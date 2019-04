​Chepo de la Torre no cierra la puerta a una nueva etapa en Chivas

Las Chivas Rayadas del Guadalajara volvieron a ser un desastre el Torneo Clausura 2019 pues después de iniciar de gran forma y mantenerse en puestos de Liguilla, en la Jornada 8 llegó su tormento pues desde ese entonces no han vuelto a ganar un solo partido, sumando siete descalabros y un empate, provocando que se metiera en un grave problema porcentual ya que la próxima temporada peleará por no perder la categoría.





@Chivas en liga desde el título en el Clausura 2017



1⃣6⃣ Triunfos, sólo Veracruz ha conseguido menos (11)

2⃣4⃣ Puntos en casa. El peor de toda la liga.

2⃣6⃣ Goles en casa. El peor de toda la liga.

📉📉 El peor promedio en la tabla del Descenso para el Apertura 2019. pic.twitter.com/14CBN84aiP — ESPN Datos (@ESPNDatos) April 21, 2019





En estos momentos Tomás Boy se encuentra al mando del equipo tras el cese del paraguayo José Saturnino Cardozo y el corto interinato de un partido con Alberto Coyote, teniendo como misión calificar a la Fiesta Grande con cuatro duelos por delante, sin embargo, perdió dos con lo cual se acabó el sueño del Rebaño Sagrado y sumado a ello, el club no mejoró, así que su estancia no es segura pues empezaron a sonar varios nombres para tomar el timón.

Entre los candidatos está José Manuel de la Torre, viejo conocido de la institución, pues ya vivió dos etapas, donde la primera fue gloriosa pues levantó el título del Torneo Clausura 2006, y él mismo declaró que no se negaría a vivir una tercera gestión, aunque al final sabe que la decisión final recae en la directiva encabezada por Amaury Vergara y José Luis Higuera.





Alza la mano ‘Chepo’ de la Torre para vivir tercera etapa con Chivas https://t.co/uZLf53VHOC pic.twitter.com/4NNF9xgMKF — RENOVAR PAPELES 🇲🇽 (@renovarMX) April 25, 2019





“No lo sé, la verdad no tengo la menor idea de lo que él piense (Higuera). Está en él, nada más. Yo no me descarto para ningún proyecto, siempre analizo todas las circunstancias que rodean a ese proyecto. Sé que es difícil por muchas circunstancias que ellos manejan, pero sí se necesita a un equipo de trabajo muy competente que sepa lo que es Chivas”, declaró a Radiocentro Deportes.

Asimismo, El Chepo dio su punto de vista y aseguró que no todos los proyectos del Guadalajara pueden funcionar porque las fuerzas básicas no atraviesan su mejor momento, además no cuentan tampoco con una base sólida que los ayude a salir de su crisis.





¡LA CAMISETA PESA! 🐐



Para el Chepo de la Torre, a veces la gente no se da cuenta de lo que es @Chivas pic.twitter.com/LHAfu4P1fq — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 22, 2019





“Es difícil poder opinar sobre un tema tan complicado. El decir que van a hacer una limpia es muy riesgoso, debe ser un análisis muy a fondo de en qué están fallando. La solución de un porcentaje es de seis torneos. No todos los proyectos no son viables para Chivas, porque se basa en futbolistas mexicanos y principalmente de los que se forman en la cantera y se refuerza con mexicanos de otros clubes que te hagan falta para poder mejorar e incrementar tus posibilidades. No veo una base sólida de jugadores extraídos de fuerzas básicas”, manifestó.

Por otro lado, en su época de futbolista, el ex Real Oviedo defendió la camiseta del Rebaño Sagrado, donde incluso salió campeón en la temporada 1986 tras vencer a Cruz Azul, así que sabe lo que es representar ese escudo y sin temor expresó a MARCA Claro MVS que muchos de los elementos actuales del equipo no saben lo que significa la institución tapatía.





🚨VOZ AUTORIZADA



Chepo De la Torre: "Muchos jugadores no entienden lo que es Chivas"https://t.co/XiqN79KOp7 pic.twitter.com/WSDvEw6sjQ — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 22, 2019





“Muchos jugadores no entienden lo que es Chivas, la playera pesa, tiene alrededor de 40 millones de aficionados; se representa una gran institución, esa historia debe quedarle claro al jugador, Chivas tiene una grandeza de cien años”, declaró.



Aunado a ello, el extécnico de la Selección Mexicana reveló su tristeza por ver a la escuadra que lo vio nacer en esos problemas del descenso, así que pidió a la directiva hacer todo lo posible para evitar la quema.





¡Un ex de @Chivas manda fuerte mensaje 🤬!



José Manuel "Chepo" de la Torre, criticó a los jugadores del rebaño 🐐 pic.twitter.com/8fi2CSb1wM — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 24, 2019





“No me gusta que Chivas ande mal, ni por el club ni por la Liga MX, sí nos duele y nos afecta un poco verlo en esta situación. (Deben agotar todos los recursos posibles) por las cuestiones del reglamento sí, también es posible verlo pagar por no descender. Pelear por no descender no es de un torneo ni dos, sino de seis torneos. Chivas debe pelear por ser un equipo estable”, finalizó.

