Fidel Kuri insinúa que es perseguido y que hará lo posible por mantener al Veracruz en primera

El Veracruz consumó su descenso en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2019 después de caer ante León, pero rápidamente se manejo la versión de que su presidente, Fidel Kuri Grajales, pagaría la multa de 120 millones de pesos para mantener la categoría en caso de que el club que ascienda no cumpla con los requisitos para estar en la Primera División.





No obstante, después salió a la luz un documento firmado por Fidel Kuri Mustiales, hijo del presidente, en el cual se explicaba que, si el cuadro jarocho perdía su lugar en la Liga MX, tanto el nombre, escudo y estadio dejaban de pertenecer al político para pasar a manos del gobierno, sin embargo, el empresario lo negó rotundamente diciendo que seguirá al frente.

Se sabe que el elemento del PRI es un personaje polémico y ahora fue entrevistado en Fútbol Picante de ESPN, donde reveló que desde que está a su cargo la franquicia le han cobrado deudas que no son suyas, las cuales están acumuladas desde el 2005.





El descenso tempranero de Veracruz ha llevado a Fidel Kuri a verse envuelto en medio del escándalo. ❌



El dueño de los Tiburones, reconoció haber utilizado al equipo con fines políticos para manipular a los habitantes de la región.





“Si me quieren sacar quisiera que me lo dijeran, quizá están preparando la camita para cuando sea la junta de dueños, no es normal, no son mis deudas, los ocho millones que ya pagué anteriores. Pagué la novatada para que no me quitaran puntos, es mucho dinero, hay seis millones de una deuda de 2005 que no es mía”, informó.

El nacido en Orizaba reiteró que, si tiene que pagar 120 millones de pesos para mantener a los Tiburones Rojos lo hará, sin embargo, seguirá luchando para que algunas de las deudas que le enjaretaron se las cobren realmente a las personas correctas.





Fidel Kuri Grajales reconoció que existe la posibilidad que traten de 'tenderle la camita' para que se vaya de la Liga MX

“Seguimos jugando, sí, el día que me ponga la fecha, Veracruz es uno de los estados más importantes de la República, la afición no merece que los deje sin fútbol, lo hago con mucho gusto por la afición, la verdad eso que me están cobrando yo lo voy a pelear, las controversias las voy a pagar”, añadió.

Asimismo, el diputado confesó que se siente perseguido por algunos miembros de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes incluso le han querido comprar el club jarocho, no obstante, aseguró que nadie podrá defender a los escualos como él.





“Sé que nadie va a defender al equipo como lo defiendo yo, llevo el Tiburón en la sangre, no voy a dejar al Veracruz sin su equipo, mi hijo de cinco años está sufriendo, el gobernador actual apoya mucho el deporte, ellos económicamente, aunque hay un rubro de presupuesto, ni con (Javier) Duarte ni con (Miguel Ángel) Yunes recibí dinero en sus gestiones”, expresó.

Aunado a ello, Kuri dio a conocer las ofertas que ha recibido por los Tiburones Rojos y cuál sería la única condición para venderlos, aparte habló que en caso de continuar al frente de la institución buscará una reestructuración donde el arquero Sebastián Jurado es vital y cuando se marcharía del club.





#FidelKuri habló sobre la situación de los #TiburonesRojos



•El comodato mostrado en redes no es el actual.

•pagará los 120M el 10 de mayo, pero no pagará los adeudos anteriores, justificando la franquicia #Veracruz se quedó en #SanLuis por tanto no son sus deudas





“Hay unos inversionistas de Monterrey. Bueno, de Córdoba, Veracruz y creo que tuvieron fútbol hace años. Si se queda en Veracruz, en el estadio, sin problema (lo vendo). El equipo llegó para quedarse. Sebastián Jurado es de los veracruzanos, es muy querido y no se vende”, admitió.

“Yo quiero irme el día que le deje otra estrellita a Veracruz. Me equivoqué y lo que necesito es hacer una reestructura y llevar gente de fútbol que sepa para llevar al equipo y ocupe los mejores lugares de la tabla”, finalizó el directivo.

