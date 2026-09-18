Washington High School Football Schedule, Scores & Live Updates (WIAA) — September 18
The 2026 Washington high school football season continues on September 18 with more than 135 WIAA games on the slate for Friday night.
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Washington High School Football Scores, Results, Live Updates - September 18
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Full Washington High School Football Scoreboard - September 18
There are 139 high school football games in Washington on Friday, September 18, 2026.
The first game, Pilot Rock vs. Touchet, begins at 2 p.m.
There are 17 games featuring ranked teams, highlighted by a powerhouse showdown as No. 2 Puyallup takes on No. 3 Lake Stevens at 7 p.m.
Other big ranked matchups include Eastside Catholic vs. Roosevelt, Kamiakin vs. Kennewick, Mount Tahoma vs. Sumner, and Lincoln vs. Skyline.
Pilot Rock vs. Touchet — 2 p.m.
Friday Harbor vs. Annie Wright — 4 p.m.
Heritage vs. Emerald Ridge — 4 p.m.
Kentridge vs. Auburn — 4 p.m.
Mt. Rainier vs. Tahoma — 4 p.m.
Mt. Spokane vs. Shadle Park — 4:30 p.m.
Montesano vs. Mountain View — 4:30 p.m.
St. Maries vs. Pullman — 5 p.m.
Goldendale vs. Mabton — 5 p.m.
Seton Catholic vs. Fort Vancouver — 5 p.m.
Lynnwood vs. Cascade — 5 p.m.
South Whidbey vs. Klahowya — 5:30 p.m.
North Central vs. Clarkston — 6 p.m.
East Valley vs. West Valley — 6 p.m.
Cascade Christian vs. Moscow — 6 p.m.
Lake Roosevelt vs. Wallace — 6 p.m.
St Maries High School vs. Pullman — 6 p.m.
Soap Lake vs. Dayton — 6 p.m.
Lewis & Clark vs. Cheney — 6 p.m.
Ferris vs. Ridgeline — 6 p.m.
Crescent vs. Tulalip Heritage — 6 p.m.
Jackson vs. Everett — 6 p.m.
Lummi vs. Northwest Christian — 6 p.m.
Entiat vs. La Conner — 6 p.m.
Olympic vs. Kingston — 6:30 p.m.
Quilcene vs. Winlock — 7 p.m.
Curlew vs. Mary Walker — 7 p.m.
Republic vs. Inchelium — 7 p.m.
Columbia vs. Selkirk — 7 p.m.
Richland vs. Sageview — 7 p.m.
Liberty vs. Riverside — 7 p.m.
Newport vs. Kettle Falls — 7 p.m.
Northwest Christian School vs. Asotin — 7 p.m.
Liberty Christian vs. Waitsburg — 7 p.m.
Woodland vs. Hockinson — 7 p.m.
Wellpinit vs. St. John-Endicott — 7 p.m.
Kamiakin vs. Kennewick — 7 p.m.
Pasco vs. Hermiston — 7 p.m.
Lincoln vs. West Seattle — 7 p.m.
Eastside Catholic vs. Roosevelt — 7 p.m.
Chief Sealth vs. Ballard — 7 p.m.
Silas vs. Cedarcrest — 7 p.m.
Columbia River vs. Aberdeen — 7 p.m.
Rochester vs. Ellensburg — 7 p.m.
Rainier Beach vs. Seattle Prep — 7 p.m.
Columbia vs. Elma — 7 p.m.
Bridgeport vs. Pateros — 7 p.m.
West Valley vs. Moses Lake — 7 p.m.
Graham-Kapowsin vs. Central Catholic — 7 p.m.
Warden vs. Highland — 7 p.m.
North Beach vs. Oakville — 7 p.m.
Morton/White Pass vs. Ocosta — 7 p.m.
Fife vs. Foss — 7 p.m.
Archbishop Murphy vs. Anacortes — 7 p.m.
Elgin vs. Lyle/Wishram — 7 p.m.
Reardan vs. Freeman — 7 p.m.
Tekoa-Rosalia vs. Jenkins — 7 p.m.
Eisenhower vs. Davis — 7 p.m.
Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian vs. Soap Lake — 7 p.m.
North Kitsap vs. Bainbridge — 7 p.m.
University vs. Gonzaga Prep — 7 p.m.
