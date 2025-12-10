NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 15
It was a rough week of picks for the Sports Illustrated team as upsets happened throughout the NFL, and Iain MacMillan was the only one to walk away from Week 14 with a profit.
We now enter the final stretch of the season as BYE weeks are a thing of the past, and all 32 teams will be in action for the final four weeks of the 2025 NFL campaign. Conor Orr and Matt Verderame remain the only two members of the panel who are currently sitting in the green with their season-long picks. Can anyone else join them before the season is over?
Let's take a look at everyone's results and then dive into their picks for Week 15.
Week 14 Results
- Clare Brennan, Associate Editor 9-5 (-0.12 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 8-6 (-1.43 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 8-6 (-0.72 units)
- Conor Orr, Senior Writer 8-6 (-0.45 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 7-7 (-3.49 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 7-7 (-3.88 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 10-4 (+3.95 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 5-9 (-6.85 units)
Season-to-Date Results
- Clare Brennan, Associate Editor 135-72-1 (-3.26 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 133-74-1 (-6.11 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 123-94-1 (-16.35 units)
- Conor Orr, Senior Writer 137-70-1 (+14.35 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 128-79-1 (-13.15 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 141-66-1 (+6.19 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 122-85-1 (-10.47 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 131-77-1 (-8.83 units)
NFL Week 15 Picks
All odds are via DraftKings Sportsbook
Falcons (+190) vs. Buccaneers (-230)
- Clare Brennan: Buccaneers
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Buccaneers
- Conor Orr: Falcons
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Buccaneers
- Peter Dewey: Buccaneers
Browns (+310) vs. Bears (-395)
- Clare Brennan: Bears
- Mitch Goldich: Bears
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Bears
- Matt Verderame: Bears
- Iain MacMillan: Browns
- Peter Dewey: Bears
Ravens (-135) vs. Bengals (+114)
- Clare Brennan: Bengals
- Mitch Goldich: Bengals
- Gilberto Manzano: Ravens
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Bengals
- Matt Verderame: Bengals
- Iain MacMillan: Bengals
- Peter Dewey: Bengalsa
Chargers (+180) vs. Chiefs (-218)
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chiefs
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chargers
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Chiefs
Bills (-115) vs. Patriots (-105)
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Bills
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Patriots
- Peter Dewey: Patriots
Commanders (+110) vs. Giants (-130)
- Clare Brennan: Giants
- Mitch Goldich: Commanders
- Gilberto Manzano: Giants
- Conor Orr: Giants
- John Pluym: Giants
- Matt Verderame: Giants
- Iain MacMillan: Giants
- Peter Dewey: Giants
Raiders (+575) vs. Eagles (-850)
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Eagles
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Eagles
- Peter Dewey: Eagles
Jets (+500) vs. Jaguars (-700)
- Clare Brennan: Jaguars
- Mitch Goldich: Jaguars
- Gilberto Manzano: Jaguars
- Conor Orr: Jaguars
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Jaguars
- Peter Dewey: Jaguars
Cardinals (+425) vs. Texans (-575)
- Clare Brennan: Texans
- Mitch Goldich: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Texans
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Texans
Packers (-135) vs. Broncos (+114)
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Broncos
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Broncos
Lions (+200) vs. Rams (-245)
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Rams
- Peter Dewey: Rams
Panthers (-142) vs. Saints (+120)
- Clare Brennan: Panthers
- Mitch Goldich: Panthers
- Gilberto Manzano: Panthers
- Conor Orr: Saints
- John Pluym: Panthers
- Matt Verderame: Panthers
- Iain MacMillan: Saints
- Peter Dewey: Panthers
Titans (+625) vs. 49ers (-950)
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: 49ers
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: 49ers
Colts (+625) vs. Seahawks (-950)
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Seahawks
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Seahawks
Vikings (+220) vs. Cowboys (-270)
- Clare Brennan: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Vikings
- Peter Dewey: Cowboys
Dolphins (+145) vs. Steelers (-175)
- Clare Brennan: Dolphins
- Mitch Goldich: Dolphins
- Gilberto Manzano: Steelers
- Conor Orr: Dolphins
- John Pluym: Dolphins
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Steelers
Claim the latest DraftKings promo code offer today. Sign up and win your first $5 bet to get $200 in bonus bets instantly.
Odds refresh periodically and are subject to change.
If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.