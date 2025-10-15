SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 7

SI Staff

The SI Team makes their picks for Week 7.
The NFL season marches on and the SI team had another tough outing in Week 6. Matt Verderame and Iain MacMillan were the only two panelists to finish the week in the green after we saw upsets on both Monday Night Football double-headers.

It's time to look ahead to Week 7 action so let's dive in everyone's plays for this weekend's action.

Week 6 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 7 Picks

Steelers (-278) vs. Bengals (+225)

  • Clare Brennan: Steelers
  • Mitch Goldich: Steelers
  • Gilberto Manzano: Steelers
  • Conor Orr: Bengals
  • John Pluym: Steelers
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Steelers

Rams (-166) vs. Jaguars (+140)

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Rams
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Rams
  • Peter Dewey: Rams

Saints (+200) vs. Bears (-245)

  • Clare Brennan: Bears
  • Mitch Goldich: Bears
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Bears
  • John Pluym: Bears
  • Matt Verderame: Bears
  • Iain MacMillan: Saints
  • Peter Dewey: Bears

Dolphins (+124) vs. Browns (-148)

  • Clare Brennan: Dolphins
  • Mitch Goldich: Dolphins
  • Gilberto Manzano: Dolphins
  • Conor Orr: Dolphins
  • John Pluym: Dolphins
  • Matt Verderame: Dolphins
  • Iain MacMillan: Browns
  • Peter Dewey: Browns

Patriots (-355) vs. Titans (+280)

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Patriots
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Patriots
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Patriots
  • Iain MacMillan: Patriots
  • Peter Dewey: Patriots

Raiders (+575) vs. Chiefs (-850)

  • Clare Brennan: Chiefs
  • Mitch Goldich: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Chiefs
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Chiefs

Eagles (-135) vs. Vikings (+114)

  • Clare Brennan: Eagles
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Eagles
  • Conor Orr: Eagles
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Eagles
  • Peter Dewey: Eagles

Panthers (-125) vs. Jets (+105)

  • Clare Brennan: Jets
  • Mitch Goldich: Panthers
  • Gilberto Manzano: Panthers
  • Conor Orr: Jets
  • John Pluym: Panthers
  • Matt Verderame: Panthers
  • Iain MacMillan: Panthers
  • Peter Dewey: Panthers

Giants (+280) vs. Broncos (-355)

  • Clare Brennan: Broncos
  • Mitch Goldich: Broncos
  • Gilberto Manzano: Giants
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Broncos
  • Matt Verderame: Broncos
  • Iain MacMillan: Broncos
  • Peter Dewey: Broncos

Colts (+105) vs. Chargers (-125)

  • Clare Brennan: Colts
  • Mitch Goldich: Colts
  • Gilberto Manzano: Colts
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Colts
  • Matt Verderame: Chargers
  • Iain MacMillan: Colts
  • Peter Dewey: Colts

Commanders (-135) vs. Cowboys (+114)

  • Clare Brennan: Commanders
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Commanders
  • Conor Orr: Commanders
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Commanders
  • Iain MacMillan: Commanders
  • Peter Dewey: Cowboys

Packers (-345) vs. Cardinals (+275)

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Falcons (+114) vs. 49ers (-135)

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: Falcons
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: Falcons
  • Matt Verderame: 49ers
  • Iain MacMillan: Falcons
  • Peter Dewey: 49ers

Buccaneers (+205) vs. Lions (-250)

  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Lions
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Buccaneers
  • Matt Verderame: Lions
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Lions

Texans (+142) vs. Seahawks (-170)

  • Clare Brennan: Seahawks
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Seahawks
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Seahawks
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Seahawks

