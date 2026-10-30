North Carolina High School Football Schedule & Scores (NCHSAA) — October 30
The 2026 North Carolina high school football season continues on October 30 with over 200 games across the state on Friday night.
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North Carolina High School Football Scores, Results, Live Updates - October 30
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Full North Carolina High School Football Scoreboard - October 30
There are 204 high school football games in North Carolina on Friday, October 30, 2026.
The first game, Mt. Zion Prep Academy vs. Rabun Gap-Nacoochee, starts at 7 p.m.
Albemarle vs. South Stanly — 7 p.m.
Ambassador Christian vs. Asheville School (Independent) — 7 p.m.
Anson vs. Parkwood — 7 p.m.
Ashley vs. Hoggard — 7 p.m.
Ballantyne Ridge vs. Rocky River — 7 p.m.
Bartlett Yancey vs. Carver — 7 p.m.
Beddingfield vs. Greene Central — 7 p.m.
Ben L. Smith vs. Grimsley — 7 p.m.
Bonnie Cone Leadership Academy vs. Thomas Jefferson Classical Academy — 7 p.m.
Bradford Preparatory School vs. Corvian Community School — 7 p.m.
Broughton vs. Leesville Road — 7 p.m.
Bunn vs. Roanoke Rapids — 7 p.m.
C.B. Aycock vs. Southern Wayne — 7 p.m.
Camden County vs. Gates County — 7 p.m.
Cary vs. Cardinal Gibbons — 7 p.m.
Cedar Ridge vs. Orange — 7 p.m.
Charlotte Latin vs. Charlotte Christian — 7 p.m.
Chatham Central vs. South Davidson — 7 p.m.
Christ the King vs. Langtree Charter Academy — 7 p.m.
Clayton vs. Cleveland — 7 p.m.
Columbia vs. Bear Grass Charter — 7 p.m.
Covenant Day vs. High Point Christian Academy — 7 p.m.
Cox Mill vs. Phillip O. Berry Academy of Technology — 7 p.m.
Currituck County vs. First Flight — 7 p.m.
D.H. Conley vs. J.H. Rose — 7 p.m.
David W. Butler vs. Independence — 7 p.m.
Dixon vs. Croatan — 7 p.m.
E.E. Smith vs. Westover — 7 p.m.
East Carteret vs. Pamlico County — 7 p.m.
East Columbus vs. Lakewood — 7 p.m.
East Davidson vs. West Davidson — 7 p.m.
East Duplin vs. South Lenoir — 7 p.m.
East Forsyth vs. Ronald Reagan — 7 p.m.
East Mecklenburg vs. Palisades — 7 p.m.
East Rowan vs. Concord — 7 p.m.
East Surry vs. Mount Airy — 7 p.m.
Eastern Wayne vs. West Craven — 7 p.m.
Enka vs. Asheville — 7 p.m.
Faith Christian vs. Rocky Mount Academy — 7 p.m.
Farmville Central vs. Ayden - Grifton — 7 p.m.
Felton Grove vs. Sanderson — 7 p.m.
Fike vs. Hunt — 7 p.m.
Forbush vs. North Surry — 7 p.m.
Forestview vs. North Gaston — 7 p.m.
Fuquay - Varina vs. Garner Magnet — 7 p.m.
Garinger vs. West Mecklenburg — 7 p.m.
Goldsboro vs. Midway — 7 p.m.
Graham vs. Cummings — 7 p.m.
Gray's Creek vs. Terry Sanford — 7 p.m.
Green Level vs. Green Hope — 7 p.m.
Harding University vs. Central Cabarrus — 7 p.m.
Havelock vs. Northside - Jacksonville — 7 p.m.
Hertford County vs. Martin County — 7 p.m.
Hibriten vs. Cummings — 7 p.m.
Hickory Grove Christian vs. Metrolina Christian Academy — 7 p.m.
Hickory Ridge vs. Olympic — 7 p.m.
Hobbton vs. North Duplin — 7 p.m.
Hobgood Academy vs. Mattamuskeet — 7 p.m.
Holly Springs vs. Middle Creek — 7 p.m.
Hough vs. Hopewell — 7 p.m.
Huss vs. Ashbrook — 7 p.m.
Jacksonville vs. White Oak — 7 p.m.
James Kenan vs. Wallace-Rose Hill — 7 p.m.
