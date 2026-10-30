Washington High School Football Schedule, Scores & Live Updates (WIAA) — October 30
The 2026 Washington high school football season continues on October 30 with more than 100 WIAA games on the slate for Friday night.
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Washington High School Football Scores, Results, Live Updates - October 30
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Full Washington High School Football Scoreboard - October 30
There are 109 high school football games in Washington on Friday, October 30, 2026.
There are 11 games featuring ranked teams, highlighted by a top-25 battle as No. 14 Graham-Kapowsin travels to take on No. 2 Puyallup.
St. John-Endicott vs. Touchet, 1 p.m.
Almira-Coulee-Hartline vs. Wellpinit, 1 p.m.
Bethel vs. Emerald Ridge, 4 p.m.
Jefferson vs. Kent-Meridian, 4 p.m.
Tulalip Heritage vs. Neah Bay, 4:30 p.m.
Monroe vs. Mountlake Terrace, 5 p.m.
Curlew vs. Inchelium, 6 p.m.
DeSales vs. Dayton, 6 p.m.
Ferris vs. Mead, 6 p.m.
Liberty Bell vs. Colfax, 6 p.m.
Manson vs. Pateros, 6 p.m.
Tonasket vs. Medical Lake, 6 p.m.
Waterville-Mansfield vs. Entiat, 6 p.m.
Bremerton vs. Olympic, 6:30 p.m.
Aberdeen vs. Black Hills, 7 p.m.
Adna vs. Ilwaco, 7 p.m.
Auburn Mountainview vs. Decatur, 7 p.m.
Battle Ground vs. Camas, 7 p.m.
Bellevue Christian vs. East Jefferson, 7 p.m.
Bonney Lake vs. Curtis, 7 p.m.
Bothell vs. Mount Si, 7 p.m.
Brewster vs. Okanogan, 7 p.m.
Cascade vs. Kiona-Benton, 7 p.m.
Cascade vs. Stanwood, 7 p.m.
Cashmere vs. Connell, 7 p.m.
Cedarcrest vs. Chief Sealth, 7 p.m.
Columbia vs. Cle Elum-Roslyn, 7 p.m.
Columbia vs. Cusick, 7 p.m.
Columbia River vs. Hudson's Bay, 7 p.m.
Colville vs. Riverside, 7 p.m.
Davis vs. Eastmont, 7 p.m.
Edmonds-Woodway vs. Sedro-Woolley, 7 p.m.
Everett vs. Shorewood, 7 p.m.
Federal Way vs. Sunnyside, 7 p.m.
Freeman vs. Asotin, 7 p.m.
Garfield vs. Ingraham, 7 p.m.
Granger vs. Highland, 7 p.m.
Granite Falls vs. King's, 7 p.m.
Hermiston vs. Walla Walla, 7 p.m.
Highline vs. Mount Vernon, 7 p.m.
Hockinson vs. Washougal, 7 p.m.
Hoquiam vs. Centralia, 7 p.m.
Imbler vs. Lyle/Wishram, 7 p.m.
Issaquah vs. Juanita, 7 p.m.
Jackson vs. Arlington, 7 p.m.
Jenkins vs. Davenport, 7 p.m.
Kelso vs. Evergreen, 7 p.m.
King's Way Christian vs. Kalama, 7 p.m.
Kingston vs. North Kitsap, 7 p.m.
Klahowya vs. Annie Wright, 7 p.m.
La Conner vs. Vashon Island, 7 p.m.
Lake Quinault vs. Taholah, 7 p.m.
Lake Roosevelt vs. Soap Lake, 7 p.m.
Lake Stevens vs. Kamiak, 7 p.m.
Lake Washington vs. Skyline, 7 p.m.
Lakewood vs. Sultan, 7 p.m.
Liberty vs. Kettle Falls, 7 p.m.
Lincoln vs. Eastlake, 7 p.m.
Lind-Ritzville/Sprague/Washtucna/Kahlotus vs. Northwest Christian School, 7 p.m.
Mariner vs. Glacier Peak, 7 p.m.
Montesano vs. Tenino, 7 p.m.
Moses Lake vs. Eisenhower, 7 p.m.
Mountain View vs. Prairie, 7 p.m.
Mt. Rainier vs. Auburn, 7 p.m.
Naselle vs. Wahkiakum, 7 p.m.
Nathan Hale vs. Renton, 7 p.m.
Nooksack Valley vs. Marysville-Pilchuck, 7 p.m.
North Mason vs. Bainbridge, 7 p.m.
Oak Harbor vs. Ferndale, 7 p.m.
Oakville vs. Winlock, 7 p.m.
Ocosta vs. North Beach, 7 p.m.
Odessa vs. Wilbur-Creston, 7 p.m.
Olympia vs. Sumner, 7 p.m.
Oroville vs. Bridgeport, 7 p.m.
Pasco vs. Kamiakin, 7 p.m.
Pilot Rock/Nixyaawii/Ukiah vs. Mabton, 7 p.m.
Pomeroy vs. Liberty Christian, 7 p.m.
Reardan vs. Newport, 7 p.m.
Redmond vs. Woodinville, 7 p.m.
Republic vs. Mary Walker, 7 p.m.
Ridgefield vs. Woodland, 7 p.m.
River View vs. Goldendale, 7 p.m.
Rochester vs. Elma, 7 p.m.
Sageview vs. Hanford, 7 p.m.
Sammamish vs. Franklin, 7 p.m.
Seattle Prep vs. Bishop Blanchet, 7 p.m.
Sequim vs. Port Angeles, 7 p.m.
Seton Catholic vs. Castle Rock, 7 p.m.
Silas vs. Capital, 7 p.m.
South Whidbey vs. Cedar Park Christian, 7 p.m.
Spanaway Lake vs. South Kitsap, 7 p.m.
Steilacoom vs. Fife, 7 p.m.
Stevenson vs. Columbia, 7 p.m.
Todd Beamer vs. Enumclaw, 7 p.m.
Tri-Cities Prep vs. Kittitas, 7 p.m.
Tumwater vs. WF West, 7 p.m.
Wahluke vs. Wapato, 7 p.m.
Waitsburg vs. Sunnyside Christian, 7 p.m.
Warden vs. La Salle, 7 p.m.
Washington vs. Franklin Pierce, 7 p.m.
Wenatchee vs. West Valley, 7 p.m.
Graham-Kapowsin vs. Puyallup, 7:30 p.m.
White River vs. Kentlake, 7:30 p.m.
Marysville Getchell vs. Meadowdale, 8 p.m.
Full Washington High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.