NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 7
The NFL season marches on and the SI team had another tough outing in Week 6. Matt Verderame and Iain MacMillan were the only two panelists to finish the week in the green after we saw upsets on both Monday Night Football double-headers.
It's time to look ahead to Week 7 action so let's dive in everyone's plays for this weekend's action.
Week 6 Results
- Clare Brennan, Associate Editor 9-6 (-2.68 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 9-6 (-2.68 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 8-7 (-2.87 units)
- Conor Orr, Senior Writer 9-6 (-0.26 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 10-5 (-0.14 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 11-4 (+1.06 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 10-5 (+1.69 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 9-6 (-2.1 units)
Season-to-Date Results
- Clare Brennan, Associate Editor 57-35-1 (-5.87 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 56-35-1 (-7.02 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 51-41-1 (-12.84 units)
- Conor Orr, Senior Writer 59-33-1 (+3.93 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 56-36-1 (-6.36 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 63-29-1 (+5.83 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 50-42-1 (-10.81 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 54-38-1 (-11.41 units)
NFL Week 7 Picks
All odds are via DraftKings Sportsbook
Steelers (-278) vs. Bengals (+225)
- Clare Brennan: Steelers
- Mitch Goldich: Steelers
- Gilberto Manzano: Steelers
- Conor Orr: Bengals
- John Pluym: Steelers
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Steelers
Rams (-166) vs. Jaguars (+140)
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Rams
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Rams
- Peter Dewey: Rams
Saints (+200) vs. Bears (-245)
- Clare Brennan: Bears
- Mitch Goldich: Bears
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Bears
- John Pluym: Bears
- Matt Verderame: Bears
- Iain MacMillan: Saints
- Peter Dewey: Bears
Dolphins (+124) vs. Browns (-148)
- Clare Brennan: Dolphins
- Mitch Goldich: Dolphins
- Gilberto Manzano: Dolphins
- Conor Orr: Dolphins
- John Pluym: Dolphins
- Matt Verderame: Dolphins
- Iain MacMillan: Browns
- Peter Dewey: Browns
Patriots (-355) vs. Titans (+280)
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Patriots
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Patriots
- Peter Dewey: Patriots
Raiders (+575) vs. Chiefs (-850)
- Clare Brennan: Chiefs
- Mitch Goldich: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Chiefs
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Eagles (-135) vs. Vikings (+114)
- Clare Brennan: Eagles
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Eagles
- Conor Orr: Eagles
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Eagles
- Peter Dewey: Eagles
Panthers (-125) vs. Jets (+105)
- Clare Brennan: Jets
- Mitch Goldich: Panthers
- Gilberto Manzano: Panthers
- Conor Orr: Jets
- John Pluym: Panthers
- Matt Verderame: Panthers
- Iain MacMillan: Panthers
- Peter Dewey: Panthers
Giants (+280) vs. Broncos (-355)
- Clare Brennan: Broncos
- Mitch Goldich: Broncos
- Gilberto Manzano: Giants
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Broncos
- Matt Verderame: Broncos
- Iain MacMillan: Broncos
- Peter Dewey: Broncos
Colts (+105) vs. Chargers (-125)
- Clare Brennan: Colts
- Mitch Goldich: Colts
- Gilberto Manzano: Colts
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Colts
- Matt Verderame: Chargers
- Iain MacMillan: Colts
- Peter Dewey: Colts
Commanders (-135) vs. Cowboys (+114)
- Clare Brennan: Commanders
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Commanders
- Conor Orr: Commanders
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Commanders
- Iain MacMillan: Commanders
- Peter Dewey: Cowboys
Packers (-345) vs. Cardinals (+275)
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Falcons (+114) vs. 49ers (-135)
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: Falcons
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: Falcons
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: Falcons
- Peter Dewey: 49ers
Buccaneers (+205) vs. Lions (-250)
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Lions
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Buccaneers
- Matt Verderame: Lions
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Lions
Texans (+142) vs. Seahawks (-170)
- Clare Brennan: Seahawks
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Seahawks
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Seahawks
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Seahawks
Odds refresh periodically and are subject to change.
