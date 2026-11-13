Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — November 13
The 2026 Texas high school football season continues on November 13 with more than 200 UIL games on the schedule for Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - November 13
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Full Texas High School Football Scoreboard - November 13
There are 205 high school football games in Texas on Friday, November 13, 2026.
There are 15 games featuring ranked teams, highlighted by No. 1 North Shore facing Deer Park (8-2), No. 5 Duncanville taking on Midway (9-1), and No. 17 Lewisville hosting Prosper (9-1).
Farwell vs. Spearman - 4 p.m.
Fannindel vs. Three Way - 5:30 p.m.
Central Catholic vs. Legacy Christian Academy - 6 p.m.
Prestonwood Christian vs. Lutheran South Academy - 6 p.m.
Abilene Cooper vs. Canutillo - 6 p.m.
Burkburnett vs. Liberty - 6 p.m.
Springtown vs. Greenwood - 6 p.m.
Austin vs. Randall - 6 p.m.
Dumas vs. Andress - 6 p.m.
Dimmitt vs. Idalou - 6 p.m.
Trinity Christian vs. St. Thomas Catholic - 6:30 p.m.
Grayson Christian vs. Stephenville FAITH - 6:30 p.m.
Knippa vs. Oglesby - 6:30 p.m.
Cherokee vs. Blackwell - 6:30 p.m.
Grady vs. Borden County - 6:30 p.m.
Anton vs. Wellman-Union - 6:30 p.m.
Hermleigh vs. Happy - 6:30 p.m.
McLean vs. Valley - 6:30 p.m.
San Angelo Central vs. Eastwood - 6:30 p.m.
Fort Bend Travis vs. Katy - 6:30 p.m.
Big Spring vs. Mountain View - 6:30 p.m.
Pecos vs. Irvin - 6:30 p.m.
New Deal vs. Sonora - 6:30 p.m.
Williamson County HomeSchool vs. Fort Bend Chargers HomeSchool - 7 p.m.
St. Michael's vs. Parish Episcopal - 7 p.m.
Live Oak Classical vs. First Baptist - 7 p.m.
Grapevine Faith Christian vs. Grace Community - 7 p.m.
All Saints Episcopal vs. Central Texas Christian - 7 p.m.
Nazarene Christian Academy vs. Lucas Christian Academy - 7 p.m.
Victory Christian Academy vs. Azle Christian - 7 p.m.
Town East Christian vs. Arlington Heights Christian - 7 p.m.
Mount Calm vs. Iredell - 7 p.m.
Abbott vs. Union Hill - 7 p.m.
Legacy Ranch vs. Sam Houston - 7 p.m.
Hart vs. Meadow - 7 p.m.
Nazareth vs. Boys Ranch - 7 p.m.
Frisco Panther Creek vs. Argyle - 7 p.m.
Second Baptist vs. Regents - 7 p.m.
Grace Academy vs. CHSA HomeSchool - 7 p.m.
San Marcos Baptist Academy vs. Valor Prep - 7 p.m.
Waco Christian vs. Amarillo FFC - 7 p.m.
CenTex HomeSchool vs. Sunnybrook Christian - 7 p.m.
Aquilla vs. Chester - 7 p.m.
Kress vs. Jayton - 7 p.m.
Judson vs. Brandeis - 7 p.m.
Cedar Ridge vs. Dripping Springs - 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Vela - 7 p.m.
Waller vs. Cedar Park - 7 p.m.
Atascocita vs. Barbers Hill - 7 p.m.
Manvel vs. Memorial - 7 p.m.
Katy Taylor vs. Ridge Point - 7 p.m.
Willis vs. Westfield - 7 p.m.
Clear Springs vs. King - 7 p.m.
Magnolia vs. Cypress Falls - 7 p.m.
Red Oak vs. Harker Heights - 7 p.m.
Rowlett vs. Longview - 7 p.m.
Langham Creek vs. Tomball - 7 p.m.
Lake Belton vs. North Crowley - 7 p.m.
North Forney vs. Wylie East - 7 p.m.
Braswell vs. Walnut Grove - 7 p.m.
