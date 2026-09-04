Ohio High School Football Schedule, Scores & Live Updates (OHSAA) — September 4
The 2026 Ohio high school football season continues on September 4 with more than 340 OHSAA games on the slate for Friday night.
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Ohio High School Football Scores, Results, Live Updates - September 4
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Full Ohio High School Football Scoreboard - September 4
There are 344 high school football games in Ohio on Friday, September 4, 2026.
The first game, Oberlin vs Woodward, starts at 5 p.m.
There are several games featuring ranked teams, highlighted byThe SEED School of LA vs Washington Massillon at 7 p.m.
Oberlin vs. Woodward — 5 p.m.
Archbishop Alter vs. Taft — 5:30 p.m.
Wickliffe vs. Woodward — 6 p.m.
Fairland vs. Tri-Cities Christian — 6 p.m.
North Central vs. Cuyahoga Heights — 6 p.m.
St. Bernard-Elmwood Place vs. Woodward — 6:30 p.m.
Springboro vs. Withrow — 6:30 p.m.
St. Bernard-Elmwood Place vs. Shroder Paideia Academy — 6:30 p.m.
Buckeye vs. Keystone — 7 p.m.
Lumen Christi Catholic vs. Harvest Prep — 7 p.m.
Chaney vs. South Range — 7 p.m.
The SEED School of LA vs. Washington Massillon — 7 p.m.
USO (University Prep/Sci-Tech/Obama Academy) vs. Girard — 7 p.m.
Northwood vs. St. Paul — 7 p.m.
Benedictine vs. Lutheran West — 7 p.m.
Bowsher vs. Bluffton — 7 p.m.
Wynford vs. Upper Sandusky — 7 p.m.
Fisher Catholic vs. Notre Dame — 7 p.m.
Columbus Academy vs. Heath — 7 p.m.
Utica vs. Fredericktown — 7 p.m.
Lakewood vs. Fairfield Union — 7 p.m.
Defiance vs. Wapakoneta — 7 p.m.
Upper Scioto Valley vs. Cardington-Lincoln — 7 p.m.
Maumee vs. Waite — 7 p.m.
Coldwater vs. Fort Recovery — 7 p.m.
Scott vs. John Hay — 7 p.m.
Maysville vs. West Muskingum — 7 p.m.
Lake vs. Evergreen — 7 p.m.
Pandora-Gilboa vs. Van Buren — 7 p.m.
Preble Shawnee vs. Twin Valley South — 7 p.m.
Conotton Valley vs. Newcomerstown — 7 p.m.
Beachwood vs. Vanlue — 7 p.m.
Lowellville vs. East Canton — 7 p.m.
Grove City Christian vs. Mt. Gilead — 7 p.m.
Shenandoah vs. Waterford — 7 p.m.
LaBrae vs. McDonald — 7 p.m.
Marietta vs. Athens — 7 p.m.
Lakewood vs. Harvey — 7 p.m.
Piqua vs. Greenville — 7 p.m.
Northwest vs. Canton Central Catholic — 7 p.m.
Wyoming vs. Monroe — 7 p.m.
Northeastern vs. Greeneview — 7 p.m.
Middle Tennessee Christian vs. Rock Hill — 7 p.m.
Garaway vs. Norwayne — 7 p.m.
Fairview vs. Bryan — 7 p.m.
Clyde vs. Ashland — 7 p.m.
Miami Trace vs. 100% picked — 7 p.m.
Woodmore vs. Fostoria — 7 p.m.
Margaretta vs. Brookside — 7 p.m.
University Prep vs. Girard — 7 p.m.
Fairview vs. Orange — 7 p.m.
Trimble vs. Vinton County — 7 p.m.
Van Wert vs. Bath — 7 p.m.
Worthington Christian vs. Centerburg — 7 p.m.
University School vs. North — 7 p.m.
South Gallia vs. Eastern — 7 p.m.
Struthers vs. West Branch — 7 p.m.
Tuslaw vs. Caldwell — 7 p.m.
Arcanum vs. Dixie — 7 p.m.
Kenton vs. Ottawa-Glandorf — 7 p.m.
