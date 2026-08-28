Ohio High School Football Schedule, Scores & Live Updates (OHSAA) — August 28
The 2026 Ohio high school football season continues on August 28 with more than 320 OHSAA games on the slate for Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in Ohio, click on the scoreboard links below.
Ohio High School Football Scores, Results, Live Updates - August 28
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Full Ohio High School Football Scoreboard - August 28
There are 350 high school football games in Ohio today.
The first game, Cardinal Mooney vs Garfield Heights, starts at 5 p.m.
There are numerous games featuring ranked teams, highlighted by McKinley vs St. Edward at 7 p.m.
Cardinal Mooney vs. Garfield Heights — 5 p.m.
Summit Country Day vs. Clark Montessori — 6:30 p.m.
Roger Bacon vs. Western Hills — 6:30 p.m.
Mt. Healthy vs. Hughes — 6:30 p.m.
Milford vs. Walnut Hills — 6:30 p.m.
Fort Wayne Bishop Dwenger vs. St. Francis de Sales — 7 p.m.
Danbury vs. Waldron — 7 p.m.
Madeira vs. Madison Senior — 7 p.m.
Fredericktown vs. Northridge — 7 p.m.
Reading vs. Northwest — 7 p.m.
Wynford vs. East Knox — 7 p.m.
McComb vs. Leipsic — 7 p.m.
Northwestern vs. Greenon — 7 p.m.
Galion vs. Carey — 7 p.m.
Cory-Rawson vs. Upper Scioto Valley — 7 p.m.
Gamble Montessori vs. Lockland — 7 p.m.
Brookside vs. Woodridge — 7 p.m.
Northwood vs. Lake — 7 p.m.
Norwalk vs. Ontario — 7 p.m.
Keystone vs. Cloverleaf — 7 p.m.
West Muskingum vs. Fort Frye — 7 p.m.
Elida vs. Van Wert — 7 p.m.
London vs. Hamilton Heights — 7 p.m.
Kenton vs. Shawnee — 7 p.m.
Covington vs. New Bremen — 7 p.m.
Fairview vs. Delta — 7 p.m.
Oak Hills vs. Fairfield — 7 p.m.
North Ridgeville vs. Brush — 7 p.m.
Firestone vs. Copley — 7 p.m.
Buckeye Central vs. South Central — 7 p.m.
Indian Lake vs. Fairbanks — 7 p.m.
South Range vs. Jeannette — 7 p.m.
Holy Name vs. Gilmour Academy — 7 p.m.
Bethel vs. Oakwood — 7 p.m.
Hamilton Township vs. St. Charles — 7 p.m.
Portsmouth West vs. Portsmouth — 7 p.m.
Canal Winchester vs. New Albany — 7 p.m.
Shenandoah vs. Bridgeport — 7 p.m.
Waterloo vs. Beachwood — 7 p.m.
Buckeye vs. Steele — 7 p.m.
Rossford vs. Waite — 7 p.m.
Lakewood vs. Maysville — 7 p.m.
Olmsted Falls vs. Brunswick — 7 p.m.
River vs. Buckeye Local — 7 p.m.
Lebanon vs. Loveland — 7 p.m.
Mt. Gilead vs. Upper Sandusky — 7 p.m.
Troy Christian vs. Catholic Central — 7 p.m.
Purcell Marian vs. Wyoming — 7 p.m.
Field vs. Ellet — 7 p.m.
Jefferson vs. Parkway — 7 p.m.
Marlington vs. Northwest — 7 p.m.
Bradford vs. Twin Valley South — 7 p.m.
Tippecanoe vs. Piqua — 7 p.m.
West Geauga vs. Notre Dame-Cathedral Latin — 7 p.m.
Tuscarawas Central Catholic vs. Fisher Catholic — 7 p.m.
Ridgedale vs. Elgin — 7 p.m.
Bellevue vs. Wauseon — 7 p.m.
Dixie Heights vs. Badin — 7 p.m.
St. Ignatius vs. Pickerington North — 7 p.m.
Hamilton vs. Colerain — 7 p.m.
Riverside vs. Northeastern — 7 p.m.
Aiken vs. Northland — 7 p.m.
