North Carolina High School Football Schedule & Scores (NCHSAA) — November 13
The 2026 North Carolina high school football season continues on November 13 with over 110 games across the state on Friday night.
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North Carolina High School Football Scores, Results, Live Updates - November 13
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Full North Carolina High School Football Scoreboard - November 13
There are 119 high school football games in North Carolina on Friday, November 13, 2026.
Big ranked matchups incuding No. 1 Hough hosting Palisades and No. 3 Grimsley taking on David W. Butler.
SouthLake Christian Academy vs. Asheville School (Independent) - 7 p.m.
College Prep & Leadership Academy vs. Chatham Central - 7 p.m.
St. David's vs. Cary Christian - 7 p.m.
Trinity Christian vs. High Point Christian Academy - 7 p.m.
Bertie vs. East Bladen - 7 p.m.
R-S Central vs. Lake Norman Charter - 7 p.m.
John Paul II vs. Faith Christian - 7 p.m.
Southern Nash vs. Northside - Jacksonville - 7 p.m.
West Charlotte vs. Zebulon B. Vance - 7 p.m.
Washington County vs. Northside - Pinetown - 7 p.m.
Hickory vs. Oak Grove - 7 p.m.
South Columbus vs. Martin County - 7 p.m.
Western Alamance vs. Croatan - 7 p.m.
Shelby vs. West Lincoln - 7 p.m.
Northern Guilford vs. Alexander Central - 7 p.m.
Cherryville vs. Alleghany - 7 p.m.
Jacksonville vs. Gray's Creek - 7 p.m.
Northwest Halifax vs. Lakewood - 7 p.m.
Albemarle vs. Community School of Davidson - 7 p.m.
Richmond vs. Lake Norman - 7 p.m.
Wilkes Central vs. Mount Pleasant - 7 p.m.
Franklin vs. West Henderson - 7 p.m.
Tuscola vs. Maiden - 7 p.m.
Foard vs. Stuart Cramer - 7 p.m.
Watauga vs. Kings Mountain - 7 p.m.
Starmount vs. Swain County - 7 p.m.
Cherokee vs. North Rowan - 7 p.m.
Davie County vs. Page - 7 p.m.
Montgomery Central vs. Hunt - 7 p.m.
Greene Central vs. Northeastern - 7 p.m.
Enka vs. West Rowan - 7 p.m.
Westover vs. Northern Nash - 7 p.m.
West Stanly vs. West Iredell - 7 p.m.
South Granville vs. Seaforth - 7 p.m.
Ledford Senior vs. West Craven - 7 p.m.
Triton vs. Walter M. Williams - 7 p.m.
North Lincoln vs. Monroe - 7 p.m.
Ashley vs. New Bern - 7 p.m.
St. Pauls vs. Fike - 7 p.m.
Pinecrest vs. Mallard Creek - 7 p.m.
Terry Sanford vs. Union Pines - 7 p.m.
Palisades vs. Hough - 7 p.m.
Jack Britt vs. Ronald Reagan - 7 p.m.
North Wilkes vs. North Stanly - 7 p.m.
East Burke vs. Hibriten - 7 p.m.
Mountain Heritage vs. Lincolnton - 7 p.m.
West Charlotte vs. Chambers - 7 p.m.
Polk County vs. Walkertown - 7 p.m.
West Cabarrus vs. A.L. Brown - 7 p.m.
Randleman vs. Reidsville - 7 p.m.
Green Hope vs. Rolesville - 7 p.m.
Ashbrook vs. Mount Tabor - 7 p.m.
Swansboro vs. Scotland - 7 p.m.
South Stanly vs. Murphy - 7 p.m.
Grimsley vs. David W. Butler - 7 p.m.
Southwest Onslow vs. Clinton - 7 p.m.
R-S Central vs. Lake Norman - 7 p.m.
Garner Magnet vs. North Brunswick - 7 p.m.
East Surry vs. Hendersonville - 7 p.m.
Parkwood vs. Crest - 7 p.m.
Langtree Charter Academy vs. Corvian Community School - 7 p.m.
E.A. Laney vs. Millbrook - 7 p.m.
South Rowan vs. West Stokes - 7 p.m.
T.C. Roberson vs. Ragsdale - 7 p.m.
Myers Park vs. West Forsyth - 7 p.m.
Whiteville vs. Northwood - 7 p.m.
Porter Ridge vs. Weddington - 7 p.m.
Rosman vs. Wilson Prep - 7 p.m.
Eastern Guilford vs. Asheboro - 7 p.m.
Smoky Mountain vs. South Point - 7 p.m.
Forest Hills vs. East Lincoln - 7 p.m.
T. Wingate Andrews vs. Anson - 7 p.m.
Princeton vs. Midway - 7 p.m.
Fairmont vs. Southwestern Randolph - 7 p.m.
Bunker Hill vs. Burns - 7 p.m.
Jordan vs. Hoggard - 7 p.m.
Harnett Central vs. Southern Alamance - 7 p.m.
North Davidson vs. Jay M. Robinson - 7 p.m.
Mooresville vs. Marvin Ridge - 7 p.m.
West Davidson vs. Thomasville - 7 p.m.
Sun Valley vs. Dudley - 7 p.m.
A.C. Reynolds vs. Asheville - 7 p.m.
Holly Springs vs. Southern Durham - 7 p.m.
Orange vs. Eastern Alamance - 7 p.m.
Hickory Ridge vs. East Forsyth - 7 p.m.
Seventy-First vs. Middle Creek - 7 p.m.
North Stokes vs. Robbinsville - 7 p.m.
Union Academy vs. Mount Airy - 7 p.m.
Charlotte Catholic vs. Freedom - 7 p.m.
Topsail vs. Cleveland - 7 p.m.
Providence Grove vs. Eastern Randolph - 7 p.m.
West Wilkes vs. Chase - 7 p.m.
South Johnston vs. J.H. Rose - 7 p.m.
Wallace-Rose Hill vs. Pasquotank County - 7 p.m.
Lexington Senior vs. Morehead - 7 p.m.
South Garner vs. Wake Forest - 7 p.m.
D.H. Conley vs. Cape Fear - 7 p.m.
Weldon vs. Hobgood Academy - 7 p.m.
Washington vs. East Duplin - 7 p.m.
Sanderson vs. Clayton - 7 p.m.
Rocky Mount vs. Havelock - 7 p.m.
Northside - Pinetown vs. Southern Nash - 7 p.m.
Rosewood vs. Tarboro - 7 p.m.
KIPP Pride vs. Howard - 7 p.m.
East Carteret vs. Warren County - 7 p.m.
Southeast Raleigh vs. Cardinal Gibbons - 7 p.m.
Leesville Road vs. Apex Friendship - 7 p.m.
John A. Holmes vs. Hobbton - 7 p.m.
Camden County vs. Manteo - 7 p.m.
Farmville Central vs. Hertford County - 7 p.m.
West Carteret vs. Southeast Alamance - 7 p.m.
Central Davidson vs. SouthWest Edgecombe - 7 p.m.
Louisburg vs. James Kenan - 7 p.m.
Mitchell vs. Mountain Island Charter - 7 p.m.
West Columbus vs. Southside - 7 p.m.
Christ the King vs. East Wilkes - 7 p.m.
North Duplin vs. Gates County - 7 p.m.
East Columbus vs. Winston-Salem Preparatory Academy - 7 p.m.
Southeast Halifax vs. North Edgecombe - 7 p.m.
Full North Carolina High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.