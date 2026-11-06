Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — November 6
The 2026 Texas high school football season continues on November 6 with more than 430 UIL games on the schedule for Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - November 6
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Full Texas High School Football Scoreboard - November 6
There are 431 high school football games in Texas on Friday, November 6, 2026.
There are 15 games including ranked teams, highlighted by No. 3 Randle taking on one-loss Friendswood and No. 2 Allen taking on a 7-2 Walnut Grove.
Stafford vs. Northside - 6 p.m.
Alief Elsik vs. Memorial - 6 p.m.
Mayde Creek vs. Katy - 6:30 p.m.
Jordan vs. Morton Ranch - 6:30 p.m.
Sharpstown vs. Westbury - 7 p.m.
Anderson-Shiro vs. Rogers - 7 p.m.
Palacios vs. Wharton - 7 p.m.
Chilton vs. Bremond - 7 p.m.
Holliday vs. Merkel - 7 p.m.
Almeta Crawford vs. Terry - 7 p.m.
Sweeny vs. Edna - 7 p.m.
Jefferson vs. Burges - 7 p.m.
Iredell vs. Three Way - 7 p.m.
Mt. Enterprise vs. Grapeland - 7 p.m.
Groveton vs. Leon - 7 p.m.
Munday vs. Windthorst - 7 p.m.
Westminster Academy vs. Sacred Heart - 7 p.m.
Riesel vs. Bosqueville - 7 p.m.
Inspired Vision vs. Maypearl - 7 p.m.
Big Sandy vs. Linden-Kildare - 7 p.m.
Jourdanton vs. Devine - 7 p.m.
Bruni vs. Medina - 7 p.m.
Benjamin Davis vs. Nimitz - 7 p.m.
Springtown vs. Ranchview - 7 p.m.
Loop vs. Southland - 7 p.m.
Johnson City LBJ vs. Bangs - 7 p.m.
Springlake-Earth vs. Whitharral - 7 p.m.
Breckenridge vs. Henrietta - 7 p.m.
Yoakum vs. Cole - 7 p.m.
Nixon-Smiley vs. Karnes City - 7 p.m.
De Leon vs. Cisco - 7 p.m.
Fort Bend Bush vs. Fort Bend Clements - 7 p.m.
Leonard vs. Howe - 7 p.m.
Callisburg vs. Bells - 7 p.m.
Corrigan-Camden vs. Lovelady - 7 p.m.
Morgan vs. Kopperl - 7 p.m.
Lockhart vs. Cedar Creek - 7 p.m.
Connally vs. La Vega - 7 p.m.
Robinson vs. Gatesville - 7 p.m.
Trenton vs. Tom Bean - 7 p.m.
Wolfe City vs. Whitewright - 7 p.m.
Vandegrift vs. Hutto - 7 p.m.
Jarrell vs. Burnet - 7 p.m.
Vista Ridge vs. Leander - 7 p.m.
Killeen vs. Georgetown - 7 p.m.
Cypress Springs vs. Cypress Ranch - 7 p.m.
Nederland vs. Dayton - 7 p.m.
West Fork vs. Lake Creek - 7 p.m.
Stephenville vs. Marble Falls - 7 p.m.
Benjamin vs. Rule - 7 p.m.
Ellison vs. Rudder - 7 p.m.
Quitman vs. Chisum - 7 p.m.
Harmony vs. Prairiland - 7 p.m.
Belton vs. Brenham - 7 p.m.
Liberty vs. Melissa - 7 p.m.
Lohn vs. Richland Springs - 7 p.m.
Mart vs. Meridian - 7 p.m.
Glen Rose vs. Venus - 7 p.m.
Waco vs. University - 7 p.m.
Krum vs. Ponder - 7 p.m.
Memorial vs. Legacy - 7 p.m.
Castleberry vs. Lake Dallas - 7 p.m.
City View vs. Jacksboro - 7 p.m.
Nimitz vs. Irving - 7 p.m.
Wylie vs. South Garland - 7 p.m.
Carter-Riverside vs. Southwest - 7 p.m.
Community vs. Grapevine - 7 p.m.
