Ohio High School Football Schedule, Scores & Live Updates (OHSAA) — October 23
The 2026 Ohio high school football season continues on October 23 with nearly 350 OHSAA games on the slate for Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in Ohio, click on the scoreboard links below.
Ohio High School Football Scores, Results, Live Updates - October 23
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Full Ohio High School Football Scoreboard - October 23
There are 342 high school football games in Ohio on Friday, October 23, 2026.
There are 19 games featuring ranked teams, highlighted by No. 16 Lincoln vs. No. 18 Pickerington North.
Other big ranked mathcups include No. 14 Walsh Jesuit vs. No. 20 Trotwood-Madison, and No. 22 Nordonia vs. No. 19 Wadsworth.
Cory-Rawson vs. Toledo Christian — 7 a.m.
John Adams vs. John Hay — 3:30 p.m.
John Marshall vs. Glenville — 3:30 p.m.
Rhodes vs. East Tech — 3:30 p.m.
St. Bernard-Elmwood Place vs. Stivers School for the Arts — 5:30 p.m.
Cincinnati College Prep Academy vs. Wheeling Central Catholic — 6 p.m.
Kennedy Catholic vs. Cardinal Stritch — 6 p.m.
Stryker vs. Sebring McKinley — 6 p.m.
Kings vs. Walnut Hills — 6:30 p.m.
Shroder Paideia Academy vs. Gamble Montessori — 6:30 p.m.
Western Hills vs. Hughes — 6:30 p.m.
Ada vs. Pandora-Gilboa — 7 p.m.
Amanda-Clearcreek vs. Bloom-Carroll — 7 p.m.
Anderson vs. Loveland — 7 p.m.
Anna vs. Versailles — 7 p.m.
Ansonia vs. Mississinawa Valley — 7 p.m.
Antwerp vs. Ayersville — 7 p.m.
Arcadia vs. Arlington — 7 p.m.
Archbishop McNicholas vs. Badin — 7 p.m.
Archbold vs. Liberty Center — 7 p.m.
Athens vs. Nelsonville-York — 7 p.m.
Avon Lake vs. Berea-Midpark — 7 p.m.
Barberton vs. Kenston — 7 p.m.
Batavia vs. Clinton-Massie — 7 p.m.
Bath vs. Wapakoneta — 7 p.m.
Bay vs. Rocky River — 7 p.m.
Beaver Local vs. Lakeview — 7 p.m.
Beavercreek vs. Fairmont — 7 p.m.
Bedford vs. Warrensville Heights — 7 p.m.
Beechcroft vs. Northland — 7 p.m.
Bellaire vs. Martins Ferry — 7 p.m.
Bellevue vs. Vermilion — 7 p.m.
Belpre vs. Waterford — 7 p.m.
Benedictine vs. St. Vincent-St. Mary — 7 p.m.
Benjamin Logan vs. Shawnee — 7 p.m.
Berkshire vs. Kirtland — 7 p.m.
Berne Union vs. Bishop Rosecrans — 7 p.m.
Bethel vs. Milton-Union — 7 p.m.
Bethel-Tate vs. Williamsburg — 7 p.m.
Bexley vs. Buckeye Valley — 7 p.m.
Bishop Fenwick vs. Carroll — 7 p.m.
Bishop Hartley vs. St. Francis DeSales — 7 p.m.
Bishop Ready vs. Franklin Heights — 7 p.m.
Black River vs. South Central — 7 p.m.
Blanchester vs. Talawanda — 7 p.m.
Boardman vs. Canfield — 7 p.m.
Bridgeport vs. Clay-Battelle — 7 p.m.
Briggs vs. West — 7 p.m.
Brooke vs. East Liverpool — 7 p.m.
Brunswick vs. Strongsville — 7 p.m.
Brush vs. Mogadore — 7 p.m.
Bryan vs. Delta — 7 p.m.
Buckeye vs. Westlake — 7 p.m.
Buckeye Central vs. Hopewell-Loudon — 7 p.m.
Buckeye Local vs. Harrison Central — 7 p.m.
Butler vs. Fairborn — 7 p.m.
