waseca 49, Worthington 7
Lanesboro 60, LeRoy-Ostrander/Lyle/Pacelli 24
Paynesville 26, St. Cloud Cathedral 7
Caledonia 48, Randolph/Fit Academy Charter 0
Waconia 21, Mankato East 15
Minnewaska Area 37, Sauk Centre 16
Goodridge/Grygla 58, Warren-Alvarado-Oslo 14
Jordan 23, Glencoe-Silver Lake 17
Alden-Conger 20, Bethlehem Academy 0
Cromwell 56, Bertha-Hewitt 8
Pine River-Backus 30, Bagley 22
Dover-Eyota 47, Triton 0
Pine Island 42, Austin 0
Verndale 15, Mille Lacs co-op [Isle/Onamia] 14
Becker 32, Totino-Grace 14
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917