Washington vs. Yates - 7 p.m.
Zapata vs. Alice - 7 p.m.
Olney vs. Muenster - 7 p.m.
Calvert vs. Buckholts - 7 p.m.
Sulphur Springs vs. Mabank - 7 p.m.
Hawkins vs. Frankston - 7 p.m.
Falls City vs. Three Rivers - 7 p.m.
Natalia vs. Carrizo Springs - 7 p.m.
Agua Dulce vs. Ben Bolt-Palito Blano - 7 p.m.
Hearne vs. Moody - 7 p.m.
Atlanta vs. Gladewater - 7 p.m.
Dublin vs. Tolar - 7 p.m.
Quanah vs. Wellington - 7 p.m.
Lindsay vs. Celeste - 7 p.m.
Whitney vs. West - 7 p.m.
Roscoe vs. Crosbyton - 7 p.m.
Ennis vs. Everman - 7 p.m.
Paris vs. Caddo Mills - 7 p.m.
Turner vs. Richland - 7 p.m.
Albany vs. Hamlin - 7 p.m.
Farmersville vs. Bonham - 7 p.m.
Pleasant Grove vs. Pittsburg - 7 p.m.
Stamford vs. Winters - 7 p.m.
Westlake vs. Stony Point - 7 p.m.
Burkburnett vs. Bridgeport - 7 p.m.
Lake Belton vs. Copperas Cove - 7 p.m.
Willis vs. Conroe - 7 p.m.
Lexington vs. Thrall - 7 p.m.
Irion County vs. Eden - 7 p.m.
Tomball vs. Magnolia - 7 p.m.
Jersey Village vs. Cypress Lakes - 7 p.m.
Somerville vs. Burton - 7 p.m.
Lometa vs. Jonesboro - 7 p.m.
Iola vs. Centerville - 7 p.m.
Leverett's Chapel vs. Chester - 7 p.m.
Round Rock Westwood vs. Lake Travis - 7 p.m.
Thorndale vs. Bruceville-Eddy - 7 p.m.
Charlotte vs. Pettus - 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Liberty Hill - 7 p.m.
Clifton vs. Millsap - 7 p.m.
Elkhart vs. Rice - 7 p.m.
El Campo vs. Sealy - 7 p.m.
Evant vs. Oglesby - 7 p.m.
San Saba vs. Brady - 7 p.m.
Seguin vs. McCallum - 7 p.m.
Comfort vs. Blanco - 7 p.m.
Harlandale vs. McCollum - 7 p.m.
Martin vs. Nixon - 7 p.m.
Bandera vs. Cuero - 7 p.m.
Milano vs. Snook - 7 p.m.
Somerset vs. John F. Kennedy - 7 p.m.
Marion vs. Hallettsville - 7 p.m.
Woodsboro vs. Santa Maria - 7 p.m.
Nueces Canyon vs. Leakey - 7 p.m.
Center Point vs. Brackett - 7 p.m.
Gregory-Portland vs. Ray - 7 p.m.
La Pryor vs. D'Hanis - 7 p.m.
Mason vs. Coleman - 7 p.m.
Harper vs. Sabinal - 7 p.m.
Moody vs. Calhoun - 7 p.m.
Boerne-Champion vs. Manor - 7 p.m.
Bynum vs. Trinidad - 7 p.m.
Gonzales vs. Navarro - 7 p.m.
Granger vs. Marlin - 7 p.m.
Rockport-Fulton vs. Ingleside - 7 p.m.
Pearsall vs. San Antonio Memorial - 7 p.m.
Holland vs. Bartlett - 7 p.m.
San Diego vs. Bishop - 7 p.m.
Crystal City vs. Lytle - 7 p.m.
Salado vs. Brownwood - 7 p.m.
Round Rock vs. Cedar Ridge - 7 p.m.
Schulenburg vs. Florence - 7 p.m.
Ingram Moore vs. Wall - 7 p.m.
Kress vs. Happy - 7 p.m.
Abernathy vs. Sundown - 7 p.m.
Abilene Cooper vs. Abilene Wylie - 7 p.m.