Jay M. Robinson vs. Northwest Cabarrus — 7 p.m.
John Paul II vs. Cary Christian — 7 p.m.
Jones Senior vs. Northside - Pinetown — 7 p.m.
Jordan-Matthews vs. Eastern Randolph — 7 p.m.
King's Academy vs. SouthLake Christian Academy — 7 p.m.
Kinston vs. Tarboro — 7 p.m.
KIPP Pride vs. Northampton County — 7 p.m.
Knightdale vs. East Wake — 7 p.m.
Lake Norman vs. Mooresville — 7 p.m.
Ledford Senior vs. Lexington Senior — 7 p.m.
Lejeune vs. Southside — 7 p.m.
Lincoln Charter vs. Lake Norman Charter — 7 p.m.
Louisburg vs. Wake Christian Academy — 7 p.m.
Louisburg vs. Wake Preparatory Academy — 7 p.m.
Lumberton vs. Purnell Swett — 7 p.m.
Manteo vs. John A. Holmes — 7 p.m.
Marvin Ridge vs. Cuthbertson — 7 p.m.
Monroe vs. Forest Hills — 7 p.m.
Montgomery Central vs. Central Davidson — 7 p.m.
Morehead vs. Walkertown — 7 p.m.
Mount Tabor vs. Glenn — 7 p.m.
Mountain Island Charter vs. North Rowan — 7 p.m.
Mt. Zion Prep Academy vs. Rabun Gap-Nacoochee — 7 p.m.
Nash Central vs. American Leadership Academy-Johnston — 7 p.m.
New Hanover vs. Topsail — 7 p.m.
North Brunswick vs. E.A. Laney — 7 p.m.
North Buncombe vs. Erwin — 7 p.m.
North Forsyth vs. Atkins — 7 p.m.
North Iredell vs. Statesville — 7 p.m.
North Pitt vs. Washington — 7 p.m.
North Stanly vs. Union Academy — 7 p.m.
North Stokes vs. College Prep & Leadership Academy — 7 p.m.
Northern vs. Hillside — 7 p.m.
Northern Nash vs. Rocky Mount — 7 p.m.
Northwood vs. West Carteret — 7 p.m.
Oak Grove vs. North Davidson — 7 p.m.
Page vs. Western Guilford — 7 p.m.
Panther Creek vs. Apex Friendship — 7 p.m.
Pasquotank County vs. Northeastern — 7 p.m.
Pender vs. Heide Trask — 7 p.m.
Perquimans vs. Bertie — 7 p.m.
Person vs. Walter M. Williams — 7 p.m.
Piedmont vs. Charlotte Catholic — 7 p.m.
Pine Lake Preparatory vs. Community School of Davidson — 7 p.m.
Porter Ridge vs. Sun Valley — 7 p.m.
Princeton vs. Rosewood — 7 p.m.
Providence vs. Ardrey Kell — 7 p.m.
Providence Day vs. Charlotte Country Day School — 7 p.m.
Providence Grove vs. Thomasville — 7 p.m.
R.J. Reynolds vs. Northwest Guilford — 7 p.m.
Ragsdale vs. Southwest Guilford — 7 p.m.
Ravenscroft vs. North Raleigh Christian Academy — 7 p.m.
Red Springs vs. Fairmont — 7 p.m.
Reidsville vs. McMichael — 7 p.m.
Richlands vs. Swansboro — 7 p.m.
Riverside-Durham vs. Chapel Hill — 7 p.m.
Rocky Mount Preparatory vs. North East Carolina Prep — 7 p.m.
Rolesville vs. Enloe — 7 p.m.
Scotland vs. Cape Fear — 7 p.m.
Seaforth vs. Carrboro — 7 p.m.
Seventy-First vs. South View — 7 p.m.
South Brunswick vs. North Wake — 7 p.m.
South Brunswick vs. West Bladen — 7 p.m.
South Central vs. New Bern — 7 p.m.
South Columbus vs. Whiteville — 7 p.m.
South Granville vs. J.F. Webb — 7 p.m.
South Iredell vs. Davie County — 7 p.m.
South Johnston vs. West Johnston — 7 p.m.
South Mecklenburg vs. Myers Park — 7 p.m.
South Rowan vs. Jesse Carson — 7 p.m.
South Wake HomeSchool vs. Grace Christian — 7 p.m.
Southeast Alamance vs. Eastern Alamance — 7 p.m.
