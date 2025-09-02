SI

Week 1 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Flex (Don't Get Cute With Starting Lineup)

Michael Fabiano

Cowboys WR CeeDee Lamb faces the defending Super Bowl champion Philadelphia Eagles in Week 1.
Cowboys WR CeeDee Lamb faces the defending Super Bowl champion Philadelphia Eagles in Week 1.

The 2025 NFL season is here!

That means fantasy managers will be checking out the first week of matchups as they start down the road to a league championship! To help you get down that path and reach the ultimate goal, here’s my positional and FLEX PPR player rankings for Week 1.

There aren't many surprises, especially at the “onesie” positions, because the opening week is not the time to “get cute.” Instead, start the players you drafted to be your starters. Don't over think it. We have a lot to learn in the next month, so use your obvious player investments. For those who need help making decisions between players with similar value, I’m here for you!

Good luck everyone and let's go get that 'chip together!

  1. Week 1 Fantasy Quarterback Rankings
  2. Week 1 Fantasy Running Back Rankings
  3. Week 1 Fantasy Wide Receiver Rankings
  4. Week 1 Fantasy Flex Rankings
  5. Week 1 Fantasy Tight End Rankings
  6. Week 1 Fantasy Kicker Rankings
  7. Week 1 Fantasy Defense Rankings

Week 1 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. BAL

2

Jalen Hurts

PHI

vs. DAL

3

Lamar Jackson

BAL

at BUF

4

Jayden Daniels

WAS

vs. NYG

5

Joe Burrow

CIN

at CLE

6

Baker Mayfield

TB

at ATL

7

Kyler Murray

ARI

at NO

8

Patrick Mahomes

KC

at LAC

9

Bo Nix

DEN

vs. TEN

10

Brock Purdy

SF

at SEA

11

Trevor Lawrence

JAC

vs. CAR

12

Drake Maye

NE

vs. LV

13

Caleb Williams

CHI

vs. MIN

14

Jordan Love

GB

vs. DET

15

Justin Herbert

LAC

vs. KC

16

Justin Fields

NYJ

vs. PIT

17

Dak Prescott

DAL

at PHI

18

Daniel Jones

IND

vs. MIA

19

J.J. McCarthy

MIN

at CHI

20

Jared Goff

DET

at GB

21

C.J. Stroud

HOU

at LAR

22

Bryce Young

CAR

at JAC

23

Tua Tagovailoa

MIA

at IND

24

Matthew Stafford

LAR

vs. HOU

25

Michael Penix Jr.

ATL

vs. TB

26

Sam Darnold

SEA

vs. SF

27

Geno Smith

LV

at NE

28

Russell Wilson

NYG

at WAS

29

Joe Flacco

CLE

vs. CIN

30

Cam Ward

TEN

at DEN

31

Aaron Rodgers

PIT

vs. NYJ

32

Spencer Rattler

NO

vs. ARI

Week 1 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

ATL

vs. TB

2

Jahmyr Gibbs

DET

at GB

3

Saquon Barkley

PHI

vs. DAL

4

Christian McCaffrey

SF

at SEA

5

De'Von Achane

MIA

at IND

6

Chase Brown

CIN

at CLE

7

Ashton Jeanty

LV

at NE

8

Derrick Henry

BAL

at BUF

9

Jonathan Taylor

IND

vs. MIA

10

Alvin Kamara

NO

vs. ARI

11

Kyren Williams

LAR

vs. HOU

12

Bucky Irving

TB

at ATL

13

Josh Jacobs

GB

vs. DET

14

James Conner

ARI

at NO

15

Kenneth Walker III

SEA

vs. SF

16

James Cook

BUF

vs. BAL

17

Chuba Hubbard

CAR

at JAC

18

Omarion Hampton

LAC

vs. KC

19

Tony Pollard

TEN

at DEN

20

Breece Hall

NYJ

vs. PIT

21

David Montgomery

DET

at GB

22

TreVeyon Henderson

NE

vs. LV

23

Aaron Jones Sr.