Ontario vs. Columbian — 7 p.m.
Aiken vs. Goshen — 7 p.m.
St. Francis de Sales vs. Perkins — 7 p.m.
Wilmington vs. Mt. Healthy — 7 p.m.
Warren vs. Logan — 7 p.m.
Blanchester vs. Madison Senior — 7 p.m.
Indian Lake vs. Allen East — 7 p.m.
Tri-Valley vs. Clinton-Massie — 7 p.m.
St. John's vs. Marion Local — 7 p.m.
Linsly vs. Steubenville — 7 p.m.
Mariemont vs. Williamsburg — 7 p.m.
Celina vs. Memorial — 7 p.m.
Eaton vs. Talawanda — 7 p.m.
Ross vs. Northwest — 7 p.m.
East Central vs. Elder — 7 p.m.
Versailles vs. St. Henry — 7 p.m.
Hillsdale vs. Loudonville — 7 p.m.
Cloverleaf vs. Carrollton — 7 p.m.
Lakota West vs. Mason — 7 p.m.
Lexington vs. Clear Fork — 7 p.m.
Eagle Academy II vs. Archbishop Hoban — 7 p.m.
Hillsboro vs. Waynesville — 7 p.m.
Minster vs. New Bremen — 7 p.m.
Tinora vs. Archbold — 7 p.m.
Cathedral vs. St. Xavier — 7 p.m.
Napoleon vs. Anthony Wayne — 7 p.m.
East Clinton vs. Fairfield Christian Academy — 7 p.m.
Kings vs. Loveland — 7 p.m.
Clermont Northeastern vs. Holy Cross — 7 p.m.
Archbishop Moeller vs. Trinity — 7 p.m.
North Royalton vs. North Ridgeville — 7 p.m.
Indian Creek vs. Union Local — 7 p.m.
Carlisle vs. Bethel — 7 p.m.
Liberty Center vs. Otsego — 7 p.m.
McComb vs. Elmwood — 7 p.m.
Ansonia vs. National Trail — 7 p.m.
Meadowdale vs. Purcell Marian — 7 p.m.
Liberty-Benton vs. Northview — 7 p.m.
Deer Park vs. Miami Valley Christian Academy — 7 p.m.
Hopewell-Loudon vs. Colonel Crawford — 7 p.m.
St. Charles vs. Westerville South — 7 p.m.
River View vs. Chippewa — 7 p.m.
Avon Lake vs. Highland — 7 p.m.
Archbishop McNicholas vs. Ironton — 7 p.m.
Middletown vs. Fairfield — 7 p.m.
Tallmadge vs. Aurora — 7 p.m.
Crooksville vs. Alexander — 7 p.m.
Garfield Heights vs. Hoover — 7 p.m.
Bishop Fenwick vs. Franklin — 7 p.m.
Claymont vs. Fairless — 7 p.m.
Harding vs. Perry — 7 p.m.
Crestwood vs. Mineral Ridge — 7 p.m.
Jackson vs. 0% picked — 7 p.m.
Zane Trace vs. Amanda-Clearcreek — 7 p.m.
Dublin Jerome vs. Dublin Coffman — 7 p.m.
Villa Angela-St. Joseph vs. Nordonia — 7 p.m.
Zanesville vs. Newark — 7 p.m.
Lakota East vs. 100% picked — 7 p.m.
Holy Name vs. Madison — 7 p.m.
Oak Glen vs. River — 7 p.m.
Findlay vs. Springfield — 7 p.m.
Philo vs. Morgan — 7 p.m.
New Richmond vs. Indian Hill — 7 p.m.
Whitehall-Yearling vs. Pleasant — 7 p.m.
Valley vs. Piketon — 7 p.m.
Waynesfield-Goshen vs. Elgin — 7 p.m.
KIPP Columbus vs. Northmont — 7 p.m.
Brush vs. South — 7 p.m.
New Lexington vs. John Glenn — 7 p.m.
Jefferson vs. Paulding — 7 p.m.
Miller vs. Southern — 7 p.m.
Portsmouth West vs. Huntington — 7 p.m.