Post vs. New Deal - 7 p.m.
Plano West vs. Plano - 7 p.m.
Ropes vs. Smyer - 7 p.m.
Trimble Tech vs. South Hills - 7 p.m.
Floydada vs. Tulia - 7 p.m.
Fossil Ridge vs. Denton - 7 p.m.
Perryton vs. Liberty - 7 p.m.
Legacy vs. Midland - 7 p.m.
South Grand Prairie vs. Grand Prairie - 7 p.m.
Follett vs. McLean - 7 p.m.
Socorro vs. Pebble Hills - 7 p.m.
Clint vs. Mountain View - 7 p.m.
Randall vs. Hereford - 7 p.m.
Riverside vs. San Elizario - 7 p.m.
Canutillo vs. El Paso - 7 p.m.
Caprock vs. Amarillo - 7 p.m.
El Dorado vs. Horizon - 7 p.m.
Bushland vs. Dalhart - 7 p.m.
River Road vs. Canadian - 7 p.m.
Morton vs. Sudan - 7 p.m.
Pecos vs. Fort Stockton - 7 p.m.
Slaton vs. Idalou - 7 p.m.
Lockney vs. Ralls - 7 p.m.
Keller Central vs. Northwest - 7 p.m.
Barbers Hill vs. Clear Springs - 7 p.m.
Plainview vs. Andrews - 7 p.m.
Sweetwater vs. Clyde - 7 p.m.
Lee vs. Texas City - 7 p.m.
Dumas vs. Canyon - 7 p.m.
Hempstead vs. Columbus - 7 p.m.
Sunray vs. Highland Park - 7 p.m.
Channelview vs. King - 7 p.m.
Christoval vs. Colorado - 7 p.m.
Stanton vs. Coahoma - 7 p.m.
Blooming Grove vs. Buffalo - 7 p.m.
Paschal vs. North Side - 7 p.m.
Rivercrest vs. Cooper - 7 p.m.
Lamesa vs. Kermit - 7 p.m.
Hendrickson vs. A&M Consolidated - 7 p.m.
Shadow Creek vs. Sam Rayburn - 7 p.m.
Colmesneil vs. West Sabine - 7 p.m.
Hull-Daisetta vs. Sabine Pass - 7 p.m.
Scarborough vs. Wheatley - 7 p.m.
Fort Bend Travis vs. Strake Jesuit - 7 p.m.
Clarksville vs. Detroit - 7 p.m.
West Hardin vs. Evadale - 7 p.m.
Needville vs. Navasota - 7 p.m.
Bellville vs. Brazosport - 7 p.m.
Clear Lake vs. Clear Creek - 7 p.m.
Ball vs. West Brook - 7 p.m.
Milby vs. Waltrip - 7 p.m.
Harmony Science Academy vs. La Marque - 7 p.m.
Harleton vs. Union Grove - 7 p.m.
Beckville vs. Elysian Fields - 7 p.m.
Warren vs. Hardin - 7 p.m.
South Houston vs. Pasadena - 7 p.m.
Columbia vs. Royal - 7 p.m.
Maud vs. Bowie - 7 p.m.
Kountze vs. New Waverly - 7 p.m.
La Grange vs. Hitchcock - 7 p.m.
White Deer vs. Claude - 7 p.m.
Seminole vs. Monahans - 7 p.m.
Shallowater vs. Denver City - 7 p.m.
Grape Creek vs. Alpine - 7 p.m.
Seagraves vs. Plains - 7 p.m.
Big Spring vs. Snyder - 7 p.m.
Lubbock vs. Monterey - 7 p.m.
Olton vs. Hale Center - 7 p.m.
Friona vs. Childress - 7 p.m.
Tascosa vs. Frenship Memorial - 7 p.m.
Boyd vs. Bowie - 7 p.m.
Vega vs. Bovina - 7 p.m.
Bel Air vs. Hanks - 7 p.m.
Andress vs. Ysleta - 7 p.m.
Jim Ned vs. Compass Academy - 7 p.m.
San Angelo Central vs. Permian - 7 p.m.