MIN

at CHI

24

RJ Harvey

DEN

vs. TEN

25

D'Andre Swift

CHI

vs. MIN

26

Jaylen Warren

PIT

at NYJ

27

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at WAS

28

Isiah Pacheco

KC

at LAC

29

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. NYG

30

Jerome Ford

CLE

vs. CIN

31

J.K. Dobbins

DEN

vs. TEN

32

Javonte Williams

DAL

at PHI

33

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. CAR

34

Nick Chubb

HOU

at LAR

35

Rhamondre Stevenson

NE

vs. LV

36

Jordan Mason

MIN

at CHI

37

Zach Charbonnet

SEA

vs. SF

38

Tank Bigsby

JAC

vs. CAR

39

Austin Ekeler

WAS

vs. NYG

40

Kaleb Johnson

PIT

at NYJ

41

Dylan Sampson

CLE

vs. CIN

42

Rachaad White

TB

at ATL

43

Najee Harris

LAC

vs. KC

44

Justice Hill

BAL

at BUF

45

Ollie Gordon II

MIA

at IND

46

Tyler Allgeier

ATL

vs. TB

47

Trey Benson

ARI

at NO

48

Kareem Hunt

KC

at LAC

49

Braelon Allen

NYJ

vs. PIT

50

Rico Dowdle

CAR

at JAC

51

Ray Davis

BUF

vs. BAL

52

Cam Skattebo

NYG

at WAS

53

Chris Rodriguez Jr.

WAS

vs. NYG

54

Woody Marks

HOU

at LAR

55

Raheem Mostert

LV

at NE

56

Brian Robinson Jr.

SF

vs. NYG

57

Jaydon Blue

DAL

at PHI

58

Emaneul Wilson

GB

vs. DET

59

Dameon Pierce

HOU

at LAR

60

Roschon Johnson

CHI

vs. MIN

Week 1 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

CIN

at CLE

2

Justin Jefferson

MIN

at CHI

3

CeeDee Lamb

DAL

at PHI

4

Amon-Ra St. Brown

DET

at GB

5

Malik Nabers

NYG

at WAS

6

Puka Nacua

LAR

vs. HOU

7

Drake London

ATL

vs. TB

8

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. CAR

9

Nico Collins

HOU

at LAR

10

A.J. Brown

PHI

vs. DAL

11

Mike Evans

TB

at ATL

12

Xavier Worthy

KC

at LAC

13

Tee Higgins

CIN

at CLE

14

Tyreek Hill

MIA

at IND

15

Jaxon Smith-Njigba

SEA

vs. SF

16

Ladd McConkey

LAC

vs. KC

17

D.J. Moore

CHI

vs. MIN

18

Terry McLaurin

WAS

vs. NYG

19

Marvin Harrison Jr.

ARI

at NO

20

Davante Adams

LAR

vs. HOU

21

Courtland Sutton

DEN

vs. TEN

22

Tetairoa McMillan

CAR

at JAC

23

Devonta Smith

PHI

vs. DAL

24

Garrett Wilson

NYJ

vs. PIT

25

DK Metcalf

PIT

at NYJ

26

Zay Flowers

BAL

at BUF

27

Jameson Williams

DET

at GB

28

Emeka Egbuka

TB

at ATL

29

Calvin Ridley

TEN

at DEN

30

Jaylen Waddle

MIA

at IND

31

Ricky Pearsall

SF

at SEA

32

Jerry Jeudy

CLE

vs. CIN

33

Khalil Shakir

BUF

vs. BAL

34

Travis Hunter

JAC

vs. CAR

35

Rome Odunze

CHI

vs. MIN

36

Josh Downs

IND

vs. MIA

37

Stefon Diggs

NE

vs. LV

38

Chris Olave

NO

vs. ARI

39

Matthew Golden

GB

vs. DET

40

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. NYG

41

Michael Pittman Jr.

IND

vs. MIA

42

George Pickens

DAL

at PHI

43

Jakobi Meyers

LV

at NE

44

Darnell Mooney

ATL

vs. TB

45

Adam Thielen

MIN

at CHI

46

Hollywood Brown

KC

at LAC

47

Wan'Dale Robinson

NYG

at WAS

48

Marvin Mims Jr.

