Ohio High School Football Schedule, Scores & Live Updates (OHSAA) — October 16
The 2026 Ohio high school football season continues on October 16 with more than 340 OHSAA games on the slate for Friday night.
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Ohio High School Football Scores, Results, Live Updates - October 16
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Full Ohio High School Football Scoreboard - October 16
There are 345 high school football games in Ohio on Friday, October 16, 2026.
There are 23 games featuring ranked teams, highlighted by No. 1 Bishop Watterson vs. No. 14 Walsh Jesuit.
Other big ranked showdowns include No. 19 Wadsworth vs. No. 11 Highland and No. 24 St. Ignatius vs. No. 23 St. Xavier.
East Tech vs. John Marshall — 3:30 p.m.
Glenville vs. John Adams — 3:30 p.m.
John Hay vs. John F. Kennedy — 3:30 p.m.
Rogers vs. Scott — 6 p.m.
St. Ignatius vs. St. Xavier — 6 p.m.
Aiken vs. Taft — 6:30 p.m.
Hughes vs. Withrow — 6:30 p.m.
Purcell Marian vs. Shroder Paideia Academy — 6:30 p.m.
Woodward vs. Western Hills — 6:30 p.m.
Ada vs. Riverdale — 7 p.m.
Adena vs. Paint Valley — 7 p.m.
Alexander vs. Fairfield Union — 7 p.m.
Alliance vs. West Branch — 7 p.m.
Antwerp vs. Wayne Trace — 7 p.m.
Arcadia vs. McComb — 7 p.m.
Arcanum vs. Ansonia — 7 p.m.
Archbishop Hoban vs. Cathedral — 7 p.m.
Arlington vs. Pandora-Gilboa — 7 p.m.
Ashland vs. Wooster — 7 p.m.
Aurora vs. Barberton — 7 p.m.
Avon vs. Avon Lake — 7 p.m.
Ayersville vs. Tinora — 7 p.m.
Badin vs. Archbishop Alter — 7 p.m.
Batavia vs. New Richmond — 7 p.m.
Beavercreek vs. Wayne — 7 p.m.
Beechcroft vs. Centennial — 7 p.m.
Bellbrook vs. Oakwood — 7 p.m.
Bellefontaine vs. Urbana — 7 p.m.
Benedictine vs. Villa Angela-St. Joseph — 7 p.m.
Berea-Midpark vs. Elyria — 7 p.m.
Bexley vs. Franklin Heights — 7 p.m.
Big Walnut vs. Dublin Scioto — 7 p.m.
Bishop Fenwick vs. Archbishop McNicholas — 7 p.m.
Bishop Rosecrans vs. Millersport — 7 p.m.
Bishop Watterson vs. Walsh Jesuit — 7 p.m.
Black River vs. Wellington — 7 p.m.
Blanchester vs. Bethel-Tate — 7 p.m.
Bloom-Carroll vs. Circleville — 7 p.m.
Bluffton vs. Fort Loramie — 7 p.m.
Boardman vs. Austintown-Fitch — 7 p.m.
Bradford vs. National Trail — 7 p.m.
Brecksville-Broadview Heights vs. Twinsburg — 7 p.m.
Briggs vs. Marion-Franklin — 7 p.m.
Brookfield vs. Newton Falls — 7 p.m.
Brooklyn vs. Wickliffe — 7 p.m.
Brookside vs. Western Reserve — 7 p.m.
Bryan vs. Archbold — 7 p.m.
Bucyrus vs. Calvert — 7 p.m.
Cambridge vs. Beaver Local — 7 p.m.
Canal Winchester vs. Lancaster — 7 p.m.
Canton Central Catholic vs. Triway — 7 p.m.
Cardinal vs. Pymatuning Valley — 7 p.m.
Cardinal Mooney vs. St. Vincent-St. Mary — 7 p.m.
Carey vs. Mohawk — 7 p.m.
Carroll vs. Chaminade Julienne — 7 p.m.
Carrollton vs. Salem — 7 p.m.
Cedarville vs. Catholic Central — 7 p.m.
Cedarville vs. Riverside — 7 p.m.
