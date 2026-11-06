North Carolina High School Football Schedule & Scores (NCHSAA) — November 6
The 2026 North Carolina high school football season continues on November 6 with over 100 games across the state on Friday night.
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North Carolina High School Football Scores, Results, Live Updates - November 6
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Full North Carolina High School Football Scoreboard - November 6
There are 106 high school football games in North Carolina on Friday, November 6, 2026.
The first game, Washington County vs Columbia, starts at 7 p.m.
Hoke County vs. West Charlotte - 7 p.m.
Providence vs. Pinecrest - 7 p.m.
South Mecklenburg vs. Myers Park - 7 p.m.
Ardrey Kell vs. Palisades - 7 p.m.
Broughton vs. Leesville Road - 7 p.m.
E.A. Laney vs. Panther Creek - 7 p.m.
Willow Spring vs. Green Hope - 7 p.m.
Wakefield vs. Jordan - 7 p.m.
Independence vs. David W. Butler - 7 p.m.
Lumberton vs. Davie County - 7 p.m.
South Iredell vs. Mooresville - 7 p.m.
North Brunswick vs. Heritage - 7 p.m.
Parkland vs. West Cabarrus - 7 p.m.
New Hanover vs. Southeast Raleigh - 7 p.m.
Chapel Hill vs. Hickory Ridge - 7 p.m.
Porter Ridge vs. Hopewell - 7 p.m.
South Garner vs. Hillside - 7 p.m.
Sanderson vs. South Central - 7 p.m.
Pine Forest vs. Ashley - 7 p.m.
Overhills vs. Holly Springs - 7 p.m.
Topsail vs. Fuquay - Varina - 7 p.m.
East Wake vs. D.H. Conley - 7 p.m.
Phillip O. Berry Academy of Technology vs. Ragsdale - 7 p.m.
Piedmont vs. Charlotte Catholic - 7 p.m.
South Caldwell vs. Northern Guilford - 7 p.m.
Eastern Guilford vs. Glenn - 7 p.m.
Olympic vs. Watauga - 7 p.m.
Central Cabarrus vs. Ashbrook - 7 p.m.
St. Stephens vs. Sun Valley - 7 p.m.
Statesville vs. A.C. Reynolds - 7 p.m.
South View vs. Triton - 7 p.m.
Northern vs. Gray's Creek - 7 p.m.
Western Harnett vs. Harnett Central - 7 p.m.
West Johnston vs. Westover - 7 p.m.
White Oak vs. Swansboro - 7 p.m.
Terry Sanford vs. Franklinton - 7 p.m.
Lee County vs. Seventy-First - 7 p.m.
Felton Grove vs. South Johnston - 7 p.m.
Forestview vs. Forest Hills - 7 p.m.
North Henderson vs. Enka - 7 p.m.
East Rowan vs. North Davidson - 7 p.m.
North Buncombe vs. Smoky Mountain - 7 p.m.
North Lincoln vs. Northwest Cabarrus - 7 p.m.
Huss vs. Hickory - 7 p.m.
Erwin vs. Parkwood - 7 p.m.
Rockingham County vs. Southern Nash - 7 p.m.
Richlands vs. Orange - 7 p.m.
Person vs. St. Pauls - 7 p.m.
J.F. Webb vs. Montgomery Central - 7 p.m.
South Brunswick vs. South Granville - 7 p.m.
Southern Wayne vs. Western Alamance - 7 p.m.
C.B. Aycock vs. Rocky Mount - 7 p.m.
Currituck County vs. West Carteret - 7 p.m.
Newton-Conover vs. Maiden - 7 p.m.
Foard vs. Pisgah - 7 p.m.
Forbush vs. South Rowan - 7 p.m.
Salisbury vs. West Stanly - 7 p.m.
East Gaston vs. Bunker Hill - 7 p.m.
Bandys vs. Wilkes Central - 7 p.m.
Lincoln Charter vs. R-S Central - 7 p.m.
Anson vs. Bunn - 7 p.m.
Lexington Senior vs. Roanoke Rapids - 7 p.m.
Central Davidson vs. Nash Central - 7 p.m.
Southwest Onslow vs. North Pitt - 7 p.m.
Jordan-Matthews vs. Ledford Senior - 7 p.m.
Cummings vs. Randleman - 7 p.m.
Carver vs. Fairmont - 7 p.m.
Eastern Wayne vs. Washington - 7 p.m.
Draughn vs. West Wilkes - 7 p.m.
Patton vs. Union Academy - 7 p.m.
Wheatmore vs. East Surry - 7 p.m.
Polk County vs. Charles D. Owen - 7 p.m.
East Davidson vs. West Davidson - 7 p.m.
Bessemer City vs. Mountain Heritage - 7 p.m.
Pine Lake Preparatory vs. North Wilkes - 7 p.m.
Kinston vs. Northwood - 7 p.m.
Heide Trask vs. Farmville Central - 7 p.m.
South Lenoir vs. Providence Grove - 7 p.m.
Pender vs. Princeton - 7 p.m.
Ayden - Grifton vs. Louisburg - 7 p.m.
McMichael vs. South Columbus - 7 p.m.
Trinity vs. Wallace-Rose Hill - 7 p.m.
Greene Central vs. Wake Preparatory Academy - 7 p.m.
Bishop McGuinness vs. Swain County - 7 p.m.
Hayesville vs. Cherokee - 7 p.m.
South Stanly vs. South Stokes - 7 p.m.
Bradford Preparatory School vs. Albemarle - 7 p.m.
Elkin vs. Cherryville - 7 p.m.
Avery County vs. Langtree Charter Academy - 7 p.m.
Northampton County vs. Hobbton - 7 p.m.
Triangle Math and Science Academy vs. Bertie - 7 p.m.
Union vs. East Carteret - 7 p.m.
Lejeune vs. Northwest Halifax - 7 p.m.
American Leadership Academy-Johnston vs. Camden County - 7 p.m.
Pamlico County vs. Rosewood - 7 p.m.
North Stokes vs. South Davidson - 7 p.m.
Bonnie Cone Leadership Academy vs. The College Preparatory Leadership Academy - 7 p.m.
Weldon vs. Rocky Mount Preparatory - 7 p.m.
Jones Senior vs. KIPP Pride - 7 p.m.
Washington County vs. Columbia - 7 p.m.
Ballantyne Ridge vs. Richmond - 7:30 p.m.
R.J. Reynolds vs. Jack Britt - 7:30 p.m.
Jesse Carson vs. West Henderson - 7:30 p.m.
North Surry vs. East Burke - 7:30 p.m.
Andrews vs. Rosman - 7:30 p.m.
West Lincoln vs. East Rutherford - 7:30 p.m.
Full North Carolina High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.