Eagles Depth Chart vs Panthers

The Eagles have their lineup set for Sunday's game in Carolina.

OFFENSE

QB: Jalen Hurts, Joe Flacco, Gardner Minshew

RB: Miles Sanders, Kenneth Gainwell, Boston Scott

WR: DeVonta Smith, J.J. Arcega-Whiteside

WR: Jalen Reagor, J.J. Arcega-Whiteside

WR: Quez Watkins, Greg Ward

TE: Zach Ertz, Dallas Goedert, Jack Stoll

LT: Jordan Mailata, Andre Dillard

LG: Landon Dickerson

C: Jason Kelce, Jack Anderson

RG: Jack Driscoll, Nate Herbig

RT: Lane Johnson, Brett Toth

DEFENSE

DE: Josh Sweat, Ryan Kerrigan

DT: Javon Hargrave, Hassan Ridgeway, Marlon Tuipulotu

DT: Fletcher Cox, Milton Williams

DE: Derek Barnett, Tarron Jackson

SAM: Gerald Avery, Patrick Johnson

MIKE: Eric Wilson, T.J. Edwards, Shaun Bradley

WILL: Alex Singleton, Davion Taylor

CB: Darius Slay, Zech McPhearson

CB: Steven Nelson, Mac McCain III

NB: Avonte Maddox, Josiah Scott

SS: Rodney McLeod, Andre Chachere

FS: Anthony Harris, Marcus Epps

SPECIAL TEAMS

K: Jake Elliott

P: Arryn Siposs

H: Arryn Siposs

LS: Rick Lovato

PR: Jalen Reagor, DeVonta Smith, Greg Ward

KR: Kenneth Gainwell, Boston Scott, Quez Watkins