Celina vs. Ottawa-Glandorf — 7 p.m.
Centerburg vs. Danville — 7 p.m.
Centerville vs. Springboro — 7 p.m.
Chagrin Falls vs. Conneaut — 7 p.m.
Champion vs. Liberty — 7 p.m.
Chesapeake vs. Rock Hill — 7 p.m.
Chillicothe vs. Hillsboro — 7 p.m.
Chippewa vs. Smithville — 7 p.m.
Cincinnati Country Day vs. North College Hill — 7 p.m.
Cincinnati Hills Christian Academy vs. Roger Bacon — 7 p.m.
Clay vs. Whitmer — 7 p.m.
Clermont Northeastern vs. Fayetteville-Perry — 7 p.m.
Cleveland Central Catholic vs. John F. Kennedy Catholic — 7 p.m.
Cleveland Heights vs. Brunswick — 7 p.m.
Clinton-Massie vs. Western Brown — 7 p.m.
Cloverleaf vs. Ravenna — 7 p.m.
Coldwater vs. St. Henry — 7 p.m.
Colonel Crawford vs. Seneca East — 7 p.m.
Columbia vs. Clearview — 7 p.m.
Columbian vs. Clyde — 7 p.m.
Columbus Academy vs. Bishop Ready — 7 p.m.
Columbus Grove vs. Crestview — 7 p.m.
Coshocton vs. West Muskingum — 7 p.m.
Coventry vs. St. Thomas Aquinas — 7 p.m.
Crestline vs. North Baltimore — 7 p.m.
Crestview vs. Monroeville — 7 p.m.
Cuyahoga Heights vs. Beachwood — 7 p.m.
Dawson-Bryant vs. Fairland — 7 p.m.
Dayton Christian vs. Worthington Christian — 7 p.m.
Deer Park vs. Indian Hill — 7 p.m.
Defiance vs. Bath — 7 p.m.
Delta vs. Evergreen — 7 p.m.
Detroit Catholic Central vs. St. Francis de Sales — 7 p.m.
Dover vs. Mansfield Senior — 7 p.m.
Dublin Coffman vs. Upper Arlington — 7 p.m.
Dublin Jerome vs. Olentangy — 7 p.m.
East vs. Ponitz Career Tech — 7 p.m.
East Clinton vs. Williamsburg — 7 p.m.
East Knox vs. Fredericktown — 7 p.m.
East Liverpool vs. Weir — 7 p.m.
East Palestine vs. Columbiana — 7 p.m.
Eastern vs. Belpre — 7 p.m.
Eastern vs. South Gallia — 7 p.m.
Eastmoor Academy vs. Independence — 7 p.m.
Eastwood vs. Lake — 7 p.m.
Eaton vs. Waynesville — 7 p.m.
Edgerton vs. Fairview — 7 p.m.
Edgewood vs. Perry — 7 p.m.
Elgin vs. Perry — 7 p.m.
Elyria Catholic vs. Notre Dame-Cathedral Latin — 7 p.m.
Euclid vs. Riverside — 7 p.m.
Expression Prep vs. Landmark Christian — 7 p.m.
Fairborn vs. Stebbins — 7 p.m.
Fairfield Christian Academy vs. Berne Union — 7 p.m.
Fairless vs. Northwest — 7 p.m.
Fairmont vs. Springfield — 7 p.m.
Fairview vs. Kirtland — 7 p.m.
Federal Hocking vs. Southern — 7 p.m.
Findlay vs. Northview — 7 p.m.
Firestone vs. East — 7 p.m.
Fort Frye vs. Warren — 7 p.m.
Franklin vs. Edgewood — 7 p.m.
Frontier vs. Shenandoah — 7 p.m.
Gallia Academy vs. Ironton — 7 p.m.
Garaway vs. Claymont — 7 p.m.
Garfield vs. Crestview — 7 p.m.
Geneva vs. Hawken — 7 p.m.
Genoa Area vs. Fostoria — 7 p.m.
GlenOak vs. Louisville — 7 p.m.
Graham Local vs. Indian Lake — 7 p.m.
