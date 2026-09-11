Washington High School Football Schedule, Scores & Live Updates (WIAA) — September 11
The 2026 Washington high school football season continues on September 11 with more than 130 WIAA games on the slate for Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in Washington, click on the scoreboard links below.
Washington High School Football Scores, Results, Live Updates - September 11
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Full Washington High School Football Scoreboard - September 11
There are 137 high school football games in Washington on Friday, September 11, 2026. The first games kick off at 6 p.m.
There are 18 games featuring ranked teams, highlighted by three matchups between a pair of squads both ranked in the Top 25.
Cusick vs. Curlew — 3 p.m.
Liberty Bell vs. Tri-Cities Prep — 4 p.m.
Northwest Christian vs. Muckleshoot Tribal — 4 p.m.
Olympia vs. Stadium — 4 p.m.
Rogers vs. Ferris — 4:30 p.m.
Heritage vs. Washougal — 4:30 p.m.
South Whidbey vs. Toutle Lake — 5 p.m.
Oak Harbor vs. Mountlake Terrace — 5 p.m.
Tulalip Heritage vs. Vashon Island — 5 p.m.
Stanwood vs. Cascade — 5 p.m.
La Conner vs. Neah Bay — 5 p.m.
Chiawana vs. Mead — 6 p.m.
Moses Lake vs. Coeur d'Alene — 6 p.m.
Pullman vs. Moscow — 6 p.m.
Wellpinit vs. Lakeside — 6 p.m.
Hockinson vs. Medical Lake — 6 p.m.
Warden vs. Tonasket — 6 p.m.
Lake City vs. Eisenhower — 6 p.m.
University vs. Cheney — 6 p.m.
Riverside vs. Deer Park — 6 p.m.
Clarence Fulton vs. Omak — 6 p.m.
Bellevue Christian vs. Friday Harbor — 6:30 p.m.
Central Kitsap vs. Olympic — 6:30 p.m.
Entiat vs. Bridgeport — 7 p.m.
Franklin vs. Lakeside — 7 p.m.
Columbia vs. Inchelium — 7 p.m.
Joseph vs. DeSales — 7 p.m.
Granite Falls vs. Toledo — 7 p.m.
Almira-Coulee-Hartline vs. Liberty Christian — 7 p.m.
Orting vs. Hanford — 7 p.m.
Graham-Kapowsin vs. Richland — 7 p.m.
Ballard vs. O'Dea — 7 p.m.
Columbia vs. La Salle — 7 p.m.
Asotin vs. Liberty — 7 p.m.
Seattle Prep vs. Eastside Catholic — 7 p.m.
Morton/White Pass vs. Chief Leschi — 7 p.m.
North Central vs. Pasco — 7 p.m.
Touchet vs. Tekoa-Rosalia — 7 p.m.
Bishop Blanchet vs. Lincoln — 7 p.m.
Nathan Hale vs. Garfield — 7 p.m.
Dayton vs. Sunnyside Christian — 7 p.m.
Gonzaga Prep vs. Kennewick — 7 p.m.
West Valley vs. Hermiston — 7 p.m.
Mountain View vs. Columbia River — 7 p.m.
Lakeside vs. East Valley — 7 p.m.
Bridgeport vs. Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian — 7 p.m.
Mt. Spokane vs. Ridgeline — 7 p.m.
Newport vs. Lind-Ritzville — 7 p.m.
Cashmere vs. Royal — 7 p.m.
Fort Vancouver vs. Hudson's Bay — 7 p.m.
Skyview vs. Ridgefield — 7 p.m.
Odessa vs. Pomeroy — 7 p.m.
Mary Walker vs. Northport — 7 p.m.
Kennedy Catholic vs. Mount Tahoma — 7 p.m.
Lewiston vs. Clarkston — 7 p.m.
Lakeland vs. Walla Walla — 7 p.m.
Wahkiakum vs. Oakville — 7 p.m.
Colfax vs. Freeman — 7 p.m.
Rochester vs. Bremerton — 7 p.m.
Morton/White Pass vs. North Beach — 7 p.m.
Okanogan vs. Nooksack Valley — 7 p.m.
Mount Vernon vs. Burlington-Edison — 7 p.m.