Paint Valley vs. McClain — 7 p.m.
Graham Local vs. Covington — 7 p.m.
Malvern vs. East Palestine — 7 p.m.
Brashear vs. Martins Ferry — 7 p.m.
St. Vincent-St. Mary vs. Hudson — 7 p.m.
Greenon vs. West Jefferson — 7 p.m.
Normandy vs. Geneva — 7 p.m.
Buckeye Central vs. Mohawk — 7 p.m.
Rhodes vs. Lakeside — 7 p.m.
Hayes vs. Thomas Worthington — 7 p.m.
River Valley vs. Buckeye Valley — 7 p.m.
Shawnee vs. Elida — 7 p.m.
Perry vs. Cory-Rawson — 7 p.m.
Smithville vs. Black River — 7 p.m.
Jonathan Alder vs. Bloom-Carroll — 7 p.m.
Lake vs. Rocky River — 7 p.m.
Waterloo vs. Lisbon Anderson — 7 p.m.
Johnstown-Monroe vs. Granville — 7 p.m.
Wayne Trace vs. Crestview — 7 p.m.
Conneaut vs. Edgewood — 7 p.m.
Mississinawa Valley vs. Bradford — 7 p.m.
Licking Heights vs. Sheridan — 7 p.m.
Central Catholic vs. Walsh Jesuit — 7 p.m.
Federal Hocking vs. Millersport — 7 p.m.
Elyria vs. Barberton — 7 p.m.
Lakeview vs. Jefferson Area — 7 p.m.
Sidney vs. Stebbins — 7 p.m.
Westerville North vs. Westerville Central — 7 p.m.
Roosevelt vs. Ellet — 7 p.m.
Patrick Henry vs. Columbus Grove — 7 p.m.
Grove City vs. Hilliard Bradley — 7 p.m.
Wooster vs. Triway — 7 p.m.
Champion vs. Memorial — 7 p.m.
New Albany vs. Dublin Scioto — 7 p.m.
Norton vs. Marlington — 7 p.m.
Hilltop vs. Antwerp — 7 p.m.
Ponitz Career Tech vs. Carroll — 7 p.m.
Anna vs. Parkway — 7 p.m.
Bowling Green vs. Clay — 7 p.m.
Euclid vs. St. John's Jesuit — 7 p.m.
West Carrollton vs. Troy — 7 p.m.
Kenston vs. Notre Dame-Cathedral Latin — 7 p.m.
Midview vs. Elyria Catholic — 7 p.m.
Rogers vs. Rossford — 7 p.m.
Canfield vs. Cardinal Mooney — 7 p.m.
Berkshire vs. Cardinal — 7 p.m.
Brookfield vs. Toronto — 7 p.m.
Leipsic vs. Riverdale — 7 p.m.
Miamisburg vs. Hilliard Davidson — 7 p.m.
Miami East vs. Northwestern — 7 p.m.
Worthington Kilbourne vs. Canal Winchester — 7 p.m.
Bishop Ready vs. Galion — 7 p.m.
Lebanon vs. West Clermont — 7 p.m.
Pickerington North vs. Pickerington Central — 7 p.m.
Poland Seminary vs. Field — 7 p.m.
Northwest vs. Chesapeake — 7 p.m.
Gamble Montessori vs. Norwood — 7 p.m.
Westland vs. Central Crossing — 7 p.m.
Oak Harbor vs. Port Clinton — 7 p.m.
Columbia vs. Manchester — 7 p.m.
Trotwood-Madison vs. Springfield — 7 p.m.
Norwalk vs. Madison Comprehensive — 7 p.m.
Western Reserve vs. Columbiana — 7 p.m.
Dayton Christian vs. Troy Christian — 7 p.m.
Bexley vs. Mifflin — 7 p.m.
Catholic Central vs. Triad — 7 p.m.
Lancaster vs. Marysville — 7 p.m.
Harding vs. Grand Valley — 7 p.m.
Cuyahoga Valley Christian Academy vs. Woodridge — 7 p.m.
Sandy Valley vs. Minerva — 7 p.m.
Chillicothe vs. Western Brown — 7 p.m.
