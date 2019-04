Zidane, desesperado: "Tenemos que pedir perdón"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa ayer tras la derrota del Real Madrid (1-0) ante el Rayo Vallecano y se mostró muy crítico con el juego y la actitud de sus jugadores durante los 90 minutos

El partido





Denis Doyle/GettyImages

"No hicimos nada, no sólo a nivel defensivo sino en todos los aspectos del juego. A veces no puedes marcar porque no hay suerte, pero hoy no hemos hecho absolutamente nada. Estoy enfadado porque la imagen ha sido mala y me siento responsable de esto. Hay que pedir perdón a la afición y al club"





Su vuelta al Real Madrid





"No me arrepiento en ningún caso de haber vuelto al Real Madrid. Este tipo de situaciones también me sirven a mí, estamos en un momento crítico. Pero no podemos jugar así"

Falta de actitud





"Todo ha sido muy malo, no hubo ni actitud ni juego. No nos hemos entregado en nada. Ni en los duelos individuales, ni en el esfuerzo físico,... En nada. El Rayo ha hecho su partido pero nosotros no hemos hecho nada"





Sin explicación





"No hay explicación. Faltan tres partidos y se acaba la temporada. En Getafe estábamos enfadados pero al menos hubo cosas. Hoy no hemos hecho nada, cero. Ellos han hecho su partido y nosotros no. No hemos hecho lo que teníamos que hacer en el campo"

Lo que queda de temporada





"Tiene que terminar cuanto antes. No podemos seguir así, pero tenemos que jugar. No podemos dar esta imagen y no ha salido nada bien de lo que había pensado. Tenemos que acabar jugando mejor que hoy y respetar a la afición y a la imagen del club"

Sus jugadores





"Siempre los defiendo, pero hoy no lo voy a hacer. No podemos jugar así, pero yo también soy responsable de lo que ha pasado hoy"

Denis Doyle/GettyImages





Varane y Bale





"Varane se va a quedar con nosotros el año que viene, seguro. Bale no sé si está centrado, eso se lo tenéis que preguntar a él"