Grand Valley vs. Mathews — 7 p.m.
Grandview Heights vs. Valley — 7 p.m.
Granville vs. Licking Valley — 7 p.m.
Greeneview vs. Greenon — 7 p.m.
Greenville vs. Xenia — 7 p.m.
Grove City vs. Lincoln — 7 p.m.
Hamilton vs. Fairfield — 7 p.m.
Harding vs. Independence — 7 p.m.
Harrison vs. La Salle — 7 p.m.
Harrison Central vs. Edison — 7 p.m.
Harvey vs. West Geauga — 7 p.m.
Hayes vs. Westland — 7 p.m.
Highland vs. Ontario — 7 p.m.
Hilliard Darby vs. Thomas Worthington — 7 p.m.
Hilliard Davidson vs. Olentangy Liberty — 7 p.m.
Hopewell-Loudon vs. Lucas — 7 p.m.
Hubbard vs. Girard — 7 p.m.
Huntington vs. Westfall — 7 p.m.
Indianapolis Bishop Chatard vs. Elder — 7 p.m.
Jackson vs. McKinley — 7 p.m.
Jefferson vs. Allen East — 7 p.m.
Jefferson Area vs. Orange — 7 p.m.
John Glenn vs. Philo — 7 p.m.
Kenston vs. Revere — 7 p.m.
Kenton vs. Memorial — 7 p.m.
Kenton Ridge vs. Jonathan Alder — 7 p.m.
Keystone vs. Firelands — 7 p.m.
LaBrae vs. Southeast — 7 p.m.
Lake vs. Hoover — 7 p.m.
Lake Catholic vs. Holy Name — 7 p.m.
Lakeside vs. Chardon — 7 p.m.
Lakewood vs. Johnstown-Monroe — 7 p.m.
Lakota vs. Woodmore — 7 p.m.
Lakota East vs. Colerain — 7 p.m.
Lakota West vs. Sycamore — 7 p.m.
Lehman Catholic vs. Riverside — 7 p.m.
Liberty Center vs. Wauseon — 7 p.m.
Liberty Union vs. Amanda-Clearcreek — 7 p.m.
Liberty-Benton vs. Springfield — 7 p.m.
Lima Central Catholic vs. Spencerville — 7 p.m.
Linden-McKinley vs. Northland — 7 p.m.
Little Miami vs. Milford — 7 p.m.
Logan vs. Groveport-Madison — 7 p.m.
Logan Elm vs. Hamilton Township — 7 p.m.
Lorain vs. Mentor — 7 p.m.
Loudonville vs. Cardington-Lincoln — 7 p.m.
Loveland vs. West Clermont — 7 p.m.
Lowellville vs. Waterloo — 7 p.m.
Lutheran East vs. Brush — 7 p.m.
Madison vs. Lutheran West — 7 p.m.
Madison Comprehensive vs. Lexington — 7 p.m.
Madison Plains vs. Southeastern Local — 7 p.m.
Madison Senior vs. Carlisle — 7 p.m.
Madonna vs. Lisbon Anderson — 7 p.m.
Manchester vs. New Miami — 7 p.m.
Maple Heights vs. Garfield Heights — 7 p.m.
Mapleton vs. St. Paul — 7 p.m.
Margaretta vs. Gibsonburg — 7 p.m.
Mariemont vs. Finneytown — 7 p.m.
Marion Harding vs. Galion — 7 p.m.
Mason vs. Middletown — 7 p.m.
Mayfield vs. Copley — 7 p.m.
Maysville vs. River View — 7 p.m.
McClain vs. Miami Trace — 7 p.m.
McDonald vs. Springfield — 7 p.m.
Meadowbrook vs. Crooksville — 7 p.m.
Mechanicsburg vs. Northeastern — 7 p.m.
Medina vs. Nordonia — 7 p.m.
Memorial vs. Jackson-Milton — 7 p.m.
Miami East vs. Troy Christian — 7 p.m.
Midview vs. Olmsted Falls — 7 p.m.
Mifflin vs. Whetstone — 7 p.m.
Milton-Union vs. Covington — 7 p.m.
