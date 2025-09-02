Week 1 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex (Don't Get Cute With Starting Lineup)
The 2025 NFL season is here!
That means fantasy managers will be checking out the first week of matchups as they start down the road to a league championship! To help you get down that path and reach the ultimate goal, here’s my positional and FLEX PPR player rankings for Week 1.
There aren't many surprises, especially at the “onesie” positions, because the opening week is not the time to “get cute.” Instead, start the players you drafted to be your starters. Don't over think it. We have a lot to learn in the next month, so use your obvious player investments. For those who need help making decisions between players with similar value, I’m here for you!
Good luck everyone and let's go get that 'chip together!
Week 1 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. BAL
2
Jalen Hurts
PHI
vs. DAL
3
Lamar Jackson
BAL
at BUF
4
Jayden Daniels
WAS
vs. NYG
5
Joe Burrow
CIN
at CLE
6
Baker Mayfield
TB
at ATL
7
Kyler Murray
ARI
at NO
8
Patrick Mahomes
KC
at LAC
9
Bo Nix
DEN
vs. TEN
10
Brock Purdy
SF
at SEA
11
Trevor Lawrence
JAC
vs. CAR
12
Drake Maye
NE
vs. LV
13
Caleb Williams
CHI
vs. MIN
14
Jordan Love
GB
vs. DET
15
Justin Herbert
LAC
vs. KC
16
Justin Fields
NYJ
vs. PIT
17
Dak Prescott
DAL
at PHI
18
Daniel Jones
IND
vs. MIA
19
J.J. McCarthy
MIN
at CHI
20
Jared Goff
DET
at GB
21
C.J. Stroud
HOU
at LAR
22
Bryce Young
CAR
at JAC
23
Tua Tagovailoa
MIA
at IND
24
Matthew Stafford
LAR
vs. HOU
25
Michael Penix Jr.
ATL
vs. TB
26
Sam Darnold
SEA
vs. SF
27
Geno Smith
LV
at NE
28
Russell Wilson
NYG
at WAS
29
Joe Flacco
CLE
vs. CIN
30
Cam Ward
TEN
at DEN
31
Aaron Rodgers
PIT
vs. NYJ
32
Spencer Rattler
NO
vs. ARI
Week 1 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
ATL
vs. TB
2
Jahmyr Gibbs
DET
at GB
3
Saquon Barkley
PHI
vs. DAL
4
Christian McCaffrey
SF
at SEA
5
De'Von Achane
MIA
at IND
6
Chase Brown
CIN
at CLE
7
Ashton Jeanty
LV
at NE
8
Derrick Henry
BAL
at BUF
9
Jonathan Taylor
IND
vs. MIA
10
Alvin Kamara
NO
vs. ARI
11
Kyren Williams
LAR
vs. HOU
12
Bucky Irving
TB
at ATL
13
Josh Jacobs
GB
vs. DET
14
James Conner
ARI
at NO
15
Kenneth Walker III
SEA
vs. SF
16
James Cook
BUF
vs. BAL
17
Chuba Hubbard
CAR
at JAC
18
Omarion Hampton
LAC
vs. KC
19
Tony Pollard
TEN
at DEN
20
Breece Hall
NYJ
vs. PIT
21
David Montgomery
DET
at GB
22
TreVeyon Henderson
NE
vs. LV
23
Aaron Jones Sr.
MIN
at CHI
24
RJ Harvey
DEN
vs. TEN
25
D'Andre Swift
CHI
vs. MIN
26
Jaylen Warren
PIT
at NYJ
27
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at WAS
28
Isiah Pacheco
KC
at LAC
29
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. NYG
30
Jerome Ford
CLE
vs. CIN
31
J.K. Dobbins
DEN
vs. TEN
32
Javonte Williams
DAL
at PHI
33
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. CAR
34
Nick Chubb
HOU
at LAR
35
Rhamondre Stevenson
NE
vs. LV
36
Jordan Mason
MIN
at CHI
37
Zach Charbonnet
SEA
vs. SF
38
Tank Bigsby
JAC
vs. CAR
39
Austin Ekeler
WAS
vs. NYG
40
Kaleb Johnson
PIT
at NYJ
41
Dylan Sampson
CLE
vs. CIN
42
Rachaad White
TB
at ATL
43
Najee Harris
LAC
vs. KC
44
Justice Hill
BAL
at BUF
45
Ollie Gordon II
MIA
at IND
46
Tyler Allgeier
ATL
vs. TB
47
Trey Benson
ARI
at NO
48
Kareem Hunt
KC
at LAC
49
Braelon Allen
NYJ
vs. PIT
50
Rico Dowdle
CAR
at JAC
51
Ray Davis
BUF
vs. BAL
52
Cam Skattebo
NYG
at WAS
53
Chris Rodriguez Jr.