Caldwell vs. Shenandoah — 7 p.m.
Calvert vs. Mohawk — 7 p.m.
Cameron vs. Toronto — 7 p.m.
Canton South vs. Coventry — 7 p.m.
Cardinal vs. St. John — 7 p.m.
Cardington-Lincoln vs. Mt. Gilead — 7 p.m.
Carlisle vs. Eaton — 7 p.m.
Catholic Central vs. Greeneview — 7 p.m.
Celina vs. Defiance — 7 p.m.
Central Catholic vs. De La Salle Collegiate — 7 p.m.
Central Crossing vs. Grove City — 7 p.m.
Chaminade Julienne vs. Archbishop Alter — 7 p.m.
Champion vs. Newton Falls — 7 p.m.
Chesapeake vs. Fairland — 7 p.m.
Clark Montessori vs. Cincinnati Country Day — 7 p.m.
Clearview vs. Keystone — 7 p.m.
Clermont Northeastern vs. East Clinton — 7 p.m.
Clyde vs. Norwalk — 7 p.m.
Colerain vs. Mason — 7 p.m.
Colonel Crawford vs. Bucyrus — 7 p.m.
Columbian vs. Perkins — 7 p.m.
Columbus Academy vs. Whitehall-Yearling — 7 p.m.
Columbus Grove vs. Bluffton — 7 p.m.
Copley vs. Aurora — 7 p.m.
Covington vs. Lehman Catholic — 7 p.m.
Crestview vs. LaBrae — 7 p.m.
Crestview vs. Lima Central Catholic — 7 p.m.
Crooksville vs. Morgan — 7 p.m.
Cuyahoga Falls vs. Woodridge — 7 p.m.
Cuyahoga Heights vs. Harding — 7 p.m.
Cuyahoga Valley Christian Academy vs. Elyria Catholic — 7 p.m.
Danville vs. East Knox — 7 p.m.
Dayton Christian vs. Thurgood Marshall — 7 p.m.
Digital Pioneers Academy vs. Steubenville — 7 p.m.
Dixie vs. Bradford — 7 p.m.
Dover vs. New Philadelphia — 7 p.m.
Dublin Scioto vs. Westerville North — 7 p.m.
East vs. Linden-McKinley — 7 p.m.
East vs. Notre Dame — 7 p.m.
East Canton vs. Malvern — 7 p.m.
East Palestine vs. Valley Christian — 7 p.m.
Eastmoor Academy vs. Africentric Early College — 7 p.m.
Edgewood vs. Monroe — 7 p.m.
Edison vs. Huron — 7 p.m.
Edison vs. Indian Creek — 7 p.m.
Edon vs. Montpelier — 7 p.m.
Elmwood vs. Riverdale — 7 p.m.
Elyria vs. Avon — 7 p.m.
Evergreen vs. Patrick Henry — 7 p.m.
Fairfield vs. Princeton — 7 p.m.
Fairless vs. Tuslaw — 7 p.m.
Fairview vs. Rootstown — 7 p.m.
Fayetteville-Perry vs. River Valley — 7 p.m.
Federal Hocking vs. Trimble — 7 p.m.
Field vs. Springfield — 7 p.m.
Findlay vs. Anthony Wayne — 7 p.m.
Finneytown vs. Taylor — 7 p.m.
Firelands vs. Columbia — 7 p.m.
Football North (Mississauga, Ontario) vs. St. Ignatius — 7 p.m.
Fort Frye vs. Liberty Union — 7 p.m.
Fort Loramie vs. Allen East — 7 p.m.
Fort Recovery vs. Minster — 7 p.m.
Fostoria vs. Otsego — 7 p.m.
Franklin vs. Brookville — 7 p.m.
Fredericktown vs. Centerburg — 7 p.m.
Frontier vs. River — 7 p.m.
Galion vs. Clear Fork — 7 p.m.
Garfield vs. Brookfield — 7 p.m.
Garfield vs. Ellet — 7 p.m.
Gibsonburg vs. Woodmore — 7 p.m.
Gilmour Academy vs. Maple Heights — 7 p.m.