Whiteface vs. Nazareth - 7 p.m.
Sonora vs. Forsan - 7 p.m.
Chapin vs. Del Valle - 7 p.m.
Waskom vs. Ore City - 7 p.m.
Hico vs. Anson - 7 p.m.
Van Horn vs. McCamey - 7 p.m.
Electra vs. Archer City - 7 p.m.
Diamond Hill-Jarvis vs. Western Hills - 7 p.m.
Boles vs. Era - 7 p.m.
Lampasas vs. China Spring - 7 p.m.
Nocona vs. Tioga - 7 p.m.
Ferris vs. Kaufman - 7 p.m.
North Lamar vs. Ford - 7 p.m.
Magnolia West vs. Tomball Memorial - 7 p.m.
Westbrook vs. Ira - 7 p.m.
Lufkin vs. La Porte - 7 p.m.
Palmer vs. Mexia - 7 p.m.
Eastland vs. Rio Vista - 7 p.m.
Wheeler vs. Shamrock - 7 p.m.
Adams vs. Sunset - 7 p.m.
Sanderson vs. Balmorhea - 7 p.m.
West Mesquite vs. North Mesquite - 7 p.m.
Eldorado vs. Iraan - 7 p.m.
Liberty-Eylau vs. Tatum - 7 p.m.
Pflugerville Connally vs. Weiss - 7 p.m.
Carlisle vs. Cayuga - 7 p.m.
Mesquite vs. Tyler - 7 p.m.
Santo vs. Wortham - 7 p.m.
East View vs. Rouse - 7 p.m.
Memphis vs. Clarendon - 7 p.m.
Sunnyvale vs. Wills Point - 7 p.m.
Lebanon Trail vs. Heritage - 7 p.m.
Galena Park vs. Port Neches-Groves - 7 p.m.
Benbrook vs. Dunbar - 7 p.m.
Fort Bend Hightower vs. Ridge Point - 7 p.m.
Gainesville vs. Lake Worth - 7 p.m.
Clear Falls vs. Deer Park - 7 p.m.
Dawson vs. Manvel - 7 p.m.
Lamar vs. Alief Taylor - 7 p.m.
Como-Pickton vs. Kerens - 7 p.m.
Creekview vs. Naaman Forest - 7 p.m.
Ozona vs. Ballinger - 7 p.m.
Keene vs. Grandview - 7 p.m.
Emerson vs. Frisco - 7 p.m.
Saginaw vs. Sherman - 7 p.m.
Trinity Christian Leadership vs. Scurry-Rosser - 7 p.m.
Joshua vs. Burleson - 7 p.m.
Kingwood Park vs. Splendora - 7 p.m.
Cumby vs. Collinsville - 7 p.m.
Amherst vs. Lorenzo - 7 p.m.
Cross Plains vs. Miles - 7 p.m.
The Woodlands vs. Oak Ridge - 7 p.m.
Hillsboro vs. Kemp - 7 p.m.
Godley vs. Aubrey - 7 p.m.
Celina vs. Denison - 7 p.m.
Teague vs. Mildred - 7 p.m.
Cleburne vs. DeSoto - 7 p.m.
Weslaco East vs. Flour Bluff - 7 p.m.
Valley View vs. Edcouch-Elsa - 7 p.m.
White Oak vs. Sabine - 7 p.m.
Victoria East vs. Angleton - 7 p.m.
New Braunfels vs. Long Creek - 7 p.m.
Hondo vs. Poteet - 7 p.m.
Strawn vs. Rising Star - 7 p.m.
Legacy Ranch vs. Boerne - 7 p.m.
Raymondville vs. Rio Hondo - 7 p.m.
Poth vs. Young Men's Leadership Academy - 7 p.m.
Smithville vs. Randolph - 7 p.m.
Floresville vs. Uvalde - 7 p.m.
La Vernia vs. Pleasanton - 7 p.m.
Highlands vs. Brackenridge - 7 p.m.
Progreso vs. Santa Gertrudis Academy - 7 p.m.
King vs. Port Isabel - 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Sharyland Pioneer - 7 p.m.