Minerva vs. Howland — 7 p.m.
Minford vs. Wheelersburg — 7 p.m.
Minster vs. Marion Local — 7 p.m.
Mississinawa Valley vs. Tri-County North — 7 p.m.
Mogadore vs. Marlington — 7 p.m.
Monroe vs. Ross — 7 p.m.
Monroe Central vs. Cameron — 7 p.m.
Montpelier vs. North Central — 7 p.m.
Morgan vs. New Lexington — 7 p.m.
Mt. Gilead vs. Northmor — 7 p.m.
Mt. Vernon vs. Licking Heights — 7 p.m.
Nelsonville-York vs. Vinton County — 7 p.m.
New Bremen vs. Fort Recovery — 7 p.m.
New London vs. South Central — 7 p.m.
New Philadelphia vs. West Holmes — 7 p.m.
Newark vs. Reynoldsburg — 7 p.m.
Newark Catholic vs. Heath — 7 p.m.
Newcomerstown vs. East Canton — 7 p.m.
North Olmsted vs. Normandy — 7 p.m.
North Ridgeville vs. Steele — 7 p.m.
North Royalton vs. Solon — 7 p.m.
North Union vs. Shawnee — 7 p.m.
Northmont vs. Miamisburg — 7 p.m.
Northridge vs. Bethel — 7 p.m.
Northridge vs. Utica — 7 p.m.
Northwest vs. KIPP Columbus — 7 p.m.
Northwestern vs. Benjamin Logan — 7 p.m.
Norwalk vs. Sandusky — 7 p.m.
Norwayne vs. Hillsdale — 7 p.m.
Oak Harbor vs. Maumee — 7 p.m.
Oak Hills vs. Princeton — 7 p.m.
Oberlin vs. Brookside — 7 p.m.
Olentangy Berlin vs. Marysville — 7 p.m.
Olentangy Orange vs. Hilliard Bradley — 7 p.m.
Orrville vs. Manchester — 7 p.m.
Otsego vs. Rossford — 7 p.m.
Ottawa Hills vs. Northwood — 7 p.m.
Padua Franciscan vs. Cuyahoga Valley Christian Academy — 7 p.m.
Paint Valley vs. Unioto — 7 p.m.
Patrick Henry vs. Swanton — 7 p.m.
Paulding vs. Hicksville — 7 p.m.
Perkins vs. Huron — 7 p.m.
Perry vs. Green — 7 p.m.
Perrysburg vs. Anthony Wayne — 7 p.m.
Pickerington Central vs. Teays Valley — 7 p.m.
Pickerington North vs. New Albany — 7 p.m.
Piketon vs. Adena — 7 p.m.
Piqua vs. Butler — 7 p.m.
Point Pleasant vs. Marietta — 7 p.m.
Poland Seminary vs. Lakeview — 7 p.m.
Port Clinton vs. Bellevue — 7 p.m.
Portsmouth vs. South Point — 7 p.m.
Portsmouth West vs. Oak Hill — 7 p.m.
Preble Shawnee vs. Tri-Village — 7 p.m.
Reading vs. Wyoming — 7 p.m.
Rhodes vs. Gilmour Academy — 7 p.m.
Richmond Heights vs. Warrensville Heights — 7 p.m.
Ridgedale vs. Waynesfield-Goshen — 7 p.m.
Ridgemont vs. Cory-Rawson — 7 p.m.
Rittman vs. Northwestern — 7 p.m.
River vs. Caldwell — 7 p.m.
River Valley vs. Athens — 7 p.m.
River Valley vs. Clear Fork — 7 p.m.
Rocky River vs. Buckeye — 7 p.m.
Roosevelt vs. Cuyahoga Falls — 7 p.m.
Rootstown vs. Crestwood — 7 p.m.
Ross vs. Napoleon — 7 p.m.
Sandy Valley vs. Indian Valley — 7 p.m.
Sebring McKinley vs. Holgate — 7 p.m.
Shadyside vs. Bridgeport — 7 p.m.
Shaw vs. Ursuline — 7 p.m.
Shawnee vs. Van Wert — 7 p.m.