DEN

vs. TEN

49

Christian Kirk

HOU

at LAR

50

Cooper Kupp

SEA

vs. SF

51

Romeo Doubs

GB

vs. DET

52

Rashid Shaheed

NO

vs. ARI

53

Keon Coleman

BUF

vs. BAL

54

Keenan Allen

LAC

vs. KC

55

Rashod Bateman

BAL

at BUF

56

DeMario Douglas

NE

vs. LV

57

Romeo Doubs

GB

vs. DET

58

Cedric Tillman

CLE

vs. CIN

59

Jayden Higgins

HOU

at LAR

60

Xavier Legette

CAR

at JAC

Week 1 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Ja'Marr Chase

WR

CIN

at CLE

2

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. TB

3

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at GB

4

Saquon Barkley

RB

PHI

vs. DAL

5

Justin Jefferson

WR

MIN

at CHI

6

CeeDee Lamb

WR

DAL

at PHI

7

Christian McCaffrey

RB

SF

at SEA

8

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at GB

9

Malik Nabers

WR

NYG

at WAS

10

Puka Nacua

WR

LAR

vs. HOU

11

Drake London

WR

ATL

vs. TB

12

Chase Brown

RB

CIN

at CLE

13

Ashton Jeanty

RB

LV

at NE

14

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. CAR

15

Nico Collins

WR

HOU

at LAR

16

De'Von Achane

RB

MIA

at IND

17

Derrick Henry

RB

BAL

at BUF

18

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. MIA

19

A.J. Brown

WR

PHI

vs. DAL

20

Alvin Kamara

RB

NO

vs. ARI

21

Kyren Williams

RB

LAR

vs. HOU

22

Bucky Irving

RB

TB

at ATL

23

Trey McBride

TE

ARI

at NO

24

Mike Evans

WR

TB

at ATL

25

Xavier Worthy

WR

KC

at LAC

26

Tee Higgins

WR

CIN

at CLE

27

Tyreek Hill

WR

MIA

at IND

28

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

vs. SF

29

Brock Bowers

TE

LV

at NE

30

Josh Jacobs

RB

GB

vs. DET

31

James Conner

RB

ARI

at NO

32

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. KC

33

James Cook

RB

BUF

vs. BAL

34

D.J. Moore

WR

CHI

vs. MIN

35

Kenneth Walker III

RB

SEA

vs. SF

36

Terry McLaurin

WR

WAS

vs. NYG

37

George Kittle

TE

SF

at SEA

38

Marvin Harrison Jr.

WR

ARI

at NO

39

Chuba Hubbard

RB

CAR

at JAC

40

Davante Adams

WR

LAR

vs. HOU

41

Courtland Sutton

WR

DEN

vs. TEN

42

Tetairoa McMillan

WR

CAR

at JAC

43

Omarion Hampton

RB

LAC

vs. KC

44

Tony Pollard

RB

TEN

at DEN

45

Devonta Smith

WR

PHI

vs. DAL

46

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. LV

47

Garrett Wilson

WR

NYJ

vs. PIT

48

Breece Hall

RB

NYJ

vs. PIT

49

David Montgomery

RB

DET

at GB

50

DK Metcalf

WR

PIT

at NYJ

51

Zay Flowers

WR

BAL

at BUF

52

Jameson Williams

WR

DET

at GB

53

Emeka Egbuka

WR

TB

at ATL

54

Calvin Ridley

WR

TEN

at DEN

55

Jaylen Waddle

WR

MIA

at IND

56

Ricky Pearsall

WR

SF

at SEA

57

Jerry Jeudy

WR

CLE

vs. CIN

58

Sam LaPorta

TE

DET

at GB

59

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. BAL

60

Travis Kelce

TE

KC

at LAC

61

Travis Hunter

WR

JAC

vs. CAR

62

Rome Odunze

WR

CHI

vs. MIN

63

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

at CHI

64

RJ Harvey

RB

DEN

vs. TEN

65

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. MIN

66

Josh Downs

WR

IND

vs. MIA

67

David Njoku

TE

CLE

vs. CIN

68

Stefon Diggs

WR

NE

vs. LV

69

Jaylen Warren

RB

PIT

at NYJ

70

Chris Olave

WR

NO

vs. ARI

71

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at WAS

72

Isiah Pacheco

RB

KC

at LAC

73

Matthew Golden

WR

GB

vs. DET

74

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. NYG

75

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. MIA

76

George Pickens

WR

DAL

at PHI

77

Jacory Croskey-Merritt

RB

WAS

vs. NYG

78

T.J. Hockenson

TE

MIN

at CHI

79

Jakobi Meyers

WR

LV

at NE

80

Darnell Mooney

WR

ATL

vs. TB

81

Adam Thielen

WR

MIN

at CHI

82

Hollywood Brown

WR

KC

at LAC

83

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at WAS

84

Marvin Mims Jr.