Weatherford vs. Southlake Carroll - 7 p.m.
Franklin vs. Midland - 7 p.m.
Haltom vs. Lake Highlands - 7 p.m.
Prosper Rock Hill vs. Guyer - 7 p.m.
Keller Central vs. Aledo - 7 p.m.
La Joya vs. Harlingen - 7 p.m.
Round Rock vs. Bowie - 7 p.m.
Los Fresnos vs. Weslaco - 7 p.m.
Johnson vs. Lake Travis - 7 p.m.
Cypress Ranch vs. Hutto - 7 p.m.
Summer Creek vs. Dickinson - 7 p.m.
Dawson vs. Lamar - 7 p.m.
Vandegrift vs. Bridgeland - 7 p.m.
Jordan vs. Strake Jesuit - 7 p.m.
Alief Taylor vs. Pearland - 7 p.m.
Deer Park vs. North Shore - 7 p.m.
Grand Oaks vs. Benjamin Davis - 7 p.m.
Wylie vs. Rockwall - 7 p.m.
Cypress Woods vs. Klein - 7 p.m.
Copperas Cove vs. Waxahachie - 7 p.m.
Nimitz vs. The Woodlands - 7 p.m.
Rockwall-Heath vs. Sachse - 7 p.m.
Arlington vs. Keller - 7 p.m.
Eastlake vs. Permian - 7 p.m.
South Grand Prairie vs. Coppell - 7 p.m.
Prosper vs. Lewisville - 7 p.m.
Byron Nelson vs. Martin - 7 p.m.
Sharyland Pioneer vs. Gregory-Portland - 7 p.m.
Nederland vs. Huntsville - 7 p.m.
Crockett vs. Fort Bend Marshall - 7 p.m.
Dayton vs. Montgomery - 7 p.m.
Seguin vs. Brenham - 7 p.m.
Waco vs. Mansfield Timberview - 7 p.m.
Ellison vs. Midlothian Heritage - 7 p.m.
Ennis vs. Belton - 7 p.m.
Del Valle vs. Abilene Wylie - 7 p.m.
Panther Creek vs. Argyle - 7 p.m.
Colleyville Heritage vs. Frisco - 7 p.m.
Legacy vs. Chapin - 7 p.m.
McAllen Memorial vs. Veterans Memorial - 7 p.m.
Manor vs. Medina Valley - 7 p.m.
Iowa Colony vs. Weiss - 7 p.m.
Friendswood vs. College Station - 7 p.m.
Naaman Forest vs. Melissa - 7 p.m.
Reedy vs. Richland - 7 p.m.
Midlothian vs. Tyler - 7 p.m.
Mansfield Summit vs. West Mesquite - 7 p.m.
McKinney North vs. Highland Park - 7 p.m.
El Dorado vs. Frenship - 7 p.m.
Wyatt vs. Denton - 7 p.m.
Bel Air vs. Amarillo - 7 p.m.
Chisholm Trail vs. Arlington Heights - 7 p.m.
Giddings vs. Robinson - 7 p.m.
Abilene vs. Hanks - 7 p.m.
Gonzales vs. Rockport-Fulton - 7 p.m.
Navarro vs. London - 7 p.m.
Madisonville vs. Silsbee - 7 p.m.
North Forest vs. La Marque - 7 p.m.
Shepherd vs. Canton - 7 p.m.
North Lamar vs. Gilmer - 7 p.m.
Kemp vs. Krum - 7 p.m.
Pittsburg vs. Sunnyvale - 7 p.m.
Mineral Wells vs. Levelland - 7 p.m.
Estacado vs. Graham - 7 p.m.
Fredericksburg vs. Floresville - 7 p.m.
La Vernia vs. Tivy - 7 p.m.
Hidalgo Early College vs. Calallen - 7 p.m.
Miller vs. Zapata - 7 p.m.
Davenport vs. Somerset - 7 p.m.
Calhoun vs. Edcouch-Elsa - 7 p.m.
Pleasanton vs. Canyon Lake - 7 p.m.
Navasota vs. Stephenville - 7 p.m.