Shelby vs. Pleasant — 7 p.m.
Sheridan vs. Tri-Valley — 7 p.m.
Sidney vs. West Carrollton — 7 p.m.
South vs. North — 7 p.m.
South Range vs. Canfield — 7 p.m.
Southeastern vs. Zane Trace — 7 p.m.
Southview vs. Bowling Green — 7 p.m.
Springfield vs. Norton — 7 p.m.
St. Francis DeSales vs. Steubenville — 7 p.m.
St. John vs. Leetonia — 7 p.m.
St. John's vs. Anna — 7 p.m.
St. John's Jesuit vs. Brother Rice — 7 p.m.
St. Mary's Prep vs. Central Catholic — 7 p.m.
Stivers School for the Arts vs. Vanlue — 7 p.m.
Stow-Munroe Falls vs. Hudson — 7 p.m.
Strasburg-Franklin vs. Malvern — 7 p.m.
Strongsville vs. Shaker Heights — 7 p.m.
Symmes Valley vs. Notre Dame — 7 p.m.
Talawanda vs. Mt. Healthy — 7 p.m.
Tallmadge vs. Field — 7 p.m.
Taylor vs. Madeira — 7 p.m.
Tecumseh vs. London — 7 p.m.
Tippecanoe vs. Troy — 7 p.m.
Toledo Christian vs. Elmwood — 7 p.m.
Toronto vs. Buckeye Local — 7 p.m.
Triad vs. Fairbanks — 7 p.m.
Trinity vs. Berkshire — 7 p.m.
Trotwood-Madison vs. Detroit Catholic Central — 7 p.m.
Turpin vs. Kings — 7 p.m.
Tuscarawas Valley vs. Ridgewood — 7 p.m.
Tuslaw vs. Canton South — 7 p.m.
Twin Valley South vs. Dixie — 7 p.m.
Unioto vs. Piketon — 7 p.m.
University School vs. St. Charles — 7 p.m.
Upper Sandusky vs. Buckeye Central — 7 p.m.
Upper Scioto Valley vs. Hardin Northern — 7 p.m.
Valley Christian vs. Southern — 7 p.m.
Valley Forge vs. Lakewood — 7 p.m.
Valley View vs. Brookville — 7 p.m.
Van Buren vs. Leipsic — 7 p.m.
Vermilion vs. Edison — 7 p.m.
Versailles vs. Parkway — 7 p.m.
Wadsworth vs. Highland — 7 p.m.
Waite vs. Lima Senior — 7 p.m.
Walnut Hills vs. Lebanon — 7 p.m.
Walnut Ridge vs. Africentric Early College — 7 p.m.
Wapakoneta vs. Elida — 7 p.m.
Washington vs. Jackson — 7 p.m.
Washington Massillon vs. Harding — 7 p.m.
Waterford vs. Trimble — 7 p.m.
Waverly vs. Northwest — 7 p.m.
Waynedale vs. Dalton — 7 p.m.
Wellston vs. Meigs — 7 p.m.
Wellsville vs. United — 7 p.m.
West vs. South — 7 p.m.
West Jefferson vs. West Liberty-Salem — 7 p.m.
Western Reserve vs. Mineral Ridge — 7 p.m.
Westerville Central vs. Central Crossing — 7 p.m.
Westerville North vs. Worthington Kilbourne — 7 p.m.
Westerville South vs. Harvest Prep — 7 p.m.
Westlake vs. Bay — 7 p.m.
Wheeling Central Catholic vs. Barnesville — 7 p.m.
Whitehall-Yearling vs. Buckeye Valley — 7 p.m.
Wilmington vs. Goshen — 7 p.m.
Winton Woods vs. Anderson — 7 p.m.
Woodridge vs. Streetsboro — 7 p.m.
Woodward vs. Martins Ferry — 7 p.m.
Wynford vs. Willard — 7 p.m.
Zanesville vs. Watkins Memorial — 7 p.m.
Indian Creek vs. St. Clairsville — 7:30 p.m.
Jefferson Township vs. Landmark Christian — 7:30 p.m.
Full Ohio High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.