NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 15

Iain MacMillan

The Sports Illustrated team gives their picks for all 16 games in Week 15.
The Sports Illustrated team gives their picks for all 16 games in Week 15.

It was a rough week of picks for the Sports Illustrated team as upsets happened throughout the NFL, and Iain MacMillan was the only one to walk away from Week 14 with a profit.

We now enter the final stretch of the season as BYE weeks are a thing of the past, and all 32 teams will be in action for the final four weeks of the 2025 NFL campaign. Conor Orr and Matt Verderame remain the only two members of the panel who are currently sitting in the green with their season-long picks. Can anyone else join them before the season is over?

Let's take a look at everyone's results and then dive into their picks for Week 15.

Week 14 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 15 Picks

NFL Week 15 Picks

All odds are via DraftKings Sportsbook

Falcons (+190) vs. Buccaneers (-230)

  • Clare Brennan: Buccaneers
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Buccaneers
  • Conor Orr: Falcons
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Iain MacMillan: Buccaneers
  • Peter Dewey: Buccaneers

Browns (+310) vs. Bears (-395)

  • Clare Brennan: Bears
  • Mitch Goldich: Bears
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Bears
  • Matt Verderame: Bears
  • Iain MacMillan: Browns
  • Peter Dewey: Bears

Ravens (-135) vs. Bengals (+114)

  • Clare Brennan: Bengals
  • Mitch Goldich: Bengals
  • Gilberto Manzano: Ravens
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Bengals
  • Matt Verderame: Bengals
  • Iain MacMillan: Bengals
  • Peter Dewey: Bengalsa

Chargers (+180) vs. Chiefs (-218)

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chiefs
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chargers
  • Iain MacMillan: Chargers
  • Peter Dewey: Chiefs

Bills (-115) vs. Patriots (-105)

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Bills
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Patriots
  • Peter Dewey: Patriots

Commanders (+110) vs. Giants (-130)

  • Clare Brennan: Giants
  • Mitch Goldich: Commanders
  • Gilberto Manzano: Giants
  • Conor Orr: Giants
  • John Pluym: Giants
  • Matt Verderame: Giants
  • Iain MacMillan: Giants
  • Peter Dewey: Giants

Raiders (+575) vs. Eagles (-850)

  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Eagles
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Eagles
  • Peter Dewey: Eagles

Jets (+500) vs. Jaguars (-700)

  • Clare Brennan: Jaguars
  • Mitch Goldich: Jaguars
  • Gilberto Manzano: Jaguars
  • Conor Orr: Jaguars
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Jaguars
  • Peter Dewey: Jaguars

Cardinals (+425) vs. Texans (-575)

  • Clare Brennan: Texans
  • Mitch Goldich: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Texans
  • John Pluym: Texans
  • Matt Verderame: Texans
  • Iain MacMillan: Texans
  • Peter Dewey: Texans

Packers (-135) vs. Broncos (+114)

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Broncos

Lions (+200) vs. Rams (-245)

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Rams
  • Peter Dewey: Rams

Panthers (-142) vs. Saints (+120)

  • Clare Brennan: Panthers
  • Mitch Goldich: Panthers
  • Gilberto Manzano: Panthers
  • Conor Orr: Saints
  • John Pluym: Panthers
  • Matt Verderame: Panthers
  • Iain MacMillan: Saints
  • Peter Dewey: Panthers

Titans (+625) vs. 49ers (-950)

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: 49ers
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: 49ers
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: 49ers

Colts (+625) vs. Seahawks (-950)

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Seahawks
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Seahawks

Vikings (+220) vs. Cowboys (-270)

  • Clare Brennan: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Cowboys
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Vikings
  • Peter Dewey: Cowboys

Dolphins (+145) vs. Steelers (-175)

  • Clare Brennan: Dolphins
  • Mitch Goldich: Dolphins
  • Gilberto Manzano: Steelers
  • Conor Orr: Dolphins
  • John Pluym: Dolphins
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Steelers

Odds refresh periodically and are subject to change.

If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.

