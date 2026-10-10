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High School

Minnesota High School Football Final Scores, Results - October 9

See final scores from around Minnesota
Jack Butler|
Jason Soria

The Minnesota high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.

Full Minnesota high school football scoreboard.

Minnesota High School Football Final Scores, Results - October 9

Ada-Borup/Norman County West 44, Red Lake 0

Clearbrook-Gonvick 42, Ortonville 12

Burnsville 27, Apple Valley 26

Mayo 36, John Marshall 7

St. Anthony Village 48, Richfield 21

North Community 28, Roosevelt 14

Irondale 27, Buffalo 15

Park Center 44, DeLaSalle 12

Moorhead 55, Eden Prairie 34

Duluth East 32, Denfeld 18

Andover 28, Rogers 23

Zimmerman 25, Big Lake 8

Cook County 57, Bigfork 0

Pelican Rapids 56, Roseau 0

Eastview 58, Hopkins 34

East Grand Forks 32, Thief River Falls 6

Brooklyn Center/Parnassus Prep 20, Breck 7

Warroad 29, Park Rapids 26

Johnson 63, HHOWL (CO-OP) 0

Washburn 28, Highland Park 21

Cambridge-Isanti 22, St. Francis 6

Jefferson 31, St. Louis Park 14

Mahtomedi 27, Tartan 3

Grand Rapids 49, North Branch 14

Mora 45, Pine City 16

Albany 35, Little Falls 20

Murray County Central 23, Tracy-Milroy-Balaton 22

Kittson Central/Lancaster 49, NF (CO-OP) 0

Hermantown 21, Esko 20

Minneota 47, Lac qui Parle Valley 8

Gibbon-Fairfax-Winthrop 14, Lester Prairie/Holy Trinity 6

Cherry 66, East Central 21

Foley 42, Milaca 21

Orono 20, Marshall 7

Perham 57, Pillager 12

Alexandria 41, Bemidji 21

Lake City 35, Red Wing 29

Annandale 47, Rockford 7

New Prague 17, Century 13

Fillmore Central 35, NRHEG 6

Dassel-Cokato 57, Montevideo 6

Dawson-Boyd 28, MACCRAY 7

Minneapolis Southwest 31, Camden/FAIR Downtown 6

Byron 37, Kasson-Mantorville 7

Luverne 56, Minnesota Valley Lutheran 25

Menahga 46, New York Mills 6

St. Peter 25, Albert Lea 13

Badger/Greenbush-Middle River 34, Stephen-Argyle Central 12

Cloquet 40, RR (CO-OP) 0

Dilworth-Glyndon-Felton 21, Hawley 6

Hutchinson 37, Detroit Lakes 12

Chatfield 21, St. Charles 10

Chaska 24, Chanhassen 16

Mankato West 58, Two Rivers 0

Owatonna 42, Northfield 21

West Central Area 43, Long Prairie-Grey Eagle 0

Eagan 32, Farmington 0

Rosemount 29, Lakeville North 3

Central 21, Kenyon-Wanamingo 6

Kingsland 51, Wabasha-Kellogg 20

Spring Grove 42, Mabel-Canton 6

Hillcrest Lutheran Academy 28, NCEUH (CO-OP) 20

Mesabi East 8, Greenway/Nashwauk-Keewatin 0

Waterville-Elysian-Morristown 34, Blooming Prairie 15

Prior Lake 14, Shakopee 10

Maple River 47, Atwater-Cosmos-Grove City 14

TCU (CO-OP) 21, New Ulm 14

Pequot Lakes 35, Hibbing 0

Rushford-Peterson 49, Lourdes 26

Grand Meadow 38, Houston 6

Staples-Motley 26, Barnesville 17

Benilde-St. Margaret’s 49, Columbia Heights 6

Redwood Valley 7, Kimball 0

Rocori 33, Fergus Falls 26

Frazee 27, Wadena-Deer Creek 24

White Bear Lake 32, Stillwater 29

Wabasso 56, Nicollet 6

McGregor 40, Ogilvie 24

South Ridge 41, Littlefork-Big Falls 16

Aitkin 28, Rush City 0

Border West 36, Win-E-Mac 12

Mounds View 14, Woodbury 13

Pierz 79, Apollo 7

New London-Spicer 47, Howard Lake-Waverly-Winsted 21

Southland 72, USCGCA (CO-OP) 0

Princeton 21, Chisago Lakes Area 14

Fosston 50, Rothsay 16

Litchfield 62, Morris Area/Chokio-Alberta 35

Coon Rapids 24, Park 21

Royalton 36, Osakis 34

Fairmont/Martin Luther 27, Belle Plaine 7

New Ulm Cathedral 71, MLMLC (CO-OP) 7

Willmar 62, St. Cloud Tech/St. John’s Prep 14

SCLNLAUMLWA (CO-OP) 42, St. Agnes 20

PCSHSP (CO-OP) 53, Nevis 8

Mahnomen/Waubun 19, PCW (CO-OP) 14

Chisholm 14, ENRVC (CO-OP) 6

Red Rock Central 27, Buffalo Lake-Hector-Stewart 24

Cretin-Derham Hall 44, Kennedy 0

Monticello 21, Brainerd 15

Benson 24, Belgrade-Brooten-Elrosa 14

Melrose 38, Holdingford 27

Forest Lake 44, East Ridge 27

Blaine 73, Osseo 0

Sartell-St. Stephen 44, Sauk Rapids-Rice 30

Centennial 44, Roseville 21

Eden Valley-Watkins 54, Kerkhoven-Murdock-Sunburg 8

St. Michael-Albertville 21, Maple Grove 0

Walker-Hackensack-Akeley 42, CLBBONGS (CO-OP) 8

La Crescent 42, Plainview-Elgin-Millville 14

Hancock 58, Fertile-Beltrami 8

Ashby/Brandon/Evansville 16, BLHS (CO-OP) 8

Kelley 40, Northome/Kelliher 28

Sibley East 18, Windom 16

Stewartville 50, Faribault 7

Heron Lake-Okabena/Fulda 46, Westbrook-Walnut Grove 0

Mountain Iron-Buhl 16, Barnum 12

Lakeville South 38, Edina 20

Yellow Medicine East 13, Madelia 0

Winona 28, South St. Paul 24

Breckenridge 42, Lake Park-Audubon 13

Martin County West 30, St. James 0

Parkers Prairie 42, OTC (CO-OP) 6

Champlin Park 43, Anoka 21

Canby 21, Lakeview 20

Hills-Beaver Creek 28, Edgerton 14

Holy Family Catholic 21, Watertown-Mayer 7

Russell-Tyler-Ruthton 47, BOLD 0

Lake Crystal-Wellcome Memorial 41, Pipestone 0

Minnetonka 28, Wayzata 14

Waseca 49, Worthington 7

Lanesboro 60, LeRoy-Ostrander/Lyle/Pacelli 24

Paynesville 26, St. Cloud Cathedral 7

Caledonia 48, Randolph/Fit Academy Charter 0

Waconia 21, Mankato East 15

Minnewaska Area 37, Sauk Centre 16

Goodridge/Grygla 58, Warren-Alvarado-Oslo 14

Jordan 23, Glencoe-Silver Lake 17

Alden-Conger 20, Bethlehem Academy 0

Cromwell 56, Bertha-Hewitt 8

Pine River-Backus 30, Bagley 22

Dover-Eyota 47, Triton 0

Pine Island 42, Austin 0

Verndale 15, Mille Lacs co-op [Isle/Onamia] 14

Becker 32, Totino-Grace 14

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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