Cleveland Central Catholic vs. John Hay — 7 p.m.
Carlisle vs. Miami East — 7 p.m.
Bowsher vs. Genoa Area — 7 p.m.
Waynesville vs. Greeneview — 7 p.m.
Licking Valley vs. Amanda-Clearcreek — 7 p.m.
Southern vs. Shadyside — 7 p.m.
Finneytown vs. St. Bernard-Elmwood Place — 7 p.m.
Memorial vs. Bath — 7 p.m.
North College Hill vs. Ponitz Career Tech — 7 p.m.
Preble Shawnee vs. Ansonia — 7 p.m.
Monroe Central vs. Bellaire — 7 p.m.
Monroeville vs. Seneca East — 7 p.m.
Canfield vs. Salem — 7 p.m.
East vs. Belpre — 7 p.m.
East Liverpool vs. Indian Creek — 7 p.m.
Woodmore vs. Toledo Christian — 7 p.m.
Vanlue vs. Leetonia — 7 p.m.
Fairland vs. Point Pleasant — 7 p.m.
Eastern vs. Oak Hill — 7 p.m.
Perry vs. Kenston — 7 p.m.
Hudson vs. Jackson — 7 p.m.
Calvert vs. St. Paul — 7 p.m.
Lutheran East vs. Brush — 7 p.m.
Trimble vs. Fairfield Christian Academy — 7 p.m.
Princeton vs. Middletown — 7 p.m.
Margaretta vs. Western Reserve — 7 p.m.
Valley vs. Liberty Union — 7 p.m.
Batavia vs. Taylor — 7 p.m.
Normandy vs. Ravenna — 7 p.m.
River Valley vs. South Gallia — 7 p.m.
West Branch vs. New Philadelphia — 7 p.m.
Crestline vs. Crestview — 7 p.m.
Notre Dame vs. Fayetteville-Perry — 7 p.m.
Ottawa-Glandorf vs. Defiance — 7 p.m.
Start vs. Clyde — 7 p.m.
Berea-Midpark vs. Euclid — 7 p.m.
Bucyrus vs. Riverdale — 7 p.m.
Miami Trace vs. Wilmington — 7 p.m.
Dayton Christian vs. Bethel-Tate — 7 p.m.
Beechcroft vs. Independence — 7 p.m.
Waterford vs. Caldwell — 7 p.m.
Garaway vs. Dalton — 7 p.m.
Toronto vs. Newcomerstown — 7 p.m.
Bluffton vs. Edison — 7 p.m.
Orange vs. Chagrin Falls — 7 p.m.
Columbian vs. Mansfield Senior — 7 p.m.
Ashland vs. Marion Harding — 7 p.m.
South vs. Centennial — 7 p.m.
Lehman Catholic vs. Southeastern Local — 7 p.m.
Cardington-Lincoln vs. Mohawk — 7 p.m.
Millersport vs. Windham — 7 p.m.
Madison vs. Maple Heights — 7 p.m.
Linsly vs. Girard — 7 p.m.
Shawnee vs. Brookville — 7 p.m.
Walnut Ridge vs. St. Francis DeSales — 7 p.m.
Jefferson Township vs. Manchester — 7 p.m.
Logan vs. Nelsonville-York — 7 p.m.
Stebbins vs. Butler — 7 p.m.
Bishop Fenwick vs. Monroe — 7 p.m.
Evergreen vs. Ottawa Hills — 7 p.m.
Hardin Northern vs. North Baltimore — 7 p.m.
Westerville Central vs. Westerville South — 7 p.m.
Thomas Worthington vs. Worthington Kilbourne — 7 p.m.
Shaker Heights vs. Solon — 7 p.m.
Lorain vs. Elyria — 7 p.m.
Bishop Ready vs. Licking Heights — 7 p.m.
Morgan vs. Warren — 7 p.m.
Waynedale vs. Fairless — 7 p.m.
Northwest vs. McClain — 7 p.m.
Claymont vs. River View — 7 p.m.
South vs. Roosevelt — 7 p.m.
Columbia vs. Fairview — 7 p.m.
National Trail vs. Tri-Village — 7 p.m.