Bellaire vs. Stratford - 7 p.m.
Lamar vs. Aledo - 7 p.m.
Peaster vs. Vernon - 7 p.m.
Lake View vs. Greenwood - 7 p.m.
Randle vs. Friendswood - 7 p.m.
Berkner vs. Pearce - 7 p.m.
Clear Brook vs. Dickinson - 7 p.m.
Roosevelt vs. Muleshoe - 7 p.m.
Italy vs. Valley Mills - 7 p.m.
New Caney vs. Port Arthur Memorial - 7 p.m.
Greenville vs. Texas - 7 p.m.
Axtell vs. Dawson - 7 p.m.
Whitehouse vs. Marshall - 7 p.m.
Mt. Pleasant vs. Hallsville - 7 p.m.
Crowley vs. Lake Ridge - 7 p.m.
Centennial vs. Cedar Hill - 7 p.m.
West Texas vs. Stratford - 7 p.m.
Woodville vs. Newton - 7 p.m.
Dobie vs. Alvin - 7 p.m.
Walnut Grove vs. Allen - 7 p.m.
Frenship vs. Abilene - 7 p.m.
Ryan vs. Chisholm Trail - 7 p.m.
Summer Creek vs. Atascocita - 7 p.m.
Hamilton vs. Comanche - 7 p.m.
Princeton vs. Prosper - 7 p.m.
Life Oak Cliff vs. Pottsboro - 7 p.m.
Loudoun Sports Academy vs. Cornerstone Christian - 7 p.m.
London vs. La Feria - 7:15 p.m.
Gold-Burg vs. Harrold - 7:30 p.m.
Rusk vs. Van - 7:30 p.m.
Cherokee vs. Rochelle - 7:30 p.m.
Loraine vs. Olfen School - 7:30 p.m.
Winona vs. West Rusk - 7:30 p.m.
Paint Rock vs. Santa Anna - 7:30 p.m.
Gustine vs. Blanket - 7:30 p.m.
Newcastle vs. Bryson - 7:30 p.m.
Edgewood vs. Lone Oak - 7:30 p.m.
Panther Creek vs. Trent - 7:30 p.m.
Lanier vs. Elgin - 7:30 p.m.
Athens vs. Canton - 7:30 p.m.
Boling vs. Tidehaven - 7:30 p.m.
Lee vs. Royse City - 7:30 p.m.
Tyler Legacy vs. Royse City - 7:30 p.m.
Anderson vs. Lehman - 7:30 p.m.
Lingleville vs. May - 7:30 p.m.
Gustine vs. Mullin - 7:30 p.m.
Frost vs. Crawford - 7:30 p.m.
Palestine vs. Chapel Hill - 7:30 p.m.
Kilgore vs. Henderson - 7:30 p.m.
Dell City vs. Marfa - 7:30 p.m.
Chillicothe vs. Crowell - 7:30 p.m.
Aspermont vs. Hermleigh - 7:30 p.m.
Llano vs. Early - 7:30 p.m.
Fredericksburg vs. Tivy - 7:30 p.m.
Shelbyville vs. San Augustine - 7:30 p.m.
Odem vs. Falfurrias - 7:30 p.m.
Monte Alto vs. Taft - 7:30 p.m.
Rice Consolidated vs. Van Vleck - 7:30 p.m.
Grandfalls-Royalty vs. Rocksprings - 7:30 p.m.
Benavides vs. Runge - 7:30 p.m.
Mt. Vernon vs. Malakoff - 7:30 p.m.
Giddings vs. Manor New Tech - 7:30 p.m.
Rio Grande City vs. Palmview - 7:30 p.m.
Goliad vs. Aransas Pass - 7:30 p.m.
Premont vs. Refugio - 7:30 p.m.
Cotulla vs. George West - 7:30 p.m.
Groom vs. Miami - 7:30 p.m.
Arp vs. New Diana - 7:30 p.m.
Ganado vs. Bloomington - 7:30 p.m.
Travis vs. Taylor - 7:30 p.m.
Abbott vs. Aquilla - 7:30 p.m.
