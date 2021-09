The Ravens 53-Man Roster

Baltimore has depth at every position.

OWINGS MILLS, Md. — Here is the Ravens' final 53-man roster for the opening of the 2021 regular season.

Offense

Quarterbacks (2): Lamar Jackson, Tyler Huntley

Running Backs (3): Gus Edwards, Ty'Son Williams, Justice Hill

Fullback (1): Pat Ricard

Wide Receivers (7): Hollywood Brown, Sammy Watkins, Rashod Bateman, Miles Boykin, Devin Duvernay, James Proche, Tylan Wallace

Tight Ends (3): Mark Andrews, Nick Boyle, Josh Oliver

Offensive Linemen (9): Ronnie Stanley, Ben Powers, Bradley Bozeman, Kevin Zeitler, Alejandro Villanueva, Ben Cleveland, Pat Mekari, Tyre Phillips, Trystan Colon

Defense

Defensive Linemen (5): Calais Campbell, Brandon Williams, Derek Wolfe, Justin Madubuike, Broderick Washington

Inside Linebackers (4): Patrick Queen, Malik Harrison, Chris Board, Kristian Welch

Outside Linebackers (5): Justin Houston, Odafe Oweh, Tyus Bowser, Daelin Hayes, Jaylon Ferguson

Cornerbacks (6): Marlon Humphrey, Marcus Peters, Tavon Young, Jimmy Smith, Anthony Averett, Chris Westry

Safties (5): Chuck Clark, DeShon Elliott, Brandon Stephens, Ar'Darius Washington, Geno Stone

Special Teams (3): Justin Tucker, Sam Koch, Nick Moore