Buckeye Valley vs. Africentric Early College — 7 p.m.
Blanchester vs. Cincinnati Country Day — 7 p.m.
Otsego vs. Tinora — 7 p.m.
Olentangy Orange vs. Westerville North — 7 p.m.
Brecksville-Broadview Heights vs. North Royalton — 7 p.m.
Pandora-Gilboa vs. Elmwood — 7 p.m.
Lake Catholic vs. Avon Lake — 7 p.m.
McKinley vs. St. Edward — 7 p.m.
Fort Loramie vs. Anna — 7 p.m.
Barnesville vs. Meadowbrook — 7 p.m.
John Glenn vs. Cambridge — 7 p.m.
Twinsburg vs. Bedford — 7 p.m.
Bishop Hartley vs. Marion-Franklin — 7 p.m.
St. Xavier vs. Wayne — 7 p.m.
Canton South vs. Cuyahoga Valley Christian Academy — 7 p.m.
Fostoria vs. Port Clinton — 7 p.m.
Highland vs. Strongsville — 7 p.m.
Marion Local vs. Harvest Prep — 7 p.m.
Bexley vs. Worthington Christian — 7 p.m.
Findlay vs. Lima Senior — 7 p.m.
Dover vs. Steubenville — 7 p.m.
Little Miami vs. Turpin — 7 p.m.
Williamsburg vs. New Richmond — 7 p.m.
Columbus Grove vs. Liberty-Benton — 7 p.m.
North Olmsted vs. Midview — 7 p.m.
Aurora vs. Riverside — 7 p.m.
Wooster vs. Alliance — 7 p.m.
Rhodes vs. Lakewood — 7 p.m.
Greenville vs. West Carrollton — 7 p.m.
Granville vs. Tri-Valley — 7 p.m.
Arlington vs. Van Buren — 7 p.m.
Carroll vs. Tecumseh — 7 p.m.
Conotton Valley vs. Bishop Rosecrans — 7 p.m.
Olentangy Berlin vs. Upper Arlington — 7 p.m.
Spencerville vs. Wayne Trace — 7 p.m.
Edon vs. Antwerp — 7 p.m.
Lakeview vs. Crestview — 7 p.m.
Clay vs. Southview — 7 p.m.
Valley Christian vs. Memorial — 7 p.m.
Miamisburg vs. Edgewood — 7 p.m.
McDowell vs. Mentor — 7 p.m.
Marysville vs. KIPP Columbus — 7 p.m.
Eaton vs. Richmond — 7 p.m.
Hoover vs. Medina — 7 p.m.
Taft vs. Villa Angela-St. Joseph — 7 p.m.
Archbold vs. St. Henry — 7 p.m.
Triad vs. Pleasant — 7 p.m.
Danville vs. Utica — 7 p.m.
Manchester vs. Streetsboro — 7 p.m.
Wapakoneta vs. Celina — 7 p.m.
Chesapeake vs. Minford — 7 p.m.
Mifflin vs. Martins Ferry — 7 p.m.
Southeast vs. Grand Valley — 7 p.m.
Columbiana vs. Mathews — 7 p.m.
Catholic Central vs. Strasburg-Franklin — 7 p.m.
Northmor vs. Smithville — 7 p.m.
Struthers vs. John F. Kennedy Catholic — 7 p.m.
East vs. Whitehall-Yearling — 7 p.m.
Buchtel vs. Indian Valley — 7 p.m.
Buckeye Trail vs. Crooksville — 7 p.m.
Orrville vs. Trinity — 7 p.m.
Lakota East vs. Lakota West — 7 p.m.
Bowling Green vs. Bryan — 7 p.m.
Rootstown vs. Independence — 7 p.m.
Meadowdale vs. Talawanda — 7 p.m.
Whetstone vs. Grandview Heights — 7 p.m.
Shelby vs. Lexington — 7 p.m.
Colonel Crawford vs. Fairfield Union — 7 p.m.
Allen East vs. Fort Recovery — 7 p.m.
Firelands vs. Vermilion — 7 p.m.
Garfield vs. Crestwood — 7 p.m.
LaBrae vs. Pymatuning Valley — 7 p.m.