WAS
vs. NYG
54
Woody Marks
HOU
at LAR
55
Raheem Mostert
LV
at NE
56
Brian Robinson Jr.
SF
vs. NYG
57
Jaydon Blue
DAL
at PHI
58
Emaneul Wilson
GB
vs. DET
59
Dameon Pierce
HOU
at LAR
60
Roschon Johnson
CHI
vs. MIN
Week 1 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
CIN
at CLE
2
Justin Jefferson
MIN
at CHI
3
CeeDee Lamb
DAL
at PHI
4
Amon-Ra St. Brown
DET
at GB
5
Malik Nabers
NYG
at WAS
6
Puka Nacua
LAR
vs. HOU
7
Drake London
ATL
vs. TB
8
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. CAR
9
Nico Collins
HOU
at LAR
10
A.J. Brown
PHI
vs. DAL
11
Mike Evans
TB
at ATL
12
Xavier Worthy
KC
at LAC
13
Tee Higgins
CIN
at CLE
14
Tyreek Hill
MIA
at IND
15
Jaxon Smith-Njigba
SEA
vs. SF
16
Ladd McConkey
LAC
vs. KC
17
D.J. Moore
CHI
vs. MIN
18
Terry McLaurin
WAS
vs. NYG
19
Marvin Harrison Jr.
ARI
at NO
20
Davante Adams
LAR
vs. HOU
21
Courtland Sutton
DEN
vs. TEN
22
Tetairoa McMillan
CAR
at JAC
23
Devonta Smith
PHI
vs. DAL
24
Garrett Wilson
NYJ
vs. PIT
25
DK Metcalf
PIT
at NYJ
26
Zay Flowers
BAL
at BUF
27
Jameson Williams
DET
at GB
28
Emeka Egbuka
TB
at ATL
29
Calvin Ridley
TEN
at DEN
30
Jaylen Waddle
MIA
at IND
31
Ricky Pearsall
SF
at SEA
32
Jerry Jeudy
CLE
vs. CIN
33
Khalil Shakir
BUF
vs. BAL
34
Travis Hunter
JAC
vs. CAR
35
Rome Odunze
CHI
vs. MIN
36
Josh Downs
IND
vs. MIA
37
Stefon Diggs
NE
vs. LV
38
Chris Olave
NO
vs. ARI
39
Matthew Golden
GB
vs. DET
40
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. NYG
41
Michael Pittman Jr.
IND
vs. MIA
42
George Pickens
DAL
at PHI
43
Jakobi Meyers
LV
at NE
44
Darnell Mooney
ATL
vs. TB
45
Adam Thielen
MIN
at CHI
46
Hollywood Brown
KC
at LAC
47
Wan'Dale Robinson
NYG
at WAS
48
Marvin Mims Jr.
