NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 17

Week 16 brought plenty of profits for the SI roundtable, with seven of the eight contributors finishing the week in the green. Even with that being the case, Conor Orr and Matt Verderame remain the only ones with a profit for the season, and Orr has built a lead that no one will be able to catch in the final two weeks.

It's time to take a look at everyone's picks for the penultimate week of the 2025 NFL regular season.

Week 16 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 17 Picks

All odds via FanDuel Sportsbook

Cowboys (-330) vs. Commanders (+265)

  • Clare Brennan: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Cowboys
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Commanders
  • Peter Dewey: Cowboys

Lions (-370) vs. Vikings (+295)

  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Lions
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Lions

Broncos (-1150) vs. Chiefs (+730)

  • Clare Brennan: Broncos
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Gilberto Manzano: Broncos
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Broncos
  • Matt Verderame: Broncos
  • Iain MacMillan: Broncos
  • Peter Dewey: Broncos

Texans (+112) vs. Chargers (-132)

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Chargers
  • Matt Verderame: Texans
  • Iain MacMillan: Texans
  • Peter Dewey: Chargers

Ravens (+134) vs. Packers (-158)

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Ravens

Cardinals (+300) vs. Bengals (-375)

  • Clare Brennan: Bengals
  • Mitch Goldich: Bengals
  • Gilberto Manzano: Bengals
  • Conor Orr: Bengals
  • John Pluym: Bengals
  • Matt Verderame: Bengals
  • Iain MacMillan: Cardinals
  • Peter Dewey: Bengals

Steelers (-184) vs. Browns (+154)

  • Clare Brennan: Steelers
  • Mitch Goldich: Steelers
  • Gilberto Manzano: Steelers
  • Conor Orr: Steelers
  • John Pluym: Steelers
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Steelers

Saints (-158) vs. Titans (+132)

  • Clare Brennan: Saints
  • Mitch Goldich: Saints
  • Gilberto Manzano: Saints
  • Conor Orr: Saints
  • John Pluym: Saints
  • Matt Verderame: Saints
  • Iain MacMillan: Saints
  • Peter Dewey: Saints

Jaguars (-300) vs. Colts (+245)

  • Clare Brennan: Jaguars
  • Mitch Goldich: Jaguars
  • Gilberto Manzano: Jaguars
  • Conor Orr: Jaguars
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Jaguars
  • Peter Dewey: Jaguars

Buccaneers (-245) vs. Dolphins (+200)

  • Clare Brennan: Buccaneers
  • Mitch Goldich: Buccaneers
  • Gilberto Manzano: Buccaneers
  • Conor Orr: Buccaneers
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Buccaneers
  • Iain MacMillan: Buccaneers
  • Peter Dewey: Buccaneers

Patriots (-1100) vs. Jets (+730)

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Patriots
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Patriots
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Patriots
  • Iain MacMillan: Patriots
  • Peter Dewey: Patriots

Seahawks (-360) vs. Panthers (+290)

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Seahawks
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Panthers
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Seahawks

Giants (+102) vs. Raiders (-120)

  • Clare Brennan: Giants
  • Mitch Goldich: Giants
  • Gilberto Manzano: Giants
  • Conor Orr: Raiders
  • John Pluym: Raiders
  • Matt Verderame: Raiders
  • Iain MacMillan: Giants
  • Peter Dewey: Raiders

Eagles (-106) vs. Bills (-110)

  • Clare Brennan: Bills
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Eagles
  • Peter Dewey: Eagles

Bears (+146) vs. 49ers (-176)

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: 49ers
  • Iain MacMillan: 49ers
  • Peter Dewey: Bears

Rams (-520) vs. Falcons (+390)

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Rams
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Rams
  • Peter Dewey: Rams