Anderson vs. West Clermont — 7 p.m.
Withrow vs. Chaminade Julienne — 7 p.m.
Philo vs. New Lexington — 7 p.m.
Wellsville vs. St. Thomas Aquinas — 7 p.m.
Miller vs. Eastern — 7 p.m.
Fairborn vs. Sidney — 7 p.m.
North Central vs. Paulding — 7 p.m.
Glenville vs. Olentangy Liberty — 7 p.m.
Patrick Henry vs. Ayersville — 7 p.m.
Sandusky vs. Ross — 7 p.m.
Thurgood Marshall vs. Ross — 7 p.m.
Triway vs. Norwayne — 7 p.m.
North vs. Valley Forge — 7 p.m.
Richmond Heights vs. Wickliffe — 7 p.m.
Barberton vs. Stow-Munroe Falls — 7 p.m.
Kings vs. Winton Woods — 7 p.m.
East Tech vs. West Holmes — 7 p.m.
Troy vs. Xenia — 7 p.m.
Hillsboro vs. Goshen — 7 p.m.
Coshocton vs. Tuscarawas Valley — 7 p.m.
Versailles vs. Cincinnati Hills Christian Academy — 7 p.m.
Perry vs. Ridgemont — 7 p.m.
Napoleon vs. Maumee — 7 p.m.
Hilltop vs. Edgerton — 7 p.m.
Circleville vs. Washington — 7 p.m.
East Clinton vs. Cedarville — 7 p.m.
Pine-Richland vs. Avon — 7 p.m.
Benjamin Logan vs. West Liberty-Salem — 7 p.m.
Ada vs. Arcadia — 7 p.m.
Hillsdale vs. Lucas — 7 p.m.
Northmont vs. La Salle — 7 p.m.
Plymouth vs. Willard — 7 p.m.
Loudonville vs. New London — 7 p.m.
Montpelier vs. Swanton — 7 p.m.
Ursuline vs. Louisville — 7 p.m.
Olentangy vs. Perrysburg — 7 p.m.
Hilliard Darby vs. Hilliard Bradley — 7 p.m.
Washington Massillon vs. GlenOak — 7 p.m.
Fairmont vs. Trotwood-Madison — 7 p.m.
Holgate vs. Camden-Frontier — 7 p.m.
Anthony Wayne vs. St. John's Jesuit — 7 p.m.
West vs. Central Crossing — 7 p.m.
Beavercreek vs. Woodward — 7 p.m.
Kirtland vs. Poland Seminary — 7 p.m.
Western Brown vs. Simon Kenton — 7 p.m.
Elder vs. Covington Catholic — 7 p.m.
Coventry vs. Rittman — 7 p.m.
Pickerington Central vs. Bishop Watterson — 7 p.m.
Lisbon Anderson vs. Lowellville — 7 p.m.
Grove City vs. Westland — 7 p.m.
Jonathan Alder vs. Columbus Academy — 7 p.m.
Zane Trace vs. Waverly — 7 p.m.
Highland vs. Heath — 7 p.m.
Mineral Ridge vs. United — 7 p.m.
River Valley vs. Madison Comprehensive — 7 p.m.
Black River vs. Northwestern — 7 p.m.
Newark vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Perry vs. St. Vincent-St. Mary — 7 p.m.
Harrison vs. Archbishop McNicholas — 7 p.m.
Geneva vs. Lakeside — 7 p.m.
East vs. Nordonia — 7 p.m.
Franklin vs. Valley View — 7 p.m.
Gibsonburg vs. Rogers — 7 p.m.
Hopewell-Loudon vs. Huron — 7 p.m.
Hubbard vs. Howland — 7 p.m.
Norwood vs. Mariemont — 7 p.m.
Dublin Coffman vs. Big Walnut — 7 p.m.
Brookfield vs. Springfield — 7 p.m.
Tuslaw vs. Chippewa — 7 p.m.
McDonald vs. Malvern — 7 p.m.
Mogadore vs. Canton Central Catholic — 7 p.m.
Federal Hocking vs. Alexander — 7 p.m.
West Jefferson vs. Newark Catholic — 7 p.m.