Green vs. Eastern — 7 p.m.
Green vs. Lake — 7 p.m.
Greenon vs. Madison Plains — 7 p.m.
Grove City Christian vs. Fairfield Christian Academy — 7 p.m.
Groveport-Madison vs. Canal Winchester — 7 p.m.
Hamilton Township vs. Fairfield Union — 7 p.m.
Hardin Northern vs. Elgin — 7 p.m.
Harding vs. Austintown-Fitch — 7 p.m.
Harvest Prep vs. KIPP Columbus — 7 p.m.
Harvey vs. Chardon — 7 p.m.
Hicksville vs. Edgerton — 7 p.m.
Highland vs. Hudson — 7 p.m.
Hilliard Bradley vs. Dublin Coffman — 7 p.m.
Hillsdale vs. Chippewa — 7 p.m.
Hilltop vs. North Central — 7 p.m.
Holy Name vs. Padua Franciscan — 7 p.m.
Hoover vs. Jackson — 7 p.m.
Independence vs. Brooklyn — 7 p.m.
Indian Hill vs. Reading — 7 p.m.
Indian Lake vs. Northwestern — 7 p.m.
Indian Valley vs. Claymont — 7 p.m.
Ironton vs. Portsmouth — 7 p.m.
Jackson vs. Chillicothe — 7 p.m.
Jackson-Milton vs. Western Reserve — 7 p.m.
Jefferson Area vs. Edgewood — 7 p.m.
Johnstown-Monroe vs. Northridge — 7 p.m.
Jonathan Alder vs. Bellefontaine — 7 p.m.
Kennedy Catholic vs. Plymouth — 7 p.m.
Lake vs. Genoa Area — 7 p.m.
Lake Catholic vs. Notre Dame-Cathedral Latin — 7 p.m.
Lakeside vs. Madison — 7 p.m.
Lakewood vs. Heath — 7 p.m.
Lakewood vs. North Olmsted — 7 p.m.
Lakota West vs. Oak Hills — 7 p.m.
Lancaster vs. Newark — 7 p.m.
Lebanon vs. Winton Woods — 7 p.m.
Leetonia vs. Madonna — 7 p.m.
Lexington vs. Ashland — 7 p.m.
Licking Heights vs. Granville — 7 p.m.
Licking Valley vs. Zanesville — 7 p.m.
Lima Senior vs. Scott — 7 p.m.
Lincoln vs. Pickerington North — 7 p.m.
Linsly vs. Louisville — 7 p.m.
Lisbon Anderson vs. Columbiana — 7 p.m.
Logan Elm vs. Circleville — 7 p.m.
London vs. Kenton Ridge — 7 p.m.
Lowellville vs. Springfield — 7 p.m.
Lucas vs. Wynford — 7 p.m.
Lutheran East vs. Richmond Heights — 7 p.m.
Lutheran West vs. South — 7 p.m.
Madeira vs. Mariemont — 7 p.m.
Manchester vs. Fisher Catholic — 7 p.m.
Manchester vs. Northwest — 7 p.m.
Mansfield Senior vs. Madison Comprehensive — 7 p.m.
Mapleton vs. Crestview — 7 p.m.
Marietta vs. Warren — 7 p.m.
Marion Harding vs. Shelby — 7 p.m.
Marion Local vs. Coldwater — 7 p.m.
Marlington vs. Alliance — 7 p.m.
Martin Luther King vs. Archbishop Moeller — 7 p.m.
Marysville vs. Hilliard Darby — 7 p.m.
Mathews vs. Conotton Valley — 7 p.m.
Maumee vs. Eastwood — 7 p.m.
McClain vs. Hillsboro — 7 p.m.
McKinley vs. Girard — 7 p.m.
Meigs vs. Alexander — 7 p.m.
Memorial vs. Elida — 7 p.m.
Mentor vs. Euclid — 7 p.m.
Miami Trace vs. Washington — 7 p.m.
Middletown vs. Hamilton — 7 p.m.
Mifflin vs. Grandview Heights — 7 p.m.
Milford vs. Turpin — 7 p.m.