Vermilion vs. Clearview — 7 p.m.
Boardman vs. Liberty — 7 p.m.
Meadowbrook vs. Cambridge — 7 p.m.
Bishop Hartley vs. Chaminade Julienne — 7 p.m.
Tuscarawas Valley vs. East Knox — 7 p.m.
Kirtland vs. Perry — 7 p.m.
Batavia vs. Kenton Ridge — 7 p.m.
Ayersville vs. Toledo Christian — 7 p.m.
Mayfield vs. Shaker Heights — 7 p.m.
Whetstone vs. Briggs — 7 p.m.
Valley View vs. Bellbrook — 7 p.m.
Teays Valley vs. Licking Valley — 7 p.m.
North Union vs. Northmor — 7 p.m.
Highland vs. Mt. Vernon — 7 p.m.
Tippecanoe vs. Fairborn — 7 p.m.
Bellevue vs. Shelby — 7 p.m.
Carey vs. Lucas — 7 p.m.
North Olmsted vs. Green — 7 p.m.
Oakwood vs. Milton-Union — 7 p.m.
Marion-Franklin vs. Groveport-Madison — 7 p.m.
Mathews vs. Newton Falls — 7 p.m.
Walnut Ridge vs. Hilliard Darby — 7 p.m.
Badin vs. Edgewood — 7 p.m.
Louisville vs. Dover — 7 p.m.
Summit Country Day vs. Lockland — 7 p.m.
Cedarville vs. West Liberty-Salem — 7 p.m.
Montpelier vs. Edgerton — 7 p.m.
Lakota vs. Arcadia — 7 p.m.
Fayetteville-Perry vs. Southeastern — 7 p.m.
Bedford vs. Padua Franciscan — 7 p.m.
Big Walnut vs. Reynoldsburg — 7 p.m.
Unioto vs. Waverly — 7 p.m.
Point Pleasant vs. Gallia Academy — 7 p.m.
Lima Central Catholic vs. Urbana — 7 p.m.
Trinity vs. Rootstown — 7 p.m.
Buckeye Local vs. Shadyside — 7 p.m.
Berne Union vs. Symmes Valley — 7 p.m.
Cincinnati College Prep Academy vs. Dunbar — 7 p.m.
Lincoln vs. Olentangy Liberty — 7 p.m.
Centennial vs. West — 7 p.m.
Woodward vs. Reading — 7 p.m.
Chardon vs. McDowell — 7 p.m.
Cuyahoga Falls vs. Southeast — 7 p.m.
Arlington vs. Ada — 7 p.m.
Spencerville vs. Riverside — 7 p.m.
Bellaire vs. Barnesville — 7 p.m.
Thurgood Marshall vs. Washington — 7 p.m.
South Central vs. Rittman — 7 p.m.
Fort Frye vs. Wheeling Central Catholic — 7 p.m.
Bridgeport vs. Southern — 7 p.m.
Marion Harding vs. Bellefontaine — 7 p.m.
Colerain vs. Princeton — 7 p.m.
McKinley vs. Ravenna — 7 p.m.
East Liverpool vs. Salem — 7 p.m.
Indian Valley vs. New Philadelphia — 7 p.m.
Tecumseh vs. Shawnee — 7 p.m.
Crestview vs. Independence — 7 p.m.
Fort Loramie vs. Lehman Catholic — 7 p.m.
Plymouth vs. Wellington — 7 p.m.
Sycamore vs. Hamilton — 7 p.m.
Bay vs. Firelands — 7 p.m.
John F. Kennedy Catholic vs. Hubbard — 7 p.m.
Western Hills vs. Cincinnati Country Day — 7 p.m.
Garfield vs. Springfield — 7 p.m.
Richmond Heights vs. Brooklyn — 7 p.m.
Belpre vs. Frontier — 7 p.m.
St. Francis DeSales vs. East — 7 p.m.
Clark Montessori vs. Finneytown — 7 p.m.
La Salle vs. Fairmont — 7 p.m.
Tri-Village vs. Tri-County North — 7 p.m.
Ridgewood vs. Coshocton — 7 p.m.
