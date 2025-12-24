NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 17
Week 16 brought plenty of profits for the SI roundtable, with seven of the eight contributors finishing the week in the green. Even with that being the case, Conor Orr and Matt Verderame remain the only ones with a profit for the season, and Orr has built a lead that no one will be able to catch in the final two weeks.
It's time to take a look at everyone's picks for the penultimate week of the 2025 NFL regular season.
Week 16 Results
- Clare Brennan, Associate Editor 9-7 (-1.92 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 11-5 (+1.97 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 12-4 (+4.07 units)
- Conor Orr, Senior Writer 12-4 (+4.32 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 10-6 (+0.48 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 11-5 (+2.93 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 9-7 (-1.32 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 12-4 (+4.37 units)
Season-to-Date Results
- Clare Brennan, Associate Editor 153-86-1 (-5.24 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 155-84-1 (-2.92 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 144-105-1 (-15.27 units)
- Conor Orr, Senior Writer 160-79-1 (+19.69 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 145-94-1 (-20.36 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 162-77-1 (+7.67 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 141-98-1 (-10.97 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 152-88-1 (-8.44 units)
NFL Week 17 Picks
All odds via FanDuel Sportsbook
Cowboys (-330) vs. Commanders (+265)
- Clare Brennan: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Commanders
- Peter Dewey: Cowboys
Lions (-370) vs. Vikings (+295)
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Lions
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Lions
Broncos (-1150) vs. Chiefs (+730)
- Clare Brennan: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Gilberto Manzano: Broncos
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Broncos
- Matt Verderame: Broncos
- Iain MacMillan: Broncos
- Peter Dewey: Broncos
Texans (+112) vs. Chargers (-132)
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Chargers
- Matt Verderame: Texans
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Chargers
Ravens (+134) vs. Packers (-158)
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Ravens
Cardinals (+300) vs. Bengals (-375)
- Clare Brennan: Bengals
- Mitch Goldich: Bengals
- Gilberto Manzano: Bengals
- Conor Orr: Bengals
- John Pluym: Bengals
- Matt Verderame: Bengals
- Iain MacMillan: Cardinals
- Peter Dewey: Bengals
Steelers (-184) vs. Browns (+154)
- Clare Brennan: Steelers
- Mitch Goldich: Steelers
- Gilberto Manzano: Steelers
- Conor Orr: Steelers
- John Pluym: Steelers
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Steelers
Saints (-158) vs. Titans (+132)
- Clare Brennan: Saints
- Mitch Goldich: Saints
- Gilberto Manzano: Saints
- Conor Orr: Saints
- John Pluym: Saints
- Matt Verderame: Saints
- Iain MacMillan: Saints
- Peter Dewey: Saints
Jaguars (-300) vs. Colts (+245)
- Clare Brennan: Jaguars
- Mitch Goldich: Jaguars
- Gilberto Manzano: Jaguars
- Conor Orr: Jaguars
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Jaguars
- Peter Dewey: Jaguars
Buccaneers (-245) vs. Dolphins (+200)
- Clare Brennan: Buccaneers
- Mitch Goldich: Buccaneers
- Gilberto Manzano: Buccaneers
- Conor Orr: Buccaneers
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Buccaneers
- Iain MacMillan: Buccaneers
- Peter Dewey: Buccaneers
Patriots (-1100) vs. Jets (+730)
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Patriots
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Patriots
- Peter Dewey: Patriots
Seahawks (-360) vs. Panthers (+290)
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Seahawks
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Panthers
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Seahawks
Giants (+102) vs. Raiders (-120)
- Clare Brennan: Giants
- Mitch Goldich: Giants
- Gilberto Manzano: Giants
- Conor Orr: Raiders
- John Pluym: Raiders
- Matt Verderame: Raiders
- Iain MacMillan: Giants
- Peter Dewey: Raiders
Eagles (-106) vs. Bills (-110)
- Clare Brennan: Bills
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Eagles
- Peter Dewey: Eagles
Bears (+146) vs. 49ers (-176)
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: 49ers
- Peter Dewey: Bears
Rams (-520) vs. Falcons (+390)
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Rams
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Rams
- Peter Dewey: Rams