Millersport vs. Miller — 7 p.m.
Mineral Ridge vs. McDonald — 7 p.m.
Minerva vs. Carrollton — 7 p.m.
Minford vs. Valley — 7 p.m.
Monroe Central vs. Shadyside — 7 p.m.
Mt. Healthy vs. La Salle — 7 p.m.
Mt. Zion Prep Academy vs. Elder — 7 p.m.
Napoleon vs. Liberty-Benton — 7 p.m.
National Trail vs. Preble Shawnee — 7 p.m.
New Albany vs. Westerville Central — 7 p.m.
New Lexington vs. Sheridan — 7 p.m.
New Miami vs. Miami Valley Christian Academy — 7 p.m.
New Richmond vs. Wilmington — 7 p.m.
Newcomerstown vs. Buckeye Trail — 7 p.m.
Nordonia vs. Wadsworth — 7 p.m.
Normandy vs. Valley Forge — 7 p.m.
North vs. Hawken — 7 p.m.
North Baltimore vs. Upper Scioto Valley — 7 p.m.
North College Hill vs. Norwood — 7 p.m.
North Union vs. Graham Local — 7 p.m.
Northeastern vs. Triad — 7 p.m.
Northmor vs. Loudonville — 7 p.m.
Northridge vs. Troy Christian — 7 p.m.
Northview vs. Clay — 7 p.m.
Northwest vs. Harrison — 7 p.m.
Northwestern vs. Norwayne — 7 p.m.
Northwood vs. Lakota — 7 p.m.
Norton vs. Cloverleaf — 7 p.m.
Oak Hill vs. Northwest — 7 p.m.
Oakwood vs. Madison Senior — 7 p.m.
Oberlin vs. Black River — 7 p.m.
Olentangy vs. Olentangy Berlin — 7 p.m.
Olentangy Liberty vs. Olentangy Orange — 7 p.m.
Olmsted Falls vs. North Ridgeville — 7 p.m.
Ontario vs. River Valley — 7 p.m.
Orange vs. Geneva — 7 p.m.
Orrville vs. Triway — 7 p.m.
Ottawa Hills vs. Margaretta — 7 p.m.
Ottawa-Glandorf vs. Shawnee — 7 p.m.
Paint Valley vs. Huntington — 7 p.m.
Parkway vs. New Bremen — 7 p.m.
Perry vs. GlenOak — 7 p.m.
Perry vs. Ridgedale — 7 p.m.
Philo vs. Maysville — 7 p.m.
Piketon vs. Southeastern — 7 p.m.
Pleasant vs. Highland — 7 p.m.
Poland Seminary vs. Struthers — 7 p.m.
Pymatuning Valley vs. Grand Valley — 7 p.m.
Ravenna vs. Roosevelt — 7 p.m.
Revere vs. Brecksville-Broadview Heights — 7 p.m.
Reynoldsburg vs. Pickerington Central — 7 p.m.
Ridgewood vs. Garaway — 7 p.m.
Rittman vs. Waynedale — 7 p.m.
River View vs. Coshocton — 7 p.m.
Riverside vs. Lorain — 7 p.m.
Riverside vs. Miami East — 7 p.m.
Rock Hill vs. Dawson-Bryant — 7 p.m.
Roger Bacon vs. Purcell Marian — 7 p.m.
Ross vs. Bellbrook — 7 p.m.
Ross vs. Bowling Green — 7 p.m.
Rossford vs. Oak Harbor — 7 p.m.
Salem vs. West Branch — 7 p.m.
Sandusky vs. Port Clinton — 7 p.m.
Sidney vs. Piqua — 7 p.m.
Smithville vs. Dalton — 7 p.m.
Solon vs. Medina — 7 p.m.
South vs. Marion-Franklin — 7 p.m.
South Gallia vs. Symmes Valley — 7 p.m.
South Point vs. Gallia Academy — 7 p.m.
South Range vs. Hubbard — 7 p.m.
Southeast vs. Liberty — 7 p.m.
Southeastern Local vs. Cedarville — 7 p.m.
Springboro vs. Miamisburg — 7 p.m.