Hargrave vs. Fort Bend Willowridge - 7 p.m.
Lampasas vs. Bay City - 7 p.m.
China Spring vs. Sealy - 7 p.m.
El Campo vs. Jarrell - 7 p.m.
Kaufman vs. Lindale - 7 p.m.
Benbrook vs. Kimball - 7 p.m.
Henderson vs. Sulphur Springs - 7 p.m.
Caddo Mills vs. Pine Tree - 7 p.m.
Carter vs. Kennedale - 7 p.m.
Lake Dallas vs. Plainview - 7 p.m.
Lake View vs. Decatur - 7 p.m.
Anderson-Shiro vs. East Bernard - 7 p.m.
Cotulla vs. Stockdale - 7 p.m.
Blanco vs. Hebbronville - 7 p.m.
Troup vs. De Kalb - 7 p.m.
New Boston vs. West Rusk - 7 p.m.
Woodville vs. Mildred - 7 p.m.
Hardin vs. Teague - 7 p.m.
Buffalo vs. New Waverly - 7 p.m.
Arp vs. Hooks - 7 p.m.
Scurry-Rosser vs. Tolar - 7 p.m.
Leonard vs. Grand Saline - 7 p.m.
Hamilton vs. Madison - 7 p.m.
Lone Oak vs. Bells - 7 p.m.
Quitman vs. Howe - 7 p.m.
Clifton vs. Maypearl - 7 p.m.
Littlefield vs. Childress - 7 p.m.
Friona vs. Slaton - 7 p.m.
Henrietta vs. Stanton - 7 p.m.
Holliday vs. Coahoma - 7 p.m.
East Chambers vs. Fairfield - 7 p.m.
Sweeny vs. Lorena - 7 p.m.
Buna vs. Diboll - 7 p.m.
Vernon vs. Ingram Moore - 7 p.m.
Early vs. Peaster - 7 p.m.
Boles vs. Clarksville - 7 p.m.
Cushing vs. Colmesneil - 7 p.m.
Clarendon vs. Haskell - 7 p.m.
Seagraves vs. Stratford - 7 p.m.
Ralls vs. Wink - 7 p.m.
Eldorado vs. Roscoe - 7 p.m.
Iraan vs. Lockney - 7 p.m.
Tahoka vs. McCamey - 7 p.m.
Weimar vs. Refugio - 7 p.m.
Joaquin vs. Pewitt - 7 p.m.
Waskom vs. Shelbyville - 7 p.m.
Abernathy vs. Forsan - 7 p.m.
Newcastle vs. May - 7:30 p.m.
Bluff Dale vs. Campbell - 7:30 p.m.
Richland Springs vs. Panther Creek - 7:30 p.m.
Whiteface vs. Claude - 7:30 p.m.
Legacy School of Sport Sciences vs. Cornerstone Christian - 7:30 p.m.
Lefors vs. Motley County - 7:30 p.m.
Berkner vs. Bell - 7:30 p.m.
Harlan vs. United - 7:30 p.m.
East Central vs. Johnson - 7:30 p.m.
Duncanville vs. Midway - 7:30 p.m.
Plano East vs. Trinity - 7:30 p.m.
The Colony vs. Anna - 7:30 p.m.
Celina vs. Lovejoy - 7:30 p.m.
Anderson vs. Southside - 7:30 p.m.
Brownwood vs. Lago Vista - 7:30 p.m.
Hamshire-Fannett vs. Athens - 7:30 p.m.
Van vs. West Orange-Stark - 7:30 p.m.
Tuloso-Midway vs. Alice - 7:30 p.m.
Bridge City vs. Stafford - 7:30 p.m.
Austin vs. Little Cypress-Mauriceville - 7:30 p.m.
Wilmer-Hutchins vs. Eastern Hills - 7:30 p.m.
Nixon-Smiley vs. George West - 7:30 p.m.
Redwater vs. Jefferson - 7:30 p.m.
Raymondville vs. Orange Grove - 7:30 p.m.
Trinity vs. Orangefield - 7:30 p.m.
Flatonia vs. Dilley - 7:30 p.m.
Full Texas High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.