Medical Lake vs. Lakeside — 7 p.m.
Marysville-Pilchuck vs. Granite Falls — 7 p.m.
Chief Leschi vs. Wahkiakum — 7 p.m.
Tenino vs. Toledo — 7 p.m.
East Jefferson vs. Forks — 7 p.m.
Issaquah vs. Spanaway Lake — 7 p.m.
Burlington-Edison vs. Squalicum — 7 p.m.
Tonasket vs. Manson — 7 p.m.
Lynden Christian vs. Bellevue — 7 p.m.
College Place vs. Zillah — 7 p.m.
Black Hills vs. R.A. Long — 7 p.m.
Sequim vs. Bremerton — 7 p.m.
Battle Ground vs. Union — 7 p.m.
Pe Ell/Willapa Valley vs. Hoquiam — 7 p.m.
Port Angeles vs. North Mason — 7 p.m.
Omak vs. Liberty Bell — 7 p.m.
Wahluke vs. Naches Valley — 7 p.m.
Ridgefield vs. Washougal — 7 p.m.
Sehome vs. Sultan — 7 p.m.
Cusick vs. Odessa — 7 p.m.
Mount Vernon vs. Shorewood — 7 p.m.
Cedar Park Christian vs. Evergreen — 7 p.m.
Royal vs. Wapato — 7 p.m.
Toutle Lake vs. Mossyrock — 7 p.m.
Mercer Island vs. Inglemoor — 7 p.m.
DeSales vs. Almira-Coulee-Hartline — 7 p.m.
Naselle vs. Morton/White Pass — 7 p.m.
Kentlake vs. Foster — 7 p.m.
Mt. Baker vs. Kamiak — 7 p.m.
Shorecrest vs. Marysville Getchell — 7 p.m.
Central Kitsap vs. Renton — 7 p.m.
Mountlake Terrace vs. Monroe — 7 p.m.
Columbia vs. Goldendale — 7 p.m.
Sedro-Woolley vs. Snohomish — 7 p.m.
Brewster vs. Kittitas — 7 p.m.
Newport vs. Juanita — 7 p.m.
East Valley vs. Toppenish — 7 p.m.
Ephrata vs. Quincy — 7 p.m.
Prosser vs. Grandview — 7 p.m.
Centralia vs. Sammamish — 7 p.m.
Bellingham vs. Lakewood — 7 p.m.
Lake Washington vs. Yelm — 7 p.m.
Interlake vs. Redmond — 7 p.m.
Todd Beamer vs. Kent-Meridian — 7 p.m.
Stanwood vs. Arlington — 7 p.m.
Lynden vs. Ferndale — 7 p.m.
Lind-Ritzville vs. Colfax — 7 p.m.
King's Way Christian vs. Castle Rock — 7 p.m.
La Salle vs. Granger — 7 p.m.
Connell vs. Kiona-Benton — 7 p.m.
Highline vs. Liberty — 7 p.m.
Chelan vs. Cashmere — 7 p.m.
Bonney Lake vs. Capital — 7 p.m.
Lewiston vs. Skyline — 7 p.m.
Napavine vs. Kalama — 7 p.m.
Mount Tahoma vs. Sumner — 7 p.m.
Adna vs. Onalaska — 7 p.m.
Puyallup vs. Lake Stevens — 7 p.m.
Mount Si vs. Tumwater — 7 p.m.
Stevenson vs. La Center — 7 p.m.
Lincoln vs. Skyline — 7 p.m.
Lakes vs. Curtis — 7 p.m.
Mead vs. Central Valley — 7 p.m.
River View vs. Cle Elum-Roslyn — 7 p.m.
Eastmont vs. Sunnyside — 7 p.m.
WF West vs. Kelso — 7 p.m.
Okanogan vs. Cascade — 7 p.m.
Timberline vs. Prairie — 7 p.m.
Nooksack Valley vs. King's — 7 p.m.
River Ridge vs. Shelton — 7 p.m.
Deer Park vs. Rogers — 7:30 p.m.
Enumclaw vs. White River — 7:30 p.m.
Decatur vs. Jefferson — 7:30 p.m.
North Thurston vs. Rogers — 7:30 p.m.
Oak Harbor vs. Meadowdale — 8 p.m.
Camas vs. Skyview — 8 p.m.
Full Washington High School Football Scoreboard - September 18
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.