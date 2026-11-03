Minnesota High School Girls Volleyball 2026 Section Tournament Semifinal, Championship Matchups, Schedule
The 2026 Minnesota high school girls volleyball section tournaments conclude this week. The winner of each section advances to the MSHSL State Tournament at Grand Casino Arena on November 11-14.
High School On SI has each matchup listed below.
CLASS 4A
Section 1
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Lakeville South vs. No. 4 Rochester Century, 7 p.m.
No. 2 Lakeville North vs. No. 3 Farmington, 7 p.m.
Final, Nov. 7
At Mayo Civic Center, 5 p.m.
Section 2
Final, Nov. 4
No. 3 Chanhassen vs. No. 4 Waconia, 7 p.m.
Section 3
Final, Nov. 5
No. 1 Eagan vs. No. 2 East Ridge, 7 p.m.
Section 4
Final, Nov. 4
No. 1 Roseville vs. No. 2 Stillwater, 6 p.m.
Section 5
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Maple Grove vs. No. 4 Wayzata, 5 p.m.
No. 2 Champlin Park vs. No. 3 Rogers, 7 p.m.
Final, Nov. 7
At St. Michael-Albertville High School, 3 p.m.
Section 6
Final, Nov. 4
No. 1 Apple Valley vs. No. 2 Bloomington Jefferson, 6 p.m.
Section 7
Final, Nov. 4
No. 1 Centennial vs. No. 3 Blaine, 6 p.m.
Section 8
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Alexandria vs. No. 4 Buffalo, 7 p.m.
No. 2 Moorhead vs. No. 6 Elk River, 6 p.m.
Final, Nov. 7
At High Seed, 2 p.m.
CLASS 3A
Section 1
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Northfield vs. No. 4 Byron, 7 p.m.
No. 2 Stewartville vs. No. 3 Kasson-Mantorville, 7 p.m.
The section final is Nov. 7 at 2 p.m. at Mayo Civic Center.
Section 2
Final, Nov. 4
No. 1 Marshall vs. No. 2 Willmar, 7 p.m.
Section 3
Final, Nov. 5
No. 1 Cretin-Derham Hall vs. No. 3 Minneapolis Roosevelt, 7 p.m.
Section 4
Final, Nov. 4
No. 1 Hill-Murray vs. No. 3 Chisago Lakes, 6 p.m.
Section 5
Final, Nov. 4
No. 1 Totino-Grace vs. No. 2 Big Lake, 6 p.m.
Section 6
Final, Nov. 4
No. 1 Benilde-St. Margaret’s vs. No. 2 Delano, 7 p.m.
Section 7
Final, Nov. 4
No. 1 Princeton vs. No. 2 North Branch, 6 p.m.
Section 8
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Sauk Rapids-Rice vs. No. 5 Rocori, 7 p.m.
No. 2 Detroit Lakes vs. No. 3 Annandale, 7 p.m.
The section final is Nov. 7 at the higher seed, time TBA.
CLASS 2A
Section 1
Semifinals, Nov. 5
No. 1 Dover-Eyota vs. No. 4 Cannon Falls, 6 p.m.
No. 2 Triton vs. No. 3 Caledonia, 7:30 p.m.
The section final is Nov. 7 at 10 a.m. at Mayo Civic Center.
Section 2
Final, Nov. 5
No. 1 Southwest Christian vs. No. 2 Belle Plaine, 7:45 p.m.
Section 3
Semifinals, Nov. 5
No. 1 New London-Spicer vs. North No. 7 Montevideo, 7 p.m.
No. 1 Jackson County Central vs. South No. 3 Windom Area, 7 p.m.
The section final is Nov. 7 at 7:30 p.m. at Southwest Minnesota State.
Section 4
Semifinals, Nov. 5
No. 1 New Life Academy vs. No. 5 Visitation, 6 p.m.
No. 2 Minnehaha Academy vs. No. 3 Concordia Academy, 6 p.m.
The section final is Nov. 7 at 3:15 p.m. at Forest Lake.
Section 5
Semifinals, Nov. 5
No. 1 Watertown-Mayer vs. No. 4 Howard Lake-Waverly-Winsted, 7:45 p.m.
No. 2 Blake vs. No. 6 Maple Lake, 6 p.m.
The section final is Nov. 7 at 6 p.m. at St. Michael-Albertville.
Section 6
Final, Nov. 5
No. 1 Minnewaska Area vs. No. 3 Sauk Centre, 7 p.m.
Section 7
Final, Nov. 4
South No. 1 Esko vs. South No. 2 Rush City, 7 p.m.
Section 8
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Barnesville vs. No. 5 Dilworth-Glyndon-Felton, 6 p.m.
No. 2 Thief River Falls vs. No. 3 East Grand Forks, 7:45 p.m.
The section final is Nov. 7 at 7 p.m., location TBD.
CLASS 1A
Section 1
Semifinals, Nov. 5
No. 1 Fillmore Central vs. No. 4 Mabel-Canton, 6 p.m.
No. 2 Kenyon-Wanamingo vs. No. 3 Spring Grove, 7:30 p.m.
The section final is Nov. 7 at noon at Mayo Civic Center.
Section 2
Final, Nov. 5
No. 1 Cleveland vs. No. 3 Sleepy Eye St. Mary’s, 6 p.m.
Section 3
Semifinals, Nov. 5
No. 1 Minneota vs. No. 2 Central Minnesota Christian, 7 p.m.
No. 1 Russell-Tyler-Ruthton vs. No. 3 Adrian/Ellsworth, 5:30 p.m.
The section final is Nov. 7 at 5 p.m. at Southwest Minnesota State.
Section 4
Semifinals, Nov. 5
No. 1 Mayer Lutheran vs. No. 4 West Lutheran, 7 p.m.
No. 2 Liberty Classical Academy vs. No. 3 Braham, 7 p.m.
The section final is Nov. 7 at 1 p.m. at Forest Lake.
Section 5
Final, Nov. 5
No. 1 Browerville vs. No. 2 Pine River-Backus, 7 p.m.
Section 6
Semifinals, Nov. 4
No. 1 Border West vs. No. 5 Henning, 6 p.m.
No. 2 Underwood vs. No. 3 Belgrade-Brooten-Elrosa, 7:45 p.m.
The section final is Nov. 7 at 7 p.m. at Fergus Falls.
Section 7
Final, Nov. 4
No. 1 Chisholm vs. North No. 2 Ely, 7 p.m.
Section 8
Final, Nov. 6
No. 1 Sacred Heart vs. No. 3 Fertile-Beltrami, 7:30 p.m.
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917