DEN
vs. TEN
49
Christian Kirk
HOU
at LAR
50
Cooper Kupp
SEA
vs. SF
51
Romeo Doubs
GB
vs. DET
52
Rashid Shaheed
NO
vs. ARI
53
Keon Coleman
BUF
vs. BAL
54
Keenan Allen
LAC
vs. KC
55
Rashod Bateman
BAL
at BUF
56
DeMario Douglas
NE
vs. LV
57
Romeo Doubs
GB
vs. DET
58
Cedric Tillman
CLE
vs. CIN
59
Jayden Higgins
HOU
at LAR
60
Xavier Legette
CAR
at JAC
Week 1 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Ja'Marr Chase
WR
CIN
at CLE
2
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. TB
3
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at GB
4
Saquon Barkley
RB
PHI
vs. DAL
5
Justin Jefferson
WR
MIN
at CHI
6
CeeDee Lamb
WR
DAL
at PHI
7
Christian McCaffrey
RB
SF
at SEA
8
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at GB
9
Malik Nabers
WR
NYG
at WAS
10
Puka Nacua
WR
LAR
vs. HOU
11
Drake London
WR
ATL
vs. TB
12
Chase Brown
RB
CIN
at CLE
13
Ashton Jeanty
RB
LV
at NE
14
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. CAR
15
Nico Collins
WR
HOU
at LAR
16
De'Von Achane
RB
MIA
at IND
17
Derrick Henry
RB
BAL
at BUF
18
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. MIA
19
A.J. Brown
WR
PHI
vs. DAL
20
Alvin Kamara
RB
NO
vs. ARI
21
Kyren Williams
RB
LAR
vs. HOU
22
Bucky Irving
RB
TB
at ATL
23
Trey McBride
TE
ARI
at NO
24
Mike Evans
WR
TB
at ATL
25
Xavier Worthy
WR
KC
at LAC
26
Tee Higgins
WR
CIN
at CLE
27
Tyreek Hill
WR
MIA
at IND
28
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
vs. SF
29
Brock Bowers
TE
LV
at NE
30
Josh Jacobs
RB
GB
vs. DET
31
James Conner
RB
ARI
at NO
32
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. KC
33
James Cook
RB
BUF
vs. BAL
34
D.J. Moore
WR
CHI
vs. MIN
35
Kenneth Walker III
RB
SEA
vs. SF
36
Terry McLaurin
WR
WAS
vs. NYG
37
George Kittle
TE
SF
at SEA
38
Marvin Harrison Jr.
WR
ARI
at NO
39
Chuba Hubbard
RB
CAR
at JAC
40
Davante Adams
WR
LAR
vs. HOU
41
Courtland Sutton
WR
DEN
vs. TEN
42
Tetairoa McMillan
WR
CAR
at JAC
43
Omarion Hampton
RB
LAC
vs. KC
44
Tony Pollard
RB
TEN
at DEN
45
Devonta Smith
WR
PHI
vs. DAL
46
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. LV
47
Garrett Wilson
WR
NYJ
vs. PIT
48
Breece Hall
RB
NYJ
vs. PIT
49
David Montgomery
RB
DET
at GB
50
DK Metcalf
WR
PIT
at NYJ
51
Zay Flowers
WR
BAL
at BUF
52
Jameson Williams
WR
DET
at GB
53
Emeka Egbuka
WR
TB
at ATL
54
Calvin Ridley
WR
TEN
at DEN
55
Jaylen Waddle
WR
MIA
at IND
56
Ricky Pearsall
WR
SF
at SEA
57
Jerry Jeudy
WR
CLE
vs. CIN
58
Sam LaPorta
TE
DET
at GB
59
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. BAL
60
Travis Kelce
TE
KC
at LAC
61
Travis Hunter
WR
JAC
vs. CAR
62
Rome Odunze
WR
CHI
vs. MIN
63
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
at CHI
64
RJ Harvey
RB
DEN
vs. TEN
65
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. MIN
66
Josh Downs
WR
IND
vs. MIA
67
David Njoku
TE
CLE
vs. CIN
68
Stefon Diggs
WR
NE
vs. LV
69
Jaylen Warren
RB
PIT
at NYJ
70
Chris Olave
WR
NO
vs. ARI
71
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at WAS
72
Isiah Pacheco
RB
KC
at LAC
73
Matthew Golden
WR
GB
vs. DET
74
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. NYG
75
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. MIA
76
George Pickens
WR
DAL
at PHI
77
Jacory Croskey-Merritt
RB
WAS
vs. NYG
78
T.J. Hockenson
TE
MIN
at CHI
79
Jakobi Meyers
WR
LV
at NE
80
Darnell Mooney
WR
ATL
vs. TB
81
Adam Thielen
WR
MIN
at CHI
82
Hollywood Brown
WR
KC
at LAC
83
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at WAS
84
Marvin Mims Jr.
