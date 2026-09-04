Washington High School Football Schedule, Scores & Live Updates (WIAA) — September 4
The 2026 Washington high school football season officially kicks off this week with more than 130 WIAA games on the schedule for Friday, September 4.
To see live updates and every final score from each classification in Washington, click on the scoreboard links below.
Washington High School Football Scores, Results, Live Updates - September 4
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Full Washington High School Football Scoreboard - September 4
There are 138 high school football games in Washington on Friday, September 4, 2026.
The first game, Wellpinit vs Columbia, starts at 3 p.m.
There are numerous games featuring ranked teams, highlighted by Sumner vs Eagle (Idaho) at 6 p.m.
Waterville-Mansfield vs. Curlew — 3 p.m.
Wellpinit vs. Columbia — 3 p.m.
Vashon Island vs. Muckleshoot Tribal — 4 p.m.
Neah Bay vs. Darrington — 4 p.m.
Foster vs. Kentridge — 4 p.m.
Kamiakin vs. Evergreen — 4:30 p.m.
Hanford vs. Ferris — 4:30 p.m.
Garfield vs. Lindbergh — 5 p.m.
Marysville Getchell vs. Lynnwood — 5 p.m.
Mossyrock vs. Bellevue Christian — 5:30 p.m.
Walla Walla vs. Mt. Spokane — 6 p.m.
Ridgeline vs. West Valley — 6 p.m.
Moscow vs. Clarkston — 6 p.m.
Lewis & Clark vs. Coeur d'Alene — 6 p.m.
Sumner vs. Eagle — 6 p.m.
Puyallup vs. Rocky Mountain — 6 p.m.
Regis Jesuit vs. Gonzaga Prep — 6 p.m.
Riverside vs. East Valley — 6 p.m.
Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian vs. Dayton — 6 p.m.
Columbia vs. Forks — 6 p.m.
Concrete vs. Northwest Christian — 6 p.m.
Quilcene vs. La Conner — 6 p.m.
Eisenhower vs. Pullman — 6 p.m.
College Place vs. Cashmere — 6 p.m.
West Valley vs. University — 6 p.m.
Port Angeles vs. Mt. Baker — 6 p.m.
Cheney vs. Southridge — 6 p.m.
Davenport vs. Inchelium — 7 p.m.
Freeman vs. Logos — 7 p.m.
Fife vs. Sageview — 7 p.m.
Lind-Ritzville vs. Kettle Falls — 7 p.m.
Reardan vs. Asotin — 7 p.m.
Sunnyside Christian vs. Waitsburg — 7 p.m.
Kennewick vs. Pasco — 7 p.m.
Lakeside vs. Tekoa-Rosalia — 7 p.m.
Eastside Catholic vs. West Seattle — 7 p.m.
O'Dea vs. Roosevelt — 7 p.m.
Lakeside vs. Nathan Hale — 7 p.m.
Hoquiam vs. Aberdeen — 7 p.m.
Union vs. Hermiston — 7 p.m.
Prairie vs. Columbia River — 7 p.m.
Chief Sealth vs. Seattle Prep — 7 p.m.
Toutle Lake vs. Napavine — 7 p.m.
Richland vs. Moses Lake — 7 p.m.
Republic vs. Northport — 7 p.m.
Curtis vs. Silas — 7 p.m.
Rainier Beach vs. Bishop Blanchet — 7 p.m.
Elma vs. Bremerton — 7 p.m.
Winlock vs. North Beach — 7 p.m.
Ridgefield vs. Battle Ground — 7 p.m.
Foss vs. Bainbridge — 7 p.m.
Oakville vs. Morton/White Pass — 7 p.m.
Royal vs. Lakeside — 7 p.m.
Stevenson vs. Hudson's Bay — 7 p.m.
Squalicum vs. Sehome — 7 p.m.
Toledo vs. Adna — 7 p.m.
Wahluke vs. Zillah — 7 p.m.
Castle Rock vs. R.A. Long — 7 p.m.
Ocosta vs. Naselle — 7 p.m.
Renton vs. Newport — 7 p.m.
Sultan vs. Lynden — 7 p.m.
Monroe vs. Jackson — 7 p.m.
Cedarcrest vs. Shorewood — 7 p.m.
Mt. Rainier vs. Highline — 7 p.m.