East Canton vs. Western Reserve — 7 p.m.
Belmont vs. New Miami — 7 p.m.
Watkins Memorial vs. Sheridan — 7 p.m.
Brooklyn vs. Oberlin — 7 p.m.
Woodward vs. Oak Harbor — 7 p.m.
Grove City Christian vs. Madison Plains — 7 p.m.
Boardman vs. Lake — 7 p.m.
North vs. Cuyahoga Falls — 7 p.m.
Briggs vs. Dublin Scioto — 7 p.m.
Athens vs. Unioto — 7 p.m.
Jefferson Area vs. Conneaut — 7 p.m.
Clearview vs. Westlake — 7 p.m.
Wheelersburg vs. Chillicothe — 7 p.m.
Sandy Valley vs. Norton — 7 p.m.
Champion vs. Cardinal — 7 p.m.
Teays Valley vs. Bloom-Carroll — 7 p.m.
Clear Fork vs. Zanesville — 7 p.m.
Springfield vs. Walsh Jesuit — 7 p.m.
Wadsworth vs. Hilliard Davidson — 7 p.m.
Tri-County North vs. Arcanum — 7 p.m.
Reynoldsburg vs. Dublin Jerome — 7 p.m.
Liberty vs. McKinley — 7 p.m.
Hawken vs. Lutheran West — 7 p.m.
Mayfield vs. Elyria Catholic — 7 p.m.
Waynesfield-Goshen vs. North Union — 7 p.m.
Milton-Union vs. Graham Local — 7 p.m.
Lakota vs. Hicksville — 7 p.m.
Cuyahoga Heights vs. Berkshire — 7 p.m.
John Marshall vs. Marietta — 7 p.m.
Bellbrook vs. Bellefontaine — 7 p.m.
Kenton Ridge vs. Northridge — 7 p.m.
University School vs. Bay — 7 p.m.
Dixie vs. Mississinawa Valley — 7 p.m.
Mason vs. Sycamore — 7 p.m.
Padua Franciscan vs. Benedictine — 7 p.m.
Newton Falls vs. Jackson-Milton — 7 p.m.
Wellington vs. Mapleton — 7 p.m.
Centerburg vs. Johnstown-Monroe — 7 p.m.
Berne Union vs. Huntington — 7 p.m.
Jackson vs. Gallia Academy — 7 p.m.
Frontier vs. Magnolia — 7 p.m.
Edison vs. Carrollton — 7 p.m.
Green vs. Southeastern — 7 p.m.
Liberty Center vs. Eastwood — 7 p.m.
Fairfield vs. Point Pleasant — 7 p.m.
Southern vs. South Point — 7 p.m.
Vinton County vs. Paint Valley — 7 p.m.
Piketon vs. Wellston — 7 p.m.
Meigs vs. Symmes Valley — 7 p.m.
Tallmadge vs. Green — 7 p.m.
Shaw vs. Ridgewood — 7 p.m.
East Palestine vs. Harrison Central — 7 p.m.
Crestview vs. Minster — 7 p.m.
Lancaster vs. Hayes — 7 p.m.
Westfall vs. Logan Elm — 7 p.m.
Dawson-Bryant vs. Adena — 7 p.m.
Franklin Heights vs. Linden-McKinley — 7 p.m.
Edgewood vs. Harvey — 7 p.m.
Springboro vs. Lincoln — 7 p.m.
Miami Valley Christian Academy vs. Clermont Northeastern — 7 p.m.
Urbana vs. Mechanicsburg — 7 p.m.
Groveport-Madison vs. Archbishop Moeller — 7 p.m.
Cleveland Heights vs. Chardon — 7 p.m.
Whitmer vs. Martin Luther King — 7 p.m.
Coldwater vs. Clinton-Massie — 7:30 p.m.
Union Local vs. St. Clairsville — 7:30 p.m.
Indian Hill vs. Beechwood — 7:30 p.m.
Rock Hill vs. Boyd County — 7:30 p.m.
Indianapolis Cardinal Ritter vs. Archbishop Alter — 7:30 p.m.
Northview vs. Springfield — 8 p.m.
Full Ohio High School Football Scoreboard - August 28
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.