WR

DEN

vs. TEN

85

Jerome Ford

RB

CLE

vs. CIN

86

Evan Engram

TE

DEN

vs. TEN

87

Mark Andrews

TE

BAL

at BUF

88

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. CAR

89

J.K. Dobbins

RB

DEN

vs. TEN

90

Christian Kirk

WR

HOU

at LAR

91

Cooper Kupp

WR

SEA

vs. SF

92

Romeo Doubs

WR

GB

vs. DET

93

Javonte Williams

RB

DAL

at PHI

94

Tyler Warren

TE

IND

vs. MIA

95

Jake Ferguson

TE

DAL

at PHI

96

Nick Chubb

RB

HOU

at LAR

97

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. LV

98

Jordan Mason

RB

MIN

at CHI

99

Rashid Shaheed

WR

NO

vs. ARI

100

Keon Coleman

WR

BUF

vs. BAL

Week 1 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at NO

2

Brock Bowers

LV

at NE

3

George Kittle

SF

at SEA

4

Sam LaPorta

DET

at GB

5

Travis Kelce

KC

at LAC

6

David Njoku

CLE

vs. CIN

7

T.J. Hockenson

MIN

at CHI

8

Evan Engram

DEN

vs. TEN

9

Mark Andrews

BAL

at BUF

10

Tyler Warren

IND

vs. MIA

11

Jake Ferguson

DAL

at PHI

12

Hunter Henry

NE

vs. LV

13

Cade Otton

TB

at ATL

14

Tucker Kraft

GB

vs. DET

15

Dallas Goedert

PHI

vs. DAL

16

Zach Ertz

WAS

vs. NYG

17

Dalton Kincaid

BUF

vs. BAL

18

Kyle Pitts

ATL

vs. TB

19

Jonnu Smith

PIT

at NYJ

20

Brenton Strange

JAC

vs. CAR

21

Colston Loveland

CHI

vs. MIN

22

Dalton Schultz

HOU

at LAR

23

Chigoziem Okonkwo

TEN

at DEN

24

Darren Waller

MIA

at IND

25

Juwan Johnson

NO

vs. ARI

26

Pat Freiermuth

PIT

at NYJ

27

Theo Johnson

NYG

at WAS

28

Mike Gesicki

CIN

at CLE

29

Mason Taylor

NYJ

vs. PIT

30

Tyler Higbee

LAR

vs. HOU

31

Ja'Tavion Sanders

CAR

at JAC

32

Cole Kmet

CHI

vs. MIN

Week 1 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Chase McLaughlin

TB

at ATL

2

Wil Lutz

DEN

vs. TEN

3

Jake Elliott

PHI

vs. DAL

4

Brandon Aubrey

DAL

at PHI

5

Younghoe Koo

ATL

vs. TB

6

Evan McPherson

CIN

at CLE

7

Harrison Butker

KC

at LAC

8

Matt Gay

WAS

vs. NYG

9

Chris Boswell

PIT

at NYJ

10

Jake Bates

DET

at GB

11

Tyler Loop

BAL

at BUF

12

Cameron Dicker

LAC

vs. KC

13

Chad Ryland

ARI

at NO

14

Spencer Shrader

IND

vs. MIA

15

Tyler Bass

BUF

vs. BAL

16

Brandon McManus

GB

vs. DET

17

Andres Borregales

NE

vs. LV

18

Ka'imi Fairbairn

HOU

at LAR

19

Cam Little

JAC

vs. CAR

20

Joshua Karty

LAR

vs. HOU

21

Jake Moody

SF

at SEA

22

Will Reichard

MIN

at CHI

23

Jason Myers

SEA

vs. SF

24

Ryan Fitzgerald

CAR

at JAC

25

Riley Patterson

MIA

at IND

26

Cairo Santos

CHI

vs. MIN

27

Daniel Carlson

LV

at NE

28

Graham Gano

NYG

at WAS

29

Blake Grupe

NO

vs. ARI

30

Nick Folk

NYJ

vs. PIT

31

Joey Slye

TEN

at DEN

32

Andre Szmyt

CLE

vs. CIN

Week 1 Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

1

Broncos

DEN

2

Cardinals

ARI

3

Steelers

PIT

4

Bengals

CIN

5

Eagles

PHI

6

Commanders

WAS

7

49ers

SF

8

Rams

LAR

9

Patriots

NE

10

Vikings

MIN

11

Chiefs

KC

12

Jets

NYJ

13

Jaguars

JAC

14

Raiders

LV

15

Bears

CHI

16

Lions

DET

17

Colts

IND

18

Buccaneers

TB

19

Dolphins

MIA

20

Falcons

ATL

21

Seahawks

SEA

22

Texans

HOU

23

Panthers

CAR

24

Packers

GB

25

Chargers

LAC

26

Bills

BUF

27

Ravens

BAL

28

Giants

NYG

29

Titans

TEN

30

Saints

NO

31

Cowboys

DAL

32

Browns

CLE

Published
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