Soap Lake vs. Waterville-Mansfield — 7 p.m.
Battle Ground vs. Prairie — 7 p.m.
Annie Wright vs. Cedar Park Christian — 7 p.m.
La Center vs. Woodland — 7 p.m.
King's Way Christian vs. Elma — 7 p.m.
Zillah vs. Connell — 7 p.m.
Winlock vs. Naselle — 7 p.m.
Evergreen vs. Union — 7 p.m.
East Jefferson vs. Sequim — 7 p.m.
Steilacoom vs. Tumwater — 7 p.m.
Meadowdale vs. Blaine — 7 p.m.
Hazen vs. Renton — 7 p.m.
Highland vs. Naches Valley — 7 p.m.
Republic vs. Lake Roosevelt — 7 p.m.
Everett vs. Shorecrest — 7 p.m.
Inglemoor vs. Highline — 7 p.m.
R.A. Long vs. Centralia — 7 p.m.
Foss vs. Foster — 7 p.m.
Aberdeen vs. Montesano — 7 p.m.
Woodinville vs. Kamiak — 7 p.m.
Lake Stevens vs. Bothell — 7 p.m.
Colville vs. Northwest Christian School — 7 p.m.
Sehome vs. Archbishop Murphy — 7 p.m.
Monroe vs. Cedarcrest — 7 p.m.
Marysville-Pilchuck vs. Marysville Getchell — 7 p.m.
Spanaway Lake vs. Juanita — 7 p.m.
Arlington vs. Sedro-Woolley — 7 p.m.
WF West vs. Lakes — 7 p.m.
Ephrata vs. East Valley — 7 p.m.
Quincy vs. Selah — 7 p.m.
Cleveland vs. Sammamish — 7 p.m.
Lynden vs. Lakewood — 7 p.m.
Chelan vs. Brewster — 7 p.m.
Sultan vs. Bellingham — 7 p.m.
Glacier Peak vs. Snohomish — 7 p.m.
Mt. Baker vs. North Kitsap — 7 p.m.
Emerald Ridge vs. Kentwood — 7 p.m.
Jefferson vs. Todd Beamer — 7 p.m.
Marysville-Pilchuck vs. Blaine — 7 p.m.
Kettle Falls vs. Reardan — 7 p.m.
Mount Si vs. Rogers — 7 p.m.
Ilwaco vs. Columbia — 7 p.m.
Evergreen vs. Mossyrock — 7 p.m.
Mark Morris vs. Castle Rock — 7 p.m.
White Swan vs. Granger — 7 p.m.
Wapato vs. College Place — 7 p.m.
Wenatchee vs. Lake Washington — 7 p.m.
Kalama vs. Tenino — 7 p.m.
Southridge vs. Eastmont — 7 p.m.
Adna vs. Seton Catholic — 7 p.m.
Napavine vs. Onalaska — 7 p.m.
Pe Ell/Willapa Valley vs. Rainier — 7 p.m.
Yelm vs. Lincoln — 7 p.m.
Silas vs. Fife — 7 p.m.
Camas vs. Curtis — 7 p.m.
Tahoma vs. Sumner — 7 p.m.
Sunnyside vs. Eastlake — 7 p.m.
Newport vs. Interlake — 7 p.m.
Cascade vs. Cle Elum-Roslyn — 7 p.m.
Bainbridge vs. Gig Harbor — 7 p.m.
Kamiakin vs. West Valley — 7 p.m.
Kelso vs. Capital — 7 p.m.
Steilacoom vs. Lynden — 7 p.m.
Black Hills vs. Eatonville — 7 p.m.
Life Christian Academy vs. North Mason — 7 p.m.
King's vs. Port Angeles — 7 p.m.
Goldendale vs. Stevenson — 7 p.m.
Bellarmine Prep vs. South Kitsap — 7 p.m.
Shelton vs. North Thurston — 7 p.m.
Central Valley vs. Lewis & Clark — 7:30 p.m.
White River vs. Auburn Mountainview — 7:30 p.m.
Ferndale vs. Edmonds-Woodway — 8 p.m.
North Creek vs. Jackson — 8 p.m.
Full Washington High School Football Scoreboard - September 11
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.