WR
DEN
vs. TEN
85
Jerome Ford
RB
CLE
vs. CIN
86
Evan Engram
TE
DEN
vs. TEN
87
Mark Andrews
TE
BAL
at BUF
88
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. CAR
89
J.K. Dobbins
RB
DEN
vs. TEN
90
Christian Kirk
WR
HOU
at LAR
91
Cooper Kupp
WR
SEA
vs. SF
92
Romeo Doubs
WR
GB
vs. DET
93
Javonte Williams
RB
DAL
at PHI
94
Tyler Warren
TE
IND
vs. MIA
95
Jake Ferguson
TE
DAL
at PHI
96
Nick Chubb
RB
HOU
at LAR
97
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. LV
98
Jordan Mason
RB
MIN
at CHI
99
Rashid Shaheed
WR
NO
vs. ARI
100
Keon Coleman
WR
BUF
vs. BAL
Week 1 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at NO
2
Brock Bowers
LV
at NE
3
George Kittle
SF
at SEA
4
Sam LaPorta
DET
at GB
5
Travis Kelce
KC
at LAC
6
David Njoku
CLE
vs. CIN
7
T.J. Hockenson
MIN
at CHI
8
Evan Engram
DEN
vs. TEN
9
Mark Andrews
BAL
at BUF
10
Tyler Warren
IND
vs. MIA
11
Jake Ferguson
DAL
at PHI
12
Hunter Henry
NE
vs. LV
13
Cade Otton
TB
at ATL
14
Tucker Kraft
GB
vs. DET
15
Dallas Goedert
PHI
vs. DAL
16
Zach Ertz
WAS
vs. NYG
17
Dalton Kincaid
BUF
vs. BAL
18
Kyle Pitts
ATL
vs. TB
19
Jonnu Smith
PIT
at NYJ
20
Brenton Strange
JAC
vs. CAR
21
Colston Loveland
CHI
vs. MIN
22
Dalton Schultz
HOU
at LAR
23
Chigoziem Okonkwo
TEN
at DEN
24
Darren Waller
MIA
at IND
25
Juwan Johnson
NO
vs. ARI
26
Pat Freiermuth
PIT
at NYJ
27
Theo Johnson
NYG
at WAS
28
Mike Gesicki
CIN
at CLE
29
Mason Taylor
NYJ
vs. PIT
30
Tyler Higbee
LAR
vs. HOU
31
Ja'Tavion Sanders
CAR
at JAC
32
Cole Kmet
CHI
vs. MIN
Week 1 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Chase McLaughlin
TB
at ATL
2
Wil Lutz
DEN
vs. TEN
3
Jake Elliott
PHI
vs. DAL
4
Brandon Aubrey
DAL
at PHI
5
Younghoe Koo
ATL
vs. TB
6
Evan McPherson
CIN
at CLE
7
Harrison Butker
KC
at LAC
8
Matt Gay
WAS
vs. NYG
9
Chris Boswell
PIT
at NYJ
10
Jake Bates
DET
at GB
11
Tyler Loop
BAL
at BUF
12
Cameron Dicker
LAC
vs. KC
13
Chad Ryland
ARI
at NO
14
Spencer Shrader
IND
vs. MIA
15
Tyler Bass
BUF
vs. BAL
16
Brandon McManus
GB
vs. DET
17
Andres Borregales
NE
vs. LV
18
Ka'imi Fairbairn
HOU
at LAR
19
Cam Little
JAC
vs. CAR
20
Joshua Karty
LAR
vs. HOU
21
Jake Moody
SF
at SEA
22
Will Reichard
MIN
at CHI
23
Jason Myers
SEA
vs. SF
24
Ryan Fitzgerald
CAR
at JAC
25
Riley Patterson
MIA
at IND
26
Cairo Santos
CHI
vs. MIN
27
Daniel Carlson
LV
at NE
28
Graham Gano
NYG
at WAS
29
Blake Grupe
NO
vs. ARI
30
Nick Folk
NYJ
vs. PIT
31
Joey Slye
TEN
at DEN
32
Andre Szmyt
CLE
vs. CIN
Week 1 Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
1
Broncos
DEN
2
Cardinals
ARI
3
Steelers
PIT
4
Bengals
CIN
5
Eagles
PHI
6
Commanders
WAS
7
49ers
SF
8
Rams
LAR
9
Patriots
NE
10
Vikings
MIN
11
Chiefs
KC
12
Jets
NYJ
13
Jaguars
JAC
14
Raiders
LV
15
Bears
CHI
16
Lions
DET
17
Colts
IND
18
Buccaneers
TB
19
Dolphins
MIA
20
Falcons
ATL
21
Seahawks
SEA
22
Texans
HOU
23
Panthers
CAR
24
Packers
GB
25
Chargers
LAC
26
Bills
BUF
27
Ravens
BAL
28
Giants
NYG
29
Titans
TEN
30
Saints
NO
31
Cowboys
DAL
32
Browns
CLE