Southeast Raleigh vs. South Garner — 7 p.m.
Southern Alamance vs. Western Alamance — 7 p.m.
Southern Durham vs. East Chapel Hill — 7 p.m.
Southern Lee vs. Lee County — 7 p.m.
SouthWest Edgecombe vs. North Johnston — 7 p.m.
Southwest Onslow vs. Clinton — 7 p.m.
Southwestern Randolph vs. North Moore — 7 p.m.
St. Pauls vs. Douglas Byrd — 7 p.m.
Surry Central vs. West Stokes — 7 p.m.
T.C. Roberson vs. A.C. Reynolds — 7 p.m.
Triangle Math and Science Academy vs. Wayne Christian — 7 p.m.
Trinity vs. Wheatmore — 7 p.m.
Trinity Christian vs. Harrells Christian Academy — 7 p.m.
Triton vs. Harnett Central — 7 p.m.
Union Pines vs. Western Harnett — 7 p.m.
Vance County vs. Franklinton — 7 p.m.
Wake Christian Academy vs. Arendell Parrott Academy — 7 p.m.
Wake Forest vs. Heritage — 7 p.m.
Wakefield vs. Athens Drive — 7 p.m.
Warren County vs. Northwest Halifax — 7 p.m.
Washington County vs. Howard — 7 p.m.
Wayne Prep vs. North Wake — 7 p.m.
Weldon vs. Southeast Halifax — 7 p.m.
West Cabarrus vs. A.L. Brown — 7 p.m.
West Charlotte vs. North Mecklenburg — 7 p.m.
West Columbus vs. Union — 7 p.m.
West Forsyth vs. Parkland — 7 p.m.
West Rowan vs. Salisbury — 7 p.m.
West Stanly vs. Mount Pleasant — 7 p.m.
Willow Spring vs. Jordan — 7 p.m.
Wilson Prep vs. North Edgecombe — 7 p.m.
Winston-Salem Preparatory Academy vs. South Stokes — 7 p.m.
Zebulon B. Vance vs. Mallard Creek — 7 p.m.
Alexander Central vs. South Caldwell — 7:30 p.m.
Alleghany vs. Elkin — 7:30 p.m.
Bessemer City vs. Cherryville — 7:30 p.m.
Brevard vs. Pisgah — 7:30 p.m.
Chase vs. Patton — 7:30 p.m.
Cherokee vs. Robbinsville — 7:30 p.m.
Draughn vs. East Burke — 7:30 p.m.
East Gaston vs. Stuart Cramer — 7:30 p.m.
East Henderson vs. Tuscola — 7:30 p.m.
East Wilkes vs. Wilkes Central — 7:30 p.m.
Freedom vs. McDowell — 7:30 p.m.
Hayesville vs. Andrews — 7:30 p.m.
Hickory vs. Bandys — 7:30 p.m.
Jack Britt vs. Hoke County — 7:30 p.m.
Kings Mountain vs. Crest — 7:30 p.m.
Mitchell vs. Avery County — 7:30 p.m.
Mount Zion Christian Academy vs. Greenville HomeSchool — 7:30 p.m.
Mountain Heritage vs. Charles D. Owen — 7:30 p.m.
Newton-Conover vs. Maiden — 7:30 p.m.
North Lincoln vs. Foard — 7:30 p.m.
Overhills vs. Pine Forest — 7:30 p.m.
Polk County vs. Hendersonville — 7:30 p.m.
R-S Central vs. East Rutherford — 7:30 p.m.
Richmond vs. Pinecrest — 7:30 p.m.
Shelby vs. Burns — 7:30 p.m.
Smoky Mountain vs. North Henderson — 7:30 p.m.
Southeast Guilford vs. Northern Guilford — 7:30 p.m.
Southern Guilford vs. Asheboro — 7:30 p.m.
St. Stephens vs. Watauga — 7:30 p.m.
Starmount vs. Ashe County — 7:30 p.m.
Swain County vs. Murphy — 7:30 p.m.
West Caldwell vs. Hibriten — 7:30 p.m.
West Henderson vs. Franklin — 7:30 p.m.
West Iredell vs. Bunker Hill — 7:30 p.m.
West Lincoln vs. Lincolnton — 7:30 p.m.
West Wilkes vs. North Wilkes — 7:30 p.m.
Full North Carolina High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.