Springfield vs. Northmont — 7 p.m.
Springfield vs. Southview — 7 p.m.
St. Bernard-Elmwood Place vs. Lockland — 7 p.m.
St. Charles vs. Bishop Watterson — 7 p.m.
St. Clairsville vs. Cambridge — 7 p.m.
St. Francis de Sales vs. St. John's Jesuit — 7 p.m.
St. Henry vs. St. John's — 7 p.m.
St. Paul vs. Monroeville — 7 p.m.
Steele vs. Midview — 7 p.m.
Stow-Munroe Falls vs. North Royalton — 7 p.m.
Streetsboro vs. Tallmadge — 7 p.m.
Summit Country Day vs. Cincinnati Hills Christian Academy — 7 p.m.
Sycamore vs. Lakota East — 7 p.m.
Teays Valley vs. Logan — 7 p.m.
The St. James Performance Academy vs. St. Xavier — 7 p.m.
Thomas Worthington vs. Dublin Jerome — 7 p.m.
Tinora vs. Paulding — 7 p.m.
Tri-County North vs. Twin Valley South — 7 p.m.
Tri-Valley vs. John Glenn — 7 p.m.
Tri-Village vs. Arcanum — 7 p.m.
Trinity vs. Beachwood — 7 p.m.
Troy vs. Greenville — 7 p.m.
Tuscarawas Central Catholic vs. Strasburg-Franklin — 7 p.m.
Tuscarawas Valley vs. Sandy Valley — 7 p.m.
Twinsburg vs. Mayfield — 7 p.m.
Union Local vs. Barnesville — 7 p.m.
Unioto vs. Zane Trace — 7 p.m.
United vs. Southern — 7 p.m.
University School vs. Howland — 7 p.m.
Upper Arlington vs. Hilliard Davidson — 7 p.m.
Upper Sandusky vs. Seneca East — 7 p.m.
Urbana vs. Tecumseh — 7 p.m.
Ursuline vs. Cardinal Mooney — 7 p.m.
Van Buren vs. McComb — 7 p.m.
Van Wert vs. Kenton — 7 p.m.
Vanlue vs. Crestline — 7 p.m.
Villa Angela-St. Joseph vs. Hayes — 7 p.m.
Vinton County vs. Wellston — 7 p.m.
Waite vs. Leipsic — 7 p.m.
Walnut Ridge vs. Independence — 7 p.m.
Walsh Jesuit vs. Trotwood-Madison — 7 p.m.
Waterloo vs. Memorial — 7 p.m.
Watkins Memorial vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Wauseon vs. Swanton — 7 p.m.
Wayne vs. Centerville — 7 p.m.
Wayne Trace vs. Fairview — 7 p.m.
Waynesfield-Goshen vs. Ridgemont — 7 p.m.
Waynesville vs. Valley View — 7 p.m.
Wellington vs. Brookside — 7 p.m.
West Carrollton vs. Tippecanoe — 7 p.m.
West Clermont vs. Little Miami — 7 p.m.
West Geauga vs. Perry — 7 p.m.
West Holmes vs. Wooster — 7 p.m.
West Jefferson vs. Fairbanks — 7 p.m.
West Liberty-Salem vs. Mechanicsburg — 7 p.m.
West Muskingum vs. Meadowbrook — 7 p.m.
Western Brown vs. Goshen — 7 p.m.
Western Reserve vs. New London — 7 p.m.
Westfall vs. Adena — 7 p.m.
Westland vs. Big Walnut — 7 p.m.
Wheelersburg vs. Portsmouth West — 7 p.m.
Whetstone vs. Centennial — 7 p.m.
Whitmer vs. Perrysburg — 7 p.m.
Wickliffe vs. Conneaut — 7 p.m.
Willard vs. Carey — 7 p.m.
Worthington Christian vs. Waverly — 7 p.m.
Worthington Kilbourne vs. Westerville South — 7 p.m.
Wyoming vs. Deer Park — 7 p.m.
Xenia vs. Stebbins — 7 p.m.
Crestwood vs. Chagrin Falls — 7:30 p.m.
Full Ohio High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.