Flatonia vs. Weimar - 7:30 p.m.
Bronte vs. Robert Lee - 7:30 p.m.
Pinkston vs. Wilmer-Hutchins - 7:30 p.m.
Paducah vs. Motley County - 7:30 p.m.
Mineola vs. Eustace - 7:30 p.m.
Jacksonville vs. Lindale - 7:30 p.m.
Molina vs. Poteet - 7:30 p.m.
Rains vs. Winnsboro - 7:30 p.m.
Sierra Blanca vs. Fort Davis - 7:30 p.m.
Klondike vs. O'Donnell - 7:30 p.m.
Perrin-Whitt vs. Northside - 7:30 p.m.
Orange Grove vs. Mathis - 7:30 p.m.
Dilley vs. Skidmore-Tynan - 7:30 p.m.
Terrell vs. Nacogdoches - 7:30 p.m.
Carter vs. Roosevelt - 7:30 p.m.
Troup vs. Jefferson - 7:30 p.m.
Pine Tree vs. Bullard - 7:30 p.m.
Austin Achieve vs. Lago Vista - 7:30 p.m.
Conrad vs. Spruce - 7:30 p.m.
Rockwall vs. Rockwall-Heath - 7:30 p.m.
Westwood vs. Diboll - 7:30 p.m.
Franklin vs. Troy - 7:30 p.m.
San Marcos vs. East Central - 7:30 p.m.
Alexander vs. United - 7:30 p.m.
Prairie Lea vs. Knippa - 7:30 p.m.
Caldwell vs. Rockdale - 7:30 p.m.
Little Cypress-Mauriceville vs. Lumberton - 7:30 p.m.
Timpson vs. Garrison - 7:30 p.m.
Livingston vs. Hargrave - 7:30 p.m.
Lorena vs. Cameron Yoe - 7:30 p.m.
Hamshire-Fannett vs. Jasper - 7:30 p.m.
Silsbee vs. Shepherd - 7:30 p.m.
Liberty vs. Vidor - 7:30 p.m.
Banquete vs. Freer - 7:30 p.m.
Edinburg vs. Weslaco - 7:30 p.m.
Compass Rose Legacy vs. Valor South Austin - 7:30 p.m.
Crockett vs. Huntington - 7:30 p.m.
Churchill vs. Roosevelt - 7:30 p.m.
Winn vs. Southside - 7:30 p.m.
McIntosh vs. Lovejoy - 7:30 p.m.
Highland vs. Baird - 7:30 p.m.
Christ the King Cathedral vs. San Jacinto Christian Academy - 7:30 p.m.
Savoy vs. Saint Jo - 7:30 p.m.
Del Rio vs. Eagle Pass - 7:30 p.m.
Blum vs. Milford - 7:30 p.m.
Miller vs. Calallen - 7:30 p.m.
Edinburg North vs. Vela - 7:30 p.m.
McGregor vs. Little River Academy - 7:30 p.m.
West Orange-Stark vs. Hardin-Jefferson - 7:30 p.m.
Industrial vs. East Bernard - 7:30 p.m.
Johnson vs. Bowie - 7:30 p.m.
Gordon vs. Ranger - 7:30 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo North vs. Veterans Memorial - 7:30 p.m.
Hebbronville vs. Santa Rosa - 7:30 p.m.
Southwest Legacy vs. Southwest - 7:30 p.m.
Longview vs. Forney - 7:30 p.m.
Duncanville vs. Skyline - 7:30 p.m.
Center vs. Carthage - 7:30 p.m.
Fairfield vs. Trinity - 7:30 p.m.
Los Fresnos vs. Harlingen - 7:30 p.m.
McAllen vs. Mission - 7:30 p.m.
Pieper vs. Wagner - 7:30 p.m.
O'Connor vs. Sotomayor - 7:30 p.m.
Judson vs. Canyon - 7:30 p.m.
Medina Valley vs. South San Antonio - 7:30 p.m.
Canyon Lake vs. LBJ Austin - 7:30 p.m.
Brennan vs. Harlan - 7:30 p.m.
Full Texas High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.