MERCADO | Bale abre su puerta de salida con sus declaraciones tras la final

Tras la final de ayer en la que el Real Madrid se alzó con su decimotercera Champions, hubo un jugador que fue el verdadero protagonista del partido, Gareth Bale. Entró en la segunda parte y tardó a penas unos minutos en anotar posiblemente el mejor gol de la historia de la Champions, y sentenciar más tarde con un disparo desde fuera del área. Pero la temporada del galés no ha tenido nada que ver con su partido, y Bale no está contento en el Real Madrid.

El galés, en declaraciones justo después de coronarse como campeón de Europa, no tuvo problema en decir lo que siente justo después de coronarse campeón de la UCL: "Estuve muy decepcionado por no comenzar el partido, sentía que me lo merecía, pero el entrenador toma las decisiones. Obviamente necesito jugar cada fin de semana, algo que no ha ocurrido esta temporada. Estuve lesionado 5 semanas y no he tenido regularidad. Obviamente me tengo que sentar con mi representante para hablar".





Si en los últimos meses se ha hablado de que el Madrid se quería desprender de Bale, parece que el sentimiento es recíproco y la opción de ver a Bale fuera del Madrid está más cerca que nunca.

🎙️🚨¡ÚLTIMA HORA! Bale, sobre su FUTURO: "Necesito jugar CADA FIN DE SEMANA. Tengo que SENTARME CON MI AGENTE y HABLAR" #FinalChampionstotal pic.twitter.com/mYfIgxUdE5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2018





Como era evidente, tras un bombazo así, ya le empiezan a salir posibles destinos al galés y cómo no, la Premier parece la favorita para ver a Bale en sus estadios la próxima temporada. Desde luego, el jugador no le hace ascos a volver a las islas: “No lo sé, tengo que sentarme a hablar con mi agente, con tranquilidad. Necesito jugar más minutos todas las semanas. Es lo que pienso. Y sin o puedo hacerlo en el Madrid tendré que pensarlo mucho. Ha acabado la temporada, tengo el verano. Quizás me quede en el Madrid o quizás no. Intentaremos sentarnos en verano para resolver la situación”.