Connell vs. Wapato — 7 p.m.
South Whidbey vs. Centralia — 7 p.m.
Jenkins vs. Almira-Coulee-Hartline — 7 p.m.
Tenino vs. Rainier — 7 p.m.
Spanaway Lake vs. Central Kitsap — 7 p.m.
Cascade vs. Marysville-Pilchuck — 7 p.m.
Northwest Christian School vs. Newport — 7 p.m.
Chief Leschi vs. Morton/White Pass — 7 p.m.
Shorecrest vs. Mariner — 7 p.m.
Graham-Kapowsin vs. Lake Stevens — 7 p.m.
Tri-Cities Prep vs. La Salle — 7 p.m.
Brewster vs. Warden — 7 p.m.
Grandview vs. Toppenish — 7 p.m.
Selah vs. Ephrata — 7 p.m.
Prosser vs. Quincy — 7 p.m.
Ellensburg vs. Othello — 7 p.m.
Edmonds-Woodway vs. Stanwood — 7 p.m.
Mountlake Terrace vs. Lakewood — 7 p.m.
River View vs. Goldendale — 7 p.m.
Peninsula vs. WF West — 7 p.m.
Skyview vs. Glacier Peak — 7 p.m.
Heritage vs. Yelm — 7 p.m.
Lake Washington vs. Redmond — 7 p.m.
Rogers vs. Auburn Riverside — 7 p.m.
Kent-Meridian vs. Federal Way — 7 p.m.
Mercer Island vs. Oak Harbor — 7 p.m.
Everett vs. Ferndale — 7 p.m.
Meadowdale vs. Mount Vernon — 7 p.m.
Liberty vs. Colfax — 7 p.m.
Arlington vs. Mount Si — 7 p.m.
Anacortes vs. Burlington-Edison — 7 p.m.
Klahowya vs. Coupeville — 7 p.m.
Kentridge vs. Silas — 7 p.m.
North Kitsap vs. Black Hills — 7 p.m.
Naches Valley vs. Kiona-Benton — 7 p.m.
Deer Park vs. Colville — 7 p.m.
South Kitsap vs. North Creek — 7 p.m.
Capital vs. Olympia — 7 p.m.
Woodland vs. Kalama — 7 p.m.
Seton Catholic vs. Onalaska — 7 p.m.
Mabton vs. Bridgeport — 7 p.m.
Eastmont vs. Issaquah — 7 p.m.
Sammamish vs. Interlake — 7 p.m.
Fort Vancouver vs. Hockinson — 7 p.m.
Tumwater vs. Liberty — 7 p.m.
Evergreen vs. Clover Park — 7 p.m.
Mead vs. Sunnyside — 7 p.m.
La Center vs. Montesano — 7 p.m.
River Ridge vs. Kelso — 7 p.m.
Medical Lake vs. Cascade — 7 p.m.
Sequim vs. Eatonville — 7 p.m.
Gig Harbor vs. Emerald Ridge — 7 p.m.
Stadium vs. Timberline — 7 p.m.
Annie Wright vs. King's — 7 p.m.
Central Valley vs. Lake City — 7 p.m.
North Thurston vs. Mountain View — 7 p.m.
Meridian vs. Liberty Bell — 7 p.m.
Washougal vs. Rochester — 7 p.m.
Kingston vs. East Jefferson — 7 p.m.
Cle Elum-Roslyn vs. Chelan — 7 p.m.
North Mason vs. Shelton — 7 p.m.
East Valley vs. Davis — 7 p.m.
Omak vs. Okanogan — 7 p.m.
Chiawana vs. Camas — 7:15 p.m.
Liberty Christian vs. Crosspoint Christian — 7:30 p.m.
Shadle Park vs. Rogers — 7:30 p.m.
Kittitas vs. Columbia — 7:30 p.m.
Decatur vs. Kentlake — 7:30 p.m.
Sedro-Woolley vs. Hazen — 8 p.m.
Granite Falls vs. Nanakuli — 9 p.m.
Bothell vs. Moanalua — 10 p.m.
Waipahu vs. Mount Tahoma — 10 p.m.
Lincoln vs. Newport — Cancelled
Curtis vs. Bellarmine Prep — Cancelled
Full Washington High School Football Scoreboard - September 4
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.