Oak Hill vs. River Valley — 7 p.m.
West Holmes vs. Orrville — 7 p.m.
Ridgedale vs. North Baltimore — 7 p.m.
Linden-McKinley vs. Eastmoor Academy — 7 p.m.
Green vs. 0% picked — 7 p.m.
Bucyrus vs. Willard — 7 p.m.
Milford vs. Winton Woods — 7 p.m.
South Point vs. Wellston — 7 p.m.
Pymatuning Valley vs. Valley Christian — 7 p.m.
Eastwood vs. Wauseon — 7 p.m.
Taylor vs. Lawrenceburg — 7 p.m.
Fairbanks vs. Madison Plains — 7 p.m.
London vs. Franklin Heights — 7 p.m.
Howland vs. Shaw — 7 p.m.
Hicksville vs. Edon — 7 p.m.
Garfield vs. Copley — 7 p.m.
United vs. Crestview — 7 p.m.
Western Reserve vs. Northwestern — 7 p.m.
Minford vs. Eastern — 7 p.m.
Edison vs. Start — 7 p.m.
North College Hill vs. Bethel-Tate — 7 p.m.
New London vs. Waynedale — 7 p.m.
Beechcroft vs. Maple Heights — 7 p.m.
Turpin vs. Walnut Hills — 7 p.m.
Gilmour Academy vs. Hawken — 7 p.m.
Huron vs. Genoa Area — 7 p.m.
Westfall vs. Circleville — 7 p.m.
Strasburg-Franklin vs. Harrison Central — 7 p.m.
Mechanicsburg vs. Southeastern Local — 7 p.m.
West Geauga vs. Chagrin Falls — 7 p.m.
Streetsboro vs. Alliance — 7 p.m.
Danville vs. Monroeville — 7 p.m.
Independence vs. Hamilton Township — 7 p.m.
East vs. Canton South — 7 p.m.
Valley Forge vs. Revere — 7 p.m.
Catholic Central vs. Bishop Rosecrans — 7 p.m.
Ridgemont vs. Hardin Northern — 7 p.m.
Dalton vs. Mogadore — 7 p.m.
Liberty Union vs. Meigs — 7 p.m.
Warrensville Heights vs. Westlake — 7 p.m.
Cincinnati Hills Christian Academy vs. Madeira — 7 p.m.
Wellsville vs. Leetonia — 7 p.m.
Butler vs. 1-0-1 — 7 p.m.
Brookville vs. Northridge — 7 p.m.
Swanton vs. Ottawa Hills — 7 p.m.
Seneca East vs. Calvert — 7 p.m.
Nelsonville-York vs. Dawson-Bryant — 7 p.m.
Tuscarawas Central Catholic vs. St. Thomas Aquinas — 7 p.m.
Northridge vs. Grandview Heights — 7 p.m.
Lima Senior vs. Benjamin Logan — 7 p.m.
Buckeye Trail vs. Newark Catholic — 7 p.m.
Olentangy Berlin vs. Centerville — 7 p.m.
Harrison vs. Beavercreek — 7 p.m.
Austintown-Fitch vs. Riverside — 7 p.m.
Little Miami vs. Anderson — 7 p.m.
Avon vs. Upper Arlington — 7 p.m.
Olentangy Orange vs. Olentangy — 7 p.m.
Solon vs. Twinsburg — 7 p.m.
Medina vs. Brunswick — 7 p.m.
Brecksville-Broadview Heights vs. Berea-Midpark — 7 p.m.
Wadsworth vs. Jackson — 7 p.m.
Strongsville vs. Olmsted Falls — 7 p.m.
Perrysburg vs. Ross — 7 p.m.
Whitmer vs. Southview — 7 p.m.
Sandusky vs. McKinley — 7 p.m.
Mentor vs. St. Ignatius — 7 p.m.
St. Edward vs. Wayne — 7 p.m.
Portsmouth vs. Greenup County — 7:30 p.m.
Beaver Local vs. St. Clairsville — 7:30 p.m.
Delta vs. Gibsonburg — 8 p.m.
Full Ohio High School Football Scoreboard - September 4
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.